Программа передач, ТВ программа на 12 января 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 12 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 12.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Мажор». Новые серии. 8-я серия
22:45 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 4-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 8. 15-я серия
22:30 Склифосовский. Сезон 8. 16-я серия
23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Каменская-2. 3-я часть - «Я умер вчера»
03:00 Каменская-2. 4-я часть - «Я умер вчера»
03:55 Личное дело. 32-я серия
ТВЦ
04:30 Юрий Нагибин. Двойная игра
05:15 Мой герой. Ксения Георгиади
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Детское здоровье
08:45 Доктор Иванов. Чужая правда. 3-я серия
09:44 Доктор Иванов. Чужая правда. 4-я серия
10:35 Ольга Аросева. Расплата за успех
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 15-я серия
12:45 Анна-детективъ-2. 16-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Стеклов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38
15:15 Свои. Сезон 2. 7-я серия
16:05 Свои. Сезон 2. 8-я серия
17:00 Ребенок или роль?
17:50 События
18:05 Ланцет. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звёздные войны с тёщами
23:10 Русские тайны. Пророчества от Ивана Грозного до Путина
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Валентин Гафт
01:25 90-е. Короли шансона
02:10 Тайная комната Бориса Джонсона
02:50 Петровка, 38
03:05 Анна-детективъ-2. 15-я серия
03:49 Анна-детективъ-2. 16-я серия
04:35 Михаил Булгаков. Роман с тайной
НТВ
04:40 Горюнов-2. 1-я - 4-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Мытари», 1-я и 2-я серии. «Лекарь», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Балабол-4. «Колесо Фортуны», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Бим-2. 10-я - 12-я серии
22:50 Герой по вызову. 7-я серия
23:45 Герой по вызову. 8-я серия
00:50 Медвежий угол. 16-я - 20-я серии
04:40 Горюнов-2. 5-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 9-я - 12-я серии
08:10 Батальон. 1-я серия
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Батальон. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Глухарь. Сырное дело
14:25 Глухарь. Майские
15:20 Глухарь. Скорость
16:20 Глухарь. Настоящая работа
17:20 Глухарь. Контроль
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Контроль
18:45 Глухарь. Опасный возраст
19:40 След. Прекрасная шляпница
20:35 След. Звонок
21:25 След. Честный и мертвый
22:15 Великолепная пятёрка-5. Молниеносная смерть
23:10 Великолепная пятёрка-2. Свадебный фотограф
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Семейные ценности
01:15 След. Расплата за доверие
01:50 След. Марсианские хроники
02:30 След. Зло в дыму
03:05 Детективы. Злая ведьма
03:40 Детективы. НЛО
04:10 Детективы. Баловень судьбы
04:35 Детективы. Прапорщик
Домашний
04:00 Любимый Новый год
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Кризис монотонности». «Кукушкины детки»
13:40 Порча. Страх крови
14:10 Знахарка
14:40 Верну любимого. Я же мать
15:15 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. Страх крови
23:25 Знахарка
23:55 Верну любимого. Я же мать
00:20 Понять. Простить. «Кризис монотонности». «Кукушкины детки»
01:15 Тест на отцовство
02:55 Давай разведёмся!
03:45 6 кадров
04:00 Любимый Новый год
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 32-я серия
05:05 Открытый микрофон. 24-я серия
05:55 Открытый микрофон. 25-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 19-я - 27-я серии
13:30 СашаТаня. 27-я серия - «Папа - хозяйка»
14:00 СашаТаня. 28-я серия - «Саша - права»
14:30 СашаТаня. 29-я серия - «Новый хозяин»
15:00 СашаТаня. 30-я серия - «Дружеская ссора»
15:30 СашаТаня. 31-я серия - «Видеорегистратор»
16:00 СашаТаня. 32-я серия - «Трудовые сережки»
16:30 СашаТаня. 33-я серия - «Фартовая черепаха»
17:00 СашаТаня. 34-я серия - «Роллс-Ройс Майкла»
17:30 СашаТаня. 35-я серия - «Легкие деньги»
18:00 СашаТаня. 36-я серия - «Самый богатый внук»
18:30 СашаТаня. 37-я серия - «Ремонт»
19:00 СашаТаня. 38-я серия - «Притон»
19:30 СашаТаня. 39-я серия - «Юбилей папы»
20:00 СашаТаня. Сезон 8. 264-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 8. 265-я серия
21:00 Стрим. 4-я серия
21:30 Стрим. 5-я серия
22:00 ХБ. 17-я серия
22:30 ХБ. 18-я серия
23:00 Мачо и ботан-2
01:10 Импровизация. Сезон 4. 113-я - 114-я серии
03:35 Comedy Баттл. 34-я серия
04:20 Comedy Баттл. 35-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 3. 4-я серия
05:20 Сестрица Аленушка и братец Иванушка
05:30 Фунтик и огурцы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 104-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 163-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 174-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 177-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 179-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 176-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха
08:30 Жена олигарха
09:00 Уральские пельмени. #мужицкоесчастье
09:20 Сеня-федя. Сезон 5. 10-я - 17-я серии
13:10 Этерна. Часть первая
14:55 Родком. Сезон 1. 15-я - 21-я серии
18:30 Жена олигарха
19:00 Жена олигарха
19:30 Жена олигарха
19:55 Валериан и город тысячи планет
22:40 Неудержимые-3
00:55 Неудержимые
02:25 6 кадров. Сезон 3. 6-я - 12-я серии
Матч ТВ
05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:45 Специальный репортаж
06:00 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:45 Новости
09:50 Специальный репортаж
10:10 География спорта. Челябинск
10:40 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
12:20 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Матч! Парад
13:40 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир
15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - ЦСКА. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. «Динамо» (Курск) - «Спарта энд К» (Видное). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:50 Новости
21:55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Бетис» - «Барселона». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Паоло Росси. Чемпион и мечтатель
02:30 Что по спорту? Новосибирск
02:55 Новости
03:00 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины
04:05 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Враг государства
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 От заката до рассвета
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:05 «Псевдоним «Албанец»-2». 3-я - 7-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Отряд специального назначения. 4-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 «Псевдоним «Албанец»-2». 8-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 «Псевдоним «Албанец»-2». 8-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Непокорённые. Они сражались за «Родину»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Внимание! Всем постам
01:00 Отряд специального назначения. 4-я и 5-я серии
03:30 Мартин Борман. Секретарь дьявола
04:15 «Псевдоним «Албанец»-2». 8-я и 9-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Шехтеля
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Марлон Брандо
07:30 Новости культуры
07:35 Шниди. Призрак эпохи неолита
08:30 Новости культуры
08:35 Рожденная революцией. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Игорь Курчатов. 120 лет
11:10 ХX век. «Мастера экрана. Борис Андреев». 1971
11:50 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой
12:20 Сильва
13:45 «Дневник «белой вороны»
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Приморские кустари
15:50 Рожденная революцией. 3-я серия
17:15 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых
17:45 Шедевры Бетховена. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Маурицио Поллини, Карл Бём и Венский филармонический оркестр
18:35 Дамы и господа доисторических времен
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Советский атомный проект. Действующие лица». 120 лет со дня рождения Игоря Курчатова
20:45 «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!»
21:30 Мы не ангелы
23:20 Новости культуры
23:40 ХX век. «Мастера экрана. Борис Андреев». 1971
00:20 Дамы и господа доисторических времен
01:15 Шедевры Бетховена. Торжественная месса. Леонард Бернстайн и Королевский симфонический оркестр Концертгебау
02:40 Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 2-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 21-я - 23-я серии
05:40 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка» для Натальи Медведевой»
06:50 Снежная королева-3. Огонь и лёд
08:30 История Золушки
10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия
11:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 9-я серия - «Даша и Егор»
13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 5-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 7-я серия
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 4-я серия
22:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
00:40 Астрал 4: Последний ключ
02:20 Пятница News. 4-я серия
02:40 Древние. Сезон 4. 6-я серия
03:20 Древние. Сезон 4. 7-я серия
04:00 Пятница News. 3-я серия
04:30 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова»
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 24-я серия
МИР
05:00 Желтый глаз тигра. 8-я - 13-я серии
10:00 Новости
10:10 Желтый глаз тигра. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Кулинар. 8-я - 10-я серии
01:20 Наше кино. История большой любви
02:25 Вратарь
03:40 Мультфильмы
04:05 Кулинар. 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.