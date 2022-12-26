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Программа Культура на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 26.12.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Архангельское
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Анатолий Кони
07:30 Новости культуры
07:35 Запечатленное время. Волшебное пламя
08:00 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови Орловой». Рассказывает Мария Миронова
08:20 Волга-Волга
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Концерт в честь артиста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина». Ведущие Михаил Ширвиндт, Сергей Урсуляк. 1987
12:35 Люди и манекены. 1-я серия
13:55 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
14:05 Линия жизни. Народные артисты СССР. Владимир Минин
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Линия жизни. Народные артисты СССР. Людмила Чурсина
17:20 2022 год. Юбилейный концерт к 90-летию Родиона Щедрина
18:45 «Девчата». Фигуры может и нет, а характер - налицо!»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Линия жизни. Наталья Варлей
21:00 По следам сирийских мудрецов. 3D-археология
21:40 Первая студия. 1-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Концерт в честь артиста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина». Ведущие Михаил Ширвиндт, Сергей Урсуляк. 1987
01:10 Люди и манекены. 1-я серия
02:30 Запечатленное время. Волшебное пламя
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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