Программа ТВЦ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 28.12.2022



04:30 Развлекательная программа

06:00 Настроение

08:10 Тень дракона. 1-я серия

09:06 Тень дракона. 2-я серия

10:05 Тайна песни. Подмосковные вечера

10:40 Сергей Шакуров. Плохой хороший человек

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия

12:45 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия

13:40 Мой герой. Мария Миронова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Женская логика-3. 1-я серия

15:58 Женская логика-3. 2-я серия

17:00 Расписные звезды

17:50 События

18:10 Сестрички. 1-я - 4-я серии

20:10 Только ты

22:00 События

22:35 10 самых... Любимые иностранцы

23:05 Прощание. Борис Моисеев

23:55 Президент и его внучка

01:30 Петровка, 38

01:45 Расписные звезды

02:25 Знак качества. Скидки и акции

03:10 Документальный фильм

03:50 Документальный фильм

04:25 Развлекательная программа



В программе возможны изменения.