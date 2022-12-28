Программа НТВ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 28.12.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Старая история

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Было, да всплыло

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 «Агентство «Справедливость». 5-я серия

21:00 «Агентство «Справедливость». 6-я серия

22:00 Пёс-6. «Голоса», «Игра»

23:45 Сегодня в Москве

00:05 Пёс-4. «Индеец», «Механик»

02:15 Квартирный вопрос

03:10 Ярость. «Выстрел в парке«, 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.