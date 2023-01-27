Программа передач, ТВ программа на 27 января 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 27 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 27.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Сезон 10. «Поединки»
23:25 Двое. Рассказ жены Шостаковича
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Движение вверх
23:55 Салют-7
01:45 XXI Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орёл». Прямая трансляция
04:10 Личное дело. 39-я серия
ТВЦ
04:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава
05:20 Мой герой. Александр Пашутин
06:00 Настроение
08:20 Вопреки очевидному. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Вопреки очевидному. 4-я серия
12:30 Сто лет пути. 1-я серия
13:45 Сто лет пути. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сто лет пути. 3-я серия
16:20 Сто лет пути. 4-я серия
16:55 Русские тайны. Пророчества от Ивана Грозного до Путина
17:50 События
18:05 Золотой транзит. 1-я серия
19:05 Золотой транзит. 2-я серия
20:05 Седьмой гость. 1-я серия
21:00 Седьмой гость. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Высоцкий
00:35 Версия полковника Зорина
02:00 Петровка, 38
02:15 Сердце женщины. 1-я серия
03:00 Сердце женщины. 2-я серия
03:55 Династия Дунаевских. В плену страстей
04:40 Закон и порядок
НТВ
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 13-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 14-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Эвакуация», 1-я и 2-я серии
22:10 Чужая стая. 19-я серия
23:05 Чужая стая. 20-я серия
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:55 Захар Прилепин. Уроки русского
02:20 Квартирный вопрос
03:15 Бомбила. Продолжение. 22-я серия
04:00 Бомбила. Продолжение. 23-я серия
04:50 Стажёры. 6-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Перехват
06:45 Спасти Ленинград
08:35 Глухарь. Продолжение. Будь что будет
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Будь что будет
10:00 Глухарь. Продолжение. Мусора
11:05 Глухарь. Продолжение. Снова майские
12:05 Глухарь. Продолжение. Страшно жить
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Каждый сам за себя
14:25 Глухарь. Продолжение. День рождения
15:25 Глухарь. Продолжение. Это правда
16:25 Глухарь. Продолжение. Дураки
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. Бутылки
19:05 Глухарь. Продолжение. Банда
20:00 След. Лишняя рюмка
20:50 След. Гастролер на хате
21:40 След. Красота спасет мир
22:25 След. Я боюсь сказать
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я буду счастливой
01:00 Великолепная пятёрка-5. Мундирное платье
01:40 Великолепная пятёрка-2. Ночь полна ужинов
02:25 Великолепная пятёрка-5. Удар в спину
03:00 Великолепная пятёрка-2. Фитнес-царь
03:40 Великолепная пятёрка-5. Родственные связи
04:15 Великолепная пятёрка-3. Страсти роковые
04:50 Великолепная пятёрка-5. Роковая игра
Домашний
04:25 Напарницы. 8-я серия
05:15 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «Всего лишь замена». «Как на вулкане»
13:10 Порча. Порча сухоцвета
13:40 Знахарка. Первая скрипка
14:15 Верну любимого. Вторая молодость
14:45 Сокровище. 1-я - 4-я серии
19:00 Вторая жена. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. Порча сухоцвета
23:45 Знахарка. Первая скрипка
00:20 Верну любимого. Вторая молодость
00:50 Понять. Простить. «Всего лишь замена». «Как на вулкане»
01:55 Тест на отцовство
03:35 Давай разведёмся!
04:25 По делам несовершеннолетних
ТНТ
03:40 Comedy Баттл. 21-я серия
05:20 Comedy Баттл. 1-я серия
06:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:35 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 6. 240-я - 249-я серии
14:00 Полярный. 1-я - 14-я серии
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 771-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 770-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 224-я серия
00:00 Шопо-коп
01:40 Импровизация. Сезон 6. 154-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия
03:15 Comedy Баттл. 2-я серия
04:00 Comedy Баттл. 3-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия
05:30 Два богатыря
05:40 Ежик в тумане
05:50 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 282-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 249-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 253-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 254-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 258-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 260-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 272-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 273-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 12-я серия
08:25 Жена олигарха. Сезон 2. 13-я серия
09:00 Бриллиантовый полицейский
10:55 Два ствола
13:00 Уральские пельмени. #всеработыхороши
13:10 Уральские пельмени
14:45 Уральские пельмени. Утомленные солярием
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»
17:50 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
19:20 Уральские пельмени. Мятый элемент
21:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»
22:25 Везучий случай
00:25 Про любовь. Только для взрослых
02:25 6 кадров. Сезон 8. 29-я серия
02:45 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия
03:05 6 кадров. Сезон 8. 16-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 8. 24-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 8. 25-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 8. 26-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия
Матч ТВ
04:35 Ты в бане!
05:05 Игорь Численко. Удар форварда
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:45 Новости
09:50 Лица страны. Николай Олюнин
10:10 Что по спорту? Казань
10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир
12:00 Есть тема!
13:20 Новости
13:25 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина». Прямой эфир
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Матч! Парад
18:00 Здоровый образ. Хоккей
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:25 Гандбол. Кубок России. Женщины. 1/4 финала. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
21:00 Смешанные единоборства. АСА. Р. Абильтаров - А. Г. де Кастро. Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:20 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины
01:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Калининградская область)
03:30 Новости
03:35 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Капкан
21:30 Синяя бездна
23:20 Руины
01:05 Незваные
02:40 Анаконда
04:00 Невероятно интересные истории
Звезда
04:10 Блокада снится ночами
05:10 Главный калибр. 9-я и 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Блокада
13:00 Новости дня
13:20 Блокада
15:00 Военные новости
15:05 Блокада
17:10 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:00 Сильные духом
03:10 Балтийское небо
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Гиляровского
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов
07:30 Новости культуры
07:35 Древние цивилизации. 5-я серия
08:20 Книги, заглянувшие в будущее. Рэй Брэдбери
08:50 Нежность к ревущему зверю. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Жила-была девочка
11:30 Ленинград говорит!
12:10 Первые в мире. Большая игра Петра Козлова
12:25 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 3-я серия
13:50 Истории в фарфоре. Фарфоровые судьбы
14:15 90 лет со дня рождения Николая Фадеечева
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Мамадыш
15:35 Энигма. Дмитрий Черняков
16:20 Нежность к ревущему зверю. 3-я серия
17:25 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр
18:00 Билет в Большой
18:40 Древние цивилизации. 5-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Блокадный дневник
21:45 2 Верник 2. Наталия Белохвостикова
22:35 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 3-я серия
00:00 Новости культуры
00:20 «Любовь за колючей проволокой». Международный день памяти жертв Холокоста
01:00 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр
01:35 Каждый вечер в одиннадцать
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»
05:50 Пятница News. 13-я серия
06:20 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»
07:30 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
09:00 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»
10:00 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
11:00 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
12:00 Битва шефов. Сезон 1. 1-я серия
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
18:40 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
21:00 Мисс Конгениальность
23:10 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна
01:20 Пятница News. 15-я серия
01:50 Древние. Сезон 4. 1-я - 3-я серии
03:50 Пятница News. 14-я серия
04:10 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:05 Вертикаль
07:20 Кулинар-2
10:00 Новости
10:15 В гостях у цифры
10:25 Слабое звено
11:20 Назад в будущее
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Двенадцать стульев
22:45 Опасно для жизни!
00:25 Опасные гастроли
01:45 Вратарь
02:55 Новый Гулливер
04:05 Мультфильмы
Время начала передач - московское.