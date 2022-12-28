Программа передач, ТВ программа на 28 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на среду 28 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 28.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 11-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дама с собачкой. 13-я серия

22:10 Дама с собачкой. 14-я серия

23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Селин

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Минаев

04:00 Личное дело. 27-я серия



ТВЦ



04:30 Развлекательная программа

06:00 Настроение

08:10 Тень дракона. 1-я серия

09:06 Тень дракона. 2-я серия

10:05 Тайна песни. Подмосковные вечера

10:40 Сергей Шакуров. Плохой хороший человек

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия

12:45 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия

13:40 Мой герой. Мария Миронова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Женская логика-3. 1-я серия

15:58 Женская логика-3. 2-я серия

17:00 Расписные звезды

17:50 События

18:10 Сестрички. 1-я - 4-я серии

20:10 Только ты

22:00 События

22:35 10 самых... Любимые иностранцы

23:05 Прощание. Борис Моисеев

23:55 Президент и его внучка

01:30 Петровка, 38

01:45 Расписные звезды

02:25 Знак качества. Скидки и акции

03:10 Документальный фильм

03:50 Документальный фильм

04:25 Развлекательная программа



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Старая история

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Было, да всплыло

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 «Агентство «Справедливость». 5-я серия

21:00 «Агентство «Справедливость». 6-я серия

22:00 Пёс-6. «Голоса», «Игра»

23:45 Сегодня в Москве

00:05 Пёс-4. «Индеец», «Механик»

02:15 Квартирный вопрос

03:10 Ярость. «Выстрел в парке«, 1-я и 2-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:45 Провинциал. Газовая атака

06:35 Провинциал. Идеальное ограбление

07:30 Провинциал. Батальное полотно

08:25 Провинциал. Грибной человек

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Провинциал. Грибной человек

10:00 Провинциал. Неудачный свидетель

11:00 Провинциал. Тайны обезьян

12:00 Провинциал. Тёмная сторона Луны

13:00 Известия

13:25 Условный мент-3. Смертельный диагноз

14:20 Условный мент-3. Крутой поворот

15:15 Условный мент-3. Лежачий полицейский

16:10 Условный мент-3. Похищение века

16:55 Условный мент-3. Голос крови

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Голос крови

18:15 Условный мент-3. Штирлиц

19:10 След. Дед отморозко

20:05 След. Репетитор

20:40 След. Избушка на курьих ножках

21:30 След. Козёл и мандаринки

22:25 Великолепная пятёрка-5. Фейерверк

23:10 Великолепная пятёрка-2. Жестокость

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Спасите маму

01:15 След. Лев в мышеловке

01:50 След. Дед Мороз умер

02:30 След. Души прекрасные порывы

03:10 Детективы. Железное колечко

03:40 Детективы. Килька

04:05 Детективы. Модный цвет

04:35 Детективы. Паутина



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»

13:20 Порча. Кровь на моих руках

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Своё счастье

14:55 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Мой враг - электричество». «Единственная»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Своё счастье

01:05 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»

01:55 От ненависти до любви. 23-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. 9-я серия

05:25 Открытый микрофон. 10-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

09:00 Отпуск. Сезон 2. 20-я - 31-я серии

15:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 26-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 47-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 48-я серия

21:00 Пьяная фирма. 3-я серия

22:10 ХБ. 14-я серия

22:40 ХБ. 15-я серия

23:10 Влюбись, если сможешь. 47-я серия

00:40 Импровизация. Сезон 4. 96-я - 98-я серии

03:20 Comedy Баттл. 15-я серия

04:05 Comedy Баттл. 16-я серия

04:50 Открытый микрофон. 11-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 117-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 136-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 137-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 139-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 143-я серия

07:00 Три кота. Каша на завтрак

07:10 Три кота. Покоритель вершин

07:15 Три кота. Зарядка с Коржиком

07:20 Три кота. Вперед в прошлое

07:30 Царевны. Сон Марлен

07:40 Царевны. Защитницы

07:45 Царевны. Всех ценнее

07:55 Царевны. Грёза 3

08:00 Лунтик и его друзья

08:40 Детектив Финник. 5-я и 6-я серии

09:00 ПроСТО кухня. 193-я серия

10:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 11-я серия

12:10 Уральские пельмени. #делотехники

13:05 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство

13:30 Ассасин. Битва миров

16:10 Ёлки лохматые

18:00 Елки 3

20:00 Ёлки 5

21:50 Ёлки-1914

00:00 Выкрутасы

02:00 6 кадров. Сезон 4. 11-я серия

02:25 6 кадров. Сезон 5. 11-я серия

02:50 6 кадров. Сезон 5. 16-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 5. 17-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 5. 18-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 5. 19-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 4. 7-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 4. 12-я серия



Матч ТВ



04:35 Футбол на все времена

05:05 Анатолий Тарасов. Век хоккея

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Шоафф

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Вид сверху

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Специальный репортаж

00:25 Все на Матч!

01:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Шоафф

02:10 Новости

02:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Краснодар) - «Протон» (Саратов)

04:05 Ты в бане!

04:35 Футбол на все времена



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Убийство в Восточном экспрессе

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Акулье озеро

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Каменская. Убийца поневоле

05:10 Каменская. Смерть ради смерти

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Большая перемена. 3-я серия

10:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Конев

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Каменская. Шестерки умирают первыми

15:00 Военные новости

15:05 Каменская. Шестерки умирают первыми

15:40 Каменская. Смерть и немного любви

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 3-й

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

01:05 Большая перемена. 3-я серия

02:10 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

03:05 Сделано в СССР

03:20 Каменская. Шестерки умирают первыми



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва готическая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. 95 лет со дня рождения Олега Каравайчука

07:30 Новости культуры

07:35 Запечатленное время. Главный магазин страны

08:05 Голливуд Страны Советов. «Звезда Веры Марецкой». Рассказывает Олеся Судзиловская

08:20 Сельская учительница

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Кинопанорама. Нам 30 лет«. 1992

12:25 Дороги старых мастеров. Вологодские мотивы

12:40 Люди и манекены. 3-я серия

13:50 Линия жизни. Народные артисты СССР. Владимир Васильев

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 2-й

16:00 Народные артисты СССР. Алиса Фрейндлих

16:45 Рассекреченная история. За кулисами Олимпиады-80

17:15 2022 год. В честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV Международный конкурс артистов балета. Гала-концерт лауреатов

18:45 «Снежная королева». Оживи, милый!»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Линия жизни. Надежда Бабкина

21:00 По следам сирийских мудрецов. Маалюля. Тайна слов Христа

21:40 Этот мех норки

23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Кинопанорама. Нам 30 лет». 1992

01:05 Люди и манекены. 3-я серия

02:10 Запечатленное время. Главный магазин страны

02:35 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой» для Сергея Жукова»

06:10 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»

06:40 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»

08:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

09:20 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

10:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

11:40 Король десертов. Сезон 1. 10-я серия - «Финал»

13:20 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»

14:30 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

15:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

16:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

18:00 Битва шефов. Новогодний выпуск. Сезон 1. 1-я серия

22:00 Евгенич. Сезон 2. 5-я серия

23:00 Черный список. Сезон 3. 21-я серия

00:00 Призраки бывших подружек

01:50 Пятница News. 235-я серия

02:20 Древние. Сезон 4. 5-я серия

03:00 Древние. Сезон 4. 6-я серия

03:40 Древние. Сезон 4. 7-я серия

04:10 Пятница News. 235-я серия

04:40 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»



МИР



05:00 Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу

06:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

07:55 Большая перемена. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Большая перемена. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 На крючке!

00:15 Зигзаг удачи

01:40 Наше кино. История большой любви

02:05 Аршин Мал Алан

03:40 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 28 декабря



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