Программа передач, ТВ программа на 12 января 2023



Программа передач телеканалов России на четверг 12 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 12.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Мажор». Новые серии. 8-я серия

22:45 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 4-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 8. 15-я серия

22:30 Склифосовский. Сезон 8. 16-я серия

23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Каменская-2. 3-я часть - «Я умер вчера»

03:00 Каменская-2. 4-я часть - «Я умер вчера»

03:55 Личное дело. 32-я серия



ТВЦ



04:30 Юрий Нагибин. Двойная игра

05:15 Мой герой. Ксения Георгиади

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Детское здоровье

08:45 Доктор Иванов. Чужая правда. 3-я серия

09:44 Доктор Иванов. Чужая правда. 4-я серия

10:35 Ольга Аросева. Расплата за успех

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 15-я серия

12:45 Анна-детективъ-2. 16-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Стеклов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38

15:15 Свои. Сезон 2. 7-я серия

16:05 Свои. Сезон 2. 8-я серия

17:00 Ребенок или роль?

17:50 События

18:05 Ланцет. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звёздные войны с тёщами

23:10 Русские тайны. Пророчества от Ивана Грозного до Путина

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Валентин Гафт

01:25 90-е. Короли шансона

02:10 Тайная комната Бориса Джонсона

02:50 Петровка, 38

03:05 Анна-детективъ-2. 15-я серия

03:49 Анна-детективъ-2. 16-я серия

04:35 Михаил Булгаков. Роман с тайной



НТВ



04:40 Горюнов-2. 1-я - 4-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Балабол-4. «Колесо Фортуны», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 10-я - 12-я серии

22:50 Герой по вызову. 7-я серия

23:45 Герой по вызову. 8-я серия

00:50 Медвежий угол. 16-я - 20-я серии

04:40 Горюнов-2. 5-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 9-я - 12-я серии

08:10 Батальон. 1-я серия

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Батальон. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Глухарь. Сырное дело

14:25 Глухарь. Майские

15:20 Глухарь. Скорость

16:20 Глухарь. Настоящая работа

17:20 Глухарь. Контроль

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Контроль

18:45 Глухарь. Опасный возраст

19:40 След. Прекрасная шляпница

20:35 След. Звонок

21:25 След. Честный и мертвый

22:15 Великолепная пятёрка-5. Молниеносная смерть

23:10 Великолепная пятёрка-2. Свадебный фотограф

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Семейные ценности

01:15 След. Расплата за доверие

01:50 След. Марсианские хроники

02:30 След. Зло в дыму

03:05 Детективы. Злая ведьма

03:40 Детективы. НЛО

04:10 Детективы. Баловень судьбы

04:35 Детективы. Прапорщик



Домашний



04:00 Любимый Новый год

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Кризис монотонности». «Кукушкины детки»

13:40 Порча. Страх крови

14:10 Знахарка

14:40 Верну любимого. Я же мать

15:15 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. Страх крови

23:25 Знахарка

23:55 Верну любимого. Я же мать

00:20 Понять. Простить. «Кризис монотонности». «Кукушкины детки»

01:15 Тест на отцовство

02:55 Давай разведёмся!

03:45 6 кадров

04:00 Любимый Новый год



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 32-я серия

05:05 Открытый микрофон. 24-я серия

05:55 Открытый микрофон. 25-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 19-я - 27-я серии

13:30 СашаТаня. 27-я серия - «Папа - хозяйка»

14:00 СашаТаня. 28-я серия - «Саша - права»

14:30 СашаТаня. 29-я серия - «Новый хозяин»

15:00 СашаТаня. 30-я серия - «Дружеская ссора»

15:30 СашаТаня. 31-я серия - «Видеорегистратор»

16:00 СашаТаня. 32-я серия - «Трудовые сережки»

16:30 СашаТаня. 33-я серия - «Фартовая черепаха»

17:00 СашаТаня. 34-я серия - «Роллс-Ройс Майкла»

17:30 СашаТаня. 35-я серия - «Легкие деньги»

18:00 СашаТаня. 36-я серия - «Самый богатый внук»

18:30 СашаТаня. 37-я серия - «Ремонт»

19:00 СашаТаня. 38-я серия - «Притон»

19:30 СашаТаня. 39-я серия - «Юбилей папы»

20:00 СашаТаня. Сезон 8. 264-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 8. 265-я серия

21:00 Стрим. 4-я серия

21:30 Стрим. 5-я серия

22:00 ХБ. 17-я серия

22:30 ХБ. 18-я серия

23:00 Мачо и ботан-2

01:10 Импровизация. Сезон 4. 113-я - 114-я серии

03:35 Comedy Баттл. 34-я серия

04:20 Comedy Баттл. 35-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 3. 4-я серия

05:20 Сестрица Аленушка и братец Иванушка

05:30 Фунтик и огурцы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 104-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 163-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 174-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 177-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 179-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 176-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха

08:30 Жена олигарха

09:00 Уральские пельмени. #мужицкоесчастье

09:20 Сеня-федя. Сезон 5. 10-я - 17-я серии

13:10 Этерна. Часть первая

14:55 Родком. Сезон 1. 15-я - 21-я серии

18:30 Жена олигарха

19:00 Жена олигарха

19:30 Жена олигарха

19:55 Валериан и город тысячи планет

22:40 Неудержимые-3

00:55 Неудержимые

02:25 6 кадров. Сезон 3. 6-я - 12-я серии



Матч ТВ



05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:45 Специальный репортаж

06:00 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:45 Новости

09:50 Специальный репортаж

10:10 География спорта. Челябинск

10:40 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

12:20 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Матч! Парад

13:40 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир

15:00 Новости

15:05 Все на Матч!

16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - ЦСКА. Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. «Динамо» (Курск) - «Спарта энд К» (Видное). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:50 Новости

21:55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Бетис» - «Барселона». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Паоло Росси. Чемпион и мечтатель

02:30 Что по спорту? Новосибирск

02:55 Новости

03:00 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины

04:05 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Враг государства

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 От заката до рассвета

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:05 «Псевдоним «Албанец»-2». 3-я - 7-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Отряд специального назначения. 4-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 «Псевдоним «Албанец»-2». 8-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 «Псевдоним «Албанец»-2». 8-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Непокорённые. Они сражались за «Родину»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Внимание! Всем постам

01:00 Отряд специального назначения. 4-я и 5-я серии

03:30 Мартин Борман. Секретарь дьявола

04:15 «Псевдоним «Албанец»-2». 8-я и 9-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Шехтеля

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Марлон Брандо

07:30 Новости культуры

07:35 Шниди. Призрак эпохи неолита

08:30 Новости культуры

08:35 Рожденная революцией. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Игорь Курчатов. 120 лет

11:10 ХX век. «Мастера экрана. Борис Андреев». 1971

11:50 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой

12:20 Сильва

13:45 «Дневник «белой вороны»

14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Приморские кустари

15:50 Рожденная революцией. 3-я серия

17:15 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых

17:45 Шедевры Бетховена. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Маурицио Поллини, Карл Бём и Венский филармонический оркестр

18:35 Дамы и господа доисторических времен

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 «Советский атомный проект. Действующие лица». 120 лет со дня рождения Игоря Курчатова

20:45 «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!»

21:30 Мы не ангелы

23:20 Новости культуры

23:40 ХX век. «Мастера экрана. Борис Андреев». 1971

00:20 Дамы и господа доисторических времен

01:15 Шедевры Бетховена. Торжественная месса. Леонард Бернстайн и Королевский симфонический оркестр Концертгебау

02:40 Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 2-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 21-я - 23-я серии

05:40 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка» для Натальи Медведевой»

06:50 Снежная королева-3. Огонь и лёд

08:30 История Золушки

10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия

11:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 9-я серия - «Даша и Егор»

13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 5-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 7-я серия

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 4-я серия

22:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

00:40 Астрал 4: Последний ключ

02:20 Пятница News. 4-я серия

02:40 Древние. Сезон 4. 6-я серия

03:20 Древние. Сезон 4. 7-я серия

04:00 Пятница News. 3-я серия

04:30 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова»

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 24-я серия



МИР



05:00 Желтый глаз тигра. 8-я - 13-я серии

10:00 Новости

10:10 Желтый глаз тигра. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Кулинар. 8-я - 10-я серии

01:20 Наше кино. История большой любви

02:25 Вратарь

03:40 Мультфильмы

04:05 Кулинар. 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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