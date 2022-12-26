Программа МИР на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 26.12.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:55 Мультфильмы

06:10 Ягуар

07:50 Француз

09:45 Двенадцать стульев

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Двенадцать стульев

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Тариф Новогодний

00:10 На крючке!

01:35 Красотки

03:05 Наше кино. История большой любви

03:30 Сердца четырех



В программе возможны изменения.