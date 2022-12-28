Программа ТВЦ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 28.12.2022
04:30 Развлекательная программа
06:00 Настроение
08:10 Тень дракона. 1-я серия
09:06 Тень дракона. 2-я серия
10:05 Тайна песни. Подмосковные вечера
10:40 Сергей Шакуров. Плохой хороший человек
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия
12:45 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия
13:40 Мой герой. Мария Миронова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Женская логика-3. 1-я серия
15:58 Женская логика-3. 2-я серия
17:00 Расписные звезды
17:50 События
18:10 Сестрички. 1-я - 4-я серии
20:10 Только ты
22:00 События
22:35 10 самых... Любимые иностранцы
23:05 Прощание. Борис Моисеев
23:55 Президент и его внучка
01:30 Петровка, 38
01:45 Расписные звезды
02:25 Знак качества. Скидки и акции
03:10 Документальный фильм
03:50 Документальный фильм
04:25 Развлекательная программа
В программе возможны изменения.