Программа передач, ТВ программа на 9 января 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 9 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 09.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Мажор». Новые серии. 5-я серия
22:45 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 1-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Я вижу вас насквозь!» - люди Х среди нас
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 8. 9-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 8. 10-я серия
23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Каменская-2. 1-я часть - «Украденный сон»
03:00 Каменская-2. 2-я часть - «Украденный сон»
03:55 Личное дело. 29-я серия
ТВЦ
04:45 Вина. 4-я серия
05:30 Москва резиновая
06:00 Настроение
08:00 Большое кино. Судьба резидента
08:40 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 1-я серия
09:39 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 2-я серия
10:35 Борис Щербаков. Вечный жених
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 9-я серия
12:48 Анна-детективъ-2. 10-я серия
13:40 Мой герой. Александр Марин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Свои. Сезон 1. 1-я серия
16:00 Свои. Сезон 1. 2-я серия
17:00 Звёздный суд
17:50 События
18:05 Ланцет. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. По обе стороны зимы
23:10 Знак качества. Рыбные консервы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Александр Градский
01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й
02:10 Хроники московского быта. Разврат и шпионы
02:50 Петровка, 38
03:05 Анна-детективъ-2. 9-я серия
03:51 Анна-детективъ-2. 10-я серия
04:35 Сергей Есенин. Опасная игра
НТВ
04:45 Горюнов. Сезон 1. 25-я - 28-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Балабол-4. «Счастливый шанс», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Бим-2. 1-я - 3-я серии
22:50 Герой по вызову. 1-я серия
23:45 Герой по вызову. 2-я серия
00:40 Медвежий угол. 1-я - 5-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Молодо-зелено
04:55 Горюнов. Сезон 1. 29-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Выжить любой ценой. 4-я серия
05:55 Выжить любой ценой. 5-я серия
06:50 Один. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:25 Один. 3-я - 6-я серии
13:00 Известия
13:25 Один. 6-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Один. 10-я - 12-я серии
20:05 След. Игра в жмурики
20:45 След. Милые кости
21:35 След. Фейковые подруги
22:25 Великолепная пятёрка-5. Большой улов
23:10 Великолепная пятёрка-2. Лишние люди
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. У матросов нет вопросов
01:15 След. Меньше знаешь
01:50 След. Родные люди
02:30 След. Хрустальный замок
03:05 Детективы. Любовь к живописи
03:40 Детективы. Мой ласковый убийца
04:10 Детективы. Баловень судьбы
04:35 Детективы. Обманутая любовь
Домашний
04:40 Матрона Московская. Истории чудес
05:25 Джуна: Последнее предсказание
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
07:05 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Воспитание Тюти». «Тихая сапа»
13:25 Порча. Пути-дорожки
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Назло
15:00 Контракт на счастье. 1-я - 4-я серии
19:00 Беззащитное сердце. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Пути-дорожки
23:35 Знахарка
00:05 Верну любимого. Назло
00:30 Понять. Простить. «Воспитание Тюти». «Тихая сапа»
01:25 Тест на отцовство
03:05 Давай разведёмся!
03:55 Предсказания-2023. 1-я серия
ТНТ
04:45 ХБ. 7-я серия - «Жирная тварь»
05:05 ХБ. 8-я серия - «Каскажоп»
05:30 ХБ. 9-я серия - «Проститутка»
05:55 ХБ. 10-я серия - «Микрофон»
06:15 ХБ. 11-я серия
06:40 ХБ. 12-я серия - «Приколы на съемке-2»
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я - 65-я серии
09:00 СашаТаня. Сезон 6. 239-я - 240-я серии
10:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 258-я серии
19:00 СашаТаня. 259-я серия
19:30 СашаТаня. Сезон 7. 260-я - 262-я серии
21:00 Стрим. 1-я серия
21:30 Стрим. 2-я серия
22:00 Оливье и роботы. 3-я серия - «Учитель года»
22:30 Оливье и роботы. 6-я серия - «Процесс»
23:05 Третий лишний
01:00 Импровизация. Сезон 4. 104-я - 106-я серии
03:20 Comedy Баттл. 26-я серия
04:10 Comedy Баттл. 27-я серия
04:55 Открытый микрофон. Дайджест. 20-я серия
СТС
03:35 6 кадров
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 183-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 195-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 196-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 199-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 201-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 202-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:20 Нянька на Рождество
10:20 Жена олигарха. Сезон 1. 1-я - 17-я серии
19:00 Жена олигарха. Сезон 2. 1-я серия
19:25 Жена олигарха
19:50 Ночь в музее
21:55 Двадцать одно
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 1-я серия
01:10 Космос между нами
03:00 6 кадров. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
Матч ТВ
04:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - УНИКС (Казань)
06:00 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Бока Хуниорс
12:25 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. Челябинск
13:50 Матч! Парад
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:20 Новости
15:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
17:45 Громко
18:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Астраханочка» (Астрахань). Прямой эфир
20:30 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - Ю. Раисов
21:25 Все на Матч!
21:55 Новости
22:00 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Кузбасс» (Кемерово)
02:30 Ген победы
02:55 Новости
03:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Астраханочка» (Астрахань)
04:20 Специальный репортаж
04:35 Человек из футбола
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Kingsman: Секретная служба
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Зависнуть в Палм-Спрингс
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:45 Тайны Чапман
Звезда
03:15 Кадеты. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Отряд специального назначения. 1-я серия
10:50 Освобождение
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 «Псевдоним «Албанец». 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
15:05 «Псевдоним «Албанец». 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Непокорённые. Александр Печерский
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Юзеф Пилсудский - первый диктатор Европы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Два Федора
01:10 Отряд специального назначения. 1-я серия
02:15 Спутник. Русское чудо
03:00 Оружие Победы
03:15 «Псевдоним «Албанец». 1-я - 3-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Петровская
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иакинф Бичурин
07:30 Новости культуры
07:35 Архипелаг Земля
08:30 Новости культуры
08:35 О тебе
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Константин Коровин
11:10 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Евгений Нестеренко». 1988
12:25 Ищите женщину. 1-я серия
13:45 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых
15:50 О тебе
17:10 Острова. 85 лет со дня рождения Валерия Чигинского
17:50 Шедевры Бетховена. Симфония №5. Кристиан Тилеман и Венский филармонический оркестр
18:35 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 1-я серия - «Вымирание»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Дневник «белой вороны»
21:30 400 ударов
23:20 Новости культуры
23:40 ХX век. «Встречи по вашей просьбе. Евгений Нестеренко». 1988
00:50 Острова. Валерий Чигинский
01:30 Шедевры Бетховена. Симфония №5. Кристиан Тилеман и Венский филармонический оркестр
02:10 По ту сторону сна
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 3-я серия - «Дайджест»
05:20 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»
06:30 Простоквашино. Сезон 1. 4-я серия
06:35 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия
06:45 Простоквашино. Сезон 1. 8-я серия
06:50 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия
06:55 Простоквашино. Сезон 1. 16-я серия
07:05 Простоквашино. Сезон 1. 20-я серия
07:10 Снежная королева
08:50 Снежная королева-2. Перезаморозка
10:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
14:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 23-я серия
21:20 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
23:20 Адвокат дьявола
02:00 Пятница News. 1-я серия
02:20 Древние. Сезон 4. 12-я серия
03:00 Древние. Сезон 4. 13-я серия
03:40 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»
04:00 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»
МИР
05:00 Мультфильмы
05:25 Балабол. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:20 Балабол. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Кулинар. 1-я и 2-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Вангелия. 1-я - 5-я серии
Время начала передач - московское.