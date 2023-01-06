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Программа передач, ТВ программа на 6 января 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 6 января 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Телепрограмма на 06.01.2023

Первый канал

04:50 Золотые рога
06:00 Новости
06:10 Француз
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 ПроУют
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск
13:25 «Повара на колесах». Полная версия
14:30 Один дома-2
16:40 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
17:30 «Поле чудес». Рождественский выпуск
18:00 Вечерние новости
18:15 «Поле чудес». Рождественский выпуск
19:05 Фантастика
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Слепые прослушивания
23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

03:20 Другие. 13-я и 16-я серии
07:10 Пепел. 9-я серия
08:00 Пепел. 10-я серия
09:00 Вести
09:35 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Ликвидация. 13-я серия
12:50 Ликвидация. 14-я серия
14:00 Вести
14:45 Вести. Местное время
15:00 Классная тема!
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
20:40 Вести. Местное время
20:55 Непослушник
23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения
01:15 Иваново счастье
02:40 Поверь, всё будет хорошо
04:34 Перерыв в вещании
04:40 Три желания

ТВЦ

04:55 Личное дело майора Баранова
06:30 Женская логика-5. 1-я серия
07:22 Женская логика-5. 2-я серия
08:15 «Что-то пошло не так!» Юмористический концерт
09:20 Москва резиновая
09:55 Девушка без адреса
11:45 Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив
12:30 Счастье в конверте
14:30 События
14:45 Закулисные войны. Балет
15:30 Новогодний смехомарафон
16:00 Эксперимент
18:40 Доктор Иванов. Родная кровь. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Музыкальные приключения итальянцев в России
23:00 «Голубой огонёк». Битва за эфир»
23:45 Любовные истории. Сердцу не прикажешь
00:25 Закулисные войны. Балет
01:05 Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив
01:45 Тайна песни. Пять минут
02:10 Янтарные крылья. 1-я серия
02:56 Янтарные крылья. 2-я серия
03:45 Земная жизнь Богородицы
04:20 Земная жизнь Иисуса Христа

НТВ

04:55 Горюнов. Сезон 1. 13-я - 16-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Улицы разбитых фонарей-6. Конец квартала
09:20 Большое путешествие Деда Мороза
10:00 Сегодня
10:20 «Белая трость». Международный фестиваль
12:25 Балабол-3. «Отдых на море», 1-я и 2-я серии. «Недетское дело», 1-я и 2-я серии. «Кто поедет в суд?», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Балабол-3. «Отдых на море», 1-я и 2-я серии. «Недетское дело», 1-я и 2-я серии. «Кто поедет в суд?», 1-я и 2-я серии
19:00 Сегодня
19:30 Бим. Сезон 1. 13-я - 16-я серии
23:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Специальный выпуск
00:45 Настоятель
02:20 Настоятель-2
03:50 Новогодняя сказка для взрослых
04:45 Горюнов. Сезон 1. 17-я серия

Пятый канал

05:00 Жги!
06:30 Классик
08:05 Тени исчезают в полдень. 1-я серия - «Красная Марья»
09:35 Тени исчезают в полдень. 2-я серия - «Пришлые люди»
11:05 Тени исчезают в полдень. 3-я серия - «Горькое счастье»
12:20 Тени исчезают в полдень. 4-я серия - «Марьин утёс»
13:50 Тени исчезают в полдень. 5-я серия - «Речные звёзды»
15:10 Тени исчезают в полдень. 6-я серия - «Трудная зима»
16:25 Тени исчезают в полдень. 7-я серия - «Захар Большаков»
17:40 След. Родные люди
18:25 След. Семейные ценности
19:15 След. Расплата за доверие
20:05 След. Марсианские хроники
20:45 След. Сонный сад
21:35 След. Зло в дыму
22:20 Великолепная пятёрка-2. Похищение
23:10 Великолепная пятёрка-2. Из грязи в князи
23:55 Они потрясли мир. Юрий Яковлев. В плену женских чар
00:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова
01:20 Они потрясли мир. Любимые женщины Андрея Миронова
02:00 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя
02:40 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста
03:20 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть
04:00 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть
04:35 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон«, 1-я часть

Домашний

02:45 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии
05:40 Домашняя кухня
06:30 6 кадров
07:05 Предсказания-2023. 1-я - 4-я серии
10:45 Открытая дверь. 1-я - 4-я серии
15:00 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 105-я - 107-я серии
21:25 За бортом
23:35 Вечера на хуторе близ Диканьки
00:45 Перелетные пташки. 1-я и 2-я серии
02:15 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии

ТНТ

05:00 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия
05:45 «Студия «Союз». Сезон 4. 134-я серия
06:30 Наша Russia. Дайджест. 6-я - 17-я серии
11:40 Ресторан по понятиям. 1-я и 2-я серии
12:20 Ресторан по понятиям. 3-я и 4-я серии
13:15 Ресторан по понятиям. 6-я и 7-я серии
14:10 Ресторан по понятиям. 9-я и 10-я серии
14:50 Ресторан по понятиям-2. 1-я - 12-я серии
20:00 Ресторан по понятиям: Бедный олигарх
21:00 Форсаж-8
23:25 Четыре рождества
00:55 Импровизация. Сезон 7. 208-я серия
01:40 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 5. 141-я серия
02:25 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 4. 109-я серия
03:10 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 3. 68-я серия
03:55 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 2. 28-я серия
04:40 Импровизация. 234-я серия

СТС

04:10 6 кадров
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Мультфильмы
08:25 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином
09:50 Белль и Себастьян
11:35 Здравствуй, папа, Новый год!
13:25 Здравствуй, папа, Новый год! 2
15:15 Волшебный парк Джун
16:55 Двое: я и моя тень
18:45 Как стать Принцессой
21:00 Дневники принцессы-2: Как стать королевой
23:10 Нянька на Рождество
01:00 Красотка на всю голову
02:40 Уральские пельмени. Заливной огонёк
03:50 6 кадров

Матч ТВ

04:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Белогорье» (Белгород)
06:00 Магия большого спорта
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Команда МАТЧ
10:15 Спорт Тоша
10:35 Реальный Рокки
12:35 Ты в бане!
13:05 Новости
13:10 Karate Combat-2022
14:25 Лыжные гонки. Тур де Ски. Спринт. Прямой эфир
16:10 Все на Матч!
16:45 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейра - И. Прохазка
20:40 Новости
20:45 Королевский гамбит
23:05 Все на Матч!
23:55 Гандбол. Рождественский турнир. Мужчины. Россия - Белоруссия
01:20 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
03:00 Вид сверху
03:25 Новости
03:30 Ты в бане!
03:55 Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин
04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - ЦСКА

РЕН ТВ

05:00 Невероятно интересные истории
06:20 Кремень
10:00 День «Засекреченных списков»
12:30 Новости
17:30 Документальный спецпроект. Раскол
19:30 Новости
19:45 Враг государства
22:15 Дежавю
00:30 Скалолаз
02:15 Огонь на поражение
03:55 Невероятно интересные истории

Звезда

04:25 Золотая речка
06:00 Спас под березами. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:15 Код доступа. Закрома Родины
10:00 Код доступа. Никита Хрущев. Крым: ошибка или расчёт?
10:40 Код доступа. Охота на НЛО
11:25 Код доступа. Падение Титана. Последний день СССР
12:15 Код доступа. «Оскар»: новый цензор Голливуда»
13:00 Новости дня
13:15 Код доступа. СВР. Академия особого назначения
14:00 Код доступа. Си Цзиньпин. Секреты китайской головоломки
14:45 Код доступа. Ленин. Тело особой важности
15:30 Код доступа. Как СССР создал Израиль
16:15 Код доступа. Русский отец Моссада
17:00 Код доступа. Гознак
17:50 Код доступа. Русское золото для английской королевы
18:00 Новости дня
18:15 Код доступа. Русское золото для английской королевы
18:40 Код доступа. Джеймс Бонд. Не в кино, а в политике
19:25 Код доступа. Вне берегов. Тайны мировых офшоров
20:05 Код доступа. «Белые пятна «Черного октября»
20:55 Курьер
22:30 Печки-лавочки
00:20 Дмитрий Донской. Спасти мир
01:10 Два Федора
02:35 Великое чудо Серафима Саровского
03:20 Сталинградское Евангелие Ивана Павлова
04:35 Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Загадочная планета». «Пес в сапогах»
07:10 Сказание о земле сибирской
08:50 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин
09:20 Неизвестный. Портрет неизвестного юноши
09:45 Земля Санникова
11:20 Поездка для души. Кто упрям - тому на Валаам
12:05 «Песенное сияние Белого моря». Государственный академический Северный русский народный хор
13:55 Забытое ремесло. Коробейник
14:10 Рассказы из русской истории
15:30 Гордость и предубеждение. 5-я и 6-я серии
17:15 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й
18:10 Отцы и дети. Екатерина Рождественская
18:40 Демидовы
21:10 Больше, чем любовь. 85 лет со дня рождения Ларисы Шепитько
21:50 Ты и я
23:20 С. Рахманинов. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Солист А. Коробейников
23:55 Крепостная актриса
01:30 Поездка для души. Кто упрям - тому на Валаам
02:10 Лето господне. Рождество Христово
02:40 Забытое ремесло. Коробейник
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»
05:20 Белка и Стрелка: Карибская тайна
06:40 Подводная эра
08:20 Большое путешествие
09:50 Черный список. Сезон 3. 21-я серия - «Деды Морозы и Снегурочки по вызову»
10:40 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»
11:50 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Илья Захаров»
13:10 Молодые ножи. Сезон 1. 3-я серия - «Анатолий Цой»
14:30 Молодые ножи. Сезон 1. 4-я серия - «Екатерина Скулкина»
15:50 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»
17:00 Молодые ножи. Сезон 1. 5-я серия - «Виктор Добронравов»
18:10 Молодые ножи. Сезон 1. 6-я серия - «Наталия Медведева»
19:30 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»
20:50 Молодые ножи. Сезон 1. 9-я серия - «Юлия Савичева»
22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 12-я серия
23:00 Евгенич. Сезон 2. 5-я серия
00:10 Такие разные близнецы
01:40 Марс атакует!
03:20 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»
03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 12-я серия - «Краснодар. Bla Bla Rooms»
04:30 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 31-я серия

МИР

05:00 Мультфильмы
06:05 Формула любви
07:35 Балабол. 1-я - 12-я серии
18:30 Новости
18:55 Балабол. 12-я - 16-я серии
23:30 Мой парень - ангел
01:10 Ворчун
02:50 Мультфильмы

Время начала передач - московское.









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