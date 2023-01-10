Программа передач, ТВ программа на 10 января 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 10 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 10.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Мажор». Новые серии. 6-я серия

22:45 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 2-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 8. 11-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 8. 12-я серия

23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Каменская-2. 3-я часть - «Украденный сон»

03:00 Каменская-2. 4-я часть - «Украденный сон»

03:55 Личное дело. 30-я серия



ТВЦ



04:35 Сергей Есенин. Опасная игра

05:20 Мой герой. Александр Марин

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Бруцеллез

08:40 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 3-я серия

09:38 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 4-я серия

10:30 Алексей Толстой. Никто не знает правды

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 11-я серия

12:46 Анна-детективъ-2. 12-я серия

13:40 Мой герой. Павел Астахов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Свои. Сезон 1. 3-я серия

15:56 Свои. Сезон 1. 4-я серия

17:00 Звёздные приживалы

17:50 События

18:05 Ланцет. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Советский адюльтер

23:10 Вдовьи cлёзы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Юрий Шатунов

01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й

02:05 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы

02:50 Петровка, 38

03:00 Анна-детективъ-2. 11-я серия

03:44 Анна-детективъ-2. 12-я серия

04:30 Алексей Толстой. Никто не знает правды



НТВ



04:55 Горюнов. Сезон 1. 29-я - 32-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром», 1-я и 2-я серии. «Свидетель обвинения», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром», 1-я и 2-я серии. «Свидетель обвинения», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Балабол-4. «Отдых на солнце», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 4-я - 6-я серии

22:50 Герой по вызову. 3-я серия

23:45 Герой по вызову. 4-я серия

00:40 Медвежий угол. 6-я - 10-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Живая игрушка

04:55 Горюнов. Сезон 1. 33-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:25 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Глухарь. Кроссовки

14:25 Глухарь. Бампер

15:20 Глухарь. Кража века

16:20 Глухарь. Три товарища

17:15 Глухарь. Бить или не бить?

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Бить или не бить?

18:40 Глухарь. Дела семейные

19:40 След. Память не закопать

20:35 След. Шаткое равновесие

21:30 След. Ромео минус Джульетта

22:25 Великолепная пятёрка-5. Студент

23:10 Великолепная пятёрка-2. Тонкая психология

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Фейковые подруги

01:10 След. Сладкое мясо

01:45 След. Кровавая свадьба

02:25 След. Прах к праху

03:00 Детективы. Дым

03:30 Детективы. Родня по номиналу

04:05 Детективы. Бюстик Гёте

04:30 Детективы. Прапорщик



Домашний



03:55 Предсказания-2023. 1-я серия

05:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Жена начальника». «Пожить для себя»

13:25 Порча. Дарица

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Мебель

15:00 Врачебная ошибка. 1-я - 4-я серии

19:00 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии

22:35 Порча. Дарица

23:10 Знахарка

23:35 Верну любимого. Мебель

00:05 Понять. Простить. «Жена начальника». «Пожить для себя»

01:00 Тест на отцовство

02:40 Давай разведёмся!

03:30 6 кадров

03:45 Предсказания-2023. 2-я серия



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Дайджест. 20-я серия

05:40 Открытый микрофон. Дайджест. 21-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 9-я серии

13:30 СашаТаня. 1-я - 13-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 8. 262-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 8. 263-я серия

21:00 Стрим. 2-я серия

21:30 Стрим. 3-я серия

22:00 Оливье и роботы. 1-я серия - «Привет Андрей»

22:30 Оливье и роботы. 5-я серия - «Знакомство»

23:10 Третий лишний-2

01:15 Импровизация. Сезон 4. 107-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 4. 108-я серия

03:00 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 4. 109-я серия

03:50 Comedy Баттл. 28-я серия

04:35 Comedy Баттл. 29-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 3. 5-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия

05:20 Пропал Петя-петушок

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 203-я - 209-я серии

06:35 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 227-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха

09:00 Сеня-федя. Сезон 5. 1-я - 7-я серии

12:40 Прибытие

14:55 Родком. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

18:30 Жена олигарха

19:30 Жена олигарха

20:00 Ночь в музее 2

22:00 Прыгучая братва

23:50 Неудержимые

01:30 Все или ничего

03:15 6 кадров. Сезон 1. 10-я - 14-я серии



Матч ТВ



05:00 Громко

06:00 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Специальный репортаж

10:20 Леннокс Льюис: Нерассказанная история

12:25 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Что по спорту? Новосибирск

13:50 Здоровый образ. Баскетбол

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:55 География спорта. Челябинск

16:25 Ты в бане!

16:55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист« (Екатеринбург) - ЦСКА. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Бока Хуниорс

02:45 Новости

02:50 Смешанные единоборства. UFC. Адесанья - А. Перейра

04:30 Человек из футбола

04:55 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Kingsman: Золотое кольцо

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 День курка

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман



Звезда



03:15 «Псевдоним «Албанец». 1-я - 5-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Отряд специального назначения. 2-я серия

10:50 Освобождение

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 «Псевдоним «Албанец». 6-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 «Псевдоним «Албанец». 6-я - 8-я серии

16:10 «Псевдоним «Албанец»-2«. 1-я и 2-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Непокорённые. Братский союз

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 В полосе прибоя

01:10 Отряд специального назначения. 2-я серия

02:20 Ким Филби. Моя Прохоровка

03:10 «Псевдоним «Албанец». 6-я - 8-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва новомосковская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Шарль Азнавур

07:30 Новости культуры

07:35 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 1-я серия - «Вымирание»

08:30 Новости культуры

08:35 Первые в мире. Светодиод Лосева

08:50 Рожденная революцией. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Георгий Владимов

11:10 ХX век. «Веселые ребята». 1983

12:15 Забытое ремесло

12:30 Ищите женщину. 2-я серия

13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Алексей Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Иван Крамской

15:50 Рожденная революцией. 1-я серия

16:55 Забытое ремесло. Извозчик

17:10 Сати. Нескучная классика... С Владимиром Мининым

17:50 Шедевры Бетховена. Симфония №6. Герберт Блумстедт и Симфонический оркестр Гевандхауса

18:40 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 2-я серия - «Выжившие»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Искусственный отбор

21:30 Черная орхидея

23:05 Первые в мире. Светодиод Лосева

23:20 Новости культуры

23:40 ХX век. «Веселые ребята». 1983

00:45 Подземные дворцы для вождя и синицы

01:25 Шедевры Бетховена. Симфония №6. Герберт Блумстедт и Симфонический оркестр Гевандхауса

02:15 Снежный человек профессора Поршнева

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 4-я серия - «Дайджест»

05:30 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди» для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»

06:40 Снежная королева-2. Перезаморозка

08:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд

09:40 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

11:00 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

12:30 Битва шефов. Сезон 2. 20-я - 22-я серии

19:00 Кондитер. Сезон 7. 1-я серия

20:40 Вундеркинды-3. Новогодний выпуск. Сезон 3. 9-я серия

23:10 47 ронинов

01:30 Пятница News. 2-я серия

01:50 Древние. Сезон 4. 1-я - 3-я серии

03:50 Пятница News. 1-я серия

04:10 Зов крови. Сезон 1. 9-я серия - «Кристина и Гусейн»



МИР



05:00 Вангелия. 5-я серия

05:25 Балабол. 9-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Балабол. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Кулинар. 3-я и 4-я серии

00:30 Вангелия. 6-я - 12-я серии



Время начала передач - московское.



















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