Программа 5 канала на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 28.12.2022



05:00 Известия

05:45 Провинциал. Газовая атака

06:35 Провинциал. Идеальное ограбление

07:30 Провинциал. Батальное полотно

08:25 Провинциал. Грибной человек

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Провинциал. Грибной человек

10:00 Провинциал. Неудачный свидетель

11:00 Провинциал. Тайны обезьян

12:00 Провинциал. Тёмная сторона Луны

13:00 Известия

13:25 Условный мент-3. Смертельный диагноз

14:20 Условный мент-3. Крутой поворот

15:15 Условный мент-3. Лежачий полицейский

16:10 Условный мент-3. Похищение века

16:55 Условный мент-3. Голос крови

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Голос крови

18:15 Условный мент-3. Штирлиц

19:10 След. Дед отморозко

20:05 След. Репетитор

20:40 След. Избушка на курьих ножках

21:30 След. Козёл и мандаринки

22:25 Великолепная пятёрка-5. Фейерверк

23:10 Великолепная пятёрка-2. Жестокость

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Спасите маму

01:15 След. Лев в мышеловке

01:50 След. Дед Мороз умер

02:30 След. Души прекрасные порывы

03:10 Детективы. Железное колечко

03:40 Детективы. Килька

04:05 Детективы. Модный цвет

04:35 Детективы. Паутина



В программе возможны изменения.