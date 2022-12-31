Программа Матч ТВ на 31 декабря 2022, телепрограмма на Новый год

Телепрограмма Матч ТВ на 31 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 31.12.2022



04:35 Футбол на все времена

05:05 Золотой дубль

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:20 Спорт Тоша

10:35 Магия спорта

13:15 Новости

13:20 Белый снег

15:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Спринт. Прямой эфир

17:40 Новости

17:45 Все на Матч! Новогодний эфир

19:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Аргентина - Франция

22:55 Год российского спорта

23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

00:05 Голевая феерия Катара!

02:15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»

03:30 Матч! Парад

04:00 Наши в UFC



В программе возможны изменения.