Программа передач, ТВ программа на 5 января 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 5 января 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 05.01.2023
Первый канал
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
05:10 Золотые рога
06:00 Новости
06:10 Золотые рога
06:30 Огонь, вода и... медные трубы
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 ПроУют
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск
13:05 «Повара на колесах». Полная версия
14:10 Один дома
16:05 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
16:50 «Две звезды. Отцы и дети». Новогодний выпуск
18:00 Вечерние новости
18:15 «Две звезды. Отцы и дети». Новогодний выпуск
18:55 Фантастика
21:00 Время
21:30 «Мажор». Новые серии. 4-я серия
22:30 «Единственный». Концерт в Москве. К 85-летию Адриано Челентано
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
04:25 Белая ночь, нежная ночь...
Россия 1
03:20 Другие. 9-я и 12-я серии
07:10 Пепел. 7-я серия
08:00 Пепел. 8-я серия
09:00 Вести
09:35 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
11:35 Ликвидация. 10-я - 12-я серии
14:00 Вести
14:35 Вести. Местное время
14:50 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 8. 7-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 8. 8-я серия
23:25 Невеста комдива. 7-я серия
00:25 Невеста комдива. 8-я серия
01:25 Мастер и Маргарита. 9-я серия
02:20 Мастер и Маргарита. 10-я серия
03:20 Другие. 13-я и 14-я серии
ТВЦ
04:00 Новогодний смехомарафон
05:15 Интим не предлагать
06:45 Женская логика-4. 1-я серия
07:36 Женская логика-4. 2-я серия
08:30 Как встретишь, так и проведёшь!
09:15 Москва резиновая
10:00 Блеф
11:55 Назад в СССР. За рулём
12:40 Анна-детективъ-2. 7-я серия
13:31 Анна-детективъ-2. 8-я серия
14:30 События
14:45 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 2-й
15:30 Новогодний смехомарафон
16:45 Личное дело майора Баранова
18:40 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 90-е. Короли шансона
23:00 Прощание. Валентин Гафт
23:45 Хроники московского быта. Разврат и шпионы
00:30 Дряхлая власть
01:10 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 2-й
01:50 Назад в СССР. За рулём
02:30 Анна-детективъ-2. 7-я серия
03:12 Анна-детективъ-2. 8-я серия
04:00 Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке
04:55 Личное дело майора Баранова
НТВ
04:55 Горюнов. Сезон 1. 9-я - 12-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Ветер северный
10:00 Сегодня
10:20 Домисолька. Новогодняя сказка
12:25 Балабол-3. «Стоп мотор!», 1-я и 2-я серии. «Квартирный вопрос», 1-я и 2-я серии. «Картина маслом», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Балабол-3. «Стоп мотор!», 1-я и 2-я серии. «Квартирный вопрос», 1-я и 2-я серии. «Картина маслом», 1-я и 2-я серии
19:00 Сегодня
19:30 Бим. Сезон 1. 10-я - 12-я серии
22:23 «Возвращение легенды». Концерт группы «Земляне»
00:10 Одинокий волк. 19-я - 24-я серии
04:55 Горюнов. Сезон 1. 13-я серия
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:30 Мое родное. Квартира
06:10 Мое родное. Спорт
06:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я серия
08:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия
09:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 1-я серия
10:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 2-я серия
12:20 Условный мент-4. Леший
13:10 Условный мент-4. Древняя история
14:05 Условный мент-4. За краем-Рай
15:00 Условный мент-4. Тайна Монаха
15:55 Условный мент-4. Родительский день
16:45 Условный мент-4. Непорочное зачатие
17:40 След. Лучше никогда
18:25 След. Точка лжи
19:15 След. Убийца с Марса
20:05 След. История одной болезни
20:45 След. Дорогой мой человек
21:35 След. Позорная метка
22:20 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть
23:10 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть
23:55 Жги!
01:30 След. Убить Казанову
02:15 След. Праздничное сердце
02:55 След. Ток-шоу
03:30 След. Труба
04:10 След. Гражданское состояние
Домашний
03:55 Если наступит завтра. 3-я серия
05:25 Домашняя кухня
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 Любимый Новый год
07:35 Однажды двадцать лет спустя
09:05 Испытательный срок
11:00 В тихом омуте. 1-я - 4-я серии
15:00 Реабилитация. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 102-я - 104-я серии
21:30 Алмазная корона. 1-я - 4-я серии
01:00 Бум 2
02:45 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:45 Женский стендап. 9-я - 11-я серии
07:00 Наша Russia. Дайджест. 26-я - 28-я серии
08:15 Наша Russia. Дайджест. 1-я - 5-я серии
10:15 Дневной дозор
13:00 Чернобыль. Зона отчуждения. 1-я серия - «Сон, деньги и Чернобыль»
14:00 Чернобыль. Зона отчуждения. Сезон 2. 9-я - 16-я серии
21:00 Форсаж-7
23:35 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
01:15 Двое на миллион. Сезон 2. 56-я серия
02:00 Двое на миллион. Новогодний выпуск. 19-я серия
02:45 Студия Союз. Сезон 3. 92-я серия
03:30 «Студия «Союз». Новогодний выпускм. Сезон 2. 57-я серия
04:15 «Студия «Союз». Новогодний выпуск». 22-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 7. 21-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 30-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 3. 25-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 13-я - 17-я серии
06:30 Варежка
06:40 Храбрый олененок
07:00 Мультфильмы
07:25 Умка
07:35 Умка ищет друга
07:45 Дед Мороз и лето
08:00 Ну, погоди!
08:30 Уральские пельмени
09:00 Уральские пельмени. Заливной огонёк
10:20 Белль и Себастьян
12:15 Одни дома
14:20 Мадагаскар-2
15:55 Мадагаскар-3
17:35 Как приручить дракона
19:15 Кролецып и Хомяк Тьмы
21:00 Двое: я и моя тень
22:55 Красотка на всю голову
01:00 Страна чудес
02:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»
03:20 6 кадров. Сезон 5. 6-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 5. 7-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 5. 12-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 5. 22-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 5. 23-я серия
Матч ТВ
04:20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Нова» (Новокуйбышевск)
06:00 Магия большого спорта
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:50 Новости
09:55 Команда МАТЧ
10:10 Гонка
12:35 Ты в бане!
13:05 Новости
13:10 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейра - И. Прохазка
14:25 Все на Матч!
14:55 Гандбол. Рождественский турнир. Мужчины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - ХК «Сочи». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Химнастик» - «Осасуна». Прямой эфир
21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Эльденсе» - «Атлетик». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 География спорта. Владикавказ
01:20 География спорта. Тюмень
01:45 Триумф
03:25 Новости
03:30 Ты в бане!
03:55 Жизнь после спорта. Денис Лебедев
04:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Белогорье» (Белгород)
РЕН ТВ
05:00 Мама, не горюй 2
05:20 Невероятно интересные истории
06:20 Крокодил Данди
08:00 Крокодил Данди-2
10:00 День «СОВБЕЗ»
12:30 Новости
12:45 День «СОВБЕЗ»
19:30 Новости
19:45 Как я стал русским
21:30 Жмурки
23:35 Бумер
01:35 Бумер. Фильм второй
03:20 Бабло
Звезда
04:05 Новогодний романс
06:00 Спас под березами. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Секретные материалы. «Украинский наркотрафик. Тайна корпорации «Химпром»
10:00 Секретные материалы. Великолепная пятёрка. Британская элита советской разведки
10:45 Секретные материалы. Олигархат по-украински. Особенности национальной охоты
11:30 Секретные материалы. Тайна дневника Бормана
12:15 Секретные материалы. «Запад-81»: Советские учения, напугавшие НАТО
13:00 Новости дня
13:15 Секретные материалы. «Операция «Капитуляция». Последний аргумент для Паулюса»
14:00 Секретные материалы. Конфеты для фюрера. Судоплатов против главарей ОУН
14:40 Секретные материалы. На грани апокалипсиса. Опасная ложь Киссинджера
15:25 Секретные материалы. Танки против самолётов. Рискованный рейд генерала Баданова
16:05 Секретные материалы. Враг за линией фронта: сыпной тиф
16:55 Секретные материалы. Невидимая война. Бактериологическое оружие
17:35 Секретные материалы. «Битва за Уран. Тайна «Атомной тетради»
18:00 Новости дня
18:15 Секретные материалы. «Битва за Уран. Тайна «Атомной тетради»
18:30 Секретные материалы. «Афганистан. Продолжение «Большой игры»
19:10 Секретные материалы. «Система «А». Тайна «Железного купола»
19:55 Секретные материалы. Черное золото Победы
20:40 Овечка Долли была злая и рано умерла
23:00 Легендарные матчи. Олимпийские игры-1988. Волейбол. Женщины. Финал. Перу - СССР
02:15 Пропавшая экспедиция
04:25 Золотая речка
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
07:20 Цирк
08:50 Легенды мирового кино. Григорий Александров
09:20 Неизвестный. Портрет неизвестного генерала
09:45 Укрощение строптивой
11:15 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия
12:05 Большие и маленькие. Избранное
13:40 Гардемарины, вперед! 4-я серия
14:55 История русских браков. 4-я серия
15:30 Гордость и предубеждение. 3-я и 4-я серии
17:15 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й
18:10 Отцы и дети. Александр Коршунов
18:40 Земля Санникова
20:10 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. «Концерт на бис!»
21:40 Гордость и предубеждение. 5-я и 6-я серии
23:20 История русских браков. 4-я серия
23:55 Гардемарины, вперед! 4-я серия
01:10 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия
02:00 Искатели. По следам сокровищ Кисы Воробьянинова
02:45 Раз ковбой, два ковбой...
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 25-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 26-я серия
05:10 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»
05:35 Простоквашино. Сезон 1. 28-я - 30-я серии
06:00 Эрнест и Селестина. Приключения мышки и медведя
07:10 Викинг Вик
08:40 Сельма в городе призраков
10:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
11:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
13:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия
16:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
17:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия
19:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
21:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 5-я серия
23:00 Евгенич. Сезон 2. 4-я серия
23:50 Большой папа
01:30 Гуляй, Вася!
02:50 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»
04:10 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»
04:30 Простоквашино. Сезон 1. 15-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:30 Земля Санникова
08:10 Сердца трех
12:55 Ты - мне, я - тебе
14:30 Где находится нофелет?
15:55 Вокзал для двоих
18:30 Новости
18:55 Ва-банк
20:40 Ва-банк II, или Ответный удар
22:20 Бинго Бонго
00:20 Туз
01:50 Ворчун
03:30 Игра в кино
04:45 Мультфильмы
Время начала передач - московское.