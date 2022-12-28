Программа МИР на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 28.12.2022



05:00 Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу

06:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

07:55 Большая перемена. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Большая перемена. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 На крючке!

00:15 Зигзаг удачи

01:40 Наше кино. История большой любви

02:05 Аршин Мал Алан

03:40 Мультфильмы



В программе возможны изменения.