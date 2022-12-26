Программа Культура на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 26.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Архангельское

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Анатолий Кони

07:30 Новости культуры

07:35 Запечатленное время. Волшебное пламя

08:00 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови Орловой». Рассказывает Мария Миронова

08:20 Волга-Волга

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Концерт в честь артиста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина». Ведущие Михаил Ширвиндт, Сергей Урсуляк. 1987

12:35 Люди и манекены. 1-я серия

13:55 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

14:05 Линия жизни. Народные артисты СССР. Владимир Минин

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Линия жизни. Народные артисты СССР. Людмила Чурсина

17:20 2022 год. Юбилейный концерт к 90-летию Родиона Щедрина

18:45 «Девчата». Фигуры может и нет, а характер - налицо!»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Линия жизни. Наталья Варлей

21:00 По следам сирийских мудрецов. 3D-археология

21:40 Первая студия. 1-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Концерт в честь артиста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина». Ведущие Михаил Ширвиндт, Сергей Урсуляк. 1987

01:10 Люди и манекены. 1-я серия

02:30 Запечатленное время. Волшебное пламя

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.