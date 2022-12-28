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Программа НТВ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма НТВ на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ 28.12.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Старая история
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Было, да всплыло
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Киллер», 1-я и 2-я серии. «Игрок», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 «Агентство «Справедливость». 5-я серия
21:00 «Агентство «Справедливость». 6-я серия
22:00 Пёс-6. «Голоса», «Игра»
23:45 Сегодня в Москве
00:05 Пёс-4. «Индеец», «Механик»
02:15 Квартирный вопрос
03:10 Ярость. «Выстрел в парке«, 1-я и 2-я серии

В программе возможны изменения.









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