Программа передач, ТВ программа на 8 января 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 8 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 08.01.2023



1 канал



01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

05:20 Старик Хоттабыч

06:00 Новости

06:10 Старик Хоттабыч

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих. Кострома

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 Анна и король

16:45 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

17:35 «Фантастика»: заглядываем внутрь»

18:40 «Фантастика». Финал

21:00 Время

21:30 Давай разведемся

23:15 Операция «С новым годом!»

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



04:35 Снег на голову

06:10 Новогодняя жена

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Группа «Город 312»

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены. Выпуск от 8 января

13:05 Золотой папа

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

00:55 Охота на пиранью

03:55 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:35 Неподдающиеся

05:50 Счастье в конверте

07:30 Доктор Иванов. Своя земля. 1-я - 4-я серии

10:45 Домохозяин. 1-я - 4-я серии

14:30 События

14:45 Закулисные войны. Кино

15:30 Новогодний смехомарафон

16:35 Стандарты красоты. 1-я - 4-я серии

20:25 Стандарты красоты. Новая любовь. 1-я - 4-я серии

00:00 События

00:15 Эксперимент

02:35 Вина. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Горюнов. Сезон 1. 21-я - 24-я серии

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Следствие вели...

12:10 Балабол-4. «Брат за брата», 2-я серия. «Шансон на крови», 1-я и 2-я серии. «Почём у вас мусор?», 1-я и 2-я серии. «Подстава», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Балабол-4. «Брат за брата», 2-я серия. «Шансон на крови», 1-я и 2-я серии. «Почём у вас мусор?», 1-я и 2-я серии. «Подстава», 1-я и 2-я серии

19:00 Сегодня

19:30 Близнец

23:23 «SNC 35 лет». Фестиваль российского рока

01:15 Первый парень на деревне

04:44 Перерыв в вещании

04:45 Горюнов. Сезон 1. 25-я серия



5 канал



05:00 Условный мент-4. Леший

05:40 Условный мент-4. Древняя история

06:25 Условный мент-4. За краем-Рай

07:05 Условный мент-4. Тайна Монаха

07:50 Условный мент-4. Родительский день

08:35 Условный мент-4. Непорочное зачатие

09:25 Репортаж судьбы

11:20 Выжить любой ценой. 1-я - 12-я серии

23:05 Человек ниоткуда

00:55 Репортаж судьбы

02:25 Выжить любой ценой. 1-я - 4-я серии



Домашний



04:20 Гадаю-ворожу. 1-я и 2-я серии

05:55 Домашняя кухня

06:20 6 кадров

06:30 6 кадров

06:55 Молодая жена

08:45 За бортом

10:55 За всё заплачено. 1-я - 4-я серии

14:55 Врачебная ошибка. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 112-я - 115-я серии

22:15 «Не могу сказать «Прощай»

23:55 Испытательный срок

01:35 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии

04:40 Матрона Московская. Истории чудес



ТНТ



04:30 Где логика? Сезон 7. 218-я серия

05:15 Где логика? Сезон 7. 205-я серия

06:00 Где логика? Сезон 7. 201-я серия

07:00 Смешарики

08:10 Забытое чудо

10:05 Серебряные коньки

12:50 Форсаж-6

15:25 Форсаж-7

18:20 Форсаж-8

21:00 Форсаж: Хоббс и Шоу

23:40 Непосредственно Каха

01:30 Zomбоящик

02:25 ХБ. 1-я серия - «Интернет Тролль»

02:45 ХБ. 2-я серия - «Харламова выгнала жена из дома»

03:10 ХБ. 3-я серия - «Приколы на съемке»

03:35 ХБ. 4-я серия - «Кавказцы»

03:55 ХБ. 5-я серия - «Похороны венеролога»

04:20 ХБ. 6-я серия - «Собственный бизнес»

04:45 ХБ. 7-я серия - «Жирная тварь»



СТС



03:40 6 кадров

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Ералаш. Сезон 1. 31-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 32-я серия

06:25 Мультфильмы

09:50 Три кота и море приключений

11:05 Астерикс. Земля Богов

12:40 Большое путешествие

14:15 Кролецып и Хомяк Тьмы

15:55 Ледниковый период-3: Эра динозавров

17:40 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

19:15 Ледниковый период: Столкновение неизбежно

21:00 Шпион по соседству

22:45 Все или ничего

00:50 Нянька на Рождество

02:20 Уральские пельмени

03:35 6 кадров



Матч ТВ



04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

06:00 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Команда МАТЧ

10:15 Стремянка и макаронина

10:30 Королевский гамбит

12:50 Новости

12:55 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

13:45 МультиСпорт

14:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Локомотив» (Калининградская область). Прямой эфир

18:25 Матч! Парад

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Наполи». Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 На пределе: История легенды

03:25 Новости

03:30 География спорта. Тюмень

03:55 Жизнь после спорта. Алия Мустафина

04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - УНИКС (Казань)



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:05 Скалолаз

07:50 Крепкий орешек

10:10 Крепкий орешек 2

12:30 Новости

12:45 Крепкий орешек 3: Возмездие

15:10 Крепкий орешек 4.0

17:35 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть

19:30 Новости

19:45 Флешбэк

21:45 День курка

23:40 Охота на Санту

01:20 Дежавю

03:15 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:45 Дмитрий Донской. Спасти мир

05:30 Хроника Победы

06:00 Курьер

07:25 Правда лейтенанта Климова

09:00 Новости дня

09:15 Война миров. Мао против Хрущева

10:00 Война миров. «КГБ против ЦРУ. Операция «Трианон»

10:40 Война миров. Афганистан. Советский спецназ против моджахедов

11:30 Война миров. Кремлевские асы против Люфтваффе

12:15 Война миров. Битва за гиперзвук

13:00 Новости дня

13:15 Война миров. Битва снайперов

14:00 Война миров. Подводные операции советских и немецких подлодок

14:40 Война миров. Битва за Прибалтику

15:30 Война миров. Битва танковых асов

16:15 Война миров. Партизаны против полицаев

17:00 Война миров. Битва военных фармакологов

17:50 Война миров. Конница против танков

18:00 Новости дня

18:15 Война миров. Конница против танков

18:45 Война миров. СССР против США. Подводные сражения

19:25 Война миров. Вернер фон Браун против Сергея Королева

20:10 Война миров. Атомные секреты советских разведчиков

20:55 Война миров. Киллеры британской короны

21:40 Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы. 1-я - 3-я серии

01:15 Девушка с характером

02:40 Военные истории любимых артистов. Владислав Стржельчик и Павел Луспекаев

03:15 Кадеты. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Демидовы

09:05 Пешком... Москва рождественская

09:35 Подкидыш

10:50 «Исторические курорты России. «Пятигорск»

11:20 Спектакль «Турандот»

12:50 История кукольной любви

13:10 Душа Пирата

14:35 Архипелаг Земля

15:25 Любовь под вязами

17:15 Сокровища Московского Кремля. «Саккос Митрополита Алексия», Фильм 8-й

18:10 Романтика романса. К 100-летию со дня рождения Эдуарда Колмановского

19:05 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»

19:45 Ищите женщину

22:15 Пина Бауш в Нью-Йорке

23:10 Девушки из Рошфора

01:15 Скажи мне, Новгород...

02:10 Искатели. Тайна русских пирамид

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 49-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 50-я серия

05:10 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия

05:15 Простоквашино. Сезон 1. 8-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 9-я серия

05:30 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»

05:55 Простоквашино. Сезон 1. 10-я - 17-я серии

06:40 Белка и Стрелка: Карибская тайна

08:10 Земля: один потрясающий день

10:00 Хоббит. Нежданное путешествие

13:10 Хоббит: Пустошь Смауга

16:10 Хоббит. Битва пяти воинств

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

20:50 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

23:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

00:50 47 ронинов

02:40 Пятница News. 2-я серия - «Дайджест»

03:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 14-я серия - «Казань. Кот на крыше»

03:50 Простоквашино. Сезон 1. 18-я - 20-я серии

04:10 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»

04:35 Простоквашино. Сезон 1. 21-я - 24-я серии



МИР



05:00 Мультфильмы

07:45 Желтый глаз тигра. 1-я - 12-я серии

18:30 Новости

18:55 Желтый глаз тигра. 12-я - 16-я серии

23:15 Бинго Бонго

01:00 Знахарь

03:10 Александр Невский

04:55 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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