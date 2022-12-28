Программа МИР на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 28 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 28.12.2022
05:00 Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу
06:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
07:55 Большая перемена. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Большая перемена. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 На крючке!
00:15 Зигзаг удачи
01:40 Наше кино. История большой любви
02:05 Аршин Мал Алан
03:40 Мультфильмы
В программе возможны изменения.