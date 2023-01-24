Программа передач, ТВ программа на 24 января 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 24 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 24.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях. 6-я серия

22:40 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 10-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 9. 11-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 9. 12-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 3. «Иллюзия греха», 3-я часть

03:00 Каменская 3. «Иллюзия греха», 4-я часть

03:50 Личное дело. 36-я серия



ТВЦ



04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик

05:25 Мой герой. Камиль Ларин

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Нарушение слуха

08:35 Исправленному верить. 3-я серия

09:35 Исправленному верить. 4-я серия

10:45 Лариса Лужина. За все надо платить...

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 27-я серия

12:45 Анна-детективъ-2. 28-я серия

13:40 Мой герой. Елена Старостина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:15 Свои. Сезон 2. 4-я серия

16:05 Свои. Сезон 2. 16-я серия

16:55 Прощание. Аркадий Райкин

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Женщина в беде 2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Сергей Захаров. Звёздная болезнь

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Тачка

01:25 Прощание. Валентин Плучек

02:05 Первая мировая. Неожиданные итоги

02:45 Осторожно, мошенники! Техника обмана

03:15 Анна-детективъ-2. 27-я серия

03:55 Анна-детективъ-2. 28-я серия

04:40 Лариса Лужина. За все надо платить...



НТВ



04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 7-я серия

05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 8-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел», 1-я и 2-я серии. «Прощай, оружие», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел», 1-я и 2-я серии. «Прощай, оружие», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Один сын и три папы?

19:00 Сегодня

20:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Смертельная битва», 1-я и 2-я серии

22:10 Чужая стая. 13-я и 14-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чужая стая. 13-я и 14-я серии

00:45 Безсоновъ. «Карамболь», 2-я серия

02:10 Безсоновъ. «Ребус», 1-я и 2-я серии

03:35 Бомбила. Продолжение. 14-я серия

04:20 Бомбила. Продолжение. 15-я серия

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 9-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Беги! 1-я - 4-я серии

08:45 Белая ночь. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Белая ночь. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Пропасть

14:35 Глухарь. Продолжение. Один-три-семь

15:25 Глухарь. Продолжение. Холодная война

16:25 Глухарь. Продолжение. За что?

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. На крючке

19:05 Глухарь. Продолжение. Ужин

20:00 След. Венера атакует

20:45 След. Столкновение интересов

21:25 След. Мученицы

22:20 Великолепная пятёрка-5. Удар в спину

23:10 Великолепная пятёрка-2. Фитнес-царь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Букет

01:15 След. Активный ил

02:00 След. Смерть шантажиста

02:35 След. Каменная жатва

03:15 Детективы. Личный киллер

03:45 Детективы. Дочки, внучки

04:15 Детективы. Липа



Домашний



05:00 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Сорок пять». «Какие наши годы»

13:10 Порча. У колыбели

13:40 Знахарка. Ошибки молодости

14:15 Верну любимого. Голос сердца

14:50 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии

19:00 Тонкая работа. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. У колыбели

23:25 Знахарка. Ошибки молодости

00:00 Верну любимого. Голос сердца

00:30 Понять. Простить. «Сорок пять». «Какие наши годы»

01:30 Тест на отцовство

03:15 Давай разведёмся!

04:05 6 кадров

04:20 Напарницы. 6-я серия



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 21-я серия

09:00 Война семей. 5-я - 12-я серии

13:00 СашаТаня. 76-я - 83-я серии

17:00 Универ. 10 лет спустя. 4-я - 6-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 270-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 271-я серия

21:00 Стрим. 14-я серия

21:30 Стрим. 15-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. 6-я серия

23:00 В сердце моря

01:20 Импровизация. Сезон 5. 145-я серия

02:10 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 146-я серия

02:55 Импровизация. Сезон 5. 147-я серия

03:45 Comedy Баттл. 17-я серия

04:30 Comedy Баттл. 18-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия

05:30 Без этого нельзя

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 40-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 120-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 152-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 161-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 164-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 166-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 167-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

07:55 Жена олигарха. Сезон 2. 9-я серия

08:25 Жена олигарха. Сезон 2. 10-я серия

09:00 Миссия: невыполнима-2

11:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 1-я - 13-я серии

18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 9-я серия

19:00 Жена олигарха

19:30 Жена олигарха

20:00 Конан-варвар

22:10 Боги Египта

00:40 Миссия: невыполнима-2

02:45 6 кадров. Сезон 6. 9-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия



Матч ТВ



03:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань)

05:05 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. Strikeforce. Лучшее

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Что по спорту? Казань

13:50 Здоровый образ. Хоккей

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:25 География спорта. Рязань

16:55 Еврофутбол. Обзор

17:50 Ты в бане!

18:20 Новости

18:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - СКИФ (Краснодар). Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Лейпциг». Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:35 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Кельн»

03:30 Новости

03:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - СКИФ (Краснодар)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Великий уравнитель

22:35 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Каратель

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Анакоп. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Живет такой парень

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:05 Главный калибр. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Главный калибр. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Малая земля

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 713-й просит посадку

01:00 Живет такой парень

02:40 Без особого риска

03:55 Главный калибр. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва царская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Юрий Озеров

07:30 Новости культуры

07:35 Древние цивилизации. 2-я серия

08:25 Новости культуры

08:30 Рожденная революцией. 10-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в Театре сатиры». 1974

12:25 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености», 3-я серия

13:50 Истории в фарфоре. Цена секрета

14:15 Острова. Иван Рыжов

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Василий Суриков

15:50 Сати. Нескучная классика... С Мариной Раку и Ярославом Тимофеевым

16:35 Рожденная революцией. 10-я серия

18:05 70 лет маэстро. Юрий Башмет и Геннадий Рождественский

18:40 Древние цивилизации. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Искусственный отбор

21:30 «Юрий Башмет - 70. Концерт в День Рождения Маэстро». Трансляция из Концертного зала им. П.И. Чайковского

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в Театре сатиры». 1974

01:15 70 лет маэстро. Юрий Башмет и Геннадий Рождественский

01:50 Острова. Иван Рыжов

02:30 Истории в фарфоре. Под царским вензелем

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 10-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»

06:10 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»

07:00 Кондитер. Сезон 3. 10-я серия - «Новосибирск»

08:30 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

09:30 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

10:40 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

12:00 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

13:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

19:00 Кондитер. Сезон 7. 3-я серия - «Турция. Торт для Екатерины Алехиной»

20:40 Кондитер. Сезон 7. 2-я серия - «Египет. Торт для Басты»

22:20 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия - «Выпечка»

23:30 Напряги извилины

01:40 Пятница News. 12-я серия

02:00 Древние. Сезон 5. 5-я - 7-я серии

04:00 Пятница News. 11-я серия

04:30 Зов крови. Сезон 2. 5-я серия - «Серафим Легков»

04:55 Простоквашино. Сезон 1. 32-я серия



МИР



05:00 Улыбка пересмешника. 11-я - 16-я серии

10:00 Новости

10:10 Слабое звено

11:00 Назад в будущее

11:45 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Кулинар-2. 4-я - 6-я серии

00:30 Однолюбы. 1-я - 6-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 23 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 22 января 2023 Программа Пятница на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа СТС на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа ТНТ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день









КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 23 января



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 23 января



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю



Нападающий Сергей Мозякин лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. В ближайшие год-два все шансы опередить Мозякина есть у Вадима Шипачева. Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным



Каждый раз, когда Александр Овечкин обходит еще одну легенду в списке снайперов всех времен, на обсуждение поднимается один и тот же вопрос – сможет ли Ови превзойти самого Гретцки? Расписание матчей чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.









