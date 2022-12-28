Программа Культура на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 28.12.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва готическая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. 95 лет со дня рождения Олега Каравайчука
07:30 Новости культуры
07:35 Запечатленное время. Главный магазин страны
08:05 Голливуд Страны Советов. «Звезда Веры Марецкой». Рассказывает Олеся Судзиловская
08:20 Сельская учительница
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Кинопанорама. Нам 30 лет«. 1992
12:25 Дороги старых мастеров. Вологодские мотивы
12:40 Люди и манекены. 3-я серия
13:50 Линия жизни. Народные артисты СССР. Владимир Васильев
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 2-й
16:00 Народные артисты СССР. Алиса Фрейндлих
16:45 Рассекреченная история. За кулисами Олимпиады-80
17:15 2022 год. В честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV Международный конкурс артистов балета. Гала-концерт лауреатов
18:45 «Снежная королева». Оживи, милый!»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Линия жизни. Надежда Бабкина
21:00 По следам сирийских мудрецов. Маалюля. Тайна слов Христа
21:40 Этот мех норки
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Кинопанорама. Нам 30 лет». 1992
01:05 Люди и манекены. 3-я серия
02:10 Запечатленное время. Главный магазин страны
02:35 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.