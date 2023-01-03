Программа передач, ТВ программа на 3 января 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 3 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 03.01.2023
1 канал
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
05:15 Финист-Ясный сокол
06:00 Новости
06:10 Финист-Ясный сокол
06:40 Золотые рога
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 ПроУют
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск
13:10 «Повара на колесах». Полная версия
14:15 Особенности национальной охоты в зимний период
15:40 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
16:25 Один дома-2
18:00 Вечерние новости
18:15 Один дома-2
18:50 Фантастика
21:00 Время
21:30 «Мажор». Новые серии. 2-я серия
22:30 Сегодня вечером
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
03:20 Другие. 1-я и 2-я серии
05:12 Перерыв в вещании
05:15 Другие. 3-я и 4-я серии
07:10 Пепел. 3-я серия
08:00 Пепел. 4-я серия
09:00 Вести
09:35 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
11:35 Ликвидация. 4-я - 6-я серии
14:00 Вести
14:35 Вести. Местное время
14:50 Последний богатырь: Корень Зла
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 8. 3-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 8. 4-я серия
23:25 Невеста комдива. 3-я серия
00:25 Невеста комдива. 4-я серия
01:25 Мастер и Маргарита. 5-я серия
02:20 Мастер и Маргарита. 6-я серия
03:20 Другие. 5-я и 6-я серии
ТВЦ
04:50 Артистка
06:30 Женская логика-2. 1-я серия
07:23 Женская логика-2. 2-я серия
08:15 Анекдот под шубой
09:10 Москва резиновая
09:55 Укрощение строптивого
12:00 Назад в СССР. Страсти по дефициту
12:45 Анна-детективъ-2. 3-я серия
13:39 Анна-детективъ-2. 4-я серия
14:30 События
14:45 Закулисные войны. Цирк
15:30 Новогодний смехомарафон
16:55 Интим не предлагать
18:40 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 1-я - 4-я серии
22:05 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й
22:49 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й
23:35 Прощание. Юрий Шатунов
00:20 Тайная комната Бориса Джонсона
01:00 Закулисные войны. Цирк
01:40 Назад в СССР. Страсти по дефициту
02:20 Анна-детективъ-2. 3-я серия
03:05 Анна-детективъ-2. 4-я серия
03:45 Короли комедии. Пережить славу
04:40 Помощница. 1-я серия
НТВ
04:55 Горюнов. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Лесник. «Предатель», 1-я и 2-я серии. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:20 Лесник. «Предатель», 1-я и 2-я серии. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии
12:25 Балабол-2. «Отдых на озере», 1-я и 2-я серии. «Будьте вы прокляты», 1-я и 2-я серии. «Не будьте жадными», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Балабол-2. «Отдых на озере», 1-я и 2-я серии. «Будьте вы прокляты», 1-я и 2-я серии. «Не будьте жадными», 1-я и 2-я серии
19:00 Сегодня
19:30 Бим. Сезон 1. 4-я - 6-я серии
22:23 «Перелистывая страницы от сердца к сердцу». Концерт к 90-летию Бедроса Киркорова
00:15 Одинокий волк. 7-я - 12-я серии
04:50 Горюнов. Сезон 1. 5-я серия
5 канал
05:00 Маша и Медведь
05:05 Моя родная Армия. 1-я серия
05:55 Моя родная Армия. 2-я серия
06:40 Золушка
08:00 Максим Перепелица
09:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Знакомство
11:05 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Кровавая надпись
12:20 Условный мент-4. Дело на Якорной
13:15 Условный мент-4. Слепая любовь
14:10 Условный мент-4. Игра без правил
15:00 Условный мент-4. Воин света
15:55 Условный мент-4. Тачку на прокачку
16:45 Условный мент-4. Свои не помогут
17:40 След. У матросов нет вопросов
18:25 След. Меньше знаешь
19:15 След. Ток-шоу
20:05 След. Хрустальный замок
20:45 След. Любовь без выхода
21:35 След. Взаперти
22:20 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть
23:10 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть
23:55 Ширли-Мырли
02:15 След. Души прекрасные порывы
02:50 След. Козёл и мандаринки
03:35 След. Репетитор
04:05 След. Избушка на курьих ножках
Домашний
03:40 Если наступит завтра. 1-я серия
05:50 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 Предсказания-2023. 3-я и 4-я серии
08:30 Мужчина в моей голове
10:45 Мой милый найдёныш. 1-я - 4-я серии
15:00 В тихом омуте. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 96-я - 98-я серии
21:25 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии
23:15 Бум
01:05 Будь что будет. 1-я - 4-я серии
04:00 Если наступит завтра. 2-я серия
ТНТ
04:30 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2021. 12-я серия
05:15 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2021. 11-я серия
06:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2021. 12-я серия
06:45 Наша Russia. Дайджест. 10-я - 16-я серии
09:20 Новая битва экстрасенсов. 9-я - 16-я серии
21:00 Дневной дозор
23:35 Год свиньи
01:00 Комеди Клаб. Новогодний выпуск-2021. Сезон 16. 698-я серия
01:45 Комеди Клаб. Новогодний выпуск-2021. Сезон 16. 699-я серия
02:30 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшие номера. 18-я серия
03:15 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшие номера. 17-я серия
04:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 19-я серия
04:45 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2019. 8-я серия
СТС
03:45 Уральские пельмени. Мятое января
05:20 6 кадров. Новогодний выпуск
05:40 6 кадров. Сезон 8. 2-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 3-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия
06:25 Приключения пингвиненка Лоло
07:45 Ну, погоди!
08:15 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
09:45 Три кота и море приключений
11:00 Снежная королева: Зазеркалье
12:35 Пиноккио. Правдивая история
14:25 Кот в сапогах
16:00 Шрэк Третий
17:35 Шрэк навсегда
19:15 Как приручить дракона
21:00 Майор Гром. Чумной доктор
23:35 Здравствуй, папа, Новый год! 2
01:20 Снегурочка против всех
02:25 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов
03:40 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 6. 34-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 6. 35-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия
Матч ТВ
04:25 Karate Combat-2022
06:00 Магия большого спорта
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Команда МАТЧ
10:15 Спорт Тоша
10:25 Непобедимый Мэнни Пакьяо
12:35 Ты в бане!
13:05 Новости
13:10 Все на Матч!
13:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Женщины. 10 км. Прямой эфир
15:20 География спорта. Владикавказ
15:50 Новости
15:55 Все на Матч!
16:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Мужчины. 10 км. Прямой эфир
17:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
20:15 Все на Матч!
20:50 Новости
20:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Эспаньол» - «Сельта». Прямой эфир
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Касереньо» - «Реал» (Мадрид). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Борг/Макинрой
03:25 Новости
03:30 Ты в бане!
03:55 Жизнь после спорта. Анна Чичерова
04:20 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев
РЕН ТВ
05:00 Поездка в Америку
06:45 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона
08:25 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши
10:10 Тайна печати дракона
12:30 Новости
12:45 }{отт@бь)ч
14:25 СуперБобровы
16:15 СуперБобровы. Народные мстители
17:50 Парень с нашего кладбища
19:30 Новости
19:45 Брат
21:35 Брат-2
00:00 Сестры
01:25 Кочегар
02:45 Я тоже хочу
04:00 Тайны Чапман
Звезда
04:05 Гардемарины, вперед! 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Советский диверсант Мюллер. Немец, который брал Берлин
10:00 Загадки века с Сергеем Медведевым. Климатическое оружие. Реальность или вымысел
10:45 Загадки века с Сергеем Медведевым. Гитлер. История болезни
11:30 Загадки века с Сергеем Медведевым. Замужем за дьяволом: как сложились судьбы первых леди Третьего рейха
12:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Агент «Этьен» - охотник за авиационными секретами»
13:00 Новости дня
13:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Гарвардский проект. Психологическая война против СССР
14:00 Загадки века с Сергеем Медведевым. Капкан для Скифа
14:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Жизнь по легенде. Судьба разведчика-нелегала
15:20 Загадки века с Сергеем Медведевым. Иван Утробин. Штирлиц из российской глубинки
16:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Секрет советской искусственной крови и загадка гибели её изобретателя
16:55 Загадки века с Сергеем Медведевым. Дэн Сяопин. Китайское экономическое чудо
17:35 Загадки века с Сергеем Медведевым. Виктор Луи. Личный агент Андропова
18:00 Новости дня
18:15 Загадки века с Сергеем Медведевым. Виктор Луи. Личный агент Андропова
18:35 Загадки века с Сергеем Медведевым. Фальшивые червонцы
19:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Реальная история Анки-пулемётчицы
20:00 Загадки века с Сергеем Медведевым. Кремлёвские пенсионеры
20:45 Загадки века с Сергеем Медведевым. Нюрнберг. Свидетель Паулюс
21:30 Семь нянек
23:00 Легендарные матчи. Чемпионат мира-2006. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия
02:10 Зеленый фургон
04:25 Близнецы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов»
07:15 Моя любовь
08:30 Пешком... Москва цирковая
09:05 Труффальдино из Бергамо
11:15 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия
12:10 Спектакль «Щелкунчик«
13:40 Гардемарины, вперед! 2-я серия
14:55 История русских браков. 2-я серия
15:30 Ас из асов
17:15 Сокровища Московского Кремля. «Екатерина Великая», Фильм 3-й
18:10 Отцы и дети. Ляля и Екатерина Жемчужные
18:40 Еще раз про любовь
20:10 Больше, чем любовь. Александр Лазарев и Светлана Немоляева
20:50 Песня не прощается... 1971-1972
21:40 Гордость и предубеждение. 1-я и 2-я серии
23:25 История русских браков. 2-я серия
00:00 Гардемарины, вперед! 2-я серия
01:10 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия
02:05 Искатели. Путешествия Синь-камня
02:50 Жили-были...
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 7-я - 9-я серии
05:15 Простоквашино. Сезон 1. 17-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 10-я серия
05:30 Простоквашино. Сезон 1. 18-я серия
05:35 Простоквашино. Сезон 1. 33-я серия
05:40 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 37-я - 40-я серии
06:30 Сельма в городе призраков
08:00 Викинг Вик
09:30 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
10:30 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
11:30 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
12:40 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
13:40 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»
14:40 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
15:40 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
16:40 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
17:40 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
18:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
19:50 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»
20:50 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
22:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
23:00 Евгенич. Сезон 2. 2-я серия
00:00 За бортом
01:50 Большой папа
03:20 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»
03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 6-я серия - «Анапа. Надежда»
04:30 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 11-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:15 Алые паруса
07:40 Каменный цветок
09:15 Садко
10:50 Земля Санникова
12:30 Железная маска
14:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
16:25 Пришельцы
18:30 Новости
18:55 Танцуй, танцуй
21:40 Танцор диско
00:20 Зита и Гита
02:40 Игра в кино
04:25 Мультфильмы
Время начала передач - московское.