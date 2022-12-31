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Программа ТНТ на 31 декабря 2022, телепрограмма на Новый год



Телепрограмма ТНТ на 31 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 31.12.2022

05:00 Comedy Баттл. 20-я серия
05:45 Открытый микрофон. 15-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
09:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
10:45 Самый Новый год!
12:30 Жуки. Сезон 3. 33-я - 48-я серии
20:30 Однажды в России. Сезон 9. 238-я серия
21:30 Самоирония судьбы
23:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 767-я серия
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Комеди Клаб. Сезон 18. 768-я серия
01:05 Самоирония судьбы
02:25 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 14. 575-я серия
03:10 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 14. 576-я серия
04:00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 523-я серия
04:40 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 524-я серия

В программе возможны изменения.









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