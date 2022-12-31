Программа 1 канала на 31 декабря 2022, телепрограмма на Новый год

Телепрограмма 1 канала на 31 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 31.12.2022
05:00 Полосатый рейс
06:00 Новости
06:10 Полосатый рейс
06:30 Девушка без адреса
07:55 Варвара-краса, длинная коса
09:15 Золушка
10:00 Новости
10:15 Золушка
10:50 Девчата
12:00 Новости
12:15 Девчата
12:40 «Операция «Ы»
14:15 Джентльмены удачи
15:40 Бриллиантовая рука
17:15 Любовь и голуби
18:00 Вечерние новости
18:15 Любовь и голуби
19:15 Ирония судьбы, или C легким паром!
22:22 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
В программе возможны изменения.