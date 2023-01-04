Программа передач, ТВ программа на 4 января 2023

Программа передач телеканалов России на среду 4 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 04.01.2023
1 канал
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
05:05 Огонь, вода и... медные трубы
06:00 Новости
06:10 Огонь, вода и... медные трубы
06:40 Особенности национальной охоты в зимний период
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 ПроУют
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск
13:05 «Повара на колесах». Полная версия
14:05 Морозко
15:35 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
16:25 Мэри Поппинс возвращается
18:00 Вечерние новости
18:15 Мэри Поппинс возвращается
18:55 Фантастика
21:00 Время
21:30 «Мажор». Новые серии. 3-я серия
22:30 Сегодня вечером
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
03:20 Другие. 5-я и 8-я серии
07:10 Пепел. 5-я серия
08:00 Пепел. 6-я серия
09:00 Вести
09:35 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
11:35 Ликвидация. 7-я - 9-я серии
14:00 Вести
14:35 Вести. Местное время
14:50 Последний богатырь: Посланник Тьмы
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 8. 5-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 8. 6-я серия
23:25 Невеста комдива. 5-я серия
00:25 Невеста комдива. 6-я серия
01:25 Мастер и Маргарита. 7-я серия
02:20 Мастер и Маргарита. 8-я серия
03:20 Другие. 9-я и 10-я серии
ТВЦ
04:40 Помощница. 1-я серия
05:31 Помощница. 2-я серия
06:25 Женская логика-3. 1-я серия
07:19 Женская логика-3. 2-я серия
08:15 «Новогодние истории». Юмористический концерт
09:10 Москва резиновая
09:50 Горбун
11:55 Назад в СССР. Общепит
12:40 Анна-детективъ-2. 5-я серия
13:34 Анна-детективъ-2. 6-я серия
14:30 События
14:45 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й
15:30 Новогодний смехомарафон
16:55 Спешите любить
18:40 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Своих не бросаем!
23:00 Прощание. Владимир Жириновский
23:50 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы
00:30 Тайная комната Меган и Гарри
01:10 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й
01:50 Назад в СССР. Общепит
02:30 Анна-детективъ-2. 5-я серия
03:15 Анна-детективъ-2. 6-я серия
04:00 Новогодний смехомарафон
НТВ
04:50 Горюнов. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Лесник. «Вальтер», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:20 «Легенды спорта«. Спортивно-театрализованное шоу Алексея Немова
12:25 Балабол-2. «Заказ», 1-я и 2-я серии. «Здравствуй, Катя!», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Балабол-3. «Не забуду, не прощу!», 1-я и 2-я серии
19:00 Сегодня
19:30 Бим. Сезон 1. 7-я - 9-я серии
22:23 Новогодняя жара
00:00 Одинокий волк. 13-я - 18-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Братская месть
04:55 Горюнов. Сезон 1. 9-я серия
5 канал
05:00 Маша и Медведь
05:25 Мое родное. Пионерия
06:05 Мое родное. Общаги
06:45 Варвара-краса, длинная коса
08:00 Пес Барбос и необычный кросс
08:10 Самогонщики
08:35 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия
09:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия
11:05 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра. 3-я серия
12:20 Условный мент-4. Доходное место
13:10 Условный мент-4. Аварийная ситуация
14:05 Условный мент-4. Неуловимый мститель
15:00 Условный мент-4. Судьба барабанщика
15:55 Условный мент-4. Две Марины
16:45 Условный мент-4. Букет проблем
17:40 След. Труба
18:25 След. Сладкое мясо
19:15 След. Кровавая свадьба
20:05 След. Прах к праху
20:45 След. Социальный лифт
21:35 След. Зов Кехно
22:20 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть
23:10 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть
23:55 Невероятные приключения итальянцев в России
01:40 След. Кто же Крыса?
02:25 След. Кто подставил Кроликова Родиона
03:00 След. Такси для Деда Мороза
03:40 След. 200 лишних шагов
04:10 След. По семейным обстоятельствам
Домашний
04:00 Если наступит завтра. 2-я серия
05:25 Наш Новый год. Лихие девяностые
06:30 6 кадров
06:55 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
10:15 Ищу тебя. 1-я - 4-я серии
14:45 Открытая дверь. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 99-я - 101-я серии
21:15 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
00:55 Опекун. 1-я - 4-я серии
03:55 Если наступит завтра. 3-я серия
ТНТ
04:45 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2019. 8-я серия
05:30 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2020. 9-я серия
06:15 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. Лучшее в 2020. 10-я серия
07:00 Наша Russia. Дайджест. 17-я - 25-я серии
10:40 Ночной дозор
13:00 Чернобыль. Зона отчуждения. 1-я серия - «Сон, деньги и Чернобыль»
20:10 Чернобыль. Зона отчуждения. Сезон 2. 9-я серия
21:00 Форсаж-6
23:20 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
01:00 Женский стендап. 2-я - 5-я серии
04:00 Женский стендап. 8-я серия
04:45 Женский стендап. 9-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 8-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 10-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 12-я серия
06:25 Двенадцать месяцев
07:20 Мультфильмы
07:35 Мисс Новый год
07:40 Мультфильмы
08:00 Ну, погоди!
08:30 Уральские пельмени. #вбольшойсемье
08:35 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов
10:00 Трудности выживания
11:35 SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!
13:20 Ирония судьбы в Голливуде
15:10 Майор Гром. Чумной доктор
17:45 Мадагаскар-2
19:20 Мадагаскар-3
21:00 RRR: Рядом ревёт революция
00:35 Обратная связь
02:05 Уральские пельмени. Заливной огонёк
03:15 6 кадров. Сезон 6. 55-я - 59-я серии
Матч ТВ
04:20 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев
05:05 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес
06:00 Магия большого спорта
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Команда МАТЧ
10:15 Спорт Тоша
10:25 Триумф
12:35 Ты в бане!
13:05 Новости
13:10 Лыжные гонки. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
14:25 Матч! Парад
14:50 Вид сверху
15:20 География спорта. Тюмень
15:50 Новости
15:55 Все на Матч!
16:25 Лыжные гонки. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
17:45 Все на Матч!
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - МБА (Москва). Прямой эфир
19:50 Все на Матч!
20:20 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кремонезе» - «Ювентус». Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Наполи». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:45 Непобедимый Мэнни Пакьяо
03:25 Новости
03:30 Ты в бане!
03:55 Жизнь после спорта. Дмитрий Сычёв
04:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Нова» (Новокуйбышевск)
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:45 День Д
08:10 Боец
12:30 Новости
12:45 Боец
19:30 Новости
19:45 Сержант
23:05 Русский рейд
00:50 Бультерьер
02:20 Мама не горюй
03:40 Мама, не горюй 2
Звезда
04:25 Близнецы
06:00 Мы с вами где-то встречались
07:30 Тариф Новогодний
09:00 Новости дня
09:15 Улика из прошлого. Античная трагедия: что погубило Древний Рим
10:00 Улика из прошлого. Битва титанов. Неизвестное Бородино
10:45 Улика из прошлого. Кара богов. Жертвоприношение Помпеи
11:30 Улика из прошлого. Первый город на Земле. Тайна Аркаима
12:15 Улика из прошлого. Секретная география. Тайны аномальных зон
13:00 Новости дня
13:15 Улика из прошлого. Тайны Ледового побоища. Почему ошибаются историки?
14:00 Улика из прошлого. Лермонтов. Дуэль с тремя неизвестными
14:40 Улика из прошлого. Вторая молодость. Тайна программы старения
15:30 Улика из прошлого. Сны о будущем: загадка вещих сновидений
16:15 Улика из прошлого. Дело об исчезнувших останках. Тайна саркофага Ярослава Мудрого
17:00 Улика из прошлого. Смерть Александра III. Нерасследованное убийство
17:45 Улика из прошлого. Смертоносная интрига Европы. Тайны победы Ивана Грозного
18:00 Новости дня
18:15 Улика из прошлого. Смертоносная интрига Европы. Тайны победы Ивана Грозного
18:40 Улика из прошлого. Тайны ПЗРК: расследование на поле боя
19:15 Улика из прошлого. Пластическая хирургия под грифом «секретно«
20:05 Улика из прошлого. «Катюши«. Тайна первых реактивных залпов
20:50 Кубанские казаки
23:00 Легендарные матчи. Чемпионат мира-1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада
01:55 Собака на сене
04:05 Новогодний романс
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино»
07:30 Близнецы
08:50 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская
09:20 Неизвестный. Смерть комиссара
09:45 Еще раз про любовь
11:20 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия
12:10 Гала-концерт Фестиваля национальных оркестров России
13:45 Гардемарины, вперед! 3-я серия
14:55 История русских браков. 3-я серия
15:30 Гордость и предубеждение. 1-я и 2-я серии
17:15 Сокровища Московского Кремля. «Эвакуация», Фильм 4-й
18:10 Отцы и дети. Вадим и Игорь Верники
18:40 Вокзал для двоих
20:55 Фильм-концерт «Ив Монтан поет Превера»
21:40 Гордость и предубеждение. 3-я и 4-я серии
23:25 История русских браков. 3-я серия
00:00 Гардемарины, вперед! 3-я серия
01:05 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия
01:55 Искатели. Загадочный полет самолета Можайского
02:40 Догони-ветер
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия
05:10 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»
05:35 Простоквашино. Сезон 1. 14-я - 16-я серии
06:00 Дозор джунглей
07:40 Подводная эра
09:10 Король десертов. Сезон 1. 1-я серия - «Сладкая флористика»
10:40 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия - «Выпечка»
11:50 Король десертов. Сезон 1. 3-я серия - «Сахарная паста»
13:20 Король десертов. Сезон 1. 4-я серия - «Карамель»
14:40 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»
16:00 Король десертов. Сезон 1. 7-я серия - «Эклеры»
17:30 Король десертов. Сезон 1. 2-я серия - «Пряничное дело»
18:50 Король десертов. Сезон 1. 9-я серия - «Съедобные копии»
20:10 Король десертов. Сезон 1. 8-я серия - «Шоколад»
21:40 Король десертов. Сезон 1. 10-я серия - «Финал»
23:00 Евгенич. Сезон 2. 3-я серия
00:00 Дедушка легкого поведения
01:40 Такие разные близнецы
03:00 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест 1»
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»
04:10 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 21-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 22-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
05:40 Пришельцы
07:25 Формула любви
09:00 Дети Дон Кихота
10:20 Танцуй, танцуй
13:05 Гардемарины, вперед!
18:30 Новости
18:55 Где находится нофелет?
20:20 Ты - мне, я - тебе
22:00 Вокзал для двоих
00:35 Ищите женщину
03:05 Игра в кино
04:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.