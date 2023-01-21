Программа передач, ТВ программа на 21 января 2023



Программа передач телеканалов России на субботу 21 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 21.01.2023



1 канал



01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 ПроУют

11:10 «Поехали!». Кисловодск - Ессентуки

12:00 Новости

12:15 «Ладога. Нити жизни«. К 80-летию прорыва блокады Ленинграда

13:15 Ладога. 1-я - 4-я серии

17:10 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

18:00 Вечерние новости

18:20 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию-2023. Прямой эфир

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Хоровод с «Березкой»

23:30 Трое

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Воронежская область. Куриное яйцо

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Теорема Пифагора. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни Игоря Николаева

20:00 Вести

21:00 Место силы

00:45 Городская рапсодия

04:10 Я подарю тебе любовь



ТВЦ



04:50 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут

05:35 Баловень судьбы. 1-я - 4-я серии

07:15 Православная энциклопедия. Свободная тема. Разговор со священником Алексием Уминским. Путешествие в Белёв. Русская интеллигенция и Церковь на рубеже XIX-XX веков. Продолжение беседы

07:40 Китайская бабушка

09:15 Барышня-крестьянка

11:30 События

11:45 Суета сует

13:25 Экспресс-командировка. 1-я серия

14:30 События

14:45 Экспресс-командировка. 2-я - 4-я серии

17:30 Прошлое умеет ждать. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната Жаклин Кеннеди

00:10 90-е. Тачка

00:50 Специальный репортаж. Бай-Байден

01:20 Хватит слухов! 71-я серия

01:45 Звёзды лёгкого поведения

02:25 Дамские негодники

03:05 Бес в ребро

03:45 Звёзды и аферисты

04:25 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро



НТВ



04:50 Стажёры. 1-я - 3-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. ДНК Анны Казючиц

23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Григорий Лепс

01:45 Бомбила. Продолжение. 5-я - 8-я серии

04:50 Стажёры. 4-я серия



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-5. Иголочка

05:35 Великолепная пятёрка-2. Померещилось

06:15 Акватория. Смерть под парусом

06:50 Акватория. Правильное решение

07:35 Акватория. Утиная охота

08:20 Акватория. Как в воду канул

09:00 Светская хроника

10:10 Они потрясли мир. Никита Джигурда и Марина Анисина. Любовь вопреки

10:55 Ультиматум. 1-я - 4-я серии

14:45 Беги! 1-я - 4-я серии

18:45 След. Гонцы Бегемота

19:40 След. Мобильный бордель

20:25 След. Проекция точки джи

21:25 След. Золотая жила

22:15 След. Бритва Оккама

23:10 След. Не щадя живота своего

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Адвокат дьявола

02:10 Прокурорская проверка. Квартирный вопрос

03:05 Прокурорская проверка. Мертвая невеста

04:00 Прокурорская проверка. Смерть с доставкой на дом



Домашний



04:15 По делам несовершеннолетних

05:05 6 кадров

05:15 Искупление. 1-я и 2-я серии

06:30 Искупление. 2-я - 4-я серии

08:45 Трое в лабиринте. 1-я и 2-я серии

11:05 Любовь Веры. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 124-я - 127-я серии

22:30 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии

02:05 Любовь Веры. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 41-я серия

05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

08:55 Модные игры. Сезон 2. 21-я серия

09:30 Однажды в России. Сезон 9. 225-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия

13:00 Полярный. 1-я - 14-я серии

20:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 20-я серии

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 57-я серия

00:00 Несносные боссы

01:50 Импровизация. Сезон 5. 138-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 5. 139-я серия

03:25 Comedy Баттл. 11-я серия

04:10 Comedy Баттл. 12-я серия

04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия

05:10 Верное средство

05:20 Волк и семеро козлят

05:30 А что ты умеешь?

05:40 Богатырская каша

05:50 Ералаш. Сезон 1. 13-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 14-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Ничуть не страшно

06:35 Змей на чердаке

06:45 Три кота. Музыкальная открытка

06:50 Три кота

06:55 Три кота

07:00 Три кота. День страшилок

07:05 Три кота. Варенье в подвале

07:10 Три кота. Пришла весна

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Танцевальный конкурс

07:25 Три кота. Картинная галерея

07:30 «Отель «У овечек». Кто воет на Луну

07:40 «Отель «У овечек»

07:45 «Отель «У овечек». Тайная жизнь Берти

07:50 «Отель «У овечек». Королевская вечеринка

07:55 «Отель «У овечек». Новый уровень

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Экстремальный отпуск

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 9-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 12. 10-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ь»

11:05 Восстание планеты обезьян

13:05 Планета обезьян: Революция

15:40 Планета обезьян: Война

18:25 Сокровище нации

21:00 Сокровище нации. Книга тайн

23:25 Спасатели Малибу

01:30 Сонная лощина

03:05 6 кадров. Сезон 8. 43-я - 44-я серии

03:50 6 кадров. Сезон 8. 46-я - 49-я серии



Матч ТВ



05:00 Магия большого спорта

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Приключения Болека и Лёлека

10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

11:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск). Прямой эфир

13:55 Все на Матч!

14:15 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

15:25 Новости

15:30 Король ринга. Николай Королёв

16:45 Все на Матч!

17:20 Новости

17:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Фрайбург». Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Наполи». Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Торино». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Смешанные единоборства. One FC

03:30 Новости

03:35 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины

04:20 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Городской бой: секреты штурмовых операций

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: 7 главных лжецов

18:00 После нашей эры

20:00 Я, робот

22:00 Бегущий по лезвию 2049

01:05 Стартрек. Бесконечность

03:00 Тёрнер и Хуч

04:30 Тайны Чапман



Звезда



04:25 «Позывной «Стая»-2». Охота на миллиард

06:10 Царевич Проша

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Победоносцы

09:35 Волга-Волга

11:45 Легенды музыки. Музыкальные программы ЦТ

12:10 Легенды кино. Анатолий Равикович

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Северный полюс-1 и Иван Папанин

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров

16:25 На острие прорыва. Сапёры особого назначения

18:00 Новости дня

18:30 На острие прорыва. Сапёры особого назначения

20:10 Афганистан. Неизвестная война инженерных войск

23:05 Найти и обезвредить

00:35 Герой 115

01:50 Забудьте слово «смерть»

03:05 Зафронтовые разведчики

03:45 Секретный фарватер. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Павел Филонов. «Предательство Иуды»

07:05 Мультфильмы. «Шалтай-Болтай». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»

08:30 Путешествие миссис Шелтон

10:05 Передвижники. Николай Ге

10:40 Опасные гастроли

12:05 Эрмитаж. Вид из окна

12:35 Человеческий фактор. Сельские подмостки

13:05 Черные дыры. Белые пятна

13:45 Эффект бабочки. Кук. В поисках южных земель

14:15 Эйнштейны от природы. 1-я серия

15:10 Рассказы из русской истории

16:00 Твербуль, или Пушкинская верста

16:40 Испытательный срок

18:15 Музей Прадо. Коллекция чудес

19:50 Последнее метро

22:00 Агора

23:00 Семейные ценности Аддамсов

00:35 Кристиан Макбрайд на фестивале Мальта Джаз

01:30 Эйнштейны от природы. 1-я серия

02:25 «Шпионские страсти». «Жил-был Козявин»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 9-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

06:20 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»

07:30 Снежная королева

09:00 Он - Дракон

11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

13:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 12-я серия

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия

16:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 12-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 19-я серия

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 20-я серия

22:40 Загадочная история Бенджамина Баттона

01:50 Пятница News. 9-я серия

02:10 Древние. Сезон 5. 1-я - 3-я серии

04:20 Пятница News. 9-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 27-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 28-я серия



МИР



05:00 Салон красоты

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Интердевочка

12:50 Улыбка пересмешника. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Улыбка пересмешника. 4-я - 6-я серии

18:30 Новости

18:45 Улыбка пересмешника. 6-я - 16-я серии

03:40 Подкидыш

04:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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