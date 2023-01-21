Программа передач, ТВ программа на 21 января 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 21 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 21.01.2023
1 канал
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 ПроУют
11:10 «Поехали!». Кисловодск - Ессентуки
12:00 Новости
12:15 «Ладога. Нити жизни«. К 80-летию прорыва блокады Ленинграда
13:15 Ладога. 1-я - 4-я серии
17:10 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
18:00 Вечерние новости
18:20 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию-2023. Прямой эфир
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Хоровод с «Березкой»
23:30 Трое
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Воронежская область. Куриное яйцо
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Теорема Пифагора. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни Игоря Николаева
20:00 Вести
21:00 Место силы
00:45 Городская рапсодия
04:10 Я подарю тебе любовь
ТВЦ
04:50 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут
05:35 Баловень судьбы. 1-я - 4-я серии
07:15 Православная энциклопедия. Свободная тема. Разговор со священником Алексием Уминским. Путешествие в Белёв. Русская интеллигенция и Церковь на рубеже XIX-XX веков. Продолжение беседы
07:40 Китайская бабушка
09:15 Барышня-крестьянка
11:30 События
11:45 Суета сует
13:25 Экспресс-командировка. 1-я серия
14:30 События
14:45 Экспресс-командировка. 2-я - 4-я серии
17:30 Прошлое умеет ждать. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната Жаклин Кеннеди
00:10 90-е. Тачка
00:50 Специальный репортаж. Бай-Байден
01:20 Хватит слухов! 71-я серия
01:45 Звёзды лёгкого поведения
02:25 Дамские негодники
03:05 Бес в ребро
03:45 Звёзды и аферисты
04:25 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро
НТВ
04:50 Стажёры. 1-я - 3-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. ДНК Анны Казючиц
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Григорий Лепс
01:45 Бомбила. Продолжение. 5-я - 8-я серии
04:50 Стажёры. 4-я серия
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Иголочка
05:35 Великолепная пятёрка-2. Померещилось
06:15 Акватория. Смерть под парусом
06:50 Акватория. Правильное решение
07:35 Акватория. Утиная охота
08:20 Акватория. Как в воду канул
09:00 Светская хроника
10:10 Они потрясли мир. Никита Джигурда и Марина Анисина. Любовь вопреки
10:55 Ультиматум. 1-я - 4-я серии
14:45 Беги! 1-я - 4-я серии
18:45 След. Гонцы Бегемота
19:40 След. Мобильный бордель
20:25 След. Проекция точки джи
21:25 След. Золотая жила
22:15 След. Бритва Оккама
23:10 След. Не щадя живота своего
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Адвокат дьявола
02:10 Прокурорская проверка. Квартирный вопрос
03:05 Прокурорская проверка. Мертвая невеста
04:00 Прокурорская проверка. Смерть с доставкой на дом
Домашний
04:15 По делам несовершеннолетних
05:05 6 кадров
05:15 Искупление. 1-я и 2-я серии
06:30 Искупление. 2-я - 4-я серии
08:45 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии
11:05 Любовь Веры. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 124-я - 127-я серии
22:30 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии
02:05 Любовь Веры. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 41-я серия
05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
08:55 Модные игры. Сезон 2. 21-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 9. 225-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия
13:00 Полярный. 1-я - 14-я серии
20:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 20-я серии
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 57-я серия
00:00 Несносные боссы
01:50 Импровизация. Сезон 5. 138-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 139-я серия
03:25 Comedy Баттл. 11-я серия
04:10 Comedy Баттл. 12-я серия
04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия
05:10 Верное средство
05:20 Волк и семеро козлят
05:30 А что ты умеешь?
05:40 Богатырская каша
05:50 Ералаш. Сезон 1. 13-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 14-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Ничуть не страшно
06:35 Змей на чердаке
06:45 Три кота. Музыкальная открытка
06:50 Три кота
06:55 Три кота
07:00 Три кота. День страшилок
07:05 Три кота. Варенье в подвале
07:10 Три кота. Пришла весна
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Танцевальный конкурс
07:25 Три кота. Картинная галерея
07:30 «Отель «У овечек». Кто воет на Луну
07:40 «Отель «У овечек»
07:45 «Отель «У овечек». Тайная жизнь Берти
07:50 «Отель «У овечек». Королевская вечеринка
07:55 «Отель «У овечек». Новый уровень
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Экстремальный отпуск
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 9-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 12. 10-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ь»
11:05 Восстание планеты обезьян
13:05 Планета обезьян: Революция
15:40 Планета обезьян: Война
18:25 Сокровище нации
21:00 Сокровище нации. Книга тайн
23:25 Спасатели Малибу
01:30 Сонная лощина
03:05 6 кадров. Сезон 8. 43-я - 44-я серии
03:50 6 кадров. Сезон 8. 46-я - 49-я серии
Матч ТВ
05:00 Магия большого спорта
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Приключения Болека и Лёлека
10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
11:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск). Прямой эфир
13:55 Все на Матч!
14:15 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
15:25 Новости
15:30 Король ринга. Николай Королёв
16:45 Все на Матч!
17:20 Новости
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Фрайбург». Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Наполи». Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Торино». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Смешанные единоборства. One FC
03:30 Новости
03:35 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины
04:20 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Городской бой: секреты штурмовых операций
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: 7 главных лжецов
18:00 После нашей эры
20:00 Я, робот
22:00 Бегущий по лезвию 2049
01:05 Стартрек. Бесконечность
03:00 Тёрнер и Хуч
04:30 Тайны Чапман
Звезда
04:25 «Позывной «Стая»-2». Охота на миллиард
06:10 Царевич Проша
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Победоносцы
09:35 Волга-Волга
11:45 Легенды музыки. Музыкальные программы ЦТ
12:10 Легенды кино. Анатолий Равикович
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Северный полюс-1 и Иван Папанин
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров
16:25 На острие прорыва. Сапёры особого назначения
18:00 Новости дня
18:30 На острие прорыва. Сапёры особого назначения
20:10 Афганистан. Неизвестная война инженерных войск
23:05 Найти и обезвредить
00:35 Герой 115
01:50 Забудьте слово «смерть»
03:05 Зафронтовые разведчики
03:45 Секретный фарватер. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Павел Филонов. «Предательство Иуды»
07:05 Мультфильмы. «Шалтай-Болтай». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»
08:30 Путешествие миссис Шелтон
10:05 Передвижники. Николай Ге
10:40 Опасные гастроли
12:05 Эрмитаж. Вид из окна
12:35 Человеческий фактор. Сельские подмостки
13:05 Черные дыры. Белые пятна
13:45 Эффект бабочки. Кук. В поисках южных земель
14:15 Эйнштейны от природы. 1-я серия
15:10 Рассказы из русской истории
16:00 Твербуль, или Пушкинская верста
16:40 Испытательный срок
18:15 Музей Прадо. Коллекция чудес
19:50 Последнее метро
22:00 Агора
23:00 Семейные ценности Аддамсов
00:35 Кристиан Макбрайд на фестивале Мальта Джаз
01:30 Эйнштейны от природы. 1-я серия
02:25 «Шпионские страсти». «Жил-был Козявин»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 9-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
06:20 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
07:30 Снежная королева
09:00 Он - Дракон
11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
13:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 12-я серия
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 12-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 19-я серия
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 20-я серия
22:40 Загадочная история Бенджамина Баттона
01:50 Пятница News. 9-я серия
02:10 Древние. Сезон 5. 1-я - 3-я серии
04:20 Пятница News. 9-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 27-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 28-я серия
МИР
05:00 Салон красоты
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Интердевочка
12:50 Улыбка пересмешника. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Улыбка пересмешника. 4-я - 6-я серии
18:30 Новости
18:45 Улыбка пересмешника. 6-я - 16-я серии
03:40 Подкидыш
04:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.