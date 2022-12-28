Программа ТНТ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 28.12.2022



04:40 Открытый микрофон. 9-я серия

05:25 Открытый микрофон. 10-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

09:00 Отпуск. Сезон 2. 20-я - 31-я серии

15:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 26-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 47-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 48-я серия

21:00 Пьяная фирма. 3-я серия

22:10 ХБ. 14-я серия

22:40 ХБ. 15-я серия

23:10 Влюбись, если сможешь. 47-я серия

00:40 Импровизация. Сезон 4. 96-я - 98-я серии

03:20 Comedy Баттл. 15-я серия

04:05 Comedy Баттл. 16-я серия

04:50 Открытый микрофон. 11-я серия



В программе возможны изменения.