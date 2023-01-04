Программа передач, ТВ программа на 4 января 2023



Программа передач телеканалов России на среду 4 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 04.01.2023



1 канал



00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ

05:05 Огонь, вода и... медные трубы

06:00 Новости

06:10 Огонь, вода и... медные трубы

06:40 Особенности национальной охоты в зимний период

08:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 ПроУют

12:00 Новости

12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск

13:05 «Повара на колесах». Полная версия

14:05 Морозко

15:35 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

16:25 Мэри Поппинс возвращается

18:00 Вечерние новости

18:15 Мэри Поппинс возвращается

18:55 Фантастика

21:00 Время

21:30 «Мажор». Новые серии. 3-я серия

22:30 Сегодня вечером

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



03:20 Другие. 5-я и 8-я серии

07:10 Пепел. 5-я серия

08:00 Пепел. 6-я серия

09:00 Вести

09:35 Пятеро на одного

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

11:35 Ликвидация. 7-я - 9-я серии

14:00 Вести

14:35 Вести. Местное время

14:50 Последний богатырь: Посланник Тьмы

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 8. 5-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 8. 6-я серия

23:25 Невеста комдива. 5-я серия

00:25 Невеста комдива. 6-я серия

01:25 Мастер и Маргарита. 7-я серия

02:20 Мастер и Маргарита. 8-я серия

03:20 Другие. 9-я и 10-я серии



ТВЦ



04:40 Помощница. 1-я серия

05:31 Помощница. 2-я серия

06:25 Женская логика-3. 1-я серия

07:19 Женская логика-3. 2-я серия

08:15 «Новогодние истории». Юмористический концерт

09:10 Москва резиновая

09:50 Горбун

11:55 Назад в СССР. Общепит

12:40 Анна-детективъ-2. 5-я серия

13:34 Анна-детективъ-2. 6-я серия

14:30 События

14:45 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й

15:30 Новогодний смехомарафон

16:55 Спешите любить

18:40 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Своих не бросаем!

23:00 Прощание. Владимир Жириновский

23:50 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы

00:30 Тайная комната Меган и Гарри

01:10 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й

01:50 Назад в СССР. Общепит

02:30 Анна-детективъ-2. 5-я серия

03:15 Анна-детективъ-2. 6-я серия

04:00 Новогодний смехомарафон



НТВ



04:50 Горюнов. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Лесник. «Вальтер», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:20 «Легенды спорта«. Спортивно-театрализованное шоу Алексея Немова

12:25 Балабол-2. «Заказ», 1-я и 2-я серии. «Здравствуй, Катя!», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Балабол-3. «Не забуду, не прощу!», 1-я и 2-я серии

19:00 Сегодня

19:30 Бим. Сезон 1. 7-я - 9-я серии

22:23 Новогодняя жара

00:00 Одинокий волк. 13-я - 18-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Братская месть

04:55 Горюнов. Сезон 1. 9-я серия



5 канал



05:00 Маша и Медведь

05:25 Мое родное. Пионерия

06:05 Мое родное. Общаги

06:45 Варвара-краса, длинная коса

08:00 Пес Барбос и необычный кросс

08:10 Самогонщики

08:35 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия

09:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия

11:05 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра. 3-я серия

12:20 Условный мент-4. Доходное место

13:10 Условный мент-4. Аварийная ситуация

14:05 Условный мент-4. Неуловимый мститель

15:00 Условный мент-4. Судьба барабанщика

15:55 Условный мент-4. Две Марины

16:45 Условный мент-4. Букет проблем

17:40 След. Труба

18:25 След. Сладкое мясо

19:15 След. Кровавая свадьба

20:05 След. Прах к праху

20:45 След. Социальный лифт

21:35 След. Зов Кехно

22:20 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть

23:10 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть

23:55 Невероятные приключения итальянцев в России

01:40 След. Кто же Крыса?

02:25 След. Кто подставил Кроликова Родиона

03:00 След. Такси для Деда Мороза

03:40 След. 200 лишних шагов

04:10 След. По семейным обстоятельствам



Домашний



04:00 Если наступит завтра. 2-я серия

05:25 Наш Новый год. Лихие девяностые

06:30 6 кадров

06:55 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

10:15 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии

14:45 Открытая дверь. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 99-я - 101-я серии

21:15 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

00:55 Опекун. 1-я - 4-я серии

03:55 Если наступит завтра. 3-я серия



ТНТ



04:45 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2019. 8-я серия

05:30 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2020. 9-я серия

06:15 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2020. 10-я серия

07:00 Наша Russia. Дайджест. 17-я - 25-я серии

10:40 Ночной дозор

13:00 Чернобыль. Зона отчуждения. 1-я серия - «Сон, деньги и Чернобыль»

20:10 Чернобыль. Зона отчуждения. Сезон 2. 9-я серия

21:00 Форсаж-6

23:20 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

01:00 Женский стендап. 2-я - 5-я серии

04:00 Женский стендап. 8-я серия

04:45 Женский стендап. 9-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 8-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 10-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 12-я серия

06:25 Двенадцать месяцев

07:20 Мультфильмы

07:35 Мисс Новый год

07:40 Мультфильмы

08:00 Ну, погоди!

08:30 Уральские пельмени. #вбольшойсемье

08:35 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов

10:00 Трудности выживания

11:35 SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!

13:20 Ирония судьбы в Голливуде

15:10 Майор Гром. Чумной доктор

17:45 Мадагаскар-2

19:20 Мадагаскар-3

21:00 RRR: Рядом ревёт революция

00:35 Обратная связь

02:05 Уральские пельмени. Заливной огонёк

03:15 6 кадров. Сезон 6. 55-я - 59-я серии



Матч ТВ



04:20 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев

05:05 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес

06:00 Магия большого спорта

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Команда МАТЧ

10:15 Спорт Тоша

10:25 Триумф

12:35 Ты в бане!

13:05 Новости

13:10 Лыжные гонки. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

14:25 Матч! Парад

14:50 Вид сверху

15:20 География спорта. Тюмень

15:50 Новости

15:55 Все на Матч!

16:25 Лыжные гонки. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

17:45 Все на Матч!

17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - МБА (Москва). Прямой эфир

19:50 Все на Матч!

20:20 Новости

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кремонезе» - «Ювентус». Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Наполи». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:45 Непобедимый Мэнни Пакьяо

03:25 Новости

03:30 Ты в бане!

03:55 Жизнь после спорта. Дмитрий Сычёв

04:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Нова» (Новокуйбышевск)



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:45 День Д

08:10 Боец

12:30 Новости

12:45 Боец

19:30 Новости

19:45 Сержант

23:05 Русский рейд

00:50 Бультерьер

02:20 Мама не горюй

03:40 Мама, не горюй 2



Звезда



04:25 Близнецы

06:00 Мы с вами где-то встречались

07:30 Тариф Новогодний

09:00 Новости дня

09:15 Улика из прошлого. Античная трагедия: что погубило Древний Рим

10:00 Улика из прошлого. Битва титанов. Неизвестное Бородино

10:45 Улика из прошлого. Кара богов. Жертвоприношение Помпеи

11:30 Улика из прошлого. Первый город на Земле. Тайна Аркаима

12:15 Улика из прошлого. Секретная география. Тайны аномальных зон

13:00 Новости дня

13:15 Улика из прошлого. Тайны Ледового побоища. Почему ошибаются историки?

14:00 Улика из прошлого. Лермонтов. Дуэль с тремя неизвестными

14:40 Улика из прошлого. Вторая молодость. Тайна программы старения

15:30 Улика из прошлого. Сны о будущем: загадка вещих сновидений

16:15 Улика из прошлого. Дело об исчезнувших останках. Тайна саркофага Ярослава Мудрого

17:00 Улика из прошлого. Смерть Александра III. Нерасследованное убийство

17:45 Улика из прошлого. Смертоносная интрига Европы. Тайны победы Ивана Грозного

18:00 Новости дня

18:15 Улика из прошлого. Смертоносная интрига Европы. Тайны победы Ивана Грозного

18:40 Улика из прошлого. Тайны ПЗРК: расследование на поле боя

19:15 Улика из прошлого. Пластическая хирургия под грифом «секретно«

20:05 Улика из прошлого. «Катюши«. Тайна первых реактивных залпов

20:50 Кубанские казаки

23:00 Легендарные матчи. Чемпионат мира-1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада

01:55 Собака на сене

04:05 Новогодний романс



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино»

07:30 Близнецы

08:50 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская

09:20 Неизвестный. Смерть комиссара

09:45 Еще раз про любовь

11:20 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия

12:10 Гала-концерт Фестиваля национальных оркестров России

13:45 Гардемарины, вперед! 3-я серия

14:55 История русских браков. 3-я серия

15:30 Гордость и предубеждение. 1-я и 2-я серии

17:15 Сокровища Московского Кремля. «Эвакуация», Фильм 4-й

18:10 Отцы и дети. Вадим и Игорь Верники

18:40 Вокзал для двоих

20:55 Фильм-концерт «Ив Монтан поет Превера»

21:40 Гордость и предубеждение. 3-я и 4-я серии

23:25 История русских браков. 3-я серия

00:00 Гардемарины, вперед! 3-я серия

01:05 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия

01:55 Искатели. Загадочный полет самолета Можайского

02:40 Догони-ветер

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия

05:10 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»

05:35 Простоквашино. Сезон 1. 14-я - 16-я серии

06:00 Дозор джунглей

07:40 Подводная эра

09:10 Король десертов. Сезон 1. 1-я серия - «Сладкая флористика»

10:40 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия - «Выпечка»

11:50 Король десертов. Сезон 1. 3-я серия - «Сахарная паста»

13:20 Король десертов. Сезон 1. 4-я серия - «Карамель»

14:40 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»

16:00 Король десертов. Сезон 1. 7-я серия - «Эклеры»

17:30 Король десертов. Сезон 1. 2-я серия - «Пряничное дело»

18:50 Король десертов. Сезон 1. 9-я серия - «Съедобные копии»

20:10 Король десертов. Сезон 1. 8-я серия - «Шоколад»

21:40 Король десертов. Сезон 1. 10-я серия - «Финал»

23:00 Евгенич. Сезон 2. 3-я серия

00:00 Дедушка легкого поведения

01:40 Такие разные близнецы

03:00 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»

04:10 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 21-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 22-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

05:40 Пришельцы

07:25 Формула любви

09:00 Дети Дон Кихота

10:20 Танцуй, танцуй

13:05 Гардемарины, вперед!

18:30 Новости

18:55 Где находится нофелет?

20:20 Ты - мне, я - тебе

22:00 Вокзал для двоих

00:35 Ищите женщину

03:05 Игра в кино

04:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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