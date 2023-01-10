Программа передач, ТВ программа на 10 января 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 10 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 10.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Мажор». Новые серии. 6-я серия
22:45 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 2-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 8. 11-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 8. 12-я серия
23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Каменская-2. 3-я часть - «Украденный сон»
03:00 Каменская-2. 4-я часть - «Украденный сон»
03:55 Личное дело. 30-я серия
ТВЦ
04:35 Сергей Есенин. Опасная игра
05:20 Мой герой. Александр Марин
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Бруцеллез
08:40 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 3-я серия
09:38 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 4-я серия
10:30 Алексей Толстой. Никто не знает правды
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 11-я серия
12:46 Анна-детективъ-2. 12-я серия
13:40 Мой герой. Павел Астахов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Свои. Сезон 1. 3-я серия
15:56 Свои. Сезон 1. 4-я серия
17:00 Звёздные приживалы
17:50 События
18:05 Ланцет. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Советский адюльтер
23:10 Вдовьи cлёзы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Юрий Шатунов
01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й
02:05 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы
02:50 Петровка, 38
03:00 Анна-детективъ-2. 11-я серия
03:44 Анна-детективъ-2. 12-я серия
04:30 Алексей Толстой. Никто не знает правды
НТВ
04:55 Горюнов. Сезон 1. 29-я - 32-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром», 1-я и 2-я серии. «Свидетель обвинения», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром», 1-я и 2-я серии. «Свидетель обвинения», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Балабол-4. «Отдых на солнце», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Бим-2. 4-я - 6-я серии
22:50 Герой по вызову. 3-я серия
23:45 Герой по вызову. 4-я серия
00:40 Медвежий угол. 6-я - 10-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Живая игрушка
04:55 Горюнов. Сезон 1. 33-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:25 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Глухарь. Кроссовки
14:25 Глухарь. Бампер
15:20 Глухарь. Кража века
16:20 Глухарь. Три товарища
17:15 Глухарь. Бить или не бить?
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Бить или не бить?
18:40 Глухарь. Дела семейные
19:40 След. Память не закопать
20:35 След. Шаткое равновесие
21:30 След. Ромео минус Джульетта
22:25 Великолепная пятёрка-5. Студент
23:10 Великолепная пятёрка-2. Тонкая психология
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Фейковые подруги
01:10 След. Сладкое мясо
01:45 След. Кровавая свадьба
02:25 След. Прах к праху
03:00 Детективы. Дым
03:30 Детективы. Родня по номиналу
04:05 Детективы. Бюстик Гёте
04:30 Детективы. Прапорщик
Домашний
03:55 Предсказания-2023. 1-я серия
05:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Жена начальника». «Пожить для себя»
13:25 Порча. Дарица
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Мебель
15:00 Врачебная ошибка. 1-я - 4-я серии
19:00 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии
22:35 Порча. Дарица
23:10 Знахарка
23:35 Верну любимого. Мебель
00:05 Понять. Простить. «Жена начальника». «Пожить для себя»
01:00 Тест на отцовство
02:40 Давай разведёмся!
03:30 6 кадров
03:45 Предсказания-2023. 2-я серия
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Дайджест. 20-я серия
05:40 Открытый микрофон. Дайджест. 21-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 9-я серии
13:30 СашаТаня. 1-я - 13-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 8. 262-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 8. 263-я серия
21:00 Стрим. 2-я серия
21:30 Стрим. 3-я серия
22:00 Оливье и роботы. 1-я серия - «Привет Андрей»
22:30 Оливье и роботы. 5-я серия - «Знакомство»
23:10 Третий лишний-2
01:15 Импровизация. Сезон 4. 107-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 4. 108-я серия
03:00 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 4. 109-я серия
03:50 Comedy Баттл. 28-я серия
04:35 Comedy Баттл. 29-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 3. 5-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия
05:20 Пропал Петя-петушок
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 203-я - 209-я серии
06:35 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 227-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха
09:00 Сеня-федя. Сезон 5. 1-я - 7-я серии
12:40 Прибытие
14:55 Родком. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
18:30 Жена олигарха
19:30 Жена олигарха
20:00 Ночь в музее 2
22:00 Прыгучая братва
23:50 Неудержимые
01:30 Все или ничего
03:15 6 кадров. Сезон 1. 10-я - 14-я серии
Матч ТВ
05:00 Громко
06:00 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Специальный репортаж
10:20 Леннокс Льюис: Нерассказанная история
12:25 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Что по спорту? Новосибирск
13:50 Здоровый образ. Баскетбол
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:55 География спорта. Челябинск
16:25 Ты в бане!
16:55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист« (Екатеринбург) - ЦСКА. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Бока Хуниорс
02:45 Новости
02:50 Смешанные единоборства. UFC. Адесанья - А. Перейра
04:30 Человек из футбола
04:55 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Kingsman: Золотое кольцо
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 День курка
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
Звезда
03:15 «Псевдоним «Албанец». 1-я - 5-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Отряд специального назначения. 2-я серия
10:50 Освобождение
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 «Псевдоним «Албанец». 6-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 «Псевдоним «Албанец». 6-я - 8-я серии
16:10 «Псевдоним «Албанец»-2«. 1-я и 2-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Непокорённые. Братский союз
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 В полосе прибоя
01:10 Отряд специального назначения. 2-я серия
02:20 Ким Филби. Моя Прохоровка
03:10 «Псевдоним «Албанец». 6-я - 8-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва новомосковская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Шарль Азнавур
07:30 Новости культуры
07:35 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 1-я серия - «Вымирание»
08:30 Новости культуры
08:35 Первые в мире. Светодиод Лосева
08:50 Рожденная революцией. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Георгий Владимов
11:10 ХX век. «Веселые ребята». 1983
12:15 Забытое ремесло
12:30 Ищите женщину. 2-я серия
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Алексей Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Иван Крамской
15:50 Рожденная революцией. 1-я серия
16:55 Забытое ремесло. Извозчик
17:10 Сати. Нескучная классика... С Владимиром Мининым
17:50 Шедевры Бетховена. Симфония №6. Герберт Блумстедт и Симфонический оркестр Гевандхауса
18:40 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 2-я серия - «Выжившие»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:30 Черная орхидея
23:05 Первые в мире. Светодиод Лосева
23:20 Новости культуры
23:40 ХX век. «Веселые ребята». 1983
00:45 Подземные дворцы для вождя и синицы
01:25 Шедевры Бетховена. Симфония №6. Герберт Блумстедт и Симфонический оркестр Гевандхауса
02:15 Снежный человек профессора Поршнева
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»
05:30 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди» для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»
06:40 Снежная королева-2. Перезаморозка
08:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд
09:40 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
11:00 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
12:30 Битва шефов. Сезон 2. 20-я - 22-я серии
19:00 Кондитер. Сезон 7. 1-я серия
20:40 Вундеркинды-3. Новогодний выпуск. Сезон 3. 9-я серия
23:10 47 ронинов
01:30 Пятница News. 2-я серия
01:50 Древние. Сезон 4. 1-я - 3-я серии
03:50 Пятница News. 1-я серия
04:10 Зов крови. Сезон 1. 9-я серия - «Кристина и Гусейн»
МИР
05:00 Вангелия. 5-я серия
05:25 Балабол. 9-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Балабол. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Кулинар. 3-я и 4-я серии
00:30 Вангелия. 6-я - 12-я серии
Время начала передач - московское.