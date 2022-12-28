Программа Домашний на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 28.12.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»
13:20 Порча. Кровь на моих руках
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Своё счастье
14:55 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Мой враг - электричество». «Единственная»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Своё счастье
01:05 Понять. Простить. «Тихий омут». «Дела сердечные»
01:55 От ненависти до любви. 23-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
В программе возможны изменения.