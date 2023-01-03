Программа передач, ТВ программа на 3 января 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 3 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 03.01.2023



1 канал



00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ

05:15 Финист-Ясный сокол

06:00 Новости

06:10 Финист-Ясный сокол

06:40 Золотые рога

08:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 ПроУют

12:00 Новости

12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск

13:10 «Повара на колесах». Полная версия

14:15 Особенности национальной охоты в зимний период

15:40 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

16:25 Один дома-2

18:00 Вечерние новости

18:15 Один дома-2

18:50 Фантастика

21:00 Время

21:30 «Мажор». Новые серии. 2-я серия

22:30 Сегодня вечером

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



03:20 Другие. 1-я и 2-я серии

05:12 Перерыв в вещании

05:15 Другие. 3-я и 4-я серии

07:10 Пепел. 3-я серия

08:00 Пепел. 4-я серия

09:00 Вести

09:35 Пятеро на одного

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

11:35 Ликвидация. 4-я - 6-я серии

14:00 Вести

14:35 Вести. Местное время

14:50 Последний богатырь: Корень Зла

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 8. 3-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 8. 4-я серия

23:25 Невеста комдива. 3-я серия

00:25 Невеста комдива. 4-я серия

01:25 Мастер и Маргарита. 5-я серия

02:20 Мастер и Маргарита. 6-я серия

03:20 Другие. 5-я и 6-я серии



ТВЦ



04:50 Артистка

06:30 Женская логика-2. 1-я серия

07:23 Женская логика-2. 2-я серия

08:15 Анекдот под шубой

09:10 Москва резиновая

09:55 Укрощение строптивого

12:00 Назад в СССР. Страсти по дефициту

12:45 Анна-детективъ-2. 3-я серия

13:39 Анна-детективъ-2. 4-я серия

14:30 События

14:45 Закулисные войны. Цирк

15:30 Новогодний смехомарафон

16:55 Интим не предлагать

18:40 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 1-я - 4-я серии

22:05 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й

22:49 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й

23:35 Прощание. Юрий Шатунов

00:20 Тайная комната Бориса Джонсона

01:00 Закулисные войны. Цирк

01:40 Назад в СССР. Страсти по дефициту

02:20 Анна-детективъ-2. 3-я серия

03:05 Анна-детективъ-2. 4-я серия

03:45 Короли комедии. Пережить славу

04:40 Помощница. 1-я серия



НТВ



04:55 Горюнов. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Лесник. «Предатель», 1-я и 2-я серии. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:20 Лесник. «Предатель», 1-я и 2-я серии. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии

12:25 Балабол-2. «Отдых на озере», 1-я и 2-я серии. «Будьте вы прокляты», 1-я и 2-я серии. «Не будьте жадными», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Балабол-2. «Отдых на озере», 1-я и 2-я серии. «Будьте вы прокляты», 1-я и 2-я серии. «Не будьте жадными», 1-я и 2-я серии

19:00 Сегодня

19:30 Бим. Сезон 1. 4-я - 6-я серии

22:23 «Перелистывая страницы от сердца к сердцу». Концерт к 90-летию Бедроса Киркорова

00:15 Одинокий волк. 7-я - 12-я серии

04:50 Горюнов. Сезон 1. 5-я серия



5 канал



05:00 Маша и Медведь

05:05 Моя родная Армия. 1-я серия

05:55 Моя родная Армия. 2-я серия

06:40 Золушка

08:00 Максим Перепелица

09:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Знакомство

11:05 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Кровавая надпись

12:20 Условный мент-4. Дело на Якорной

13:15 Условный мент-4. Слепая любовь

14:10 Условный мент-4. Игра без правил

15:00 Условный мент-4. Воин света

15:55 Условный мент-4. Тачку на прокачку

16:45 Условный мент-4. Свои не помогут

17:40 След. У матросов нет вопросов

18:25 След. Меньше знаешь

19:15 След. Ток-шоу

20:05 След. Хрустальный замок

20:45 След. Любовь без выхода

21:35 След. Взаперти

22:20 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть

23:10 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть

23:55 Ширли-Мырли

02:15 След. Души прекрасные порывы

02:50 След. Козёл и мандаринки

03:35 След. Репетитор

04:05 След. Избушка на курьих ножках



Домашний



03:40 Если наступит завтра. 1-я серия

05:50 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 Предсказания-2023. 3-я и 4-я серии

08:30 Мужчина в моей голове

10:45 Мой милый найдёныш. 1-я - 4-я серии

15:00 В тихом омуте. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 96-я - 98-я серии

21:25 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии

23:15 Бум

01:05 Будь что будет. 1-я - 4-я серии

04:00 Если наступит завтра. 2-я серия



ТНТ



04:30 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2021. 12-я серия

05:15 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2021. 11-я серия

06:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2021. 12-я серия

06:45 Наша Russia. Дайджест. 10-я - 16-я серии

09:20 Новая битва экстрасенсов. 9-я - 16-я серии

21:00 Дневной дозор

23:35 Год свиньи

01:00 Комеди Клаб. Новогодний выпуск-2021. Сезон 16. 698-я серия

01:45 Комеди Клаб. Новогодний выпуск-2021. Сезон 16. 699-я серия

02:30 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшие номера. 18-я серия

03:15 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшие номера. 17-я серия

04:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 19-я серия

04:45 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2019. 8-я серия



СТС



03:45 Уральские пельмени. Мятое января

05:20 6 кадров. Новогодний выпуск

05:40 6 кадров. Сезон 8. 2-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 3-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия

06:25 Приключения пингвиненка Лоло

07:45 Ну, погоди!

08:15 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

09:45 Три кота и море приключений

11:00 Снежная королева: Зазеркалье

12:35 Пиноккио. Правдивая история

14:25 Кот в сапогах

16:00 Шрэк Третий

17:35 Шрэк навсегда

19:15 Как приручить дракона

21:00 Майор Гром. Чумной доктор

23:35 Здравствуй, папа, Новый год! 2

01:20 Снегурочка против всех

02:25 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов

03:40 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 6. 34-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 6. 35-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия



Матч ТВ



04:25 Karate Combat-2022

06:00 Магия большого спорта

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Команда МАТЧ

10:15 Спорт Тоша

10:25 Непобедимый Мэнни Пакьяо

12:35 Ты в бане!

13:05 Новости

13:10 Все на Матч!

13:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Женщины. 10 км. Прямой эфир

15:20 География спорта. Владикавказ

15:50 Новости

15:55 Все на Матч!

16:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Мужчины. 10 км. Прямой эфир

17:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

20:15 Все на Матч!

20:50 Новости

20:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Эспаньол» - «Сельта». Прямой эфир

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Касереньо» - «Реал» (Мадрид). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Борг/Макинрой

03:25 Новости

03:30 Ты в бане!

03:55 Жизнь после спорта. Анна Чичерова

04:20 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев



РЕН ТВ



05:00 Поездка в Америку

06:45 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона

08:25 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши

10:10 Тайна печати дракона

12:30 Новости

12:45 }{отт@бь)ч

14:25 СуперБобровы

16:15 СуперБобровы. Народные мстители

17:50 Парень с нашего кладбища

19:30 Новости

19:45 Брат

21:35 Брат-2

00:00 Сестры

01:25 Кочегар

02:45 Я тоже хочу

04:00 Тайны Чапман



Звезда



04:05 Гардемарины, вперед! 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Советский диверсант Мюллер. Немец, который брал Берлин

10:00 Загадки века с Сергеем Медведевым. Климатическое оружие. Реальность или вымысел

10:45 Загадки века с Сергеем Медведевым. Гитлер. История болезни

11:30 Загадки века с Сергеем Медведевым. Замужем за дьяволом: как сложились судьбы первых леди Третьего рейха

12:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Агент «Этьен» - охотник за авиационными секретами»

13:00 Новости дня

13:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Гарвардский проект. Психологическая война против СССР

14:00 Загадки века с Сергеем Медведевым. Капкан для Скифа

14:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Жизнь по легенде. Судьба разведчика-нелегала

15:20 Загадки века с Сергеем Медведевым. Иван Утробин. Штирлиц из российской глубинки

16:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Секрет советской искусственной крови и загадка гибели её изобретателя

16:55 Загадки века с Сергеем Медведевым. Дэн Сяопин. Китайское экономическое чудо

17:35 Загадки века с Сергеем Медведевым. Виктор Луи. Личный агент Андропова

18:00 Новости дня

18:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Виктор Луи. Личный агент Андропова

18:35 Загадки века с Сергеем Медведевым. Фальшивые червонцы

19:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Реальная история Анки-пулемётчицы

20:00 Загадки века с Сергеем Медведевым. Кремлёвские пенсионеры

20:45 Загадки века с Сергеем Медведевым. Нюрнберг. Свидетель Паулюс

21:30 Семь нянек

23:00 Легендарные матчи. Чемпионат мира-2006. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия

02:10 Зеленый фургон

04:25 Близнецы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов»

07:15 Моя любовь

08:30 Пешком... Москва цирковая

09:05 Труффальдино из Бергамо

11:15 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия

12:10 Спектакль «Щелкунчик«

13:40 Гардемарины, вперед! 2-я серия

14:55 История русских браков. 2-я серия

15:30 Ас из асов

17:15 Сокровища Московского Кремля. «Екатерина Великая», Фильм 3-й

18:10 Отцы и дети. Ляля и Екатерина Жемчужные

18:40 Еще раз про любовь

20:10 Больше, чем любовь. Александр Лазарев и Светлана Немоляева

20:50 Песня не прощается... 1971-1972

21:40 Гордость и предубеждение. 1-я и 2-я серии

23:25 История русских браков. 2-я серия

00:00 Гардемарины, вперед! 2-я серия

01:10 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия

02:05 Искатели. Путешествия Синь-камня

02:50 Жили-были...

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 7-я - 9-я серии

05:15 Простоквашино. Сезон 1. 17-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 10-я серия

05:30 Простоквашино. Сезон 1. 18-я серия

05:35 Простоквашино. Сезон 1. 33-я серия

05:40 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 37-я - 40-я серии

06:30 Сельма в городе призраков

08:00 Викинг Вик

09:30 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

10:30 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

11:30 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

12:40 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

13:40 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»

14:40 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

15:40 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

16:40 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

17:40 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

18:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

19:50 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

20:50 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

22:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

23:00 Евгенич. Сезон 2. 2-я серия

00:00 За бортом

01:50 Большой папа

03:20 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»

03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 6-я серия - «Анапа. Надежда»

04:30 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 11-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:15 Алые паруса

07:40 Каменный цветок

09:15 Садко

10:50 Земля Санникова

12:30 Железная маска

14:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

16:25 Пришельцы

18:30 Новости

18:55 Танцуй, танцуй

21:40 Танцор диско

00:20 Зита и Гита

02:40 Игра в кино

04:25 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 2 января



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Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу. Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание прямых трансляций 3 января



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