Программа передач, ТВ программа на 29 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 29 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 29.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 12-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дама с собачкой. 15-я серия
22:10 Дама с собачкой. 16-я серия
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Ирина Гринева
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Алексей Глызин
04:00 Личное дело. 28-я серия
ТВЦ
04:25 Развлекательная программа
06:00 Настроение
08:10 Тень дракона. 3-я серия
09:07 Тень дракона. 4-я серия
10:00 Большое кино. Любовь и голуби
10:40 Владимир Меньшов. Поздняя слава
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. Расплата. 3-я серия
12:44 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Винокур
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Женская логика-4. 1-я серия
15:55 Женская логика-4. 2-я серия
17:00 Звезды-банкроты
17:50 События
18:10 Отдам котят в хорошие руки
20:05 Новогодний детектив
22:00 События
22:35 10 самых... 10 самых откровенных сцен в советском кино
23:05 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро
23:55 Самая обаятельная и привлекательная
01:15 Петровка, 38
01:30 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
02:15 Звезды-банкроты
02:55 Документальный фильм
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей 16. Надоевший долг
05:45 Улицы разбитых фонарей-7. Ловушка
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии, «Наезд», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Несчастный случай», 1-я и 2-я серии, «Наезд», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 «Агентство «Справедливость». 7-я серия
21:00 «Агентство «Справедливость». 8-я серия
22:00 Пёс-6. «Тезки», «Жучок»
23:45 Сегодня в Москве
00:05 Пёс-4. «Рыцари», «Любовный аромат»
02:30 Дачный ответ
03:20 Ярость. «Сопроводитель», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет
5 канал
05:00 Известия
05:50 Провинциал. Неудачный свидетель
06:45 Провинциал. Тайны обезьян
07:40 Провинциал. Тёмная сторона Луны
08:35 Провинциал. Парад иуд
09:00 Известия
09:25 Провинциал. Парад иуд
10:00 Провинциал. Свадьба с препятствиями
11:00 Провинциал. Лишний должен умереть
12:00 Провинциал. Игра на вышибание
13:00 Известия
13:25 Условный мент-3. Крабовая ловушка
14:20 Условный мент-3. Жадность не порок
15:15 Условный мент-3. Танго втроем
16:05 Условный мент-3. Офисное привидение
16:55 Условный мент-3. Тайные агенты
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Тайные агенты
18:15 Условный мент-3. Опасные связи
19:10 След. Кто же Крыса?
20:10 След. 200 лишних шагов
20:40 След. Кто подставил Кроликова Родиона
21:30 След. Такси для Деда Мороза
22:25 Великолепная пятёрка-5. Новогодняя акция
23:10 Великолепная пятёрка-2. Право на защиту
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Благородное животное
01:15 След. Холодное солнце
01:50 След. Черноводье
02:30 След. По семейным обстоятельствам
03:05 Детективы. Борец за справедливость
03:40 Детективы. Свадебный угар
04:10 Детективы. Братья и сестры
04:35 Детективы. Жертва
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»
13:00 Порча. В ответе за отца
13:35 Знахарка
14:05 Верну любимого. Параллельные жизни
14:40 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Венец творения. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Старший сын». «Цып-цып»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Параллельные жизни
01:05 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»
01:55 От ненависти до любви. 24-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. 11-я серия
05:40 Открытый микрофон. 12-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
08:30 Перезагрузка. 536-я серия
09:00 Отпуск. Сезон 2. 29-я - 39-я серии
14:30 Жуки. Сезон 2. 27-я - 32-я серии
17:25 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
19:15 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
21:00 Пьяная фирма. 4-я серия
22:00 ХБ. 16-я серия
22:30 ХБ. 17-я серия
23:00 Влюбись, если сможешь. 48-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 4. 99-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 4. 100-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 4. 101-я серия
03:05 Comedy Баттл. 17-я серия
03:50 Comedy Баттл. 18-я серия
04:40 Открытый микрофон. 13-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 4. 13-я - 15-я серии
06:00 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 193-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 198-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия
07:00 Три кота. Сила притяжения
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Желтая подводная лодка
07:30 Царевны
07:35 Царевны. Секрет школы
07:40 Царевны. Целая неделя!
07:50 Царевны. Шестилапый
08:00 Лунтик и его друзья
08:40 Детектив Финник. 6-я серия
08:50 Детектив Финник. 7-я серия
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 20-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 8. 20-я серия
10:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 12-я серия
12:35 Уральские пельмени. #армейскиебудни
13:00 Уральские пельмени. #разныесемейки
13:35 Знакомство с Факерами
15:55 Ёлки-1914
18:10 Ёлки 5
20:00 Ёлки новые
21:45 Ёлки последние
23:45 Обратная связь
01:40 Трудности выживания
03:10 6 кадров. Сезон 4. 19-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 5. 13-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 5. 14-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 5. 20-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 5. 21-я серия
Матч ТВ
04:35 Футбол на все времена
05:05 Конёк Чайковской
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Матч! Парад
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
14:55 Хоккей. МХЛ. «Стальные Лисы» (Магнитогорск) - «Ирбис» (Казань). Прямой эфир
17:15 География спорта. Вершина Теи
17:45 Все на Матч!
18:25 Прыжки на лыжах с трамплина. Турне 4-х трамплинов. Прямой эфир
20:20 Все на Матч!
20:40 Год российского спорта
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Специальный репортаж
00:25 Все на Матч!
01:05 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер
02:10 Новости
02:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Газпром-Югра» (Сургут)
04:05 Вид сверху
04:35 Футбол на все времена
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Все деньги мира
22:35 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Мавританец
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Каменская. Шестерки умирают первыми
05:05 Каменская. Смерть и немного любви
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Большая перемена. 4-я серия
10:40 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Каменская. Чужая маска
15:00 Военные новости
15:05 Каменская. Чужая маска
15:40 Каменская. Не мешайте палачу
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 4-й
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Дайте жалобную книгу
01:00 Большая перемена. 4-я серия
02:05 «Юнга со шхуны «Колумб»
03:20 Морской дозор
04:10 Каменская. Чужая маска
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Быковских
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Кустодиев
07:30 Новости культуры
07:35 Запечатленное время. Лед и золото
08:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда Валентины Серовой». Рассказывает Марина Александрова
08:25 Сердца четырех
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Бенефис Людмилы Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978
12:40 Люди и манекены. 4-я серия
14:05 Линия жизни. Народные артисты СССР. Людмила Семеняка
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 3-й
16:00 Линия жизни. Народные артисты СССР. Вера Васильева
17:00 Рассекреченная история. Автомобиль для народа
17:30 2022 год. 100-летие российского джаза. Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и участники проекта «Большой джаз»
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18:45 «Морозко». Нет! Не прынцесса! Королевна»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Линия жизни. Виктор Добронравов
21:00 По следам сирийских мудрецов. Босра. Чёрная жемчужина Востока
21:40 В его приятной компании
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Москва». Документальный фильм. 1972
00:50 Люди и манекены. 4-я серия
02:10 Запечатленное время. Лед и золото
02:40 Первые в мире. Летающая лодка Григоровича
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Торт «Хогвартс« для Татьяны Морозовой»
06:10 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды« для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
07:50 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
08:50 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
09:50 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 9-я серия - «Владивосток»
11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 14-я серия
14:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 2-я серия
18:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 15-я серия
20:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 16-я серия
23:50 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 10-я серия - «Москва»
00:50 История одного вампира
02:40 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»
03:00 Древние. Сезон 4. 8-я серия
03:40 Древние. Сезон 4. 9-я серия
04:20 Пятница News. 233-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
05:50 Где находится нофелет?
07:05 По семейным обстоятельствам
09:30 Три полуграции. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Три полуграции. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу
00:40 Между ангелом и бесом
02:25 Zолушка
03:50 Наше кино. История большой любви
04:15 Мультфильмы
Время начала передач - московское.