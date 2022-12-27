Программа передач, ТВ программа на 27 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на вторник 27 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 27.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 10-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дама с собачкой. 11-я серия

22:10 Дама с собачкой. 12-я серия

23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Денис Майданов

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Марк Розовский

04:00 Личное дело. 26-я серия



ТВЦ



04:20 Развлекательная программа

06:00 Настроение

08:05 Плохая дочь. 3-я серия

09:04 Плохая дочь. 4-я серия

10:00 Большое кино. Ирония судьбы, или С лёгким паром!

10:35 Аристарх Ливанов. Счастье любит тишину

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я серия

12:44 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия

13:40 Мой герой. Елена Валюшкина

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Женская логика-2. 1-я серия

16:01 Женская логика-2. 2-я серия

17:00 Цена измены

17:50 События

18:10 Двенадцать чудес. 1-я серия

19:03 Двенадцать чудес. 2-я серия

20:05 Суженый-ряженый

22:00 События

22:35 10 самых... Чужой голос

23:05 Хроники московского быта. Новогоднее обжорство

23:55 Укротительница тигров

01:30 Петровка, 38

01:45 Хроники московского быта. Конец воровского закона

02:30 Цена измены

03:10 Документальный фильм

03:50 Документальный фильм

04:30 Развлекательная программа



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Соблазн

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Сюрприз из багажника

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Сестры», 1-я и 2-я серии. «Чужие игры», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Сестры», 1-я и 2-я серии. «Чужие игры», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 «Агентство «Справедливость». 3-я серия

21:00 «Агентство «Справедливость». 4-я серия

22:00 Пёс-6. «Голубые», «Ворожея»

23:45 Сегодня в Москве

00:05 Пёс-4. «Охота на охотников». «Монте-Кристо»

02:25 Ярость. «Последняя схватка», 2-я серия

03:40 Ярость. «Внештатный сотрудник», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Старая история



5 канал



05:00 Известия

05:45 Провинциал. Роковой диагноз

06:35 Провинциал. Ритуальное убийство

07:25 Провинциал. Бриллиантовый дым

08:25 Провинциал. Старый должок

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Провинциал. Старый должок

10:00 Провинциал. Нелегальный мигрант

11:00 Провинциал. Газовая атака

11:55 Провинциал. Идеальное ограбление

13:00 Известия

13:25 Условный мент-3. Истинный облик

14:20 Условный мент-3. Борьба без правил

15:10 Условный мент-3. Товарищи по оружию

16:05 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня

16:55 Условный мент-3. Грабь награбленное

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Грабь награбленное

18:20 Условный мент-3. Три грации

19:10 След. Бумеранг в пеленках

20:00 След. Три скорпиона

20:40 След. Синтезатор оливье

21:35 След. Бегемот ученый

22:25 Великолепная пятёрка-5. Ёлка с сюрпризом

23:10 Великолепная пятёрка-2. Случай в санатории

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Алиса в стране серебра

01:15 След. Частная практика

01:50 След. Тараканы

02:30 След. Останови меня если, сможешь

03:05 Детективы. Мальчик с девочкой дружил

03:40 Детективы. Жертва

04:05 Детективы. Приживалка

04:35 Детективы. Ценный ребенок



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»

13:15 Порча. Смертельный доход

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Папа починит

14:55 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. «Отцовский долг». «На мосту»

00:00 Знахарка

00:30 Верну любимого. Папа починит

01:00 Понять. Простить. «Остаться в выигрыше». «Запретить любить»

01:50 От ненависти до любви. 22-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 12-я серия

05:05 Открытый микрофон. 7-я серия

05:55 Открытый микрофон. 8-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 19-я серия

09:00 Отпуск. 9-я - 20-я серии

15:00 Жуки. 11-я - 16-я серии

18:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 20-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 46-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 47-я серия

21:00 Пьяная фирма. 2-я серия

22:00 ХБ. 12-я серия - «Приколы на съемке-2»

22:30 ХБ. 13-я серия - «Гадалка»

23:00 Влюбись, если сможешь. 46-я серия

00:30 Импровизация. 93-я - 95-я серии

03:05 Comedy Баттл. 13-я серия

03:50 Comedy Баттл. 14-я серия

04:40 Открытый микрофон. 9-я серия



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 6. 25-я - 28-я серии

06:00 Ералаш. Сезон 1. 85-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 87-я - 93-я серии

07:00 Три кота. Папин видеоблог

07:10 Три кота

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Коржик звезда

07:25 Три кота. Только спокойствие

07:30 Царевны

07:45 Царевны

07:50 Царевны. Дивногорский бумеранг

07:55 Царевны. Настоящий талант

08:00 Лунтик и его друзья

08:40 Детектив Финник

09:00 ПроСТО кухня

10:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 10-я серия

12:05 Два хвоста

13:30 Звёздная пыль

16:00 Елки

17:55 Ёлки-2

20:00 Елки 3

22:00 Ёлки лохматые

23:45 Знакомство с Факерами

02:00 Маска. Танцы

03:25 6 кадров. Сезон 6. 43-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 6. 49-я - 52-я серии



Матч ТВ



04:35 Футбол на все времена

05:05 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. А. Папин - Д. Белжо

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Ты в бане!

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Хоккей. МХЛ. «Сибирские Снайперы» (Новосибирская область) - «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк). Прямой эфир

16:45 Все на Матч!

18:40 Мэнни

20:30 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - И. Махачев

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Точная ставка

00:25 Все на Матч!

01:05 Профессиональный бокс. А. Папин - Д. Белжо

02:10 Новости

02:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

04:05 Что по спорту? Кемерово

04:35 Футбол на все времена



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Опасный свидетель

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Человек-паук: Вдали от дома

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



04:40 Каменская. Игра на чужом поле

06:30 27 декабря - День спасателя России

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Большая перемена. 2-я серия

10:40 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Каменская. Убийца поневоле

15:00 Военные новости

15:05 Каменская. Убийца поневоле

15:45 Каменская. Смерть ради смерти

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 2-й

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Увольнение на берег

01:00 Большая перемена. 2-я серия

02:10 Маршал Конев. Иван в Европе

02:55 Калашников

03:25 Каменская. Убийца поневоле



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Пушкинский музей

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Пётр Первый

07:30 Запечатленное время. Бастион здоровья

07:55 Голливуд Страны Советов. «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская

08:10 Кубанские казаки

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Золотой шлягер. Песни прошлых лет». Ведущая Наталья Шеманкова. 1994

12:25 Цвет времени. Караваджо

12:40 Люди и манекены. 2-я серия

14:05 Линия жизни. Народные артисты СССР. Тамара Синявская

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 1-й

16:00 Линия жизни. Народные артисты СССР. Юрий Соломин

17:00 Рассекреченная история. Отдых под надзором

17:30 2022 год. Вручение Премии имени Дмитрия Шостаковича

18:15 Роман в камне. Испания. Тортоса

18:45 Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Линия жизни. Максим Никулин

21:00 По следам сирийских мудрецов. Святой Георгий. От Москвы до Изры

21:40 Первая студия. 2-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Золотой шлягер. Песни прошлых лет». Ведущая Наталья Шеманкова. 1994

00:55 Люди и манекены. 2-я серия

02:15 Запечатленное время. Бастион здоровья

02:40 Первые в мире. Петля Петра Нестерова

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»

06:10 Пятница News. 235-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина« для Вероны»

08:00 Приключения Паддингтона-2

10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 8-я серия - «Хабаровск»

11:00 Король десертов. Сезон 1. 9-я серия - «Съедобные копии»

12:50 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия

14:50 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 10-я серия - «Финал»

20:40 Вундеркинды-3. Новогодний выпуск. Сезон 3. 9-я серия

23:20 Вундеркинды-3. Сезон 1. 8-я серия - «Алексей Ягудин и Валя Карнавал»

00:50 Блэйд: Троица

02:40 Пятница News. 234-я серия

03:10 Древние. Сезон 4. 3-я серия

03:50 Древние. Сезон 4. 4-я серия

04:30 Пятница News. 235-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:45 Сказка о потерянном времени

08:05 Сердца трех. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Сердца трех. 3-я - 5-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Zолушка

00:15 Берегись автомобиля

01:50 Наше кино. История большой любви

02:15 Девушка с характером

03:35 Мультфильмы

04:55 Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 26 декабря 2022 Программа передач, ТВ программа на 23 декабря 2022 Программа передач, ТВ программа на 21 декабря 2022 Программа передач, ТВ программа на 20 декабря 2022 Программа передач, ТВ программа на 19 декабря 2022









КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 26 декабря, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023



С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею. Чемпионат России по фигурному катанию 2022/2023 в Красноярске: расписание, прямые трансляции на Первом канале



С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Поклюке



С 5 по 8 января в Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Словении. Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Рязани. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ 24 и 25 декабря



С 24 по 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.









