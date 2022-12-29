Программа передач, ТВ программа на 29 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на четверг 29 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 29.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 12-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дама с собачкой. 15-я серия

22:10 Дама с собачкой. 16-я серия

23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Ирина Гринева

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Алексей Глызин

04:00 Личное дело. 28-я серия



ТВЦ



04:25 Развлекательная программа

06:00 Настроение

08:10 Тень дракона. 3-я серия

09:07 Тень дракона. 4-я серия

10:00 Большое кино. Любовь и голуби

10:40 Владимир Меньшов. Поздняя слава

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. Расплата. 3-я серия

12:44 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Винокур

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Женская логика-4. 1-я серия

15:55 Женская логика-4. 2-я серия

17:00 Звезды-банкроты

17:50 События

18:10 Отдам котят в хорошие руки

20:05 Новогодний детектив

22:00 События

22:35 10 самых... 10 самых откровенных сцен в советском кино

23:05 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро

23:55 Самая обаятельная и привлекательная

01:15 Петровка, 38

01:30 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис

02:15 Звезды-банкроты

02:55 Документальный фильм



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей 16. Надоевший долг

05:45 Улицы разбитых фонарей-7. Ловушка

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии, «Наезд», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии, «Наезд», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 «Агентство «Справедливость». 7-я серия

21:00 «Агентство «Справедливость». 8-я серия

22:00 Пёс-6. «Тезки», «Жучок»

23:45 Сегодня в Москве

00:05 Пёс-4. «Рыцари», «Любовный аромат»

02:30 Дачный ответ

03:20 Ярость. «Сопроводитель», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет



5 канал



05:00 Известия

05:50 Провинциал. Неудачный свидетель

06:45 Провинциал. Тайны обезьян

07:40 Провинциал. Тёмная сторона Луны

08:35 Провинциал. Парад иуд

09:00 Известия

09:25 Провинциал. Парад иуд

10:00 Провинциал. Свадьба с препятствиями

11:00 Провинциал. Лишний должен умереть

12:00 Провинциал. Игра на вышибание

13:00 Известия

13:25 Условный мент-3. Крабовая ловушка

14:20 Условный мент-3. Жадность не порок

15:15 Условный мент-3. Танго втроем

16:05 Условный мент-3. Офисное привидение

16:55 Условный мент-3. Тайные агенты

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Тайные агенты

18:15 Условный мент-3. Опасные связи

19:10 След. Кто же Крыса?

20:10 След. 200 лишних шагов

20:40 След. Кто подставил Кроликова Родиона

21:30 След. Такси для Деда Мороза

22:25 Великолепная пятёрка-5. Новогодняя акция

23:10 Великолепная пятёрка-2. Право на защиту

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Благородное животное

01:15 След. Холодное солнце

01:50 След. Черноводье

02:30 След. По семейным обстоятельствам

03:05 Детективы. Борец за справедливость

03:40 Детективы. Свадебный угар

04:10 Детективы. Братья и сестры

04:35 Детективы. Жертва



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»

13:00 Порча. В ответе за отца

13:35 Знахарка

14:05 Верну любимого. Параллельные жизни

14:40 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Венец творения. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Старший сын». «Цып-цып»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Параллельные жизни

01:05 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»

01:55 От ненависти до любви. 24-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. 11-я серия

05:40 Открытый микрофон. 12-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

08:30 Перезагрузка. 536-я серия

09:00 Отпуск. Сезон 2. 29-я - 39-я серии

14:30 Жуки. Сезон 2. 27-я - 32-я серии

17:25 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

19:15 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2

21:00 Пьяная фирма. 4-я серия

22:00 ХБ. 16-я серия

22:30 ХБ. 17-я серия

23:00 Влюбись, если сможешь. 48-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 4. 99-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 4. 100-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 4. 101-я серия

03:05 Comedy Баттл. 17-я серия

03:50 Comedy Баттл. 18-я серия

04:40 Открытый микрофон. 13-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 4. 13-я - 15-я серии

06:00 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 193-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 198-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия

07:00 Три кота. Сила притяжения

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Желтая подводная лодка

07:30 Царевны

07:35 Царевны. Секрет школы

07:40 Царевны. Целая неделя!

07:50 Царевны. Шестилапый

08:00 Лунтик и его друзья

08:40 Детектив Финник. 6-я серия

08:50 Детектив Финник. 7-я серия

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 20-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 8. 20-я серия

10:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 12-я серия

12:35 Уральские пельмени. #армейскиебудни

13:00 Уральские пельмени. #разныесемейки

13:35 Знакомство с Факерами

15:55 Ёлки-1914

18:10 Ёлки 5

20:00 Ёлки новые

21:45 Ёлки последние

23:45 Обратная связь

01:40 Трудности выживания

03:10 6 кадров. Сезон 4. 19-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 5. 13-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 5. 14-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 5. 20-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 5. 21-я серия



Матч ТВ



04:35 Футбол на все времена

05:05 Конёк Чайковской

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Матч! Парад

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

14:55 Хоккей. МХЛ. «Стальные Лисы» (Магнитогорск) - «Ирбис» (Казань). Прямой эфир

17:15 География спорта. Вершина Теи

17:45 Все на Матч!

18:25 Прыжки на лыжах с трамплина. Турне 4-х трамплинов. Прямой эфир

20:20 Все на Матч!

20:40 Год российского спорта

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Специальный репортаж

00:25 Все на Матч!

01:05 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер

02:10 Новости

02:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Газпром-Югра» (Сургут)

04:05 Вид сверху

04:35 Футбол на все времена



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Все деньги мира

22:35 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Мавританец

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



03:20 Каменская. Шестерки умирают первыми

05:05 Каменская. Смерть и немного любви

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Большая перемена. 4-я серия

10:40 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Каменская. Чужая маска

15:00 Военные новости

15:05 Каменская. Чужая маска

15:40 Каменская. Не мешайте палачу

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 4-й

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Дайте жалобную книгу

01:00 Большая перемена. 4-я серия

02:05 «Юнга со шхуны «Колумб»

03:20 Морской дозор

04:10 Каменская. Чужая маска



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Быковских

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Кустодиев

07:30 Новости культуры

07:35 Запечатленное время. Лед и золото

08:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

08:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда Валентины Серовой». Рассказывает Марина Александрова

08:25 Сердца четырех

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Бенефис Людмилы Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978

12:40 Люди и манекены. 4-я серия

14:05 Линия жизни. Народные артисты СССР. Людмила Семеняка

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 3-й

16:00 Линия жизни. Народные артисты СССР. Вера Васильева

17:00 Рассекреченная история. Автомобиль для народа

17:30 2022 год. 100-летие российского джаза. Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и участники проекта «Большой джаз»

18:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

18:45 «Морозко». Нет! Не прынцесса! Королевна»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Линия жизни. Виктор Добронравов

21:00 По следам сирийских мудрецов. Босра. Чёрная жемчужина Востока

21:40 В его приятной компании

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Москва». Документальный фильм. 1972

00:50 Люди и манекены. 4-я серия

02:10 Запечатленное время. Лед и золото

02:40 Первые в мире. Летающая лодка Григоровича

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Торт «Хогвартс« для Татьяны Морозовой»

06:10 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды« для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

07:50 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

08:50 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

09:50 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 9-я серия - «Владивосток»

11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 14-я серия

14:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 2-я серия

18:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 15-я серия

20:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 16-я серия

23:50 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 10-я серия - «Москва»

00:50 История одного вампира

02:40 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»

03:00 Древние. Сезон 4. 8-я серия

03:40 Древние. Сезон 4. 9-я серия

04:20 Пятница News. 233-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

05:50 Где находится нофелет?

07:05 По семейным обстоятельствам

09:30 Три полуграции. 1-я серия

10:00 Новости

10:10 Три полуграции. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу

00:40 Между ангелом и бесом

02:25 Zолушка

03:50 Наше кино. История большой любви

04:15 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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