Программа передач, ТВ программа на 27 января 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 27 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 27.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Сезон 10. «Поединки»

23:25 Двое. Рассказ жены Шостаковича

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Движение вверх

23:55 Салют-7

01:45 XXI Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орёл». Прямая трансляция

04:10 Личное дело. 39-я серия



ТВЦ



04:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава

05:20 Мой герой. Александр Пашутин

06:00 Настроение

08:20 Вопреки очевидному. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Вопреки очевидному. 4-я серия

12:30 Сто лет пути. 1-я серия

13:45 Сто лет пути. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сто лет пути. 3-я серия

16:20 Сто лет пути. 4-я серия

16:55 Русские тайны. Пророчества от Ивана Грозного до Путина

17:50 События

18:05 Золотой транзит. 1-я серия

19:05 Золотой транзит. 2-я серия

20:05 Седьмой гость. 1-я серия

21:00 Седьмой гость. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Высоцкий

00:35 Версия полковника Зорина

02:00 Петровка, 38

02:15 Сердце женщины. 1-я серия

03:00 Сердце женщины. 2-я серия

03:55 Династия Дунаевских. В плену страстей

04:40 Закон и порядок



НТВ



04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 13-я серия

05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 14-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 Лесник. Своя земля. «Лучший друг», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Эвакуация», 1-я и 2-я серии

22:10 Чужая стая. 19-я серия

23:05 Чужая стая. 20-я серия

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:55 Захар Прилепин. Уроки русского

02:20 Квартирный вопрос

03:15 Бомбила. Продолжение. 22-я серия

04:00 Бомбила. Продолжение. 23-я серия

04:50 Стажёры. 6-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Перехват

06:45 Спасти Ленинград

08:35 Глухарь. Продолжение. Будь что будет

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Будь что будет

10:00 Глухарь. Продолжение. Мусора

11:05 Глухарь. Продолжение. Снова майские

12:05 Глухарь. Продолжение. Страшно жить

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Каждый сам за себя

14:25 Глухарь. Продолжение. День рождения

15:25 Глухарь. Продолжение. Это правда

16:25 Глухарь. Продолжение. Дураки

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Бутылки

19:05 Глухарь. Продолжение. Банда

20:00 След. Лишняя рюмка

20:50 След. Гастролер на хате

21:40 След. Красота спасет мир

22:25 След. Я боюсь сказать

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я буду счастливой

01:00 Великолепная пятёрка-5. Мундирное платье

01:40 Великолепная пятёрка-2. Ночь полна ужинов

02:25 Великолепная пятёрка-5. Удар в спину

03:00 Великолепная пятёрка-2. Фитнес-царь

03:40 Великолепная пятёрка-5. Родственные связи

04:15 Великолепная пятёрка-3. Страсти роковые

04:50 Великолепная пятёрка-5. Роковая игра



Домашний



04:25 Напарницы. 8-я серия

05:15 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Всего лишь замена». «Как на вулкане»

13:10 Порча. Порча сухоцвета

13:40 Знахарка. Первая скрипка

14:15 Верну любимого. Вторая молодость

14:45 Сокровище. 1-я - 4-я серии

19:00 Вторая жена. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. Порча сухоцвета

23:45 Знахарка. Первая скрипка

00:20 Верну любимого. Вторая молодость

00:50 Понять. Простить. «Всего лишь замена». «Как на вулкане»

01:55 Тест на отцовство

03:35 Давай разведёмся!

04:25 По делам несовершеннолетних



ТНТ



03:40 Comedy Баттл. 21-я серия

05:20 Comedy Баттл. 1-я серия

06:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:35 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 6. 240-я - 249-я серии

14:00 Полярный. 1-я - 14-я серии

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 771-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 770-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 224-я серия

00:00 Шопо-коп

01:40 Импровизация. Сезон 6. 154-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия

03:15 Comedy Баттл. 2-я серия

04:00 Comedy Баттл. 3-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия

05:30 Два богатыря

05:40 Ежик в тумане

05:50 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 282-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 249-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 253-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 254-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 258-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 260-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 272-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 273-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 12-я серия

08:25 Жена олигарха. Сезон 2. 13-я серия

09:00 Бриллиантовый полицейский

10:55 Два ствола

13:00 Уральские пельмени. #всеработыхороши

13:10 Уральские пельмени

14:45 Уральские пельмени. Утомленные солярием

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»

17:50 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

19:20 Уральские пельмени. Мятый элемент

21:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»

22:25 Везучий случай

00:25 Про любовь. Только для взрослых

02:25 6 кадров. Сезон 8. 29-я серия

02:45 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия

03:05 6 кадров. Сезон 8. 16-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 8. 24-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 8. 25-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 8. 26-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия



Матч ТВ



04:35 Ты в бане!

05:05 Игорь Численко. Удар форварда

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:45 Новости

09:50 Лица страны. Николай Олюнин

10:10 Что по спорту? Казань

10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир

12:00 Есть тема!

13:20 Новости

13:25 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина». Прямой эфир

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Матч! Парад

18:00 Здоровый образ. Хоккей

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:25 Гандбол. Кубок России. Женщины. 1/4 финала. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

21:00 Смешанные единоборства. АСА. Р. Абильтаров - А. Г. де Кастро. Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:20 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины

01:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Калининградская область)

03:30 Новости

03:35 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Капкан

21:30 Синяя бездна

23:20 Руины

01:05 Незваные

02:40 Анаконда

04:00 Невероятно интересные истории



Звезда



04:10 Блокада снится ночами

05:10 Главный калибр. 9-я и 12-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Блокада

13:00 Новости дня

13:20 Блокада

15:00 Военные новости

15:05 Блокада

17:10 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:00 Сильные духом

03:10 Балтийское небо



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Гиляровского

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов

07:30 Новости культуры

07:35 Древние цивилизации. 5-я серия

08:20 Книги, заглянувшие в будущее. Рэй Брэдбери

08:50 Нежность к ревущему зверю. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Жила-была девочка

11:30 Ленинград говорит!

12:10 Первые в мире. Большая игра Петра Козлова

12:25 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 3-я серия

13:50 Истории в фарфоре. Фарфоровые судьбы

14:15 90 лет со дня рождения Николая Фадеечева

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Мамадыш

15:35 Энигма. Дмитрий Черняков

16:20 Нежность к ревущему зверю. 3-я серия

17:25 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр

18:00 Билет в Большой

18:40 Древние цивилизации. 5-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Блокадный дневник

21:45 2 Верник 2. Наталия Белохвостикова

22:35 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 3-я серия

00:00 Новости культуры

00:20 «Любовь за колючей проволокой». Международный день памяти жертв Холокоста

01:00 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр

01:35 Каждый вечер в одиннадцать

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»

05:50 Пятница News. 13-я серия

06:20 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»

07:30 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

09:00 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»

10:00 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

11:00 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

12:00 Битва шефов. Сезон 1. 1-я серия

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

18:40 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

21:00 Мисс Конгениальность

23:10 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна

01:20 Пятница News. 15-я серия

01:50 Древние. Сезон 4. 1-я - 3-я серии

03:50 Пятница News. 14-я серия

04:10 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:05 Вертикаль

07:20 Кулинар-2

10:00 Новости

10:15 В гостях у цифры

10:25 Слабое звено

11:20 Назад в будущее

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Двенадцать стульев

22:45 Опасно для жизни!

00:25 Опасные гастроли

01:45 Вратарь

02:55 Новый Гулливер

04:05 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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