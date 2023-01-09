Программа передач, ТВ программа на 9 января 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 9 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 09.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Мажор». Новые серии. 5-я серия

22:45 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 1-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Я вижу вас насквозь!» - люди Х среди нас

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 8. 9-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 8. 10-я серия

23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Каменская-2. 1-я часть - «Украденный сон»

03:00 Каменская-2. 2-я часть - «Украденный сон»

03:55 Личное дело. 29-я серия



ТВЦ



04:45 Вина. 4-я серия

05:30 Москва резиновая

06:00 Настроение

08:00 Большое кино. Судьба резидента

08:40 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 1-я серия

09:39 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 2-я серия

10:35 Борис Щербаков. Вечный жених

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 9-я серия

12:48 Анна-детективъ-2. 10-я серия

13:40 Мой герой. Александр Марин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Свои. Сезон 1. 1-я серия

16:00 Свои. Сезон 1. 2-я серия

17:00 Звёздный суд

17:50 События

18:05 Ланцет. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. По обе стороны зимы

23:10 Знак качества. Рыбные консервы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Александр Градский

01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й

02:10 Хроники московского быта. Разврат и шпионы

02:50 Петровка, 38

03:05 Анна-детективъ-2. 9-я серия

03:51 Анна-детективъ-2. 10-я серия

04:35 Сергей Есенин. Опасная игра



НТВ



04:45 Горюнов. Сезон 1. 25-я - 28-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Балабол-4. «Счастливый шанс», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 1-я - 3-я серии

22:50 Герой по вызову. 1-я серия

23:45 Герой по вызову. 2-я серия

00:40 Медвежий угол. 1-я - 5-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Молодо-зелено

04:55 Горюнов. Сезон 1. 29-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Выжить любой ценой. 4-я серия

05:55 Выжить любой ценой. 5-я серия

06:50 Один. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:25 Один. 3-я - 6-я серии

13:00 Известия

13:25 Один. 6-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Один. 10-я - 12-я серии

20:05 След. Игра в жмурики

20:45 След. Милые кости

21:35 След. Фейковые подруги

22:25 Великолепная пятёрка-5. Большой улов

23:10 Великолепная пятёрка-2. Лишние люди

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. У матросов нет вопросов

01:15 След. Меньше знаешь

01:50 След. Родные люди

02:30 След. Хрустальный замок

03:05 Детективы. Любовь к живописи

03:40 Детективы. Мой ласковый убийца

04:10 Детективы. Баловень судьбы

04:35 Детективы. Обманутая любовь



Домашний



04:40 Матрона Московская. Истории чудес

05:25 Джуна: Последнее предсказание

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

07:05 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Воспитание Тюти». «Тихая сапа»

13:25 Порча. Пути-дорожки

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Назло

15:00 Контракт на счастье. 1-я - 4-я серии

19:00 Беззащитное сердце. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Пути-дорожки

23:35 Знахарка

00:05 Верну любимого. Назло

00:30 Понять. Простить. «Воспитание Тюти». «Тихая сапа»

01:25 Тест на отцовство

03:05 Давай разведёмся!

03:55 Предсказания-2023. 1-я серия



ТНТ



04:45 ХБ. 7-я серия - «Жирная тварь»

05:05 ХБ. 8-я серия - «Каскажоп»

05:30 ХБ. 9-я серия - «Проститутка»

05:55 ХБ. 10-я серия - «Микрофон»

06:15 ХБ. 11-я серия

06:40 ХБ. 12-я серия - «Приколы на съемке-2»

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я - 65-я серии

09:00 СашаТаня. Сезон 6. 239-я - 240-я серии

10:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 258-я серии

19:00 СашаТаня. 259-я серия

19:30 СашаТаня. Сезон 7. 260-я - 262-я серии

21:00 Стрим. 1-я серия

21:30 Стрим. 2-я серия

22:00 Оливье и роботы. 3-я серия - «Учитель года»

22:30 Оливье и роботы. 6-я серия - «Процесс»

23:05 Третий лишний

01:00 Импровизация. Сезон 4. 104-я - 106-я серии

03:20 Comedy Баттл. 26-я серия

04:10 Comedy Баттл. 27-я серия

04:55 Открытый микрофон. Дайджест. 20-я серия



СТС



03:35 6 кадров

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 183-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 195-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 196-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 199-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 201-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 202-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:20 Нянька на Рождество

10:20 Жена олигарха. Сезон 1. 1-я - 17-я серии

19:00 Жена олигарха. Сезон 2. 1-я серия

19:25 Жена олигарха

19:50 Ночь в музее

21:55 Двадцать одно

00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 1-я серия

01:10 Космос между нами

03:00 6 кадров. Сезон 1. 1-я - 7-я серии



Матч ТВ



04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - УНИКС (Казань)

06:00 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Бока Хуниорс

12:25 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. Челябинск

13:50 Матч! Парад

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:20 Новости

15:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

17:45 Громко

18:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Астраханочка» (Астрахань). Прямой эфир

20:30 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - Ю. Раисов

21:25 Все на Матч!

21:55 Новости

22:00 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Кузбасс» (Кемерово)

02:30 Ген победы

02:55 Новости

03:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Астраханочка» (Астрахань)

04:20 Специальный репортаж

04:35 Человек из футбола



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Kingsman: Секретная служба

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Зависнуть в Палм-Спрингс

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:45 Тайны Чапман



Звезда



03:15 Кадеты. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Отряд специального назначения. 1-я серия

10:50 Освобождение

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 «Псевдоним «Албанец». 1-я - 5-я серии

15:00 Военные новости

15:05 «Псевдоним «Албанец». 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Непокорённые. Александр Печерский

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Юзеф Пилсудский - первый диктатор Европы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Два Федора

01:10 Отряд специального назначения. 1-я серия

02:15 Спутник. Русское чудо

03:00 Оружие Победы

03:15 «Псевдоним «Албанец». 1-я - 3-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Петровская

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иакинф Бичурин

07:30 Новости культуры

07:35 Архипелаг Земля

08:30 Новости культуры

08:35 О тебе

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Константин Коровин

11:10 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Евгений Нестеренко». 1988

12:25 Ищите женщину. 1-я серия

13:45 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»

14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых

15:50 О тебе

17:10 Острова. 85 лет со дня рождения Валерия Чигинского

17:50 Шедевры Бетховена. Симфония №5. Кристиан Тилеман и Венский филармонический оркестр

18:35 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 1-я серия - «Вымирание»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 «Дневник «белой вороны»

21:30 400 ударов

23:20 Новости культуры

23:40 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Евгений Нестеренко». 1988

00:50 Острова. Валерий Чигинский

01:30 Шедевры Бетховена. Симфония №5. Кристиан Тилеман и Венский филармонический оркестр

02:10 По ту сторону сна

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»

05:20 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»

06:30 Простоквашино. Сезон 1. 4-я серия

06:35 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия

06:45 Простоквашино. Сезон 1. 8-я серия

06:50 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия

06:55 Простоквашино. Сезон 1. 16-я серия

07:05 Простоквашино. Сезон 1. 20-я серия

07:10 Снежная королева

08:50 Снежная королева-2. Перезаморозка

10:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

14:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия

21:20 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

23:20 Адвокат дьявола

02:00 Пятница News. 1-я серия

02:20 Древние. Сезон 4. 12-я серия

03:00 Древние. Сезон 4. 13-я серия

03:40 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»

04:00 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»



МИР



05:00 Мультфильмы

05:25 Балабол. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:20 Балабол. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Кулинар. 1-я и 2-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Вангелия. 1-я - 5-я серии



Время начала передач - московское.



















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