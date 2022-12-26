Программа МИР на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 26.12.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:55 Мультфильмы
06:10 Ягуар
07:50 Француз
09:45 Двенадцать стульев
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Двенадцать стульев
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Тариф Новогодний
00:10 На крючке!
01:35 Красотки
03:05 Наше кино. История большой любви
03:30 Сердца четырех
В программе возможны изменения.