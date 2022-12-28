Программа Звезда на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 28.12.2022
03:25 Каменская. Убийца поневоле
05:10 Каменская. Смерть ради смерти
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Большая перемена. 3-я серия
10:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Конев
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Каменская. Шестерки умирают первыми
15:00 Военные новости
15:05 Каменская. Шестерки умирают первыми
15:40 Каменская. Смерть и немного любви
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 3-й
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
01:05 Большая перемена. 3-я серия
02:10 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей
03:05 Сделано в СССР
03:20 Каменская. Шестерки умирают первыми
В программе возможны изменения.