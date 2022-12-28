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Программа ТНТ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТНТ на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 28.12.2022

04:40 Открытый микрофон. 9-я серия
05:25 Открытый микрофон. 10-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
09:00 Отпуск. Сезон 2. 20-я - 31-я серии
15:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 26-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 47-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 48-я серия
21:00 Пьяная фирма. 3-я серия
22:10 ХБ. 14-я серия
22:40 ХБ. 15-я серия
23:10 Влюбись, если сможешь. 47-я серия
00:40 Импровизация. Сезон 4. 96-я - 98-я серии
03:20 Comedy Баттл. 15-я серия
04:05 Comedy Баттл. 16-я серия
04:50 Открытый микрофон. 11-я серия

В программе возможны изменения.









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