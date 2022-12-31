Программа Россия 1 на 31 декабря 2022, телепрограмма на Новый год

Телепрограмма Россия 1 на 31 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на 31.12.2022
04:45 Доярка из Хацапетовки
06:35 Управдомша
09:45 Карнавальная ночь
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 Москва слезам не верит
14:00 Служебный роман
16:50 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
18:10 Песни от всей души
20:00 Вести
20:30 Песни от всей души
21:30 Иван Васильевич меняет профессию
23:00 Песни от всей души
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодний голубой огонёк-2023
В программе возможны изменения.