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Программа 5 канала на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 5 канала на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал 28.12.2022

05:00 Известия
05:45 Провинциал. Газовая атака
06:35 Провинциал. Идеальное ограбление
07:30 Провинциал. Батальное полотно
08:25 Провинциал. Грибной человек
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Провинциал. Грибной человек
10:00 Провинциал. Неудачный свидетель
11:00 Провинциал. Тайны обезьян
12:00 Провинциал. Тёмная сторона Луны
13:00 Известия
13:25 Условный мент-3. Смертельный диагноз
14:20 Условный мент-3. Крутой поворот
15:15 Условный мент-3. Лежачий полицейский
16:10 Условный мент-3. Похищение века
16:55 Условный мент-3. Голос крови
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Голос крови
18:15 Условный мент-3. Штирлиц
19:10 След. Дед отморозко
20:05 След. Репетитор
20:40 След. Избушка на курьих ножках
21:30 След. Козёл и мандаринки
22:25 Великолепная пятёрка-5. Фейерверк
23:10 Великолепная пятёрка-2. Жестокость
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Спасите маму
01:15 След. Лев в мышеловке
01:50 След. Дед Мороз умер
02:30 След. Души прекрасные порывы
03:10 Детективы. Железное колечко
03:40 Детективы. Килька
04:05 Детективы. Модный цвет
04:35 Детективы. Паутина

В программе возможны изменения.









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