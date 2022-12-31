Программа Россия 1 на 31 декабря 2022, телепрограмма на Новый год

Телепрограмма Россия 1 на 31 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 31.12.2022



04:45 Доярка из Хацапетовки

06:35 Управдомша

09:45 Карнавальная ночь

11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время

11:30 Москва слезам не верит

14:00 Служебный роман

16:50 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

18:10 Песни от всей души

20:00 Вести

20:30 Песни от всей души

21:30 Иван Васильевич меняет профессию

23:00 Песни от всей души

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина

00:00 Новогодний голубой огонёк-2023



В программе возможны изменения.