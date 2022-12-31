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Программа Матч ТВ на 31 декабря 2022, телепрограмма на Новый год



Телепрограмма Матч ТВ на 31 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Матч ТВ 31.12.2022

04:35 Футбол на все времена
05:05 Золотой дубль
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:20 Спорт Тоша
10:35 Магия спорта
13:15 Новости
13:20 Белый снег
15:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Спринт. Прямой эфир
17:40 Новости
17:45 Все на Матч! Новогодний эфир
19:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Аргентина - Франция
22:55 Год российского спорта
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 Голевая феерия Катара!
02:15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»
03:30 Матч! Парад
04:00 Наши в UFC

В программе возможны изменения.









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