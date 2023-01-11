Программа передач, ТВ программа на 11 января 2023



Программа передач телеканалов России на среду 11 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 11.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк«

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Мажор». Новые серии. 7-я серия

22:40 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 3-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 8. 13-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 8. 14-я серия

23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Каменская-2. 1-я часть - «Я умер вчера»

03:00 Каменская-2. 2-я часть - «Я умер вчера»

03:55 Личное дело. 31-я серия



ТВЦ



04:30 Алексей Толстой. Никто не знает правды

05:15 Мой герой. Павел Астахов

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Похудение для пожилых: за и против

08:40 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я серия

09:38 Доктор Иванов. Чужая правда. 2-я серия

10:35 Григорий Горин. Формула смеха

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 13-я серия

12:45 Анна-детективъ-2. 14-я серия

13:40 Мой герой. Ксения Георгиади

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38

15:15 Свои. Сезон 2. 5-я серия

16:08 Свои. Сезон 2. 6-я серия

17:00 Тиран, насильник, муж

17:50 События

18:05 Ланцет. 9-я серия

19:02 Ланцет. 10-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Ранние смерти звёзд

23:10 Советские мафии. Оборотни в погонах

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Владимир Жириновский

01:30 Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы

02:10 Тайная комната Билла Клинтона

02:50 Петровка, 38

03:05 Анна-детективъ-2. 13-я серия

03:48 Анна-детективъ-2. 14-я серия

04:30 Юрий Нагибин. Двойная игра



НТВ



04:55 Горюнов. Сезон 1. 33-я - 36-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Месть», 1-я и 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Месть», 1-я и 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Балабол-4. «Бои без правил», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 7-я - 9-я серии

22:50 Герой по вызову. 5-я серия

23:45 Герой по вызову. 6-я серия

00:45 Медвежий угол. 11-я - 15-я серии

04:40 Горюнов-2. 1-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 5-я - 8-я серии

09:00 Известия

09:25 Наставник. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Глухарь. Попутчица

14:25 Глухарь. Страх

15:20 Глухарь. Москва

16:20 Глухарь. Бородино

17:20 Глухарь. Отцы и дети

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Отцы и дети

18:45 Глухарь. Запах лжи

19:40 След. Вера, Надежда, Любовь

20:35 След. Синяк

21:25 След. Привидение с мотором

22:25 Великолепная пятёрка-5. Золотая осень

23:10 Великолепная пятёрка-2. Квартирная хозяйка

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Лучше никогда

01:10 След. Точка лжи

01:50 След. Убийца с Марса

02:25 След. Позорная метка

03:05 Детективы. Неуловимый

03:30 Детективы. Чертова старуха

03:55 Детективы. Похищенная Вера

04:20 Поселенцы. 9-я серия



Домашний



03:45 Предсказания-2023. 2-я серия

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Котофей». «Лёгкая интрижка»

13:15 Порча. Дальняя дорога

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Не моя вина

14:50 Беззащитное сердце. 1-я - 4-я серии

19:00 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Дальняя дорога

23:15 Знахарка

23:40 Верну любимого. Не моя вина

00:10 Понять. Простить. «Котофей». «Лёгкая интрижка»

01:05 Тест на отцовство

02:45 Давай разведёмся!

03:35 6 кадров

04:00 Любимый Новый год



ТНТ



04:35 Comedy Баттл. 29-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 22-я серия

06:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 23-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 10-я - 18-я серии

13:30 СашаТаня. 14-я - 27-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 8. 263-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 8. 264-я серия

21:00 Стрим. 3-я серия

21:30 Стрим. 4-я серия

22:00 ХБ. 14-я серия

22:30 ХБ. 15-я серия

22:40 ХБ. 13-я серия - «Гадалка»

23:00 Мачо и ботан

01:05 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия

02:00 Импровизация. Сезон 4. 111-я серия

02:45 Comedy Баттл. 30-я - 32-я серии



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 1. 14-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 1. 15-я серия

05:20 Терем-теремок

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 229-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 74-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 83-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 84-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 101-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 2-я серия

08:30 Жена олигарха. Сезон 2. 3-я серия

09:00 Уральские пельмени

09:05 Сеня-федя. Сезон 5. 8-я - 11-я серии

11:10 Rrr. Рядом ревёт революция

14:55 Родком. Сезон 1. 8-я - 14-я серии

18:30 Жена олигарха

19:00 Жена олигарха

19:30 Жена олигарха

20:00 Ночь в музее: Секрет гробницы

21:55 Громобой

23:40 Неудержимые-2

01:20 Ставка на любовь

02:50 6 кадров. Сезон 1. 16-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 2. 3-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 2. 4-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 3. 2-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 3. 3-я серия



Матч ТВ



04:55 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:45 Специальный репортаж

06:00 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Специальный репортаж

10:20 Паоло Росси. Чемпион и мечтатель

12:25 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Ты в бане!

13:50 Вид сверху

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:55 Что по спорту? Новосибирск

16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

18:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Трактор» (Челябинск). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:50 Новости

21:55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Леннокс Льюис: Нерассказанная история

02:30 Здоровый образ. Баскетбол

02:55 Новости

03:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волгоград)

04:20 Матч! Парад

04:35 Голевая неделя



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Пороховой коктейль

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Ночной рейс

01:55 Самые шокирующие гипотезы

02:45 Тайны Чапман



Звезда



03:10 «Псевдоним «Албанец». 6-я - 8-я серии

05:20 «Псевдоним «Албанец«-2». 1-я и 2-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Отряд специального назначения. 3-я серия

10:50 Освобождение

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 «Псевдоним «Албанец»-2«. 3-я - 7-я серии

15:00 Военные новости

15:05 «Псевдоним «Албанец»-2«. 3-я - 7-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Непокорённые. Герои «блока смерти»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Контрабанда

01:10 Отряд специального назначения. 3-я серия

02:20 Другой атом

03:05 «Псевдоним «Албанец»-2«. 3-я - 5-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва меценатская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Марлен Дитрих

07:30 Новости культуры

07:35 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 2-я серия - «Выжившие»

08:30 Новости культуры

08:35 Рожденная революцией. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Иван Шадр. Советский Роден

11:10 ХX век. «Песня-80. Финал». Ведущие Татьяна Коршилова и Муслим Магомаев. 1980

12:30 Спектакль «Проснись и пой!»

14:15 Забытое ремесло. Денщик

14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Болеслав Лесьмян «Вифлеем«

15:50 Рожденная революцией. 2-я серия

17:15 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина

17:45 Шедевры Бетховена. Симфония №7. Георг Шолти и Венский филармонический оркестр

18:35 Шниди. Призрак эпохи неолита

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 «Здесь и сейчас». Вспоминая Михаила Зеленского

20:45 Валаам. Остров спасения

21:30 Кто есть кто

23:20 Новости культуры

23:40 ХX век. «Песня-80. Финал». Ведущие Татьяна Коршилова и Муслим Магомаев. 1980

01:00 Шниди. Призрак эпохи неолита

01:55 Шедевры Бетховена. Симфония №7. Георг Шолти и Венский филармонический оркестр

02:40 Первые в мире. Луноход Бабакина

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 1-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»

06:50 Три мушкетера

08:20 Гоу, Феликс

10:00 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»

11:00 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»

12:10 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

13:10 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

14:10 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

15:10 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

16:10 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

17:10 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»

18:20 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»

19:30 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»

20:30 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

21:40 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

22:40 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

23:50 Марс атакует!

01:30 Пятница News. 3-я серия

02:00 Древние. Сезон 4. 3-я - 5-я серии

04:00 Пятница News. 2-я серия

04:20 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»



МИР



05:00 Вангелия. 12-я серия

06:25 Желтый глаз тигра. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Желтый глаз тигра. 5-я - 7-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Кулинар. 5-я - 7-я серии

01:20 Наше кино. История большой любви

02:25 Веселые ребята

03:55 Мультфильмы

04:45 Желтый глаз тигра. 8-я серия



Время начала передач - московское.



















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