Программа передач, ТВ программа на 22 января 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 22 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 22.01.2023
1 канал
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Тула
11:10 Повара на колесах. Махачкала
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 «Броненосец «Потемкин». К 125-летию гения
15:40 «Александр Ширвиндт. «Две бесконечности»
16:50 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию-2023. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
19:00 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию-2023. Прямой эфир
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 1-я серия
23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
04:10 Я подарю тебе любовь
05:54 Перерыв в вещании
06:15 Жена по совместительству
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Владимир Логинов
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Теорема Пифагора. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Жених
03:10 Жена по совместительству
ТВЦ
04:25 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро
05:05 Любовные истории. Сердцу не прикажешь
05:45 Суета сует
07:10 Парижские тайны
09:05 Здоровый смысл
09:35 Реставратор. 1-я серия
10:31 Реставратор. 2-я серия
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Черный принц
13:50 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Что бы это значило?» Юмористический концерт
16:50 Муж в хорошие руки. 1-я - 4-я серии
18:55 Исправленному верить. 1-я - 4-я серии
22:55 Исправленному верить. Паутина. 1-я серия
23:41 Исправленному верить. Паутина. 2-я серия
00:30 События
00:45 Исправленному верить. Паутина. 3-я серия
01:31 Исправленному верить. Паутина. 4-я серия
02:20 Петровка, 38
02:35 Хрустальная ловушка. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:50 Стажёры. 4-я серия
05:40 Стажёры. 5-я серия
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Звезды сошлись
21:50 Основано на реальных событиях. Шура показывает зубы
01:10 Бомбила. Продолжение
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 5-я серия
5 канал
05:00 По следу зверя. 1-я - 4-я серии
08:10 Ворошиловский стрелок
10:05 Ветеран. 1-я - 4-я серии
13:45 Пустыня. 1-я - 4-я серии
18:05 След. Прыжок под колесо
18:55 След. Подлинные ценности
19:40 След. Смерть шантажиста
20:35 След. Ночь в музее
21:20 След. Больше, чем людей
22:10 След. Среди камней
23:05 Ворошиловский стрелок
00:55 Ультиматум. 1-я - 4-я серии
03:55 Глухарь. Игра
04:40 Глухарь. За отца
Домашний
02:05 Любовь Веры. 1-я - 4-я серии
05:15 6 кадров
05:30 Семейная тайна. 1-я и 2-я серии
06:30 Семейная тайна. 2-я - 4-я серии
09:00 Долгожданная любовь
10:55 Игра в дочки-матери. 1-я - 4-я серии
14:55 Карта памяти. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 128-я - 131-я серии
22:35 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии
02:05 Любовь Веры. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия
05:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 44-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
07:00 СашаТаня. Сезон 7. 255-я - 269-я серии
14:35 Чарли и шоколадная фабрика
16:55 «Всегда говори «Да»
19:00 Великая стена
21:00 Это миниатюры. 1-я серия
22:00 Концерты. 10-я серия
23:00 Прожарка. Сезон 3. 14-я серия - «Михаил Галустян»
00:00 Несносные боссы-2
01:55 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия
02:45 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 5. 141-я серия
03:30 Comedy Баттл. 13-я серия
04:20 Comedy Баттл. 14-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия
05:10 Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 17-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 18-я серия
06:05 Фиксики. Говорящая кукла
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:40 Подарок для самого слабого
06:45 Три кота. Урожай
06:50 Три кота. День рождения мамы
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Кулинарное шоу
07:10 Три кота. Папа за маму
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Игры в темноте
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Звездный глобус
07:40 Царевны. Как взрослая
07:45 Царевны. Важные дела
07:55 Уральские пельмени
08:55 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
10:35 Принцесса и дракон
12:00 Команда котиков
13:55 Сокровище нации
16:25 Сокровище нации. Книга тайн
18:55 Сила девяти богов
21:00 Боги Египта
23:25 Последний охотник на ведьм
01:20 Умница Уилл Хантинг
03:20 6 кадров. Сезон 3. 22-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 3. 26-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 3. 27-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 3. 28-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 2. 2-я серия
Матч ТВ
04:20 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины
05:15 На гребне северной волны
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейра - Дж. Хилл. Прямой эфир
09:30 Новости
09:35 Все на Матч!
10:35 Новости
10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
12:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
15:05 Все на Матч!
15:35 Новости
15:40 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейра - Дж. Хилл
17:20 Все на Матч!
17:50 Новости
17:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Рома». Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Аталанта». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Динамо» (Москва)
03:30 Новости
03:35 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины
04:30 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Бой
15:55 Каратель
18:10 Великий уравнитель
20:45 Великий уравнитель-2
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:45 Секретный фарватер. 1-я и 4-я серии
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №126
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Колосов
13:05 Специальный репортаж
14:00 Марш-бросок. Охота на «Охотника«
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Вторжение
01:30 Найти и обезвредить
02:55 Зафронтовые разведчики
03:55 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Твербуль, или Пушкинская верста
07:20 Мультфильмы. «Королева Зубная щетка». «В гостях у лета». «Футбольные звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток»
08:35 Испытательный срок
10:10 Тайны старого чердака. Что из этого получилось?
10:40 Звезды русского авангарда. Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино
11:05 Александр Невский
12:55 Невский ковчег. Теория невозможного. Корнелиус Крюйс
13:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Владимира Высоцкого
14:05 Эйнштейны от природы. 2-я серия
15:00 Похититель байков
16:30 Больше, чем любовь. Лев Ландау
17:15 Пешком... Москва игровая
17:45 Замуж за монстра. История мадам Поннари
18:35 Романтика романса. Моё последнее танго
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Опасные гастроли
21:40 Закрытие I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Трансляция из Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
23:10 Детективная история
00:50 Эйнштейны от природы. 2-я серия
01:40 Искатели. Тайна узников Кексгольмской крепости
02:25 «Аргонавты». «Загадка Сфинкса»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 10-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 3. 10-я серия - «Новосибирск»
06:20 Снежная королева-2. Перезаморозка
07:50 Снежная королева-3. Огонь и лёд
09:20 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»
10:40 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
11:50 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»
12:50 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
14:00 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»
15:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
16:00 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
17:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
18:20 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»
19:40 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»
20:50 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
21:50 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»
22:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
23:50 «V« значит Вендетта»
02:10 Пятница News. 10-я серия
02:40 Древние. Сезон 5. 4-я - 6-я серии
04:40 Пятница News. 10-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:45 Мультфильмы
08:00 Салон красоты
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Курьер
11:40 Однолюбы. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Однолюбы. 5-я - 7-я серии
18:30 Вместе
19:30 Однолюбы. 7-я - 11-я серии
00:00 Вместе
01:00 Однолюбы. 12-я серия
01:55 Сердца четырех
03:25 Улыбка пересмешника. 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.