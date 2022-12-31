Программа 1 канала на 31 декабря 2022, телепрограмма на Новый год

Телепрограмма 1 канала на 31 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 31.12.2022



05:00 Полосатый рейс

06:00 Новости

06:10 Полосатый рейс

06:30 Девушка без адреса

07:55 Варвара-краса, длинная коса

09:15 Золушка

10:00 Новости

10:15 Золушка

10:50 Девчата

12:00 Новости

12:15 Девчата

12:40 «Операция «Ы»

14:15 Джентльмены удачи

15:40 Бриллиантовая рука

17:15 Любовь и голуби

18:00 Вечерние новости

18:15 Любовь и голуби

19:15 Ирония судьбы, или C легким паром!

22:22 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина

00:00 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя



В программе возможны изменения.