Программа передач, ТВ программа на 2 января 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 2 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 02.01.2023



1 канал



02:15 Новогодний калейдоскоп

05:15 Карнавал

06:00 Новости

06:10 Карнавал

08:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 ПроУют

12:00 Новости

12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск

13:25 «Повара на колесах». Полная версия

14:30 Морозко

16:05 Один дома

18:00 Вечерние новости

18:20 Фантастика

21:00 Время

21:30 «Мажор». Новые серии. 1-я серия

22:25 Сегодня вечером

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



04:15 Песни от всей души

07:10 Пепел. 1-я серия

08:00 Пепел. 2-я серия

09:00 Вести

09:35 Пятеро на одного

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

11:35 Ликвидация. 1-я - 3-я серии

14:00 Вести

14:35 Вести. Местное время

14:50 Песня года. 2-я часть

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 8. 1-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 8. 2-я серия

23:25 Невеста комдива. 1-я серия

00:25 Невеста комдива. 2-я серия

01:25 Мастер и Маргарита. 3-я серия

02:20 Мастер и Маргарита. 4-я серия

03:20 Другие. 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:40 Жан Маре против Луи де Фюнеса

05:20 Любовь в советском кино

06:05 Женская логика. 1-я серия

06:56 Женская логика. 2-я серия

07:45 Душевные люди

08:35 Граф Монте-Кристо. 1-я серия

10:24 Граф Монте-Кристо. 2-я серия

12:00 Назад в СССР. Пьянству - бой!

12:45 Анна-детективъ-2. 1-я серия

13:39 Анна-детективъ-2. 2-я серия

14:30 События

14:45 Закулисные войны. Юмористы

15:30 Новогодний смехомарафон

16:40 Помощница. 1-я серия

17:38 Помощница. 2-я серия

18:40 Доктор Иванов. Своя земля. 1-я - 4-я серии

22:05 Хорошие песни. Казачьи песни

23:25 Прощание. Александр Градский

00:05 Тайная комната Билла Клинтона

00:45 Закулисные войны. Юмористы

01:25 Назад в СССР. Пьянству - бой!

02:05 Анна-детективъ-2. 1-я серия

02:50 Анна-детективъ-2. 2-я серия

03:35 Короли комедии. Взлететь до небес

04:15 Любовь Орлова. Двуликая и великая

04:50 Артистка



НТВ



03:55 Против всех правил

05:24 Перерыв в вещании

05:30 Таинственная Россия

06:15 Гаражный папа

08:00 Сегодня

08:20 Лесник. «Джекпот», 1-я и 2-я серии. «Каникулы», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:20 Лесник. «Джекпот«, 1-я и 2-я серии. «Каникулы«, 1-я и 2-я серии

12:25 Балабол-2. «Лучший день», 1-я и 2-я серии. «Сколько стоит Михей», 1-я и 2-я серии. «Месть», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Балабол-2. «Лучший день», 1-я и 2-я серии. «Сколько стоит Михей», 1-я и 2-я серии. «Месть», 1-я и 2-я серии

19:00 Сегодня

19:30 Бим. Сезон 1. 1-я - 3-я серии

22:23 Новогоднее звездное супершоу

23:55 Одинокий волк. 1-я - 6-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Треугольник

04:55 Горюнов. Сезон 1. 1-я серия



5 канал



05:00 Временно недоступен. 3-я - 8-я серии

10:35 Ширли-Мырли

13:20 Максим Перепелица

15:10 Невероятные приключения итальянцев в России

17:15 Пес Барбос и необычный кросс

17:20 Самогонщики

17:40 След. Убить Казанову

18:35 След. Праздничное сердце

19:20 След. Шумовая мафия

20:10 След. Гражданское состояние

20:55 След. С днем рождения, Вера

21:35 След. Покойник в зоне доступа

22:20 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть

23:10 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть

23:55 Классик

01:40 След. Бумеранг в пеленках

02:20 След. Три скорпиона

02:55 След. Бегемот ученый

03:30 След. Синтезатор оливье

04:10 След. Запах мести



Домашний



05:00 Домашняя кухня. «Денис Клявер». «Наталья Бочкарева». «Ирина Забияка»

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

07:10 Предсказания-2023. 1-я и 2-я серии

09:00 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии

10:50 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

15:00 Алмазная корона. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 93-я - 95-я серии

21:20 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

00:40 Если ты меня простишь. 1-я - 4-я серии

03:40 Если наступит завтра. 1-я серия



ТНТ



04:55 Бородач. 5-я серия - «Водный мир«

07:00 Наша Russia. Дайджест. 5-я - 9-я серии

09:00 Новая битва экстрасенсов. 1-я - 8-я серии

21:00 Ночной дозор

23:15 Самый Новый год!

00:40 Комеди Клаб. Новогодний выпуск. Сезон 15. 656-я серия, 1-я часть

01:30 Комеди Клаб. Новогодний выпуск. Сезон 15. 657-я серия, 2-я часть

02:15 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 575-я серия, 1-я часть

03:00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск «Караоке Star». Сезон 13. 576-я серия, 2-я часть

03:45 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2021. 11-я серия

04:30 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2021. 12-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 12. 12-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 2. 15-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 2. 16-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия

06:00 Ералаш

06:40 Крокодил Гена

07:05 Мультфильмы

07:25 Шапокляк

07:45 Мультфильмы

08:25 Серебряное копытце

08:35 Мороз Иванович

08:45 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 1-я часть

09:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 2-я часть

09:10 Белль и Себастьян

11:05 Белль и Себастьян

12:55 Белль и Себастьян: Друзья навек

14:35 Ледниковый период

16:05 Ледниковый период-2: Глобальное потепление

17:40 Ледниковый период-3: Эра динозавров

19:25 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

21:00 Ледниковый период: Столкновение неизбежно

22:40 Ёлки-8

00:20 Здравствуй, папа, Новый год!

01:50 Семьянин

03:45 Уральские пельмени. Мятое января



Матч ТВ



04:05 Национальная спортивная премия-2022

06:00 Магия большого спорта

06:30 Что по спорту? Кемерово

07:00 Наши в UFC

09:10 Матч! Парад

09:35 Специальный репортаж. Больше, чем бокс. Владимир Гендлин

10:10 Команда МАТЧ

10:25 Спорт Тоша

10:35 Борг/Макинрой

12:40 Голевая феерия Катара!

14:50 Здесь был Тимур

15:45 Специальный репортаж. Шум древнего города

16:15 География спорта. Кольский полуостров

16:45 География спорта. Вершина Теи

17:15 География спорта. Тюмень

17:45 География спорта. Владикавказ

18:15 География спорта. Катар

18:45 Год российского спорта

19:45 Лица страны

20:45 Матч! Парад

21:45 Все на Матч!

22:30 Гонка

00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022. Итоги сезона

01:25 Что по спорту? Кемерово

01:50 Голевая феерия Катара!

03:35 Матч! Парад

04:00 Жизнь после спорта. Евгений Трефилов

04:25 Karate Combat-2022



РЕН ТВ



05:00 Синдбад. Пираты семи штормов

05:15 Карлик Нос

06:35 Крепость: щитом и мечом

07:55 Три богатыря и Шамаханская царица

09:10 Три богатыря на дальних берегах

10:30 Три богатыря: Ход конем

12:00 Три богатыря и Морской царь

12:30 Новости

12:45 Три богатыря и Морской царь

13:35 Три богатыря и принцесса Египта

15:00 Три богатыря и наследница престола

16:30 Конь Юлий и большие скачки

17:50 Три богатыря и Конь на троне

19:30 Новости

19:45 Тайна печати дракона

22:00 Вий 3D

00:20 Скиф

02:00 Монгол

03:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Ах, водевиль, водевиль...

06:00 Не факт

06:25 Летучая мышь

08:45 Кубанские казаки

09:00 Новости дня

09:15 Кубанские казаки

11:00 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 12-я серии

13:00 Новости дня

13:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 12-я серии

23:00 Легендарные матчи. Турне московского «Динамо» по Великобритании. 1945 год

00:50 Мы с вами где-то встречались

02:25 Светлый путь

04:05 Гардемарины, вперед! 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «В лесу родилась елочка». «Возвращение блудного попугая»

07:10 Счастливый рейс

08:30 Пешком... Москва поющая

09:00 Вокзал для двоих

11:15 Земля, взгляд из космоса. 1-я серия

12:10 Торжественный концерт, посвященный 150-летию Государственного исторического музея

13:35 Гардемарины, вперед! 1-я серия

14:50 История русских браков. 1-я серия

15:25 Человек-оркестр

16:50 Запечатленное время. Новогодний капустник в ЦДРИ

17:15 Сокровища Московского Кремля. «Рождение Империи», Фильм 2-й

18:10 Отцы и дети. Дмитрий, Екатерина и Владимир Куклачёвы

18:40 Труффальдино из Бергамо

20:50 Бельмондо Великолепный

21:40 Ас из асов

23:25 История русских браков. 1-я серия

23:55 Гардемарины, вперед! 1-я серия

01:15 Земля, взгляд из космоса. 1-я серия

02:10 Искатели. Люстра купцов Елисеевых

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 7-я - 13-я серии

05:40 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»

06:10 Земля: один потрясающий день

07:40 Дозор джунглей

09:30 Битва шефов. Новогодний выпуск. Сезон 1. 1-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

15:00 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия

23:00 Евгенич. Сезон 2. 1-я серия

23:50 Ослепленный желаниями

01:30 Дедушка легкого поведения

03:00 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 12-я серия - «Краснодар. Bla Bla Rooms»

04:10 Пятница News. 235-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:50 Человек с бульвара Капуцинов

08:30 Зигзаг удачи

10:00 Гардемарины, вперед!

15:15 Сердца трех. 1-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:55 Сердца трех. 4-я и 5-я серии

20:30 Ва-банк

22:25 Ва-банк II, или Ответный удар

00:05 Ищите женщину

02:30 Игра в кино

04:15 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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