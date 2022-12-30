Программа передач, ТВ программа на 30 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 30 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 30.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 «Жить здорово!» Новогодний выпуск
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 «Поле чудес». Новогодний выпуск
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон
23:20 Джентльмены удачи
00:55 «Ирония судьбы. «С любимыми не расставайтесь...»
01:55 «Любовь и голуби». Рождение легенды»
02:45 «Бриллиантовая рука». Рождение легенды
03:20 Три плюс два
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Красный проект. К 100-летию СССР
13:50 Укрощение свекрови
16:00 Вести
16:30 Укрощение свекрови. Продолжение
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Конек-Горбунок
23:35 Последний богатырь
01:30 Комета Галлея
04:45 Доярка из Хацапетовки
ТВЦ
04:40 Документальный фильм
05:20 Москва резиновая
06:00 Настроение
08:00 Отдам котят в хорошие руки
10:05 Двенадцать чудес. 1-я серия
11:30 События
11:50 Двенадцать чудес. 2-я серия
12:35 Новогодний детектив
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Женская логика-5. 1-я серия
15:58 Женская логика-5. 2-я серия
17:05 Актёрские драмы. Дело принципа
17:50 События
18:10 Продается дача
20:05 Снежный человек
22:15 Приют комедиантов. Про подарки
23:55 Владимир Меньшов. Поздняя слава
00:35 Ширли-Мырли
02:50 Петровка, 38
03:05 Суженый-ряженый
04:40 Девушка с косой
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Новогодний переполох
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии
12:00 «Хочу жить вечно!» Научное расследование Сергея Малозёмова
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня. Новогодний выпуск
19:00 Сегодня
20:00 «Агентство «Справедливость». 9-я серия
21:00 «Агентство «Справедливость». 10-я серия
22:00 Пёс-6. Вендетта
23:00 «VK под шубой». Новогоднее шоу
00:00 В зоне доступа любви
01:50 Следствие вели...
03:55 Ярость. «Ярость», 1-я и 2-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Провинциал. Свадьба с препятствиями
06:15 Провинциал. Лишний должен умереть
06:55 Провинциал. Игра на вышибание
07:45 Отдельное поручение
09:00 Известия
09:25 Отдельное поручение
10:00 Гений. 1-я серия
11:20 Гений. 2-я серия
13:00 Известия
13:25 Условный мент. Эхо войны
14:15 Условный мент-3. Колдовская любовь
15:10 Условный мент-3. Бабуля
16:00 Условный мент-3. Два ствола
16:50 Условный мент-3. Переходный возраст
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Переходный возраст
18:10 Условный мент-4. Подарок судьбы
19:05 Условный мент-4. Запретный плод
19:55 Свои-5. Расслабься, чувак!
20:40 Свои-5. Кто похитил Еву?
21:30 Свои-5. Секрет Снегурочки
22:25 Свои-5. Сестры
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой
01:00 Великолепная пятёрка-5. Расскажи, Снегурочка
01:35 Великолепная пятёрка-2. Надводная охота
02:15 Великолепная пятёрка-5. Ёлка с сюрпризом
02:55 Великолепная пятёрка-2. Случай в санатории
03:35 Великолепная пятёрка-5. Фейерверк
04:15 Великолепная пятёрка-2. Жестокость
04:55 Великолепная пятёрка-5. Новогодняя акция
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»
13:10 Порча. Без рук
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Сладкая жизнь
14:45 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
19:00 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Проклятая игра». «Старые сказки»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Сладкая жизнь
01:05 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»
01:55 Тест на отцовство
03:35 Давай разведёмся!
04:25 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. 13-я серия
05:25 Открытый микрофон. 14-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
08:30 Звездная кухня. 16-я серия
09:00 Наша Russia. Дайджест. 15-я - 26-я серии
14:50 Морской бой
17:30 Форсаж-5
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 766-я серия
22:00 Концерты. 9-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 155-я серия
00:30 Бриджит Джонс 3
02:35 Импровизация. Сезон 4. 102-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия
04:10 Comedy Баттл. 19-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 5. 26-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 5. 27-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 5. 28-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 216-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 219-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 221-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия
07:00 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия
07:05 Ералаш. Сезон 1. 227-я серия
07:15 Ералаш. Сезон 1. 228-я серия
07:20 Драконы и всадники Олуха
07:45 Драконы и всадники Олуха
08:10 Драконы и всадники Олуха
08:40 Детектив Финник. 7-я и 8-я серии
08:50 Детектив Финник
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 8. 20-я серия
09:25 ПроСТО кухня. 195-я серия
10:00 Маска. Танцы. За кадром. 13-я серия
12:00 Уральские пельмени
12:35 Барбоскины на даче
14:05 Выкрутасы
16:10 Ёлки новые
18:00 Ёлки последние
20:00 Ёлки-8
21:45 Ирония судьбы в Голливуде
23:50 Семьянин
02:10 Воронины
02:35 Воронины. Сезон 12. 12-я серия
03:00 6 кадров. Сезон 2. 2-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 2. 5-я - 9-я серии
Матч ТВ
04:35 Футбол на все времена
05:05 Защита Валерия Васильева
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Год российского спорта
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Анна Гринёва
13:20 Матч! Парад
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Ты в бане!
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир
19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Лица страны. Анна Гринёва
00:25 Все на Матч!
01:05 Кикбоксинг. Международный турнир «Кубок Лотоса». В. Минеев - Э. Джун
02:10 Новости
02:15 Андрес Иньеста. Неожиданный герой
04:05 География спорта. Вершина Теи
04:35 Футбол на все времена
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бесконечность
22:00 Призрачный гонщик
23:50 Убийство в Восточном экспрессе
02:00 Действуй, сестра!
03:30 Действуй, сестра 2
Звезда
04:10 Каменская. Чужая маска
05:45 Каменская. Не мешайте палачу
07:50 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
09:00 Новости дня
09:20 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
10:15 Двенадцатая ночь
12:10 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии
17:00 Граф Монте-Кристо. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Граф Монте-Кристо. 5-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Эта веселая планета
01:30 Двенадцатая ночь
03:00 Не факт
03:25 Снегурочка
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Театр Образцова
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гоголь
07:30 Запечатленное время. Пора большого новоселья
08:00 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова
08:15 Весна
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Москва». Документальный фильм. 1972
12:10 Цвет времени. Рене Магритт
12:20 13 поручений
13:30 «Юбилей на Марсовом поле». К 350-летию со дня рождения Петра I
14:10 Народные артисты СССР. Александра Пахмутова
15:00 Новости культуры
15:10 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 4-й
15:55 Линия жизни. Народные артисты СССР. Олег Басилашвили
17:00 Рассекреченная история. Советский общепит между кулинарией и идеологией
17:30 Гала-концерт «Наследники традиций». Закрытие Года культурного наследия народов России
19:15 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Линия жизни. Нина Мозер
21:00 По следам сирийских мудрецов. Дамаск. Вечный город
21:40 Беглецы
23:10 Новости культуры
23:30 2 Верник 2. Ильдар Абдразаков
00:25 ХX век. «Бенефис Людмилы Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978
01:50 Искатели. Сокровища атамана Кудеяра
02:35 «Жил-был пес». «Остров»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист» для Дмитрия Красилова»
06:10 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»
06:40 Кондитер. Сезон 5. 18-я серия - «Финал»
08:20 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
09:40 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
10:50 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 10-я серия - «Москва»
11:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 1-я серия - «Ереван»
13:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 15-я серия
15:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 16-я серия
19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 8-я серия
20:50 Гуляй, Вася! Свидание на Бали
23:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 8-я серия
01:00 За бортом
02:40 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»
03:10 Древние. Сезон 4. 10-я серия
03:50 Древние. Сезон 4. 11-я серия
04:20 Пятница News. 234-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
07:05 Золушка
08:30 Сказка о потерянном времени
10:00 Новости
10:15 100 лет СССР. Время первых
10:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
12:05 По семейным обстоятельствам
14:30 Где находится нофелет?
16:00 Новости
16:15 Берегись автомобиля
18:00 Большая перемена. 1-я серия
18:30 Новости
18:50 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
23:25 Зигзаг удачи
00:55 Три полуграции. 1-я - 4-я серии
03:55 Фестиваль Авторадио
Время начала передач - московское.