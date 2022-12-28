Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа РЕН ТВ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма РЕН ТВ на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач РЕН ТВ 28.12.2022

05:00 Тайны Чапман
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Убийство в Восточном экспрессе
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Акулье озеро
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман

В программе возможны изменения.









  • Программа РЕН ТВ на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа 1 канала на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа РЕН ТВ на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа Звезда на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа РЕН ТВ на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 28 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023 в Красногорске

    Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

    С 25 по 28 декабря в Красногорске (Московская область) пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.

    Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

    С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 27 декабря, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Чемпионат России по фигурному катанию 2022/2023 в Красноярске: расписание, прямые трансляции на Первом канале

    Чемпионат России по фигурному катанию 2022, 2023

    С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.









    Выходные и праздники 2023 в России. Сколько дней отдыхаем в 2023 году
    Курс евро ЦБ РФ на 28 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 28 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Макеевка на карте Донецкой области, ДНР
    Какой праздник 28 декабря 2022, какой церковный праздник в России
    Какой праздник 27 декабря 2022, какой церковный праздник в России
    Какие компании и бренды ушли из России на 27 декабря 2022
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год
    27 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Где находятся на карте аэродромы «Энгельс» и «Дягилево» на карте России


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru