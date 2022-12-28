Программа Пятница на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 28.12.2022



05:00 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой» для Сергея Жукова»

06:10 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»

06:40 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»

08:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

09:20 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

10:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

11:40 Король десертов. Сезон 1. 10-я серия - «Финал»

13:20 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»

14:30 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

15:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

16:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

18:00 Битва шефов. Новогодний выпуск. Сезон 1. 1-я серия

22:00 Евгенич. Сезон 2. 5-я серия

23:00 Черный список. Сезон 3. 21-я серия

00:00 Призраки бывших подружек

01:50 Пятница News. 235-я серия

02:20 Древние. Сезон 4. 5-я серия

03:00 Древние. Сезон 4. 6-я серия

03:40 Древние. Сезон 4. 7-я серия

04:10 Пятница News. 235-я серия

04:40 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»



В программе возможны изменения.