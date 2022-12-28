Программа Культура на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 28.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва готическая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. 95 лет со дня рождения Олега Каравайчука

07:30 Новости культуры

07:35 Запечатленное время. Главный магазин страны

08:05 Голливуд Страны Советов. «Звезда Веры Марецкой». Рассказывает Олеся Судзиловская

08:20 Сельская учительница

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Кинопанорама. Нам 30 лет«. 1992

12:25 Дороги старых мастеров. Вологодские мотивы

12:40 Люди и манекены. 3-я серия

13:50 Линия жизни. Народные артисты СССР. Владимир Васильев

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 2-й

16:00 Народные артисты СССР. Алиса Фрейндлих

16:45 Рассекреченная история. За кулисами Олимпиады-80

17:15 2022 год. В честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV Международный конкурс артистов балета. Гала-концерт лауреатов

18:45 «Снежная королева». Оживи, милый!»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Линия жизни. Надежда Бабкина

21:00 По следам сирийских мудрецов. Маалюля. Тайна слов Христа

21:40 Этот мех норки

23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Кинопанорама. Нам 30 лет». 1992

01:05 Люди и манекены. 3-я серия

02:10 Запечатленное время. Главный магазин страны

02:35 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.