Программа передач, ТВ программа на 30 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на пятницу 30 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 30.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 «Жить здорово!» Новогодний выпуск

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 «Поле чудес». Новогодний выпуск

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон

23:20 Джентльмены удачи

00:55 «Ирония судьбы. «С любимыми не расставайтесь...»

01:55 «Любовь и голуби». Рождение легенды»

02:45 «Бриллиантовая рука». Рождение легенды

03:20 Три плюс два



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 Красный проект. К 100-летию СССР

13:50 Укрощение свекрови

16:00 Вести

16:30 Укрощение свекрови. Продолжение

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Конек-Горбунок

23:35 Последний богатырь

01:30 Комета Галлея

04:45 Доярка из Хацапетовки



ТВЦ



04:40 Документальный фильм

05:20 Москва резиновая

06:00 Настроение

08:00 Отдам котят в хорошие руки

10:05 Двенадцать чудес. 1-я серия

11:30 События

11:50 Двенадцать чудес. 2-я серия

12:35 Новогодний детектив

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Женская логика-5. 1-я серия

15:58 Женская логика-5. 2-я серия

17:05 Актёрские драмы. Дело принципа

17:50 События

18:10 Продается дача

20:05 Снежный человек

22:15 Приют комедиантов. Про подарки

23:55 Владимир Меньшов. Поздняя слава

00:35 Ширли-Мырли

02:50 Петровка, 38

03:05 Суженый-ряженый

04:40 Девушка с косой



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Новогодний переполох

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии

12:00 «Хочу жить вечно!» Научное расследование Сергея Малозёмова

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня. Новогодний выпуск

19:00 Сегодня

20:00 «Агентство «Справедливость». 9-я серия

21:00 «Агентство «Справедливость». 10-я серия

22:00 Пёс-6. Вендетта

23:00 «VK под шубой». Новогоднее шоу

00:00 В зоне доступа любви

01:50 Следствие вели...

03:55 Ярость. «Ярость», 1-я и 2-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Провинциал. Свадьба с препятствиями

06:15 Провинциал. Лишний должен умереть

06:55 Провинциал. Игра на вышибание

07:45 Отдельное поручение

09:00 Известия

09:25 Отдельное поручение

10:00 Гений. 1-я серия

11:20 Гений. 2-я серия

13:00 Известия

13:25 Условный мент. Эхо войны

14:15 Условный мент-3. Колдовская любовь

15:10 Условный мент-3. Бабуля

16:00 Условный мент-3. Два ствола

16:50 Условный мент-3. Переходный возраст

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Переходный возраст

18:10 Условный мент-4. Подарок судьбы

19:05 Условный мент-4. Запретный плод

19:55 Свои-5. Расслабься, чувак!

20:40 Свои-5. Кто похитил Еву?

21:30 Свои-5. Секрет Снегурочки

22:25 Свои-5. Сестры

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой

01:00 Великолепная пятёрка-5. Расскажи, Снегурочка

01:35 Великолепная пятёрка-2. Надводная охота

02:15 Великолепная пятёрка-5. Ёлка с сюрпризом

02:55 Великолепная пятёрка-2. Случай в санатории

03:35 Великолепная пятёрка-5. Фейерверк

04:15 Великолепная пятёрка-2. Жестокость

04:55 Великолепная пятёрка-5. Новогодняя акция



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»

13:10 Порча. Без рук

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Сладкая жизнь

14:45 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

19:00 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Проклятая игра». «Старые сказки»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Сладкая жизнь

01:05 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»

01:55 Тест на отцовство

03:35 Давай разведёмся!

04:25 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. 13-я серия

05:25 Открытый микрофон. 14-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

08:30 Звездная кухня. 16-я серия

09:00 Наша Russia. Дайджест. 15-я - 26-я серии

14:50 Морской бой

17:30 Форсаж-5

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 766-я серия

22:00 Концерты. 9-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 155-я серия

00:30 Бриджит Джонс 3

02:35 Импровизация. Сезон 4. 102-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия

04:10 Comedy Баттл. 19-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 5. 26-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 5. 27-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 5. 28-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 216-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 219-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 221-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия

07:00 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия

07:05 Ералаш. Сезон 1. 227-я серия

07:15 Ералаш. Сезон 1. 228-я серия

07:20 Драконы и всадники Олуха

07:45 Драконы и всадники Олуха

08:10 Драконы и всадники Олуха

08:40 Детектив Финник. 7-я и 8-я серии

08:50 Детектив Финник

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 8. 20-я серия

09:25 ПроСТО кухня. 195-я серия

10:00 Маска. Танцы. За кадром. 13-я серия

12:00 Уральские пельмени

12:35 Барбоскины на даче

14:05 Выкрутасы

16:10 Ёлки новые

18:00 Ёлки последние

20:00 Ёлки-8

21:45 Ирония судьбы в Голливуде

23:50 Семьянин

02:10 Воронины

02:35 Воронины. Сезон 12. 12-я серия

03:00 6 кадров. Сезон 2. 2-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 2. 5-я - 9-я серии



Матч ТВ



04:35 Футбол на все времена

05:05 Защита Валерия Васильева

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Год российского спорта

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Анна Гринёва

13:20 Матч! Парад

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Ты в бане!

16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир

19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Лица страны. Анна Гринёва

00:25 Все на Матч!

01:05 Кикбоксинг. Международный турнир «Кубок Лотоса». В. Минеев - Э. Джун

02:10 Новости

02:15 Андрес Иньеста. Неожиданный герой

04:05 География спорта. Вершина Теи

04:35 Футбол на все времена



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бесконечность

22:00 Призрачный гонщик

23:50 Убийство в Восточном экспрессе

02:00 Действуй, сестра!

03:30 Действуй, сестра 2



Звезда



04:10 Каменская. Чужая маска

05:45 Каменская. Не мешайте палачу

07:50 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

09:00 Новости дня

09:20 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

10:15 Двенадцатая ночь

12:10 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии

17:00 Граф Монте-Кристо. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Граф Монте-Кристо. 5-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Эта веселая планета

01:30 Двенадцатая ночь

03:00 Не факт

03:25 Снегурочка



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Театр Образцова

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гоголь

07:30 Запечатленное время. Пора большого новоселья

08:00 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова

08:15 Весна

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Москва». Документальный фильм. 1972

12:10 Цвет времени. Рене Магритт

12:20 13 поручений

13:30 «Юбилей на Марсовом поле». К 350-летию со дня рождения Петра I

14:10 Народные артисты СССР. Александра Пахмутова

15:00 Новости культуры

15:10 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 4-й

15:55 Линия жизни. Народные артисты СССР. Олег Басилашвили

17:00 Рассекреченная история. Советский общепит между кулинарией и идеологией

17:30 Гала-концерт «Наследники традиций». Закрытие Года культурного наследия народов России

19:15 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Линия жизни. Нина Мозер

21:00 По следам сирийских мудрецов. Дамаск. Вечный город

21:40 Беглецы

23:10 Новости культуры

23:30 2 Верник 2. Ильдар Абдразаков

00:25 ХX век. «Бенефис Людмилы Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978

01:50 Искатели. Сокровища атамана Кудеяра

02:35 «Жил-был пес». «Остров»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист» для Дмитрия Красилова»

06:10 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»

06:40 Кондитер. Сезон 5. 18-я серия - «Финал»

08:20 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

09:40 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

10:50 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 10-я серия - «Москва»

11:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 1-я серия - «Ереван»

13:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 15-я серия

15:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 16-я серия

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 8-я серия

20:50 Гуляй, Вася! Свидание на Бали

23:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 8-я серия

01:00 За бортом

02:40 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»

03:10 Древние. Сезон 4. 10-я серия

03:50 Древние. Сезон 4. 11-я серия

04:20 Пятница News. 234-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

07:05 Золушка

08:30 Сказка о потерянном времени

10:00 Новости

10:15 100 лет СССР. Время первых

10:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

12:05 По семейным обстоятельствам

14:30 Где находится нофелет?

16:00 Новости

16:15 Берегись автомобиля

18:00 Большая перемена. 1-я серия

18:30 Новости

18:50 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

23:25 Зигзаг удачи

00:55 Три полуграции. 1-я - 4-я серии

03:55 Фестиваль Авторадио



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 29 декабря 2022 Программа СТС на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа передач, ТВ программа на 28 декабря 2022 Программа СТС на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа передач, ТВ программа на 26 декабря 2022









Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 30 декабря



Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 29 декабря



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 29 декабря, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 на 29 декабря



С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею. Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание трансляций



С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».









