Программа передач, ТВ программа на 11 января 2023

Программа передач телеканалов России на среду 11 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 11.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк«
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Мажор». Новые серии. 7-я серия
22:40 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 3-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 8. 13-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 8. 14-я серия
23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Каменская-2. 1-я часть - «Я умер вчера»
03:00 Каменская-2. 2-я часть - «Я умер вчера»
03:55 Личное дело. 31-я серия
ТВЦ
04:30 Алексей Толстой. Никто не знает правды
05:15 Мой герой. Павел Астахов
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Похудение для пожилых: за и против
08:40 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я серия
09:38 Доктор Иванов. Чужая правда. 2-я серия
10:35 Григорий Горин. Формула смеха
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 13-я серия
12:45 Анна-детективъ-2. 14-я серия
13:40 Мой герой. Ксения Георгиади
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38
15:15 Свои. Сезон 2. 5-я серия
16:08 Свои. Сезон 2. 6-я серия
17:00 Тиран, насильник, муж
17:50 События
18:05 Ланцет. 9-я серия
19:02 Ланцет. 10-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Ранние смерти звёзд
23:10 Советские мафии. Оборотни в погонах
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Владимир Жириновский
01:30 Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы
02:10 Тайная комната Билла Клинтона
02:50 Петровка, 38
03:05 Анна-детективъ-2. 13-я серия
03:48 Анна-детективъ-2. 14-я серия
04:30 Юрий Нагибин. Двойная игра
НТВ
04:55 Горюнов. Сезон 1. 33-я - 36-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Месть», 1-я и 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Месть», 1-я и 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Балабол-4. «Бои без правил», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Бим-2. 7-я - 9-я серии
22:50 Герой по вызову. 5-я серия
23:45 Герой по вызову. 6-я серия
00:45 Медвежий угол. 11-я - 15-я серии
04:40 Горюнов-2. 1-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 5-я - 8-я серии
09:00 Известия
09:25 Наставник. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Глухарь. Попутчица
14:25 Глухарь. Страх
15:20 Глухарь. Москва
16:20 Глухарь. Бородино
17:20 Глухарь. Отцы и дети
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Отцы и дети
18:45 Глухарь. Запах лжи
19:40 След. Вера, Надежда, Любовь
20:35 След. Синяк
21:25 След. Привидение с мотором
22:25 Великолепная пятёрка-5. Золотая осень
23:10 Великолепная пятёрка-2. Квартирная хозяйка
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Лучше никогда
01:10 След. Точка лжи
01:50 След. Убийца с Марса
02:25 След. Позорная метка
03:05 Детективы. Неуловимый
03:30 Детективы. Чертова старуха
03:55 Детективы. Похищенная Вера
04:20 Поселенцы. 9-я серия
Домашний
03:45 Предсказания-2023. 2-я серия
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Котофей». «Лёгкая интрижка»
13:15 Порча. Дальняя дорога
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Не моя вина
14:50 Беззащитное сердце. 1-я - 4-я серии
19:00 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Дальняя дорога
23:15 Знахарка
23:40 Верну любимого. Не моя вина
00:10 Понять. Простить. «Котофей». «Лёгкая интрижка»
01:05 Тест на отцовство
02:45 Давай разведёмся!
03:35 6 кадров
04:00 Любимый Новый год
ТНТ
04:35 Comedy Баттл. 29-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 22-я серия
06:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 23-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 10-я - 18-я серии
13:30 СашаТаня. 14-я - 27-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 8. 263-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 8. 264-я серия
21:00 Стрим. 3-я серия
21:30 Стрим. 4-я серия
22:00 ХБ. 14-я серия
22:30 ХБ. 15-я серия
22:40 ХБ. 13-я серия - «Гадалка»
23:00 Мачо и ботан
01:05 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия
02:00 Импровизация. Сезон 4. 111-я серия
02:45 Comedy Баттл. 30-я - 32-я серии
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 1. 14-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 1. 15-я серия
05:20 Терем-теремок
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 229-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 74-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 83-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 84-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 101-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 2-я серия
08:30 Жена олигарха. Сезон 2. 3-я серия
09:00 Уральские пельмени
09:05 Сеня-федя. Сезон 5. 8-я - 11-я серии
11:10 Rrr. Рядом ревёт революция
14:55 Родком. Сезон 1. 8-я - 14-я серии
18:30 Жена олигарха
19:00 Жена олигарха
19:30 Жена олигарха
20:00 Ночь в музее: Секрет гробницы
21:55 Громобой
23:40 Неудержимые-2
01:20 Ставка на любовь
02:50 6 кадров. Сезон 1. 16-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 2. 3-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 2. 4-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 3. 2-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 3. 3-я серия
Матч ТВ
04:55 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:45 Специальный репортаж
06:00 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Специальный репортаж
10:20 Паоло Росси. Чемпион и мечтатель
12:25 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Ты в бане!
13:50 Вид сверху
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:55 Что по спорту? Новосибирск
16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
18:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Трактор» (Челябинск). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:50 Новости
21:55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Леннокс Льюис: Нерассказанная история
02:30 Здоровый образ. Баскетбол
02:55 Новости
03:00 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волгоград)
04:20 Матч! Парад
04:35 Голевая неделя
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Пороховой коктейль
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Ночной рейс
01:55 Самые шокирующие гипотезы
02:45 Тайны Чапман
Звезда
03:10 «Псевдоним «Албанец». 6-я - 8-я серии
05:20 «Псевдоним «Албанец«-2». 1-я и 2-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Отряд специального назначения. 3-я серия
10:50 Освобождение
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 «Псевдоним «Албанец»-2«. 3-я - 7-я серии
15:00 Военные новости
15:05 «Псевдоним «Албанец»-2«. 3-я - 7-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Непокорённые. Герои «блока смерти»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Контрабанда
01:10 Отряд специального назначения. 3-я серия
02:20 Другой атом
03:05 «Псевдоним «Албанец»-2«. 3-я - 5-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва меценатская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Марлен Дитрих
07:30 Новости культуры
07:35 Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека. 2-я серия - «Выжившие»
08:30 Новости культуры
08:35 Рожденная революцией. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Иван Шадр. Советский Роден
11:10 ХX век. «Песня-80. Финал». Ведущие Татьяна Коршилова и Муслим Магомаев. 1980
12:30 Спектакль «Проснись и пой!»
14:15 Забытое ремесло. Денщик
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Болеслав Лесьмян «Вифлеем«
15:50 Рожденная революцией. 2-я серия
17:15 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина
17:45 Шедевры Бетховена. Симфония №7. Георг Шолти и Венский филармонический оркестр
18:35 Шниди. Призрак эпохи неолита
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Здесь и сейчас». Вспоминая Михаила Зеленского
20:45 Валаам. Остров спасения
21:30 Кто есть кто
23:20 Новости культуры
23:40 ХX век. «Песня-80. Финал». Ведущие Татьяна Коршилова и Муслим Магомаев. 1980
01:00 Шниди. Призрак эпохи неолита
01:55 Шедевры Бетховена. Симфония №7. Георг Шолти и Венский филармонический оркестр
02:40 Первые в мире. Луноход Бабакина
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 1-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»
06:50 Три мушкетера
08:20 Гоу, Феликс
10:00 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»
11:00 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»
12:10 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
13:10 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»
14:10 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
15:10 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
16:10 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
17:10 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»
18:20 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»
19:30 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»
20:30 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
21:40 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
22:40 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
23:50 Марс атакует!
01:30 Пятница News. 3-я серия
02:00 Древние. Сезон 4. 3-я - 5-я серии
04:00 Пятница News. 2-я серия
04:20 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»
МИР
05:00 Вангелия. 12-я серия
06:25 Желтый глаз тигра. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Желтый глаз тигра. 5-я - 7-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Кулинар. 5-я - 7-я серии
01:20 Наше кино. История большой любви
02:25 Веселые ребята
03:55 Мультфильмы
04:45 Желтый глаз тигра. 8-я серия
Время начала передач - московское.