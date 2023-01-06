Программа передач, ТВ программа на 6 января 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 6 января 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 06.01.2023



Первый канал



04:50 Золотые рога

06:00 Новости

06:10 Француз

08:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 ПроУют

12:00 Новости

12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск

13:25 «Повара на колесах». Полная версия

14:30 Один дома-2

16:40 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

17:30 «Поле чудес». Рождественский выпуск

18:00 Вечерние новости

18:15 «Поле чудес». Рождественский выпуск

19:05 Фантастика

21:00 Время

21:30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Слепые прослушивания

23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



03:20 Другие. 13-я и 16-я серии

07:10 Пепел. 9-я серия

08:00 Пепел. 10-я серия

09:00 Вести

09:35 Пятеро на одного

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Ликвидация. 13-я серия

12:50 Ликвидация. 14-я серия

14:00 Вести

14:45 Вести. Местное время

15:00 Классная тема!

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

20:40 Вести. Местное время

20:55 Непослушник

23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения

01:15 Иваново счастье

02:40 Поверь, всё будет хорошо

04:34 Перерыв в вещании

04:40 Три желания



ТВЦ



04:55 Личное дело майора Баранова

06:30 Женская логика-5. 1-я серия

07:22 Женская логика-5. 2-я серия

08:15 «Что-то пошло не так!» Юмористический концерт

09:20 Москва резиновая

09:55 Девушка без адреса

11:45 Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив

12:30 Счастье в конверте

14:30 События

14:45 Закулисные войны. Балет

15:30 Новогодний смехомарафон

16:00 Эксперимент

18:40 Доктор Иванов. Родная кровь. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Музыкальные приключения итальянцев в России

23:00 «Голубой огонёк». Битва за эфир»

23:45 Любовные истории. Сердцу не прикажешь

00:25 Закулисные войны. Балет

01:05 Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив

01:45 Тайна песни. Пять минут

02:10 Янтарные крылья. 1-я серия

02:56 Янтарные крылья. 2-я серия

03:45 Земная жизнь Богородицы

04:20 Земная жизнь Иисуса Христа



НТВ



04:55 Горюнов. Сезон 1. 13-я - 16-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Улицы разбитых фонарей-6. Конец квартала

09:20 Большое путешествие Деда Мороза

10:00 Сегодня

10:20 «Белая трость». Международный фестиваль

12:25 Балабол-3. «Отдых на море», 1-я и 2-я серии. «Недетское дело», 1-я и 2-я серии. «Кто поедет в суд?», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Балабол-3. «Отдых на море», 1-я и 2-я серии. «Недетское дело», 1-я и 2-я серии. «Кто поедет в суд?», 1-я и 2-я серии

19:00 Сегодня

19:30 Бим. Сезон 1. 13-я - 16-я серии

23:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Специальный выпуск

00:45 Настоятель

02:20 Настоятель-2

03:50 Новогодняя сказка для взрослых

04:45 Горюнов. Сезон 1. 17-я серия



Пятый канал



05:00 Жги!

06:30 Классик

08:05 Тени исчезают в полдень. 1-я серия - «Красная Марья»

09:35 Тени исчезают в полдень. 2-я серия - «Пришлые люди»

11:05 Тени исчезают в полдень. 3-я серия - «Горькое счастье»

12:20 Тени исчезают в полдень. 4-я серия - «Марьин утёс»

13:50 Тени исчезают в полдень. 5-я серия - «Речные звёзды»

15:10 Тени исчезают в полдень. 6-я серия - «Трудная зима»

16:25 Тени исчезают в полдень. 7-я серия - «Захар Большаков»

17:40 След. Родные люди

18:25 След. Семейные ценности

19:15 След. Расплата за доверие

20:05 След. Марсианские хроники

20:45 След. Сонный сад

21:35 След. Зло в дыму

22:20 Великолепная пятёрка-2. Похищение

23:10 Великолепная пятёрка-2. Из грязи в князи

23:55 Они потрясли мир. Юрий Яковлев. В плену женских чар

00:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова

01:20 Они потрясли мир. Любимые женщины Андрея Миронова

02:00 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя

02:40 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста

03:20 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть

04:00 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть

04:35 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон«, 1-я часть



Домашний



02:45 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии

05:40 Домашняя кухня

06:30 6 кадров

07:05 Предсказания-2023. 1-я - 4-я серии

10:45 Открытая дверь. 1-я - 4-я серии

15:00 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 105-я - 107-я серии

21:25 За бортом

23:35 Вечера на хуторе близ Диканьки

00:45 Перелетные пташки. 1-я и 2-я серии

02:15 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия

05:45 «Студия «Союз». Сезон 4. 134-я серия

06:30 Наша Russia. Дайджест. 6-я - 17-я серии

11:40 Ресторан по понятиям. 1-я и 2-я серии

12:20 Ресторан по понятиям. 3-я и 4-я серии

13:15 Ресторан по понятиям. 6-я и 7-я серии

14:10 Ресторан по понятиям. 9-я и 10-я серии

14:50 Ресторан по понятиям-2. 1-я - 12-я серии

20:00 Ресторан по понятиям: Бедный олигарх

21:00 Форсаж-8

23:25 Четыре рождества

00:55 Импровизация. Сезон 7. 208-я серия

01:40 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 5. 141-я серия

02:25 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 4. 109-я серия

03:10 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 3. 68-я серия

03:55 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 2. 28-я серия

04:40 Импровизация. 234-я серия



СТС



04:10 6 кадров

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Мультфильмы

08:25 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином

09:50 Белль и Себастьян

11:35 Здравствуй, папа, Новый год!

13:25 Здравствуй, папа, Новый год! 2

15:15 Волшебный парк Джун

16:55 Двое: я и моя тень

18:45 Как стать Принцессой

21:00 Дневники принцессы-2: Как стать королевой

23:10 Нянька на Рождество

01:00 Красотка на всю голову

02:40 Уральские пельмени. Заливной огонёк

03:50 6 кадров



Матч ТВ



04:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Белогорье» (Белгород)

06:00 Магия большого спорта

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Команда МАТЧ

10:15 Спорт Тоша

10:35 Реальный Рокки

12:35 Ты в бане!

13:05 Новости

13:10 Karate Combat-2022

14:25 Лыжные гонки. Тур де Ски. Спринт. Прямой эфир

16:10 Все на Матч!

16:45 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейра - И. Прохазка

20:40 Новости

20:45 Королевский гамбит

23:05 Все на Матч!

23:55 Гандбол. Рождественский турнир. Мужчины. Россия - Белоруссия

01:20 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

03:00 Вид сверху

03:25 Новости

03:30 Ты в бане!

03:55 Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин

04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - ЦСКА



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

06:20 Кремень

10:00 День «Засекреченных списков»

12:30 Новости

17:30 Документальный спецпроект. Раскол

19:30 Новости

19:45 Враг государства

22:15 Дежавю

00:30 Скалолаз

02:15 Огонь на поражение

03:55 Невероятно интересные истории



Звезда



04:25 Золотая речка

06:00 Спас под березами. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:15 Код доступа. Закрома Родины

10:00 Код доступа. Никита Хрущев. Крым: ошибка или расчёт?

10:40 Код доступа. Охота на НЛО

11:25 Код доступа. Падение Титана. Последний день СССР

12:15 Код доступа. «Оскар»: новый цензор Голливуда»

13:00 Новости дня

13:15 Код доступа. СВР. Академия особого назначения

14:00 Код доступа. Си Цзиньпин. Секреты китайской головоломки

14:45 Код доступа. Ленин. Тело особой важности

15:30 Код доступа. Как СССР создал Израиль

16:15 Код доступа. Русский отец Моссада

17:00 Код доступа. Гознак

17:50 Код доступа. Русское золото для английской королевы

18:00 Новости дня

18:15 Код доступа. Русское золото для английской королевы

18:40 Код доступа. Джеймс Бонд. Не в кино, а в политике

19:25 Код доступа. Вне берегов. Тайны мировых офшоров

20:05 Код доступа. «Белые пятна «Черного октября»

20:55 Курьер

22:30 Печки-лавочки

00:20 Дмитрий Донской. Спасти мир

01:10 Два Федора

02:35 Великое чудо Серафима Саровского

03:20 Сталинградское Евангелие Ивана Павлова

04:35 Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Загадочная планета». «Пес в сапогах»

07:10 Сказание о земле сибирской

08:50 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин

09:20 Неизвестный. Портрет неизвестного юноши

09:45 Земля Санникова

11:20 Поездка для души. Кто упрям - тому на Валаам

12:05 «Песенное сияние Белого моря». Государственный академический Северный русский народный хор

13:55 Забытое ремесло. Коробейник

14:10 Рассказы из русской истории

15:30 Гордость и предубеждение. 5-я и 6-я серии

17:15 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й

18:10 Отцы и дети. Екатерина Рождественская

18:40 Демидовы

21:10 Больше, чем любовь. 85 лет со дня рождения Ларисы Шепитько

21:50 Ты и я

23:20 С. Рахманинов. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Солист А. Коробейников

23:55 Крепостная актриса

01:30 Поездка для души. Кто упрям - тому на Валаам

02:10 Лето господне. Рождество Христово

02:40 Забытое ремесло. Коробейник

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»

05:20 Белка и Стрелка: Карибская тайна

06:40 Подводная эра

08:20 Большое путешествие

09:50 Черный список. Сезон 3. 21-я серия - «Деды Морозы и Снегурочки по вызову»

10:40 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»

11:50 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Илья Захаров»

13:10 Молодые ножи. Сезон 1. 3-я серия - «Анатолий Цой»

14:30 Молодые ножи. Сезон 1. 4-я серия - «Екатерина Скулкина»

15:50 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»

17:00 Молодые ножи. Сезон 1. 5-я серия - «Виктор Добронравов»

18:10 Молодые ножи. Сезон 1. 6-я серия - «Наталия Медведева»

19:30 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»

20:50 Молодые ножи. Сезон 1. 9-я серия - «Юлия Савичева»

22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 12-я серия

23:00 Евгенич. Сезон 2. 5-я серия

00:10 Такие разные близнецы

01:40 Марс атакует!

03:20 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»

03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 12-я серия - «Краснодар. Bla Bla Rooms»

04:30 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 31-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:05 Формула любви

07:35 Балабол. 1-я - 12-я серии

18:30 Новости

18:55 Балабол. 12-я - 16-я серии

23:30 Мой парень - ангел

01:10 Ворчун

02:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 5 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 4 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 2 января 2023 Программа Пятница на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа СТС на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день









Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня



Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Старз» Кирилл Капризов занимает первое место в списке самых результативных хоккеистов команды в сезоне 2022/2023. Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня



Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 808. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 86 шайб. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 5 января



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 5 января, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание трансляций 6 января



С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».









