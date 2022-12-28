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Программа Пятница на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Пятница на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 28.12.2022

05:00 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой» для Сергея Жукова»
06:10 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»
06:40 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»
08:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
09:20 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
10:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
11:40 Король десертов. Сезон 1. 10-я серия - «Финал»
13:20 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»
14:30 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
15:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
16:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
18:00 Битва шефов. Новогодний выпуск. Сезон 1. 1-я серия
22:00 Евгенич. Сезон 2. 5-я серия
23:00 Черный список. Сезон 3. 21-я серия
00:00 Призраки бывших подружек
01:50 Пятница News. 235-я серия
02:20 Древние. Сезон 4. 5-я серия
03:00 Древние. Сезон 4. 6-я серия
03:40 Древние. Сезон 4. 7-я серия
04:10 Пятница News. 235-я серия
04:40 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»

В программе возможны изменения.









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