Программа передач, ТВ программа на 28 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на среду 28 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 28.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 11-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дама с собачкой. 13-я серия
22:10 Дама с собачкой. 14-я серия
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Селин
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Минаев
04:00 Личное дело. 27-я серия
ТВЦ
04:30 Развлекательная программа
06:00 Настроение
08:10 Тень дракона. 1-я серия
09:06 Тень дракона. 2-я серия
10:05 Тайна песни. Подмосковные вечера
10:40 Сергей Шакуров. Плохой хороший человек
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия
12:45 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия
13:40 Мой герой. Мария Миронова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Женская логика-3. 1-я серия
15:58 Женская логика-3. 2-я серия
17:00 Расписные звезды
17:50 События
18:10 Сестрички. 1-я - 4-я серии
20:10 Только ты
22:00 События
22:35 10 самых... Любимые иностранцы
23:05 Прощание. Борис Моисеев
23:55 Президент и его внучка
01:30 Петровка, 38
01:45 Расписные звезды
02:25 Знак качества. Скидки и акции
03:10 Документальный фильм
03:50 Документальный фильм
04:25 Развлекательная программа
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Старая история
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Было, да всплыло
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 «Агентство «Справедливость». 5-я серия
21:00 «Агентство «Справедливость». 6-я серия
22:00 Пёс-6. «Голоса», «Игра»
23:45 Сегодня в Москве
00:05 Пёс-4. «Индеец», «Механик»
02:15 Квартирный вопрос
03:10 Ярость. «Выстрел в парке«, 1-я и 2-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:45 Провинциал. Газовая атака
06:35 Провинциал. Идеальное ограбление
07:30 Провинциал. Батальное полотно
08:25 Провинциал. Грибной человек
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Провинциал. Грибной человек
10:00 Провинциал. Неудачный свидетель
11:00 Провинциал. Тайны обезьян
12:00 Провинциал. Тёмная сторона Луны
13:00 Известия
13:25 Условный мент-3. Смертельный диагноз
14:20 Условный мент-3. Крутой поворот
15:15 Условный мент-3. Лежачий полицейский
16:10 Условный мент-3. Похищение века
16:55 Условный мент-3. Голос крови
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Голос крови
18:15 Условный мент-3. Штирлиц
19:10 След. Дед отморозко
20:05 След. Репетитор
20:40 След. Избушка на курьих ножках
21:30 След. Козёл и мандаринки
22:25 Великолепная пятёрка-5. Фейерверк
23:10 Великолепная пятёрка-2. Жестокость
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Спасите маму
01:15 След. Лев в мышеловке
01:50 След. Дед Мороз умер
02:30 След. Души прекрасные порывы
03:10 Детективы. Железное колечко
03:40 Детективы. Килька
04:05 Детективы. Модный цвет
04:35 Детективы. Паутина
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»
13:20 Порча. Кровь на моих руках
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Своё счастье
14:55 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Мой враг - электричество». «Единственная»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Своё счастье
01:05 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»
01:55 От ненависти до любви. 23-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. 9-я серия
05:25 Открытый микрофон. 10-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
09:00 Отпуск. Сезон 2. 20-я - 31-я серии
15:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 26-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 47-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 48-я серия
21:00 Пьяная фирма. 3-я серия
22:10 ХБ. 14-я серия
22:40 ХБ. 15-я серия
23:10 Влюбись, если сможешь. 47-я серия
00:40 Импровизация. Сезон 4. 96-я - 98-я серии
03:20 Comedy Баттл. 15-я серия
04:05 Comedy Баттл. 16-я серия
04:50 Открытый микрофон. 11-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 117-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 136-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 137-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 139-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 143-я серия
07:00 Три кота. Каша на завтрак
07:10 Три кота. Покоритель вершин
07:15 Три кота. Зарядка с Коржиком
07:20 Три кота. Вперед в прошлое
07:30 Царевны. Сон Марлен
07:40 Царевны. Защитницы
07:45 Царевны. Всех ценнее
07:55 Царевны. Грёза 3
08:00 Лунтик и его друзья
08:40 Детектив Финник. 5-я и 6-я серии
09:00 ПроСТО кухня. 193-я серия
10:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 11-я серия
12:10 Уральские пельмени. #делотехники
13:05 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство
13:30 Ассасин. Битва миров
16:10 Ёлки лохматые
18:00 Елки 3
20:00 Ёлки 5
21:50 Ёлки-1914
00:00 Выкрутасы
02:00 6 кадров. Сезон 4. 11-я серия
02:25 6 кадров. Сезон 5. 11-я серия
02:50 6 кадров. Сезон 5. 16-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 5. 17-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 5. 18-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 5. 19-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 4. 7-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 4. 12-я серия
Матч ТВ
04:35 Футбол на все времена
05:05 Анатолий Тарасов. Век хоккея
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Шоафф
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Вид сверху
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Специальный репортаж
00:25 Все на Матч!
01:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Шоафф
02:10 Новости
02:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Краснодар) - «Протон» (Саратов)
04:05 Ты в бане!
04:35 Футбол на все времена
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Убийство в Восточном экспрессе
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Акулье озеро
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Каменская. Убийца поневоле
05:10 Каменская. Смерть ради смерти
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Большая перемена. 3-я серия
10:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Конев
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Каменская. Шестерки умирают первыми
15:00 Военные новости
15:05 Каменская. Шестерки умирают первыми
15:40 Каменская. Смерть и немного любви
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 3-й
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
01:05 Большая перемена. 3-я серия
02:10 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей
03:05 Сделано в СССР
03:20 Каменская. Шестерки умирают первыми
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва готическая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. 95 лет со дня рождения Олега Каравайчука
07:30 Новости культуры
07:35 Запечатленное время. Главный магазин страны
08:05 Голливуд Страны Советов. «Звезда Веры Марецкой». Рассказывает Олеся Судзиловская
08:20 Сельская учительница
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Кинопанорама. Нам 30 лет«. 1992
12:25 Дороги старых мастеров. Вологодские мотивы
12:40 Люди и манекены. 3-я серия
13:50 Линия жизни. Народные артисты СССР. Владимир Васильев
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 2-й
16:00 Народные артисты СССР. Алиса Фрейндлих
16:45 Рассекреченная история. За кулисами Олимпиады-80
17:15 2022 год. В честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV Международный конкурс артистов балета. Гала-концерт лауреатов
18:45 «Снежная королева». Оживи, милый!»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Линия жизни. Надежда Бабкина
21:00 По следам сирийских мудрецов. Маалюля. Тайна слов Христа
21:40 Этот мех норки
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Кинопанорама. Нам 30 лет». 1992
01:05 Люди и манекены. 3-я серия
02:10 Запечатленное время. Главный магазин страны
02:35 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой» для Сергея Жукова»
06:10 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»
06:40 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»
08:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
09:20 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
10:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
11:40 Король десертов. Сезон 1. 10-я серия - «Финал»
13:20 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»
14:30 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
15:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
16:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
18:00 Битва шефов. Новогодний выпуск. Сезон 1. 1-я серия
22:00 Евгенич. Сезон 2. 5-я серия
23:00 Черный список. Сезон 3. 21-я серия
00:00 Призраки бывших подружек
01:50 Пятница News. 235-я серия
02:20 Древние. Сезон 4. 5-я серия
03:00 Древние. Сезон 4. 6-я серия
03:40 Древние. Сезон 4. 7-я серия
04:10 Пятница News. 235-я серия
04:40 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»
МИР
05:00 Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу
06:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
07:55 Большая перемена. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Большая перемена. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 На крючке!
00:15 Зигзаг удачи
01:40 Наше кино. История большой любви
02:05 Аршин Мал Алан
03:40 Мультфильмы
Время начала передач - московское.