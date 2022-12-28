Программа Матч ТВ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 28.12.2022



04:35 Футбол на все времена

05:05 Анатолий Тарасов. Век хоккея

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Шоафф

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Вид сверху

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Специальный репортаж

00:25 Все на Матч!

01:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Шоафф

02:10 Новости

02:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Краснодар) - «Протон» (Саратов)

04:05 Ты в бане!

04:35 Футбол на все времена



В программе возможны изменения.