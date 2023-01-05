Программа передач, ТВ программа на 5 января 2023



Программа передач телеканалов России на четверг 5 января 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 05.01.2023



Первый канал



00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ

05:10 Золотые рога

06:00 Новости

06:10 Золотые рога

06:30 Огонь, вода и... медные трубы

08:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 ПроУют

12:00 Новости

12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск

13:05 «Повара на колесах». Полная версия

14:10 Один дома

16:05 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

16:50 «Две звезды. Отцы и дети». Новогодний выпуск

18:00 Вечерние новости

18:15 «Две звезды. Отцы и дети». Новогодний выпуск

18:55 Фантастика

21:00 Время

21:30 «Мажор». Новые серии. 4-я серия

22:30 «Единственный». Концерт в Москве. К 85-летию Адриано Челентано

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ

04:25 Белая ночь, нежная ночь...



Россия 1



03:20 Другие. 9-я и 12-я серии

07:10 Пепел. 7-я серия

08:00 Пепел. 8-я серия

09:00 Вести

09:35 Пятеро на одного

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

11:35 Ликвидация. 10-я - 12-я серии

14:00 Вести

14:35 Вести. Местное время

14:50 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 8. 7-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 8. 8-я серия

23:25 Невеста комдива. 7-я серия

00:25 Невеста комдива. 8-я серия

01:25 Мастер и Маргарита. 9-я серия

02:20 Мастер и Маргарита. 10-я серия

03:20 Другие. 13-я и 14-я серии



ТВЦ



04:00 Новогодний смехомарафон

05:15 Интим не предлагать

06:45 Женская логика-4. 1-я серия

07:36 Женская логика-4. 2-я серия

08:30 Как встретишь, так и проведёшь!

09:15 Москва резиновая

10:00 Блеф

11:55 Назад в СССР. За рулём

12:40 Анна-детективъ-2. 7-я серия

13:31 Анна-детективъ-2. 8-я серия

14:30 События

14:45 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 2-й

15:30 Новогодний смехомарафон

16:45 Личное дело майора Баранова

18:40 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 90-е. Короли шансона

23:00 Прощание. Валентин Гафт

23:45 Хроники московского быта. Разврат и шпионы

00:30 Дряхлая власть

01:10 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 2-й

01:50 Назад в СССР. За рулём

02:30 Анна-детективъ-2. 7-я серия

03:12 Анна-детективъ-2. 8-я серия

04:00 Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке

04:55 Личное дело майора Баранова



НТВ



04:55 Горюнов. Сезон 1. 9-я - 12-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Ветер северный

10:00 Сегодня

10:20 Домисолька. Новогодняя сказка

12:25 Балабол-3. «Стоп мотор!», 1-я и 2-я серии. «Квартирный вопрос», 1-я и 2-я серии. «Картина маслом», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Балабол-3. «Стоп мотор!», 1-я и 2-я серии. «Квартирный вопрос», 1-я и 2-я серии. «Картина маслом», 1-я и 2-я серии

19:00 Сегодня

19:30 Бим. Сезон 1. 10-я - 12-я серии

22:23 «Возвращение легенды». Концерт группы «Земляне»

00:10 Одинокий волк. 19-я - 24-я серии

04:55 Горюнов. Сезон 1. 13-я серия



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:30 Мое родное. Квартира

06:10 Мое родное. Спорт

06:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я серия

08:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия

09:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 1-я серия

10:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 2-я серия

12:20 Условный мент-4. Леший

13:10 Условный мент-4. Древняя история

14:05 Условный мент-4. За краем-Рай

15:00 Условный мент-4. Тайна Монаха

15:55 Условный мент-4. Родительский день

16:45 Условный мент-4. Непорочное зачатие

17:40 След. Лучше никогда

18:25 След. Точка лжи

19:15 След. Убийца с Марса

20:05 След. История одной болезни

20:45 След. Дорогой мой человек

21:35 След. Позорная метка

22:20 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть

23:10 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть

23:55 Жги!

01:30 След. Убить Казанову

02:15 След. Праздничное сердце

02:55 След. Ток-шоу

03:30 След. Труба

04:10 След. Гражданское состояние



Домашний



03:55 Если наступит завтра. 3-я серия

05:25 Домашняя кухня

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 Любимый Новый год

07:35 Однажды двадцать лет спустя

09:05 Испытательный срок

11:00 В тихом омуте. 1-я - 4-я серии

15:00 Реабилитация. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 102-я - 104-я серии

21:30 Алмазная корона. 1-я - 4-я серии

01:00 Бум 2

02:45 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:45 Женский стендап. 9-я - 11-я серии

07:00 Наша Russia. Дайджест. 26-я - 28-я серии

08:15 Наша Russia. Дайджест. 1-я - 5-я серии

10:15 Дневной дозор

13:00 Чернобыль. Зона отчуждения. 1-я серия - «Сон, деньги и Чернобыль»

14:00 Чернобыль. Зона отчуждения. Сезон 2. 9-я - 16-я серии

21:00 Форсаж-7

23:35 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2

01:15 Двое на миллион. Сезон 2. 56-я серия

02:00 Двое на миллион. Новогодний выпуск. 19-я серия

02:45 Студия Союз. Сезон 3. 92-я серия

03:30 «Студия «Союз». Новогодний выпускм. Сезон 2. 57-я серия

04:15 «Студия «Союз». Новогодний выпуск». 22-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 7. 21-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 30-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 3. 25-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 13-я - 17-я серии

06:30 Варежка

06:40 Храбрый олененок

07:00 Мультфильмы

07:25 Умка

07:35 Умка ищет друга

07:45 Дед Мороз и лето

08:00 Ну, погоди!

08:30 Уральские пельмени

09:00 Уральские пельмени. Заливной огонёк

10:20 Белль и Себастьян

12:15 Одни дома

14:20 Мадагаскар-2

15:55 Мадагаскар-3

17:35 Как приручить дракона

19:15 Кролецып и Хомяк Тьмы

21:00 Двое: я и моя тень

22:55 Красотка на всю голову

01:00 Страна чудес

02:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»

03:20 6 кадров. Сезон 5. 6-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 5. 7-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 5. 12-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 5. 22-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 5. 23-я серия



Матч ТВ



04:20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Нова» (Новокуйбышевск)

06:00 Магия большого спорта

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:50 Новости

09:55 Команда МАТЧ

10:10 Гонка

12:35 Ты в бане!

13:05 Новости

13:10 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейра - И. Прохазка

14:25 Все на Матч!

14:55 Гандбол. Рождественский турнир. Мужчины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - ХК «Сочи». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Химнастик» - «Осасуна». Прямой эфир

21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Эльденсе» - «Атлетик». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 География спорта. Владикавказ

01:20 География спорта. Тюмень

01:45 Триумф

03:25 Новости

03:30 Ты в бане!

03:55 Жизнь после спорта. Денис Лебедев

04:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Белогорье» (Белгород)



РЕН ТВ



05:00 Мама, не горюй 2

05:20 Невероятно интересные истории

06:20 Крокодил Данди

08:00 Крокодил Данди-2

10:00 День «СОВБЕЗ»

12:30 Новости

12:45 День «СОВБЕЗ»

19:30 Новости

19:45 Как я стал русским

21:30 Жмурки

23:35 Бумер

01:35 Бумер. Фильм второй

03:20 Бабло



Звезда



04:05 Новогодний романс

06:00 Спас под березами. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Секретные материалы. «Украинский наркотрафик. Тайна корпорации «Химпром»

10:00 Секретные материалы. Великолепная пятёрка. Британская элита советской разведки

10:45 Секретные материалы. Олигархат по-украински. Особенности национальной охоты

11:30 Секретные материалы. Тайна дневника Бормана

12:15 Секретные материалы. «Запад-81»: Советские учения, напугавшие НАТО

13:00 Новости дня

13:15 Секретные материалы. «Операция «Капитуляция». Последний аргумент для Паулюса»

14:00 Секретные материалы. Конфеты для фюрера. Судоплатов против главарей ОУН

14:40 Секретные материалы. На грани апокалипсиса. Опасная ложь Киссинджера

15:25 Секретные материалы. Танки против самолётов. Рискованный рейд генерала Баданова

16:05 Секретные материалы. Враг за линией фронта: сыпной тиф

16:55 Секретные материалы. Невидимая война. Бактериологическое оружие

17:35 Секретные материалы. «Битва за Уран. Тайна «Атомной тетради»

18:00 Новости дня

18:15 Секретные материалы. «Битва за Уран. Тайна «Атомной тетради»

18:30 Секретные материалы. «Афганистан. Продолжение «Большой игры»

19:10 Секретные материалы. «Система «А». Тайна «Железного купола»

19:55 Секретные материалы. Черное золото Победы

20:40 Овечка Долли была злая и рано умерла

23:00 Легендарные матчи. Олимпийские игры-1988. Волейбол. Женщины. Финал. Перу - СССР

02:15 Пропавшая экспедиция

04:25 Золотая речка



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»

07:20 Цирк

08:50 Легенды мирового кино. Григорий Александров

09:20 Неизвестный. Портрет неизвестного генерала

09:45 Укрощение строптивой

11:15 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия

12:05 Большие и маленькие. Избранное

13:40 Гардемарины, вперед! 4-я серия

14:55 История русских браков. 4-я серия

15:30 Гордость и предубеждение. 3-я и 4-я серии

17:15 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й

18:10 Отцы и дети. Александр Коршунов

18:40 Земля Санникова

20:10 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. «Концерт на бис!»

21:40 Гордость и предубеждение. 5-я и 6-я серии

23:20 История русских браков. 4-я серия

23:55 Гардемарины, вперед! 4-я серия

01:10 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия

02:00 Искатели. По следам сокровищ Кисы Воробьянинова

02:45 Раз ковбой, два ковбой...

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 25-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 26-я серия

05:10 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»

05:35 Простоквашино. Сезон 1. 28-я - 30-я серии

06:00 Эрнест и Селестина. Приключения мышки и медведя

07:10 Викинг Вик

08:40 Сельма в городе призраков

10:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

11:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

13:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия

16:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

17:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия

19:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

21:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 5-я серия

23:00 Евгенич. Сезон 2. 4-я серия

23:50 Большой папа

01:30 Гуляй, Вася!

02:50 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест 2»

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»

04:10 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»

04:30 Простоквашино. Сезон 1. 15-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:30 Земля Санникова

08:10 Сердца трех

12:55 Ты - мне, я - тебе

14:30 Где находится нофелет?

15:55 Вокзал для двоих

18:30 Новости

18:55 Ва-банк

20:40 Ва-банк II, или Ответный удар

22:20 Бинго Бонго

00:20 Туз

01:50 Ворчун

03:30 Игра в кино

04:45 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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