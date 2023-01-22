Программа передач, ТВ программа на 22 января 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 22 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 22.01.2023



1 канал



01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Тула

11:10 Повара на колесах. Махачкала

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 «Броненосец «Потемкин». К 125-летию гения

15:40 «Александр Ширвиндт. «Две бесконечности»

16:50 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию-2023. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

19:00 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию-2023. Прямой эфир

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 1-я серия

23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



04:10 Я подарю тебе любовь

05:54 Перерыв в вещании

06:15 Жена по совместительству

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Владимир Логинов

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Теорема Пифагора. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Жених

03:10 Жена по совместительству



ТВЦ



04:25 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро

05:05 Любовные истории. Сердцу не прикажешь

05:45 Суета сует

07:10 Парижские тайны

09:05 Здоровый смысл

09:35 Реставратор. 1-я серия

10:31 Реставратор. 2-я серия

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Черный принц

13:50 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Что бы это значило?» Юмористический концерт

16:50 Муж в хорошие руки. 1-я - 4-я серии

18:55 Исправленному верить. 1-я - 4-я серии

22:55 Исправленному верить. Паутина. 1-я серия

23:41 Исправленному верить. Паутина. 2-я серия

00:30 События

00:45 Исправленному верить. Паутина. 3-я серия

01:31 Исправленному верить. Паутина. 4-я серия

02:20 Петровка, 38

02:35 Хрустальная ловушка. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:50 Стажёры. 4-я серия

05:40 Стажёры. 5-я серия

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Звезды сошлись

21:50 Основано на реальных событиях. Шура показывает зубы

01:10 Бомбила. Продолжение

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 5-я серия



5 канал



05:00 По следу зверя. 1-я - 4-я серии

08:10 Ворошиловский стрелок

10:05 Ветеран. 1-я - 4-я серии

13:45 Пустыня. 1-я - 4-я серии

18:05 След. Прыжок под колесо

18:55 След. Подлинные ценности

19:40 След. Смерть шантажиста

20:35 След. Ночь в музее

21:20 След. Больше, чем людей

22:10 След. Среди камней

23:05 Ворошиловский стрелок

00:55 Ультиматум. 1-я - 4-я серии

03:55 Глухарь. Игра

04:40 Глухарь. За отца



Домашний



02:05 Любовь Веры. 1-я - 4-я серии

05:15 6 кадров

05:30 Семейная тайна. 1-я и 2-я серии

06:30 Семейная тайна. 2-я - 4-я серии

09:00 Долгожданная любовь

10:55 Игра в дочки-матери. 1-я - 4-я серии

14:55 Карта памяти. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 128-я - 131-я серии

22:35 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии

02:05 Любовь Веры. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия

05:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 44-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 7. 255-я - 269-я серии

14:35 Чарли и шоколадная фабрика

16:55 «Всегда говори «Да»

19:00 Великая стена

21:00 Это миниатюры. 1-я серия

22:00 Концерты. 10-я серия

23:00 Прожарка. Сезон 3. 14-я серия - «Михаил Галустян»

00:00 Несносные боссы-2

01:55 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия

02:45 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 5. 141-я серия

03:30 Comedy Баттл. 13-я серия

04:20 Comedy Баттл. 14-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия

05:10 Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 17-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 18-я серия

06:05 Фиксики. Говорящая кукла

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:40 Подарок для самого слабого

06:45 Три кота. Урожай

06:50 Три кота. День рождения мамы

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Кулинарное шоу

07:10 Три кота. Папа за маму

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Игры в темноте

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Звездный глобус

07:40 Царевны. Как взрослая

07:45 Царевны. Важные дела

07:55 Уральские пельмени

08:55 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

10:35 Принцесса и дракон

12:00 Команда котиков

13:55 Сокровище нации

16:25 Сокровище нации. Книга тайн

18:55 Сила девяти богов

21:00 Боги Египта

23:25 Последний охотник на ведьм

01:20 Умница Уилл Хантинг

03:20 6 кадров. Сезон 3. 22-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 3. 26-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 3. 27-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 3. 28-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 2. 2-я серия



Матч ТВ



04:20 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины

05:15 На гребне северной волны

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейра - Дж. Хилл. Прямой эфир

09:30 Новости

09:35 Все на Матч!

10:35 Новости

10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

12:05 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

15:05 Все на Матч!

15:35 Новости

15:40 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейра - Дж. Хилл

17:20 Все на Матч!

17:50 Новости

17:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Рома». Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Аталанта». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо» (Москва)

03:30 Новости

03:35 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины

04:30 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Бой

15:55 Каратель

18:10 Великий уравнитель

20:45 Великий уравнитель-2

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:45 Секретный фарватер. 1-я и 4-я серии

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №126

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Колосов

13:05 Специальный репортаж

14:00 Марш-бросок. Охота на «Охотника«

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Вторжение

01:30 Найти и обезвредить

02:55 Зафронтовые разведчики

03:55 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Твербуль, или Пушкинская верста

07:20 Мультфильмы. «Королева Зубная щетка». «В гостях у лета». «Футбольные звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток»

08:35 Испытательный срок

10:10 Тайны старого чердака. Что из этого получилось?

10:40 Звезды русского авангарда. Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино

11:05 Александр Невский

12:55 Невский ковчег. Теория невозможного. Корнелиус Крюйс

13:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Владимира Высоцкого

14:05 Эйнштейны от природы. 2-я серия

15:00 Похититель байков

16:30 Больше, чем любовь. Лев Ландау

17:15 Пешком... Москва игровая

17:45 Замуж за монстра. История мадам Поннари

18:35 Романтика романса. Моё последнее танго

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Опасные гастроли

21:40 Закрытие I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Трансляция из Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

23:10 Детективная история

00:50 Эйнштейны от природы. 2-я серия

01:40 Искатели. Тайна узников Кексгольмской крепости

02:25 «Аргонавты». «Загадка Сфинкса»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 10-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 3. 10-я серия - «Новосибирск»

06:20 Снежная королева-2. Перезаморозка

07:50 Снежная королева-3. Огонь и лёд

09:20 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»

10:40 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

11:50 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»

12:50 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

14:00 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»

15:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

16:00 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

17:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

18:20 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

19:40 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»

20:50 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

21:50 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»

22:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

23:50 «V« значит Вендетта»

02:10 Пятница News. 10-я серия

02:40 Древние. Сезон 5. 4-я - 6-я серии

04:40 Пятница News. 10-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:45 Мультфильмы

08:00 Салон красоты

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Курьер

11:40 Однолюбы. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Однолюбы. 5-я - 7-я серии

18:30 Вместе

19:30 Однолюбы. 7-я - 11-я серии

00:00 Вместе

01:00 Однолюбы. 12-я серия

01:55 Сердца четырех

03:25 Улыбка пересмешника. 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 20 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 21 января 2023 Программа Пятница на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа СТС на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа ТНТ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день



