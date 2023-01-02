Программа передач, ТВ программа на 2 января 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 2 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 02.01.2023
1 канал
02:15 Новогодний калейдоскоп
05:15 Карнавал
06:00 Новости
06:10 Карнавал
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 ПроУют
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск
13:25 «Повара на колесах». Полная версия
14:30 Морозко
16:05 Один дома
18:00 Вечерние новости
18:20 Фантастика
21:00 Время
21:30 «Мажор». Новые серии. 1-я серия
22:25 Сегодня вечером
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
04:15 Песни от всей души
07:10 Пепел. 1-я серия
08:00 Пепел. 2-я серия
09:00 Вести
09:35 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
11:35 Ликвидация. 1-я - 3-я серии
14:00 Вести
14:35 Вести. Местное время
14:50 Песня года. 2-я часть
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 8. 1-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 8. 2-я серия
23:25 Невеста комдива. 1-я серия
00:25 Невеста комдива. 2-я серия
01:25 Мастер и Маргарита. 3-я серия
02:20 Мастер и Маргарита. 4-я серия
03:20 Другие. 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:40 Жан Маре против Луи де Фюнеса
05:20 Любовь в советском кино
06:05 Женская логика. 1-я серия
06:56 Женская логика. 2-я серия
07:45 Душевные люди
08:35 Граф Монте-Кристо. 1-я серия
10:24 Граф Монте-Кристо. 2-я серия
12:00 Назад в СССР. Пьянству - бой!
12:45 Анна-детективъ-2. 1-я серия
13:39 Анна-детективъ-2. 2-я серия
14:30 События
14:45 Закулисные войны. Юмористы
15:30 Новогодний смехомарафон
16:40 Помощница. 1-я серия
17:38 Помощница. 2-я серия
18:40 Доктор Иванов. Своя земля. 1-я - 4-я серии
22:05 Хорошие песни. Казачьи песни
23:25 Прощание. Александр Градский
00:05 Тайная комната Билла Клинтона
00:45 Закулисные войны. Юмористы
01:25 Назад в СССР. Пьянству - бой!
02:05 Анна-детективъ-2. 1-я серия
02:50 Анна-детективъ-2. 2-я серия
03:35 Короли комедии. Взлететь до небес
04:15 Любовь Орлова. Двуликая и великая
04:50 Артистка
НТВ
03:55 Против всех правил
05:24 Перерыв в вещании
05:30 Таинственная Россия
06:15 Гаражный папа
08:00 Сегодня
08:20 Лесник. «Джекпот», 1-я и 2-я серии. «Каникулы», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:20 Лесник. «Джекпот«, 1-я и 2-я серии. «Каникулы«, 1-я и 2-я серии
12:25 Балабол-2. «Лучший день», 1-я и 2-я серии. «Сколько стоит Михей», 1-я и 2-я серии. «Месть», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Балабол-2. «Лучший день», 1-я и 2-я серии. «Сколько стоит Михей», 1-я и 2-я серии. «Месть», 1-я и 2-я серии
19:00 Сегодня
19:30 Бим. Сезон 1. 1-я - 3-я серии
22:23 Новогоднее звездное супершоу
23:55 Одинокий волк. 1-я - 6-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Треугольник
04:55 Горюнов. Сезон 1. 1-я серия
5 канал
05:00 Временно недоступен. 3-я - 8-я серии
10:35 Ширли-Мырли
13:20 Максим Перепелица
15:10 Невероятные приключения итальянцев в России
17:15 Пес Барбос и необычный кросс
17:20 Самогонщики
17:40 След. Убить Казанову
18:35 След. Праздничное сердце
19:20 След. Шумовая мафия
20:10 След. Гражданское состояние
20:55 След. С днем рождения, Вера
21:35 След. Покойник в зоне доступа
22:20 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть
23:10 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть
23:55 Классик
01:40 След. Бумеранг в пеленках
02:20 След. Три скорпиона
02:55 След. Бегемот ученый
03:30 След. Синтезатор оливье
04:10 След. Запах мести
Домашний
05:00 Домашняя кухня. «Денис Клявер». «Наталья Бочкарева». «Ирина Забияка»
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
07:10 Предсказания-2023. 1-я и 2-я серии
09:00 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии
10:50 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
15:00 Алмазная корона. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 93-я - 95-я серии
21:20 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
00:40 Если ты меня простишь. 1-я - 4-я серии
03:40 Если наступит завтра. 1-я серия
ТНТ
04:55 Бородач. 5-я серия - «Водный мир«
07:00 Наша Russia. Дайджест. 5-я - 9-я серии
09:00 Новая битва экстрасенсов. 1-я - 8-я серии
21:00 Ночной дозор
23:15 Самый Новый год!
00:40 Комеди Клаб. Новогодний выпуск. Сезон 15. 656-я серия, 1-я часть
01:30 Комеди Клаб. Новогодний выпуск. Сезон 15. 657-я серия, 2-я часть
02:15 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 575-я серия, 1-я часть
03:00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 576-я серия, 2-я часть
03:45 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2021. 11-я серия
04:30 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2021. 12-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 12. 12-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 2. 15-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 2. 16-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия
06:00 Ералаш
06:40 Крокодил Гена
07:05 Мультфильмы
07:25 Шапокляк
07:45 Мультфильмы
08:25 Серебряное копытце
08:35 Мороз Иванович
08:45 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 1-я часть
09:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 2-я часть
09:10 Белль и Себастьян
11:05 Белль и Себастьян
12:55 Белль и Себастьян: Друзья навек
14:35 Ледниковый период
16:05 Ледниковый период-2: Глобальное потепление
17:40 Ледниковый период-3: Эра динозавров
19:25 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
21:00 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
22:40 Ёлки-8
00:20 Здравствуй, папа, Новый год!
01:50 Семьянин
03:45 Уральские пельмени. Мятое января
Матч ТВ
04:05 Национальная спортивная премия-2022
06:00 Магия большого спорта
06:30 Что по спорту? Кемерово
07:00 Наши в UFC
09:10 Матч! Парад
09:35 Специальный репортаж. Больше, чем бокс. Владимир Гендлин
10:10 Команда МАТЧ
10:25 Спорт Тоша
10:35 Борг/Макинрой
12:40 Голевая феерия Катара!
14:50 Здесь был Тимур
15:45 Специальный репортаж. Шум древнего города
16:15 География спорта. Кольский полуостров
16:45 География спорта. Вершина Теи
17:15 География спорта. Тюмень
17:45 География спорта. Владикавказ
18:15 География спорта. Катар
18:45 Год российского спорта
19:45 Лица страны
20:45 Матч! Парад
21:45 Все на Матч!
22:30 Гонка
00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022. Итоги сезона
01:25 Что по спорту? Кемерово
01:50 Голевая феерия Катара!
03:35 Матч! Парад
04:00 Жизнь после спорта. Евгений Трефилов
04:25 Karate Combat-2022
РЕН ТВ
05:00 Синдбад. Пираты семи штормов
05:15 Карлик Нос
06:35 Крепость: щитом и мечом
07:55 Три богатыря и Шамаханская царица
09:10 Три богатыря на дальних берегах
10:30 Три богатыря: Ход конем
12:00 Три богатыря и Морской царь
12:30 Новости
12:45 Три богатыря и Морской царь
13:35 Три богатыря и принцесса Египта
15:00 Три богатыря и наследница престола
16:30 Конь Юлий и большие скачки
17:50 Три богатыря и Конь на троне
19:30 Новости
19:45 Тайна печати дракона
22:00 Вий 3D
00:20 Скиф
02:00 Монгол
03:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Ах, водевиль, водевиль...
06:00 Не факт
06:25 Летучая мышь
08:45 Кубанские казаки
09:00 Новости дня
09:15 Кубанские казаки
11:00 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 12-я серии
13:00 Новости дня
13:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 12-я серии
23:00 Легендарные матчи. Турне московского «Динамо» по Великобритании. 1945 год
00:50 Мы с вами где-то встречались
02:25 Светлый путь
04:05 Гардемарины, вперед! 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «В лесу родилась елочка». «Возвращение блудного попугая»
07:10 Счастливый рейс
08:30 Пешком... Москва поющая
09:00 Вокзал для двоих
11:15 Земля, взгляд из космоса. 1-я серия
12:10 Торжественный концерт, посвященный 150-летию Государственного исторического музея
13:35 Гардемарины, вперед! 1-я серия
14:50 История русских браков. 1-я серия
15:25 Человек-оркестр
16:50 Запечатленное время. Новогодний капустник в ЦДРИ
17:15 Сокровища Московского Кремля. «Рождение Империи», Фильм 2-й
18:10 Отцы и дети. Дмитрий, Екатерина и Владимир Куклачёвы
18:40 Труффальдино из Бергамо
20:50 Бельмондо Великолепный
21:40 Ас из асов
23:25 История русских браков. 1-я серия
23:55 Гардемарины, вперед! 1-я серия
01:15 Земля, взгляд из космоса. 1-я серия
02:10 Искатели. Люстра купцов Елисеевых
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 7-я - 13-я серии
05:40 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»
06:10 Земля: один потрясающий день
07:40 Дозор джунглей
09:30 Битва шефов. Новогодний выпуск. Сезон 1. 1-я серия
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
15:00 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия
23:00 Евгенич. Сезон 2. 1-я серия
23:50 Ослепленный желаниями
01:30 Дедушка легкого поведения
03:00 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 12-я серия - «Краснодар. Bla Bla Rooms»
04:10 Пятница News. 235-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:50 Человек с бульвара Капуцинов
08:30 Зигзаг удачи
10:00 Гардемарины, вперед!
15:15 Сердца трех. 1-я - 4-я серии
18:30 Новости
18:55 Сердца трех. 4-я и 5-я серии
20:30 Ва-банк
22:25 Ва-банк II, или Ответный удар
00:05 Ищите женщину
02:30 Игра в кино
04:15 Мультфильмы
Время начала передач - московское.