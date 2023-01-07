Программа передач, ТВ программа на 7 января 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 7 января 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 07.01.2023
Первый канал
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ
05:50 Бедная Саша
06:00 Новости
06:10 Бедная Саша
07:45 Марья-искусница
09:15 Моя любовь
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Золушка
11:45 Старик Хоттабыч
12:00 Новости
12:15 Старик Хоттабыч
13:40 Обыкновенное чудо
16:20 «Поем на кухне всей страной». Новогодний выпуск
18:00 Вечерние новости
18:15 «Поем на кухне всей страной». Новогодний выпуск
19:15 Фантастика
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером
23:40 Концерт «Русское Рождество»
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
04:40 Три желания
06:15 Золотая невеста
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Г. Новокузнецк, Кемеровская область
09:00 Формула еды. Красная икра
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
12:25 Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»
14:55 От печали до радости
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Рождественское шоу Андрея Малахова. Песни в Рождество
20:00 Вести
21:00 Наперекор судьбе
00:35 Снежный ком
03:51 Перерыв в вещании
04:35 Снег на голову
ТВЦ
04:20 Земная жизнь Иисуса Христа
05:30 Девушка без адреса
07:00 Спешите любить
08:25 Надежда Румянцева. Неподдающаяся
09:20 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
09:25 Неподдающиеся
11:00 Валентина Толкунова. Половины счастья мне не надо...
11:50 По семейным обстоятельствам. 1-я серия
13:12 По семейным обстоятельствам. 2-я серия
14:30 События
14:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
15:00 Великая Рождественская Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя
16:10 «Смеёмся вместе«. Юмористический концерт
17:10 «Марка №1». Концерт
18:45 Вина. 1-я - 4-я серии
22:15 Приют комедиантов. С Новым годом!
23:50 Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы
00:30 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична
01:10 Закулисные войны. Кино
01:50 Блеф
03:25 Слушай, Ленинград, я тебе спою...
04:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:35 Неподдающиеся
НТВ
04:45 Горюнов. Сезон 1. 17-я - 20-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Рождественская песенка года
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Настоятель
12:15 Настоятель-2
14:05 Балабол-3. «Тени прошлого», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Балабол-4. «Мы еще встретимся», 1-я и 2-я серии. «Брат за брата», 1-я серия
19:00 Сегодня
19:30 Бим. Сезон 1. 17-я - 20-я серии
23:23 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Пелагея»
01:05 Бомжиха
02:40 Бомжиха-2
04:15 Таинственная Россия
04:55 Горюнов. Сезон 1. 21-я серия
Пятый канал
05:00 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть
05:10 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть
05:50 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть
06:25 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть
07:05 Великолепная пятёрка-2. Похищение
07:40 Мама Лора. 1-я - 16-я серии
00:15 Медное солнце. 1-я - 6-я серии
Домашний
02:15 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии
05:15 Предсказания-2023
06:00 6 кадров
06:30 6 кадров
07:10 Пять ужинов
08:25 Вечера на хуторе близ Диканьки
09:40 «Не могу сказать «Прощай»
11:20 Реабилитация. 1-я - 4-я серии
15:10 Контракт на счастье. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 108-я - 111-я серии
22:10 Молодая жена
00:00 Однажды двадцать лет спустя
01:15 Любимый Новый год. 1-я - 4-я серии
04:20 Гадаю-ворожу. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:40 Импровизация. 234-я серия
05:25 Импровизация. Сезон 7. 204-я серия
06:10 Импровизация. Сезон 7. 209-я серия
07:00 Снежная королева
08:20 Снежная королева-2. Перезаморозка
09:55 Снежная королева-3. Огонь и лёд
11:35 Забытое чудо
13:25 Бабушка лёгкого поведения
15:15 Бабушка лёгкого поведения-2
16:55 Прабабушка лёгкого поведения
18:50 Холоп
21:00 Серебряные коньки
23:40 Отпуск по обмену
02:20 Где логика? 6-я серия
03:00 Где логика? Новогодний выпуск. 108-я серия
03:45 Где логика? Сезон 7. 216-я серия
04:30 Где логика? Сезон 7. 218-я серия
СТС
03:50 6 кадров
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Мультфильмы
08:35 Шоу «Уральских пельменей». Заливной огонёк
09:55 Белль и Себастьян. Приключения продолжаются
11:45 Белль и Себастьян: Друзья навек
13:25 Как стать Принцессой
15:35 Дневники принцессы-2: Как стать королевой
17:45 Ледниковый период
19:20 Ледниковый период-2: Глобальное потепление
21:00 Этерна. Часть первая
22:35 Прибытие
00:50 Одни дома
02:30 Шоу «Уральских пельменей». Человек с бульвара Мандаринов
03:40 6 кадров
Матч ТВ
04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - ЦСКА
06:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - А. Кошкин
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Команда МАТЧ
10:15 Стремянка и макаронина
10:30 На пределе: История легенды
12:50 Новости
12:55 Все на Матч!
13:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
14:25 МультиСпорт
15:20 Новости
15:25 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
16:20 Все на Матч!
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Строитель» (Минск, Белоруссия). Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Удинезе». Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Монца» - «Интер». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Реальный Рокки
03:00 Матч! Парад
03:25 Новости
03:30 География спорта. Владикавказ
03:55 Жизнь после спорта. Григорий Дрозд
04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
06:00 }{отт@бь)ч
07:30 СуперБобровы
09:10 СуперБобровы. Народные мстители
10:45 Напарник
12:30 Новости
12:45 Призрак
14:35 И снова здравствуйте!
19:30 Новости
19:45 Kingsman: Секретная служба
22:00 Kingsman: Золотое кольцо
00:35 Зависнуть в Палм-Спрингс
02:00 Отрыв
03:15 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)
06:00 Спас под березами. 9-я - 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Физкульт-привет! Здоровый образ жизни в СССР
10:05 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Жизнь в СССР, где деньги были - не главное
10:50 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Заграница нам поможет. Охота за импортом
11:40 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Как мы охотились и рыбачили
12:25 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. «Все не как у людей!» Что не любил советский человек
13:00 Новости дня
13:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. «Все не как у людей!» Что не любил советский человек
13:25 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Красота требует.. Модные тренды советской эпохи
14:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Кухня народов СССР или Как мы вкусно дружили...
14:55 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Жизнь советского человека глазами
15:40 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Деньги? Престиж? Или призвание? Выбор профессии в СССР...
16:30 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Время первых. Советские достижения
17:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Дорогие сердцу и не только. Вещи времен СССР
18:00 Новости дня
18:15 Кремль 9. Коменданты
19:05 Кремль 9. Гараж особого назначения
20:05 Кремль 9. Неизвестный Кремль. Истории, легенды, факты
21:00 Новогодний концерт «Место встречи»
00:10 Юность Петра
02:30 В начале славных дел
04:45 Дмитрий Донской. Спасти мир
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 В некотором царстве...
07:10 Сердца четырех
08:40 Легенды мирового кино. Валентина Серова
09:05 Неизвестный. Таинственный детский портрет
09:35 Крепостная актриса
11:10 «Исторические курорты России. «Кисловодск»
11:40 Концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлевском дворце
13:15 Скажи мне, Новгород...
14:10 Рассказы из русской истории
15:20 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
16:45 Сергей Образцов. Вышло это случайно...
17:15 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й
18:10 Есения
20:20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь театра «Ленком Марка Захарова»
21:45 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи
22:15 Шедевры мирового музыкального театра. Светлана Захарова, Мария Александрова и Владислав Лантратов в балете Л. Минкуса «Баядерка». Сценическая редакция Юрия Григоровича. Большой театр России. Запись 2013 года
00:35 Сказание о земле сибирской
02:20 Мультфильмы. «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, говорящая рыба!». «В синем море, в белой пене...». «Ишь ты, Масленица!». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 44-я - 46-я серии
05:20 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»
05:40 Большое путешествие
07:00 Гоу, Феликс
08:40 Заколдованное королевство 3D
10:10 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
18:30 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
20:30 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
22:40 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
00:30 Гуляй, Вася!
02:00 Ряд 19
03:10 Пятница News. 1-я серия - «Дайджест»
03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 4-я серия - «Анапа. Сказка»
04:30 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест»
МИР
05:00 Мультфильмы
07:00 Золушка
08:25 Дети Дон Кихота
09:50 Знахарь
12:05 Вангелия. 1-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:55 Вангелия. 7-я - 12-я серии
00:35 Вокруг мира
01:10 Туз
02:40 Мой парень - ангел
04:10 Мультфильмы
Время начала передач - московское.