Программа Домашний на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 28.12.2022



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»

13:20 Порча. Кровь на моих руках

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Своё счастье

14:55 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Мой враг - электричество». «Единственная»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Своё счастье

01:05 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»

01:55 От ненависти до любви. 23-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.