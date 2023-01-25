Программа передач, ТВ программа на 25 января 2023



Программа передач телеканалов России на среду 25 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 25.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях. 7-я серия

22:40 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 11-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 9. 13-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 9. 14-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 3. «Когда боги смеются», 1-я часть

03:00 Каменская 3. «Когда боги смеются», 2-я часть

03:50 Личное дело. 37-я серия



ТВЦ



04:40 Лариса Лужина. За все надо платить...

05:20 Мой герой. Елена Старостина

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Центр торакальной хирургии

08:40 Исправленному верить. Паутина. 1-я серия

09:40 Исправленному верить. Паутина. 2-я серия

10:40 Татьяна Конюхова. Я не простила предательства

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 29-я серия

12:40 Анна-детективъ-2. 30-я серия

13:40 Мой герой. Никита Высоцкий

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 22-я серия

15:55 Свои. Сезон 2. 5-я серия

16:55 Прощание. Владимир Высоцкий

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Женщина в беде 3. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 72-я серия

23:10 90-е. Кремлёвская кухня

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:40 Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка

01:25 Знак качества. Говядина

02:05 Гангстеры и джентльмены

02:45 Осторожно, мошенники! Аппарат от всех болезней

03:15 Анна-детективъ-2. 29-я серия

03:55 Анна-детективъ-2. 30-я серия

04:40 Татьяна Конюхова. Я не простила предательства



НТВ



04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 9-я серия

05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 10-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Генетическая тайна

19:00 Сегодня

20:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Формула неуязвимости», 1-я и 2-я серии

22:10 Чужая стая. 15-я и 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чужая стая. 15-я и 16-я серии

00:45 Безсоновъ. «Китайские бриллианты», 1-я и 2-я серии

02:35 Бомбила. Продолжение. 16-я - 18-я серии

04:55 Пять минут тишины. Возвращение. 11-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Подлежит уничтожению. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Холодная война

10:25 Глухарь. Продолжение. За что?

11:20 Глухарь. Продолжение. На крючке

12:20 Глухарь. Продолжение. Ужин

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Ужин

13:45 Глухарь. Продолжение. Вторая жизнь

14:40 Глухарь. Продолжение. Плацебо

15:35 Глухарь. Продолжение. Кошмары

16:30 Глухарь. Продолжение. Пробуждение

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Допрос

19:00 Глухарь. Продолжение. Стресс

20:00 След. Не пей!

20:45 След. Мертвый час

21:25 След. Оптом дешевле

22:20 Великолепная пятёрка-5. Родственные связи

23:10 Великолепная пятёрка-3. Страсти роковые

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Гонцы Бегемота

01:20 След. Больше, чем людей

02:05 След. Золотая жила

02:40 След. Кругом обман

03:15 Детективы. Отцовская доля

03:50 Детективы. Головная боль

04:15 Детективы. Сердце Ричарда

04:40 Поезд на север. 1-я серия



Домашний



04:20 Напарницы. 6-я серия

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Когда я стану бабушкой». «Букет для любимой»

13:20 Порча. Древо семьи

13:50 Знахарка. Предатель

14:25 Верну любимого. Цветы жизни

15:00 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии

19:00 Сокровище. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Древо семьи

23:40 Знахарка. Предатель

00:15 Верну любимого. Цветы жизни

00:50 Понять. Простить. «Когда я стану бабушкой». «Букет для любимой»

01:55 Тест на отцовство

03:35 Давай разведёмся!

04:25 Напарницы. 7-я серия



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 18-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия

06:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

09:00 Война семей. 9-я - 16-я серии

13:00 СашаТаня. 84-я - 91-я серии

17:00 Универ. 10 лет спустя. 7-я - 9-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 271-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 272-я серия

21:00 Стрим. 16-я серия

21:30 Стрим. 17-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. 7-я серия

23:00 Посейдон

00:45 Импровизация. Сезон 5. 148-я серия

01:45 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 149-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия

03:20 Comedy Баттл. 19-я серия

04:05 Comedy Баттл. 20-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 6. 32-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 33-я серия

05:30 Василиса Микулишна

05:50 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 212-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 225-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 232-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 234-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 235-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 236-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 10-я серия

08:30 Жена олигарха. Сезон 2. 11-я серия

09:00 Миссия: Невыполнима 3

11:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 14-я - 20-я серии

15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 10-я - 12-я серии

19:55 Паркер

22:20 Воздушный маршал

00:30 Миссия: Невыполнима 3

02:35 6 кадров. Сезон 7. 6-я серия

03:00 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия



Матч ТВ



03:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - СКИФ (Краснодар)

05:05 Виктор Царёв. Капитан великой команды

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Женские бои

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Ты в бане!

13:50 Вид сверху

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:25 Что по спорту? Казань

16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

19:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» - «Реал Сосьедад». Прямой эфир

01:00 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. «Осасуна» - «Севилья». Прямой эфир

02:00 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:40 Новости

03:45 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Балтийская заря» (Санкт-Петербург)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Великий уравнитель-2

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Мотель

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Главный калибр. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Вертикаль

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:05 Главный калибр. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Главный калибр. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Города-крепости

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Генерал

01:25 Вертикаль

02:40 713-й просит посадку

03:55 Главный калибр. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва детская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Сергей Филиппов

07:30 Новости культуры

07:35 Древние цивилизации. 3-я серия

08:20 Книги, заглянувшие в будущее. Александр Беляев

08:50 Нежность к ревущему зверю. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. «Четыре встречи с Владимиром Высоцким». Ведущий Э. Рязанов. 1987

12:25 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 1-я серия

13:50 Истории в фарфоре. Под царским вензелем

14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Владимира Высоцкого. 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Эжен Ионеско «Потерянный рай«

15:50 Белая студия

16:35 Нежность к ревущему зверю. 1-я серия

17:40 Цвет времени. Надя Рушева

17:50 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Владимир Федосеев

18:40 Древние цивилизации. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Абсолютный слух

21:35 Власть факта. Холодная война: предпосылки и альтернативы

22:20 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 1-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Четыре встречи с Владимиром Высоцким». Ведущий Э. Рязанов. 1987

01:15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Владимир Федосеев

02:00 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

02:30 Истории в фарфоре. Кто не с нами, тот против нас

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 11-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»

06:10 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»

07:30 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»

08:30 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»

09:30 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»

10:30 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»

11:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»

12:50 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»

13:50 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

15:00 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»

16:00 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

17:00 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»

18:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

19:00 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

20:10 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

21:40 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

22:50 Загадочная история Бенджамина Баттона

02:00 Пятница News. 13-я серия

02:20 Древние. Сезон 5. 8-я - 10-я серии

04:30 Пятница News. 12-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 33-я серия



МИР



05:00 Однолюбы. 6-я - 12-я серии

09:30 Рожденные в СССР. К юбилею В. Высоцкого

10:00 Новости

10:10 Вертикаль

11:30 Опасные гастроли

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Кулинар-2. 6-я - 8-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:40 Дела судебные. Новые истории

02:20 Остров сокровищ

03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ



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Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 24 января



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю



Нападающий Сергей Мозякин лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. В ближайшие год-два все шансы опередить Мозякина есть у Вадима Шипачева. Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным



Каждый раз, когда Александр Овечкин обходит еще одну легенду в списке снайперов всех времен, на обсуждение поднимается один и тот же вопрос – сможет ли Ови превзойти самого Гретцки?









