Программа Звезда на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 28.12.2022



03:25 Каменская. Убийца поневоле

05:10 Каменская. Смерть ради смерти

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Большая перемена. 3-я серия

10:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Конев

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Каменская. Шестерки умирают первыми

15:00 Военные новости

15:05 Каменская. Шестерки умирают первыми

15:40 Каменская. Смерть и немного любви

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 3-й

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

01:05 Большая перемена. 3-я серия

02:10 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

03:05 Сделано в СССР

03:20 Каменская. Шестерки умирают первыми



В программе возможны изменения.