Программа передач, ТВ программа на 27 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 27 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 27.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 10-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дама с собачкой. 11-я серия
22:10 Дама с собачкой. 12-я серия
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Денис Майданов
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Марк Розовский
04:00 Личное дело. 26-я серия
ТВЦ
04:20 Развлекательная программа
06:00 Настроение
08:05 Плохая дочь. 3-я серия
09:04 Плохая дочь. 4-я серия
10:00 Большое кино. Ирония судьбы, или С лёгким паром!
10:35 Аристарх Ливанов. Счастье любит тишину
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я серия
12:44 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия
13:40 Мой герой. Елена Валюшкина
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Женская логика-2. 1-я серия
16:01 Женская логика-2. 2-я серия
17:00 Цена измены
17:50 События
18:10 Двенадцать чудес. 1-я серия
19:03 Двенадцать чудес. 2-я серия
20:05 Суженый-ряженый
22:00 События
22:35 10 самых... Чужой голос
23:05 Хроники московского быта. Новогоднее обжорство
23:55 Укротительница тигров
01:30 Петровка, 38
01:45 Хроники московского быта. Конец воровского закона
02:30 Цена измены
03:10 Документальный фильм
03:50 Документальный фильм
04:30 Развлекательная программа
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Соблазн
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Сюрприз из багажника
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Сестры», 1-я и 2-я серии. «Чужие игры», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Сестры», 1-я и 2-я серии. «Чужие игры», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 «Агентство «Справедливость». 3-я серия
21:00 «Агентство «Справедливость». 4-я серия
22:00 Пёс-6. «Голубые», «Ворожея»
23:45 Сегодня в Москве
00:05 Пёс-4. «Охота на охотников». «Монте-Кристо»
02:25 Ярость. «Последняя схватка», 2-я серия
03:40 Ярость. «Внештатный сотрудник», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Старая история
5 канал
05:00 Известия
05:45 Провинциал. Роковой диагноз
06:35 Провинциал. Ритуальное убийство
07:25 Провинциал. Бриллиантовый дым
08:25 Провинциал. Старый должок
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Провинциал. Старый должок
10:00 Провинциал. Нелегальный мигрант
11:00 Провинциал. Газовая атака
11:55 Провинциал. Идеальное ограбление
13:00 Известия
13:25 Условный мент-3. Истинный облик
14:20 Условный мент-3. Борьба без правил
15:10 Условный мент-3. Товарищи по оружию
16:05 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня
16:55 Условный мент-3. Грабь награбленное
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Грабь награбленное
18:20 Условный мент-3. Три грации
19:10 След. Бумеранг в пеленках
20:00 След. Три скорпиона
20:40 След. Синтезатор оливье
21:35 След. Бегемот ученый
22:25 Великолепная пятёрка-5. Ёлка с сюрпризом
23:10 Великолепная пятёрка-2. Случай в санатории
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Алиса в стране серебра
01:15 След. Частная практика
01:50 След. Тараканы
02:30 След. Останови меня если, сможешь
03:05 Детективы. Мальчик с девочкой дружил
03:40 Детективы. Жертва
04:05 Детективы. Приживалка
04:35 Детективы. Ценный ребенок
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»
13:15 Порча. Смертельный доход
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Папа починит
14:55 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. «Отцовский долг». «На мосту»
00:00 Знахарка
00:30 Верну любимого. Папа починит
01:00 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»
01:50 От ненависти до любви. 22-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 12-я серия
05:05 Открытый микрофон. 7-я серия
05:55 Открытый микрофон. 8-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 19-я серия
09:00 Отпуск. 9-я - 20-я серии
15:00 Жуки. 11-я - 16-я серии
18:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 20-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 46-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 47-я серия
21:00 Пьяная фирма. 2-я серия
22:00 ХБ. 12-я серия - «Приколы на съемке-2»
22:30 ХБ. 13-я серия - «Гадалка»
23:00 Влюбись, если сможешь. 46-я серия
00:30 Импровизация. 93-я - 95-я серии
03:05 Comedy Баттл. 13-я серия
03:50 Comedy Баттл. 14-я серия
04:40 Открытый микрофон. 9-я серия
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 6. 25-я - 28-я серии
06:00 Ералаш. Сезон 1. 85-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 87-я - 93-я серии
07:00 Три кота. Папин видеоблог
07:10 Три кота
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Коржик звезда
07:25 Три кота. Только спокойствие
07:30 Царевны
07:45 Царевны
07:50 Царевны. Дивногорский бумеранг
07:55 Царевны. Настоящий талант
08:00 Лунтик и его друзья
08:40 Детектив Финник
09:00 ПроСТО кухня
10:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 10-я серия
12:05 Два хвоста
13:30 Звёздная пыль
16:00 Елки
17:55 Ёлки-2
20:00 Елки 3
22:00 Ёлки лохматые
23:45 Знакомство с Факерами
02:00 Маска. Танцы
03:25 6 кадров. Сезон 6. 43-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 6. 49-я - 52-я серии
Матч ТВ
04:35 Футбол на все времена
05:05 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. А. Папин - Д. Белжо
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Ты в бане!
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Хоккей. МХЛ. «Сибирские Снайперы» (Новосибирская область) - «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк). Прямой эфир
16:45 Все на Матч!
18:40 Мэнни
20:30 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - И. Махачев
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Точная ставка
00:25 Все на Матч!
01:05 Профессиональный бокс. А. Папин - Д. Белжо
02:10 Новости
02:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
04:05 Что по спорту? Кемерово
04:35 Футбол на все времена
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Опасный свидетель
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Человек-паук: Вдали от дома
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
04:40 Каменская. Игра на чужом поле
06:30 27 декабря - День спасателя России
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Большая перемена. 2-я серия
10:40 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Каменская. Убийца поневоле
15:00 Военные новости
15:05 Каменская. Убийца поневоле
15:45 Каменская. Смерть ради смерти
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 2-й
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Увольнение на берег
01:00 Большая перемена. 2-я серия
02:10 Маршал Конев. Иван в Европе
02:55 Калашников
03:25 Каменская. Убийца поневоле
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Пушкинский музей
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Пётр Первый
07:30 Запечатленное время. Бастион здоровья
07:55 Голливуд Страны Советов. «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская
08:10 Кубанские казаки
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Золотой шлягер. Песни прошлых лет». Ведущая Наталья Шеманкова. 1994
12:25 Цвет времени. Караваджо
12:40 Люди и манекены. 2-я серия
14:05 Линия жизни. Народные артисты СССР. Тамара Синявская
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 1-й
16:00 Линия жизни. Народные артисты СССР. Юрий Соломин
17:00 Рассекреченная история. Отдых под надзором
17:30 2022 год. Вручение Премии имени Дмитрия Шостаковича
18:15 Роман в камне. Испания. Тортоса
18:45 Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Линия жизни. Максим Никулин
21:00 По следам сирийских мудрецов. Святой Георгий. От Москвы до Изры
21:40 Первая студия. 2-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Золотой шлягер. Песни прошлых лет». Ведущая Наталья Шеманкова. 1994
00:55 Люди и манекены. 2-я серия
02:15 Запечатленное время. Бастион здоровья
02:40 Первые в мире. Петля Петра Нестерова
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»
06:10 Пятница News. 235-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина« для Вероны»
08:00 Приключения Паддингтона-2
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 8-я серия - «Хабаровск»
11:00 Король десертов. Сезон 1. 9-я серия - «Съедобные копии»
12:50 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия
14:50 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 10-я серия - «Финал»
20:40 Вундеркинды-3. Новогодний выпуск. Сезон 3. 9-я серия
23:20 Вундеркинды-3. Сезон 1. 8-я серия - «Алексей Ягудин и Валя Карнавал»
00:50 Блэйд: Троица
02:40 Пятница News. 234-я серия
03:10 Древние. Сезон 4. 3-я серия
03:50 Древние. Сезон 4. 4-я серия
04:30 Пятница News. 235-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:45 Сказка о потерянном времени
08:05 Сердца трех. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Сердца трех. 3-я - 5-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Zолушка
00:15 Берегись автомобиля
01:50 Наше кино. История большой любви
02:15 Девушка с характером
03:35 Мультфильмы
04:55 Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу
Время начала передач - московское.