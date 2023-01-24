Программа передач, ТВ программа на 24 января 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 24 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 24.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях. 6-я серия
22:40 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 10-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 9. 11-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 9. 12-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 3. «Иллюзия греха», 3-я часть
03:00 Каменская 3. «Иллюзия греха», 4-я часть
03:50 Личное дело. 36-я серия
ТВЦ
04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик
05:25 Мой герой. Камиль Ларин
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Нарушение слуха
08:35 Исправленному верить. 3-я серия
09:35 Исправленному верить. 4-я серия
10:45 Лариса Лужина. За все надо платить...
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 27-я серия
12:45 Анна-детективъ-2. 28-я серия
13:40 Мой герой. Елена Старостина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Свои. Сезон 2. 4-я серия
16:05 Свои. Сезон 2. 16-я серия
16:55 Прощание. Аркадий Райкин
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Женщина в беде 2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Сергей Захаров. Звёздная болезнь
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Тачка
01:25 Прощание. Валентин Плучек
02:05 Первая мировая. Неожиданные итоги
02:45 Осторожно, мошенники! Техника обмана
03:15 Анна-детективъ-2. 27-я серия
03:55 Анна-детективъ-2. 28-я серия
04:40 Лариса Лужина. За все надо платить...
НТВ
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 7-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 8-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел», 1-я и 2-я серии. «Прощай, оружие», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел», 1-я и 2-я серии. «Прощай, оружие», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Один сын и три папы?
19:00 Сегодня
20:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Смертельная битва», 1-я и 2-я серии
22:10 Чужая стая. 13-я и 14-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чужая стая. 13-я и 14-я серии
00:45 Безсоновъ. «Карамболь», 2-я серия
02:10 Безсоновъ. «Ребус», 1-я и 2-я серии
03:35 Бомбила. Продолжение. 14-я серия
04:20 Бомбила. Продолжение. 15-я серия
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 9-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Беги! 1-я - 4-я серии
08:45 Белая ночь. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Белая ночь. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Пропасть
14:35 Глухарь. Продолжение. Один-три-семь
15:25 Глухарь. Продолжение. Холодная война
16:25 Глухарь. Продолжение. За что?
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. На крючке
19:05 Глухарь. Продолжение. Ужин
20:00 След. Венера атакует
20:45 След. Столкновение интересов
21:25 След. Мученицы
22:20 Великолепная пятёрка-5. Удар в спину
23:10 Великолепная пятёрка-2. Фитнес-царь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Букет
01:15 След. Активный ил
02:00 След. Смерть шантажиста
02:35 След. Каменная жатва
03:15 Детективы. Личный киллер
03:45 Детективы. Дочки, внучки
04:15 Детективы. Липа
Домашний
05:00 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «Сорок пять». «Какие наши годы»
13:10 Порча. У колыбели
13:40 Знахарка. Ошибки молодости
14:15 Верну любимого. Голос сердца
14:50 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии
19:00 Тонкая работа. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. У колыбели
23:25 Знахарка. Ошибки молодости
00:00 Верну любимого. Голос сердца
00:30 Понять. Простить. «Сорок пять». «Какие наши годы»
01:30 Тест на отцовство
03:15 Давай разведёмся!
04:05 6 кадров
04:20 Напарницы. 6-я серия
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 21-я серия
09:00 Война семей. 5-я - 12-я серии
13:00 СашаТаня. 76-я - 83-я серии
17:00 Универ. 10 лет спустя. 4-я - 6-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 270-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 271-я серия
21:00 Стрим. 14-я серия
21:30 Стрим. 15-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. 6-я серия
23:00 В сердце моря
01:20 Импровизация. Сезон 5. 145-я серия
02:10 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 146-я серия
02:55 Импровизация. Сезон 5. 147-я серия
03:45 Comedy Баттл. 17-я серия
04:30 Comedy Баттл. 18-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия
05:30 Без этого нельзя
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 40-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 120-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 152-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 161-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 164-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 166-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 167-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
07:55 Жена олигарха. Сезон 2. 9-я серия
08:25 Жена олигарха. Сезон 2. 10-я серия
09:00 Миссия: невыполнима-2
11:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 1-я - 13-я серии
18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 9-я серия
19:00 Жена олигарха
19:30 Жена олигарха
20:00 Конан-варвар
22:10 Боги Египта
00:40 Миссия: невыполнима-2
02:45 6 кадров. Сезон 6. 9-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия
Матч ТВ
03:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань)
05:05 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. Strikeforce. Лучшее
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Что по спорту? Казань
13:50 Здоровый образ. Хоккей
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:25 География спорта. Рязань
16:55 Еврофутбол. Обзор
17:50 Ты в бане!
18:20 Новости
18:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - СКИФ (Краснодар). Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Лейпциг». Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:35 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Кельн»
03:30 Новости
03:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - СКИФ (Краснодар)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Великий уравнитель
22:35 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Каратель
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
04:00 Анакоп. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Живет такой парень
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:05 Главный калибр. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Главный калибр. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Малая земля
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 713-й просит посадку
01:00 Живет такой парень
02:40 Без особого риска
03:55 Главный калибр. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва царская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Юрий Озеров
07:30 Новости культуры
07:35 Древние цивилизации. 2-я серия
08:25 Новости культуры
08:30 Рожденная революцией. 10-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в Театре сатиры». 1974
12:25 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености», 3-я серия
13:50 Истории в фарфоре. Цена секрета
14:15 Острова. Иван Рыжов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Василий Суриков
15:50 Сати. Нескучная классика... С Мариной Раку и Ярославом Тимофеевым
16:35 Рожденная революцией. 10-я серия
18:05 70 лет маэстро. Юрий Башмет и Геннадий Рождественский
18:40 Древние цивилизации. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:30 «Юрий Башмет - 70. Концерт в День Рождения Маэстро». Трансляция из Концертного зала им. П.И. Чайковского
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в Театре сатиры». 1974
01:15 70 лет маэстро. Юрий Башмет и Геннадий Рождественский
01:50 Острова. Иван Рыжов
02:30 Истории в фарфоре. Под царским вензелем
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 10-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»
06:10 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»
07:00 Кондитер. Сезон 3. 10-я серия - «Новосибирск»
08:30 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»
09:30 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
10:40 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
12:00 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
13:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
19:00 Кондитер. Сезон 7. 3-я серия - «Турция. Торт для Екатерины Алехиной»
20:40 Кондитер. Сезон 7. 2-я серия - «Египет. Торт для Басты»
22:20 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия - «Выпечка»
23:30 Напряги извилины
01:40 Пятница News. 12-я серия
02:00 Древние. Сезон 5. 5-я - 7-я серии
04:00 Пятница News. 11-я серия
04:30 Зов крови. Сезон 2. 5-я серия - «Серафим Легков»
04:55 Простоквашино. Сезон 1. 32-я серия
МИР
05:00 Улыбка пересмешника. 11-я - 16-я серии
10:00 Новости
10:10 Слабое звено
11:00 Назад в будущее
11:45 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Кулинар-2. 4-я - 6-я серии
00:30 Однолюбы. 1-я - 6-я серии
Время начала передач - московское.