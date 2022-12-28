Программа Матч ТВ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 28.12.2022
04:35 Футбол на все времена
05:05 Анатолий Тарасов. Век хоккея
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Шоафф
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Вид сверху
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Специальный репортаж
00:25 Все на Матч!
01:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Шоафф
02:10 Новости
02:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Краснодар) - «Протон» (Саратов)
04:05 Ты в бане!
04:35 Футбол на все времена
В программе возможны изменения.