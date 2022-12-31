Программа передач, ТВ программа на 31 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 31 декабря 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на Новый год 31.12.2022
Первый канал
05:00 Полосатый рейс
06:00 Новости
06:10 Полосатый рейс
06:30 Девушка без адреса
07:55 Варвара-краса, длинная коса
09:15 Золушка
10:00 Новости
10:15 Золушка
10:50 Девчата
12:00 Новости
12:15 Девчата
12:40 «Операция «Ы»
14:15 Джентльмены удачи
15:40 Бриллиантовая рука
17:15 Любовь и голуби
18:00 Вечерние новости
18:15 Любовь и голуби
19:15 Ирония судьбы, или C легким паром!
22:22 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
Россия 1
04:45 Доярка из Хацапетовки
06:35 Управдомша
09:45 Карнавальная ночь
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 Москва слезам не верит
14:00 Служебный роман
16:50 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
18:10 Песни от всей души
20:00 Вести
20:30 Песни от всей души
21:30 Иван Васильевич меняет профессию
23:00 Песни от всей души
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодний голубой огонёк-2023
ТВЦ
04:40 Девушка с косой
06:05 Снежный человек
07:45 Невезучие
09:20 Большое кино. Иван Васильевич меняет профессию
09:50 Укротительница тигров
11:30 События
11:45 Президент и его внучка
13:20 Назад в СССР. Советский Новый год
14:05 Михаил Задорнов. Трудно жить легко
14:45 Самая обаятельная и привлекательная
16:05 Ширли-Мырли
18:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический концерт
21:20 Вечера на хуторе близ Диканьки
22:30 Морозко
23:30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С. Собянина
23:35 Морозко
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:00 Новый год: Лучшее!
02:05 Свадьба в Малиновке
03:40 Укрощение строптивого
НТВ
03:55 Ярость. «Ярость«, 1-я и 2-я серии
05:30 Улицы разбитых фонарей 16. Снежный человек
06:15 Пёс-6. «Невидимка». «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель». «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7». «Последний из могикан». «Колобок»
08:00 Сегодня
08:20 Пёс-6. «Невидимка». «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель». «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7». «Последний из могикан». «Колобок»
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Пёс-6. «Невидимка». «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель». «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7». «Последний из могикан». «Колобок»
13:00 Сегодня
13:20 Пёс-6. «Невидимка». «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель». «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7». «Последний из могикан». «Колобок»
16:00 Сегодня
16:15 Пёс-6. «Невидимка». «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель». «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7». «Последний из могикан». «Колобок»
18:35 Новогодний пёс
20:23 Новогодняя Маска + Аватар
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя Маска + Аватар
02:00 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний
Пятый канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Новогодняя акция
05:35 Великолепная пятёрка-2. Право на защиту
06:15 Двенадцать месяцев. 1-я серия
07:20 Двенадцать месяцев. 2-я серия
08:40 Временно недоступен. 1-я - 8-я серии
17:35 Каникулы строгого режима
18:40 Каникулы строгого режима
19:45 Каникулы строгого режима
20:30 Три орешка для Золушки
21:55 Моя родная Ирония судьбы
22:55 Праздничный концерт группы «Любэ»
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
00:05 Праздничный концерт группы «Любэ»
02:55 Супердискотека 90-х. Радио рекорд
Домашний
04:25 По делам несовершеннолетних
06:05 6 кадров
06:30 6 кадров
08:55 Пять ужинов
10:25 Домашняя кухня. «Павел Глоба». «Анжелика Агурбаш». «Денис Клявер». «Наталья Бочкарева». «Ирина Забияка». Владимир Долинский». «Борис Грачевский». «Бари Алибасов». «Ева Польна». «Вячеслав Манучаров»
15:55 Любимый Новый год. 1-я - 4-я серии
19:55 Предсказания-2023. 1-я - 4-я серии
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Предсказания-2023. 1-я - 4-я серии
03:30 Наш Новый год. Романтические шестидесятые
04:20 Наш Новый год. Душевные семидесятые
ТНТ
05:00 Comedy Баттл. 20-я серия
05:45 Открытый микрофон. 15-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
09:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
10:45 Самый Новый год!
12:30 Жуки. Сезон 3. 33-я - 48-я серии
20:30 Однажды в России. Сезон 9. 238-я серия
21:30 Самоирония судьбы
23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 767-я серия
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Комеди Клаб. Сезон 18. 768-я серия
01:05 Самоирония судьбы
02:25 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 14. 575-я серия
03:10 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 14. 576-я серия
04:00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 523-я серия
04:40 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 524-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 2. 9-я - 12-я серии
06:00 Снежная королева
07:05 Мультфильмы
07:55 Мисс Новый год
08:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»
08:40 Уральские пельмени. Мятое января
09:55 Уральские пельмени
10:55 Уральские пельмени. Оливьеды
12:20 Уральские пельмени. Мандарины, вперёд!
13:40 Уральские пельмени. Страна Гирляндия
15:10 Уральские пельмени. Елка, дети, два ствола
16:40 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином
18:10 Уральские пельмени. Заливной огонёк
19:50 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов
21:25 Уральские пельмени. Пир во время зимы
23:00 Уральские пельмени. Визги шампанского
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Уральские пельмени. Визги шампанского
01:25 Уральские пельмени. Елка, дети, два ствола
02:55 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином
04:00 Уральские пельмени. Заливной огонёк
Матч ТВ
04:35 Футбол на все времена
05:05 Золотой дубль
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:20 Спорт Тоша
10:35 Магия спорта
13:15 Новости
13:20 Белый снег
15:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Спринт. Прямой эфир
17:40 Новости
17:45 Все на Матч! Новогодний эфир
19:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Аргентина - Франция
22:55 Год российского спорта
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Голевая феерия Катара!
02:15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»
03:30 Матч! Парад
04:00 Наши в UFC
РЕН ТВ
05:00 Легенды Ретро FM
16:00 Легенды Ретро FM
22:00 Особенности национальной охоты
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:00 Особенности национальной охоты
00:10 Концерт группы «Ленинград«
01:55 Особенности национальной рыбалки
03:40 Особенности национальной политики
Звезда
05:00 Новогодние приключения Маши и Вити
06:10 Большая семья
07:55 Небесный тихоход
09:20 Медовый месяц
10:55 Женатый холостяк
12:25 Тариф Новогодний
13:50 Карнавал
16:25 Берегись автомобиля
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Овечка Долли была злая и рано умерла
22:00 Новогодний концерт «Место встречи«
23:50 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Новогодний концерт «Место встречи»
01:05 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Новогоднее приключение». «Праздник новогодней елки»
07:55 Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)
10:15 Передвижники. Павел Третьяков
10:55 Волшебные мгновения в дикой природе
11:50 Международный фестиваль «Цирк будущего»
13:15 Усатый нянь
14:30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
16:15 Марк Захаров. Технология чуда
16:55 Обыкновенное чудо
19:15 Новогодний вечер с Юрием Башметом
21:05 Дуэнья
22:35 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:00 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт
01:25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я - 10-я серии
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я серия
05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 5-я серия
05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия
05:45 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я серия
05:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия
06:00 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»
06:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия
06:30 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
07:20 Гоу, Феликс
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 9-я серия - «Владивосток»
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 10-я серия - «Москва»
11:10 Черный список. Сезон 3. 21-я серия - «Деды Морозы и Снегурочки по вызову»
12:00 Вундеркинды-3. Новогодний выпуск. Сезон 3. 9-я серия
14:40 Битва шефов. Новогодний выпуск. Сезон 1. 1-я серия
18:30 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия
20:40 Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2021
22:50 Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2019
23:50 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
00:00 Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2019
01:40 Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2021
03:10 Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2019
04:30 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»
МИР
05:00 Фестиваль Авторадио
10:00 Новости
10:15 Фестиваль Авторадио
16:00 Новости
16:25 Фестиваль Авторадио
23:55 «МИР» поздравляет мир
00:00 Фестиваль Авторадио
Время начала передач - московское.