Программа передач, ТВ программа на 25 января 2023

Программа передач телеканалов России на среду 25 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 25.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях. 7-я серия
22:40 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 11-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 9. 13-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 9. 14-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 3. «Когда боги смеются», 1-я часть
03:00 Каменская 3. «Когда боги смеются», 2-я часть
03:50 Личное дело. 37-я серия
ТВЦ
04:40 Лариса Лужина. За все надо платить...
05:20 Мой герой. Елена Старостина
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Центр торакальной хирургии
08:40 Исправленному верить. Паутина. 1-я серия
09:40 Исправленному верить. Паутина. 2-я серия
10:40 Татьяна Конюхова. Я не простила предательства
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 29-я серия
12:40 Анна-детективъ-2. 30-я серия
13:40 Мой герой. Никита Высоцкий
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 22-я серия
15:55 Свои. Сезон 2. 5-я серия
16:55 Прощание. Владимир Высоцкий
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Женщина в беде 3. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 72-я серия
23:10 90-е. Кремлёвская кухня
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:40 Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка
01:25 Знак качества. Говядина
02:05 Гангстеры и джентльмены
02:45 Осторожно, мошенники! Аппарат от всех болезней
03:15 Анна-детективъ-2. 29-я серия
03:55 Анна-детективъ-2. 30-я серия
04:40 Татьяна Конюхова. Я не простила предательства
НТВ
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 9-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 10-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Генетическая тайна
19:00 Сегодня
20:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Формула неуязвимости», 1-я и 2-я серии
22:10 Чужая стая. 15-я и 16-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чужая стая. 15-я и 16-я серии
00:45 Безсоновъ. «Китайские бриллианты», 1-я и 2-я серии
02:35 Бомбила. Продолжение. 16-я - 18-я серии
04:55 Пять минут тишины. Возвращение. 11-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Подлежит уничтожению. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Холодная война
10:25 Глухарь. Продолжение. За что?
11:20 Глухарь. Продолжение. На крючке
12:20 Глухарь. Продолжение. Ужин
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Ужин
13:45 Глухарь. Продолжение. Вторая жизнь
14:40 Глухарь. Продолжение. Плацебо
15:35 Глухарь. Продолжение. Кошмары
16:30 Глухарь. Продолжение. Пробуждение
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. Допрос
19:00 Глухарь. Продолжение. Стресс
20:00 След. Не пей!
20:45 След. Мертвый час
21:25 След. Оптом дешевле
22:20 Великолепная пятёрка-5. Родственные связи
23:10 Великолепная пятёрка-3. Страсти роковые
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гонцы Бегемота
01:20 След. Больше, чем людей
02:05 След. Золотая жила
02:40 След. Кругом обман
03:15 Детективы. Отцовская доля
03:50 Детективы. Головная боль
04:15 Детективы. Сердце Ричарда
04:40 Поезд на север. 1-я серия
Домашний
04:20 Напарницы. 6-я серия
05:10 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Когда я стану бабушкой». «Букет для любимой»
13:20 Порча. Древо семьи
13:50 Знахарка. Предатель
14:25 Верну любимого. Цветы жизни
15:00 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии
19:00 Сокровище. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Древо семьи
23:40 Знахарка. Предатель
00:15 Верну любимого. Цветы жизни
00:50 Понять. Простить. «Когда я стану бабушкой». «Букет для любимой»
01:55 Тест на отцовство
03:35 Давай разведёмся!
04:25 Напарницы. 7-я серия
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 18-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия
06:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
09:00 Война семей. 9-я - 16-я серии
13:00 СашаТаня. 84-я - 91-я серии
17:00 Универ. 10 лет спустя. 7-я - 9-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 271-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 272-я серия
21:00 Стрим. 16-я серия
21:30 Стрим. 17-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. 7-я серия
23:00 Посейдон
00:45 Импровизация. Сезон 5. 148-я серия
01:45 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 149-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия
03:20 Comedy Баттл. 19-я серия
04:05 Comedy Баттл. 20-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 6. 32-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 33-я серия
05:30 Василиса Микулишна
05:50 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 212-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 225-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 232-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 234-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 235-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 236-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 10-я серия
08:30 Жена олигарха. Сезон 2. 11-я серия
09:00 Миссия: Невыполнима 3
11:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 14-я - 20-я серии
15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 10-я - 12-я серии
19:55 Паркер
22:20 Воздушный маршал
00:30 Миссия: Невыполнима 3
02:35 6 кадров. Сезон 7. 6-я серия
03:00 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия
Матч ТВ
03:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - СКИФ (Краснодар)
05:05 Виктор Царёв. Капитан великой команды
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Женские бои
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Ты в бане!
13:50 Вид сверху
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:25 Что по спорту? Казань
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» - «Реал Сосьедад». Прямой эфир
01:00 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. «Осасуна» - «Севилья». Прямой эфир
02:00 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:40 Новости
03:45 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Балтийская заря» (Санкт-Петербург)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Великий уравнитель-2
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Мотель
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Главный калибр. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Вертикаль
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:05 Главный калибр. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Главный калибр. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Города-крепости
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Генерал
01:25 Вертикаль
02:40 713-й просит посадку
03:55 Главный калибр. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва детская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Филиппов
07:30 Новости культуры
07:35 Древние цивилизации. 3-я серия
08:20 Книги, заглянувшие в будущее. Александр Беляев
08:50 Нежность к ревущему зверю. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. «Четыре встречи с Владимиром Высоцким». Ведущий Э. Рязанов. 1987
12:25 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 1-я серия
13:50 Истории в фарфоре. Под царским вензелем
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Владимира Высоцкого. 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Эжен Ионеско «Потерянный рай«
15:50 Белая студия
16:35 Нежность к ревущему зверю. 1-я серия
17:40 Цвет времени. Надя Рушева
17:50 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Владимир Федосеев
18:40 Древние цивилизации. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
21:35 Власть факта. Холодная война: предпосылки и альтернативы
22:20 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 1-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Четыре встречи с Владимиром Высоцким». Ведущий Э. Рязанов. 1987
01:15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Владимир Федосеев
02:00 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
02:30 Истории в фарфоре. Кто не с нами, тот против нас
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 11-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»
06:10 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»
07:30 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»
08:30 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»
09:30 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»
10:30 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»
11:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»
12:50 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»
13:50 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
15:00 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»
16:00 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
17:00 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»
18:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
19:00 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
20:10 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
21:40 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
22:50 Загадочная история Бенджамина Баттона
02:00 Пятница News. 13-я серия
02:20 Древние. Сезон 5. 8-я - 10-я серии
04:30 Пятница News. 12-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 33-я серия
МИР
05:00 Однолюбы. 6-я - 12-я серии
09:30 Рожденные в СССР. К юбилею В. Высоцкого
10:00 Новости
10:10 Вертикаль
11:30 Опасные гастроли
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Кулинар-2. 6-я - 8-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:40 Дела судебные. Новые истории
02:20 Остров сокровищ
03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.