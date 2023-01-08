Программа передач, ТВ программа на 8 января 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 8 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 08.01.2023
1 канал
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
05:20 Старик Хоттабыч
06:00 Новости
06:10 Старик Хоттабыч
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих. Кострома
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 Анна и король
16:45 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
17:35 «Фантастика»: заглядываем внутрь»
18:40 «Фантастика». Финал
21:00 Время
21:30 Давай разведемся
23:15 Операция «С новым годом!»
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
04:35 Снег на голову
06:10 Новогодняя жена
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Группа «Город 312»
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены. Выпуск от 8 января
13:05 Золотой папа
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
00:55 Охота на пиранью
03:55 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:35 Неподдающиеся
05:50 Счастье в конверте
07:30 Доктор Иванов. Своя земля. 1-я - 4-я серии
10:45 Домохозяин. 1-я - 4-я серии
14:30 События
14:45 Закулисные войны. Кино
15:30 Новогодний смехомарафон
16:35 Стандарты красоты. 1-я - 4-я серии
20:25 Стандарты красоты. Новая любовь. 1-я - 4-я серии
00:00 События
00:15 Эксперимент
02:35 Вина. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Горюнов. Сезон 1. 21-я - 24-я серии
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Следствие вели...
12:10 Балабол-4. «Брат за брата», 2-я серия. «Шансон на крови», 1-я и 2-я серии. «Почём у вас мусор?», 1-я и 2-я серии. «Подстава», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Балабол-4. «Брат за брата», 2-я серия. «Шансон на крови», 1-я и 2-я серии. «Почём у вас мусор?», 1-я и 2-я серии. «Подстава», 1-я и 2-я серии
19:00 Сегодня
19:30 Близнец
23:23 «SNC 35 лет». Фестиваль российского рока
01:15 Первый парень на деревне
04:44 Перерыв в вещании
04:45 Горюнов. Сезон 1. 25-я серия
5 канал
05:00 Условный мент-4. Леший
05:40 Условный мент-4. Древняя история
06:25 Условный мент-4. За краем-Рай
07:05 Условный мент-4. Тайна Монаха
07:50 Условный мент-4. Родительский день
08:35 Условный мент-4. Непорочное зачатие
09:25 Репортаж судьбы
11:20 Выжить любой ценой. 1-я - 12-я серии
23:05 Человек ниоткуда
00:55 Репортаж судьбы
02:25 Выжить любой ценой. 1-я - 4-я серии
Домашний
04:20 Гадаю-ворожу. 1-я и 2-я серии
05:55 Домашняя кухня
06:20 6 кадров
06:30 6 кадров
06:55 Молодая жена
08:45 За бортом
10:55 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии
14:55 Врачебная ошибка. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 112-я - 115-я серии
22:15 «Не могу сказать «Прощай»
23:55 Испытательный срок
01:35 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии
04:40 Матрона Московская. Истории чудес
ТНТ
04:30 Где логика? Сезон 7. 218-я серия
05:15 Где логика? Сезон 7. 205-я серия
06:00 Где логика? Сезон 7. 201-я серия
07:00 Смешарики
08:10 Забытое чудо
10:05 Серебряные коньки
12:50 Форсаж-6
15:25 Форсаж-7
18:20 Форсаж-8
21:00 Форсаж: Хоббс и Шоу
23:40 Непосредственно Каха
01:30 Zomбоящик
02:25 ХБ. 1-я серия - «Интернет Тролль»
02:45 ХБ. 2-я серия - «Харламова выгнала жена из дома»
03:10 ХБ. 3-я серия - «Приколы на съемке»
03:35 ХБ. 4-я серия - «Кавказцы»
03:55 ХБ. 5-я серия - «Похороны венеролога»
04:20 ХБ. 6-я серия - «Собственный бизнес»
04:45 ХБ. 7-я серия - «Жирная тварь»
СТС
03:40 6 кадров
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Ералаш. Сезон 1. 31-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 32-я серия
06:25 Мультфильмы
09:50 Три кота и море приключений
11:05 Астерикс. Земля Богов
12:40 Большое путешествие
14:15 Кролецып и Хомяк Тьмы
15:55 Ледниковый период-3: Эра динозавров
17:40 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
19:15 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
21:00 Шпион по соседству
22:45 Все или ничего
00:50 Нянька на Рождество
02:20 Уральские пельмени
03:35 6 кадров
Матч ТВ
04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
06:00 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Команда МАТЧ
10:15 Стремянка и макаронина
10:30 Королевский гамбит
12:50 Новости
12:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
13:45 МультиСпорт
14:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Локомотив» (Калининградская область). Прямой эфир
18:25 Матч! Парад
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Наполи». Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 На пределе: История легенды
03:25 Новости
03:30 География спорта. Тюмень
03:55 Жизнь после спорта. Алия Мустафина
04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - УНИКС (Казань)
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:05 Скалолаз
07:50 Крепкий орешек
10:10 Крепкий орешек 2
12:30 Новости
12:45 Крепкий орешек 3: Возмездие
15:10 Крепкий орешек 4.0
17:35 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
19:30 Новости
19:45 Флешбэк
21:45 День курка
23:40 Охота на Санту
01:20 Дежавю
03:15 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:45 Дмитрий Донской. Спасти мир
05:30 Хроника Победы
06:00 Курьер
07:25 Правда лейтенанта Климова
09:00 Новости дня
09:15 Война миров. Мао против Хрущева
10:00 Война миров. «КГБ против ЦРУ. Операция «Трианон»
10:40 Война миров. Афганистан. Советский спецназ против моджахедов
11:30 Война миров. Кремлевские асы против Люфтваффе
12:15 Война миров. Битва за гиперзвук
13:00 Новости дня
13:15 Война миров. Битва снайперов
14:00 Война миров. Подводные операции советских и немецких подлодок
14:40 Война миров. Битва за Прибалтику
15:30 Война миров. Битва танковых асов
16:15 Война миров. Партизаны против полицаев
17:00 Война миров. Битва военных фармакологов
17:50 Война миров. Конница против танков
18:00 Новости дня
18:15 Война миров. Конница против танков
18:45 Война миров. СССР против США. Подводные сражения
19:25 Война миров. Вернер фон Браун против Сергея Королева
20:10 Война миров. Атомные секреты советских разведчиков
20:55 Война миров. Киллеры британской короны
21:40 Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы. 1-я - 3-я серии
01:15 Девушка с характером
02:40 Военные истории любимых артистов. Владислав Стржельчик и Павел Луспекаев
03:15 Кадеты. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Демидовы
09:05 Пешком... Москва рождественская
09:35 Подкидыш
10:50 «Исторические курорты России. «Пятигорск»
11:20 Спектакль «Турандот»
12:50 История кукольной любви
13:10 Душа Пирата
14:35 Архипелаг Земля
15:25 Любовь под вязами
17:15 Сокровища Московского Кремля. «Саккос Митрополита Алексия», Фильм 8-й
18:10 Романтика романса. К 100-летию со дня рождения Эдуарда Колмановского
19:05 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
19:45 Ищите женщину
22:15 Пина Бауш в Нью-Йорке
23:10 Девушки из Рошфора
01:15 Скажи мне, Новгород...
02:10 Искатели. Тайна русских пирамид
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 49-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 50-я серия
05:10 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия
05:15 Простоквашино. Сезон 1. 8-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 9-я серия
05:30 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»
05:55 Простоквашино. Сезон 1. 10-я - 17-я серии
06:40 Белка и Стрелка: Карибская тайна
08:10 Земля: один потрясающий день
10:00 Хоббит. Нежданное путешествие
13:10 Хоббит: Пустошь Смауга
16:10 Хоббит. Битва пяти воинств
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
20:50 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
23:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
00:50 47 ронинов
02:40 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест»
03:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 14-я серия - «Казань. Кот на крыше»
03:50 Простоквашино. Сезон 1. 18-я - 20-я серии
04:10 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»
04:35 Простоквашино. Сезон 1. 21-я - 24-я серии
МИР
05:00 Мультфильмы
07:45 Желтый глаз тигра. 1-я - 12-я серии
18:30 Новости
18:55 Желтый глаз тигра. 12-я - 16-я серии
23:15 Бинго Бонго
01:00 Знахарь
03:10 Александр Невский
04:55 Мультфильмы
Время начала передач - московское.