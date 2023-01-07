Программа передач, ТВ программа на 7 января 2023



Программа передач телеканалов России на субботу 7 января 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 07.01.2023



Первый канал



01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ

05:50 Бедная Саша

06:00 Новости

06:10 Бедная Саша

07:45 Марья-искусница

09:15 Моя любовь

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Золушка

11:45 Старик Хоттабыч

12:00 Новости

12:15 Старик Хоттабыч

13:40 Обыкновенное чудо

16:20 «Поем на кухне всей страной». Новогодний выпуск

18:00 Вечерние новости

18:15 «Поем на кухне всей страной». Новогодний выпуск

19:15 Фантастика

21:00 Время

21:30 Сегодня вечером

23:40 Концерт «Русское Рождество»

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



04:40 Три желания

06:15 Золотая невеста

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Г. Новокузнецк, Кемеровская область

09:00 Формула еды. Красная икра

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла

12:25 Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

14:55 От печали до радости

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Рождественское шоу Андрея Малахова. Песни в Рождество

20:00 Вести

21:00 Наперекор судьбе

00:35 Снежный ком

03:51 Перерыв в вещании

04:35 Снег на голову



ТВЦ



04:20 Земная жизнь Иисуса Христа

05:30 Девушка без адреса

07:00 Спешите любить

08:25 Надежда Румянцева. Неподдающаяся

09:20 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

09:25 Неподдающиеся

11:00 Валентина Толкунова. Половины счастья мне не надо...

11:50 По семейным обстоятельствам. 1-я серия

13:12 По семейным обстоятельствам. 2-я серия

14:30 События

14:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

15:00 Великая Рождественская Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя

16:10 «Смеёмся вместе«. Юмористический концерт

17:10 «Марка №1». Концерт

18:45 Вина. 1-я - 4-я серии

22:15 Приют комедиантов. С Новым годом!

23:50 Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы

00:30 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична

01:10 Закулисные войны. Кино

01:50 Блеф

03:25 Слушай, Ленинград, я тебе спою...

04:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:35 Неподдающиеся



НТВ



04:45 Горюнов. Сезон 1. 17-я - 20-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Рождественская песенка года

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Настоятель

12:15 Настоятель-2

14:05 Балабол-3. «Тени прошлого», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Балабол-4. «Мы еще встретимся», 1-я и 2-я серии. «Брат за брата», 1-я серия

19:00 Сегодня

19:30 Бим. Сезон 1. 17-я - 20-я серии

23:23 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Пелагея»

01:05 Бомжиха

02:40 Бомжиха-2

04:15 Таинственная Россия

04:55 Горюнов. Сезон 1. 21-я серия



Пятый канал



05:00 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть

05:10 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть

05:50 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть

06:25 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть

07:05 Великолепная пятёрка-2. Похищение

07:40 Мама Лора. 1-я - 16-я серии

00:15 Медное солнце. 1-я - 6-я серии



Домашний



02:15 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии

05:15 Предсказания-2023

06:00 6 кадров

06:30 6 кадров

07:10 Пять ужинов

08:25 Вечера на хуторе близ Диканьки

09:40 «Не могу сказать «Прощай»

11:20 Реабилитация. 1-я - 4-я серии

15:10 Контракт на счастье. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 108-я - 111-я серии

22:10 Молодая жена

00:00 Однажды двадцать лет спустя

01:15 Любимый Новый год. 1-я - 4-я серии

04:20 Гадаю-ворожу. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:40 Импровизация. 234-я серия

05:25 Импровизация. Сезон 7. 204-я серия

06:10 Импровизация. Сезон 7. 209-я серия

07:00 Снежная королева

08:20 Снежная королева-2. Перезаморозка

09:55 Снежная королева-3. Огонь и лёд

11:35 Забытое чудо

13:25 Бабушка лёгкого поведения

15:15 Бабушка лёгкого поведения-2

16:55 Прабабушка лёгкого поведения

18:50 Холоп

21:00 Серебряные коньки

23:40 Отпуск по обмену

02:20 Где логика? 6-я серия

03:00 Где логика? Новогодний выпуск. 108-я серия

03:45 Где логика? Сезон 7. 216-я серия

04:30 Где логика? Сезон 7. 218-я серия



СТС



03:50 6 кадров

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Мультфильмы

08:35 Шоу «Уральских пельменей». Заливной огонёк

09:55 Белль и Себастьян. Приключения продолжаются

11:45 Белль и Себастьян: Друзья навек

13:25 Как стать Принцессой

15:35 Дневники принцессы-2: Как стать королевой

17:45 Ледниковый период

19:20 Ледниковый период-2: Глобальное потепление

21:00 Этерна. Часть первая

22:35 Прибытие

00:50 Одни дома

02:30 Шоу «Уральских пельменей». Человек с бульвара Мандаринов

03:40 6 кадров



Матч ТВ



04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - ЦСКА

06:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - А. Кошкин

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Команда МАТЧ

10:15 Стремянка и макаронина

10:30 На пределе: История легенды

12:50 Новости

12:55 Все на Матч!

13:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

14:25 МультиСпорт

15:20 Новости

15:25 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

16:20 Все на Матч!

16:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Строитель» (Минск, Белоруссия). Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Удинезе». Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Монца» - «Интер». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Реальный Рокки

03:00 Матч! Парад

03:25 Новости

03:30 География спорта. Владикавказ

03:55 Жизнь после спорта. Григорий Дрозд

04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Зенит» (Санкт-Петербург)



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

06:00 }{отт@бь)ч

07:30 СуперБобровы

09:10 СуперБобровы. Народные мстители

10:45 Напарник

12:30 Новости

12:45 Призрак

14:35 И снова здравствуйте!

19:30 Новости

19:45 Kingsman: Секретная служба

22:00 Kingsman: Золотое кольцо

00:35 Зависнуть в Палм-Спрингс

02:00 Отрыв

03:15 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)

06:00 Спас под березами. 9-я - 12-я серии

09:00 Новости дня

09:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Физкульт-привет! Здоровый образ жизни в СССР

10:05 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Жизнь в СССР, где деньги были - не главное

10:50 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Заграница нам поможет. Охота за импортом

11:40 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Как мы охотились и рыбачили

12:25 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. «Все не как у людей!» Что не любил советский человек

13:00 Новости дня

13:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. «Все не как у людей!» Что не любил советский человек

13:25 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Красота требует.. Модные тренды советской эпохи

14:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Кухня народов СССР или Как мы вкусно дружили...

14:55 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Жизнь советского человека глазами

15:40 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Деньги? Престиж? Или призвание? Выбор профессии в СССР...

16:30 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Время первых. Советские достижения

17:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Дорогие сердцу и не только. Вещи времен СССР

18:00 Новости дня

18:15 Кремль 9. Коменданты

19:05 Кремль 9. Гараж особого назначения

20:05 Кремль 9. Неизвестный Кремль. Истории, легенды, факты

21:00 Новогодний концерт «Место встречи»

00:10 Юность Петра

02:30 В начале славных дел

04:45 Дмитрий Донской. Спасти мир



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 В некотором царстве...

07:10 Сердца четырех

08:40 Легенды мирового кино. Валентина Серова

09:05 Неизвестный. Таинственный детский портрет

09:35 Крепостная актриса

11:10 «Исторические курорты России. «Кисловодск»

11:40 Концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлевском дворце

13:15 Скажи мне, Новгород...

14:10 Рассказы из русской истории

15:20 Спектакль «Я - Сергей Образцов»

16:45 Сергей Образцов. Вышло это случайно...

17:15 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й

18:10 Есения

20:20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь театра «Ленком Марка Захарова»

21:45 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи

22:15 Шедевры мирового музыкального театра. Светлана Захарова, Мария Александрова и Владислав Лантратов в балете Л. Минкуса «Баядерка». Сценическая редакция Юрия Григоровича. Большой театр России. Запись 2013 года

00:35 Сказание о земле сибирской

02:20 Мультфильмы. «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, говорящая рыба!». «В синем море, в белой пене...». «Ишь ты, Масленица!». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 44-я - 46-я серии

05:20 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»

05:40 Большое путешествие

07:00 Гоу, Феликс

08:40 Заколдованное королевство 3D

10:10 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

18:30 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

20:30 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

22:40 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

00:30 Гуляй, Вася!

02:00 Ряд 19

03:10 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест»

03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 4-я серия - «Анапа. Сказка»

04:30 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест»



МИР



05:00 Мультфильмы

07:00 Золушка

08:25 Дети Дон Кихота

09:50 Знахарь

12:05 Вангелия. 1-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:55 Вангелия. 7-я - 12-я серии

00:35 Вокруг мира

01:10 Туз

02:40 Мой парень - ангел

04:10 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 6 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 5 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 4 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 3 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 2 января 2023









Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 6 января



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 20-го тура



Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу. КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 6 января, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание гонок 6 января



С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски». Канада - победитель молодежного чемпионата мира по хоккею 2023



С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон состоялся 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.









