Программа передач, ТВ программа на 13 января 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 13 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 13.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон

23:20 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Аншлаг. Старый Новый год

00:00 Новогодний голубой огонёк-2023



ТВЦ



04:35 Михаил Булгаков. Роман с тайной

05:20 Мой герой. Владимир Стеклов

06:00 Настроение

08:05 Большое кино. Семнадцать мгновений весны

08:40 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Доктор Иванов. Мать и сын. 4-я серия

12:40 Доктор Иванов. Родная кровь. 1-я серия

13:35 Доктор Иванов. Родная кровь. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Доктор Иванов. Родная кровь. 3-я серия

16:06 Доктор Иванов. Родная кровь. 4-я серия

17:00 Назад в СССР. Советский Новый год

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический концерт

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Песни нашего двора

00:00 Спортлото-82

01:35 Возвращение «Святого Луки«

03:05 Петровка, 38

03:20 Любовь на выживание. 1-я серия

04:04 Любовь на выживание. 2-я серия

04:50 Георг Отс. Публика ждёт



НТВ



04:40 Горюнов-2. 5-я - 8-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:20 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Балабол-4. «Капкан», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Бим-2. 13-я - 15-я серии

22:50 Герой по вызову. 9-я серия

23:45 Герой по вызову. 10-я серия

00:45 Медвежий угол. 21-я - 25-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Няня с секретом

04:55 Новогодняя сказка для взрослых



5 канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 13-я - 16-я серии

09:00 Известия

09:25 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Глухарь. Авария

14:25 Глухарь. Герой

15:25 Глухарь. Сестра

16:25 Глухарь. Сутки

17:20 Глухарь. Корпоратив

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Корпоратив

18:45 Глухарь. Прах к праху

19:40 След. Кто-то в собственном соку

20:35 След. Маски

21:35 След. Сестра немилосердия

22:25 След. Любкин лес

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Никита Джигурда и Марина Анисина. Любовь вопреки

00:55 Великолепная пятёрка-5. Большой улов

01:30 Великолепная пятёрка-2. Лишние люди

02:15 Великолепная пятёрка-5. Студент

02:50 Великолепная пятёрка-2. Тонкая психология

03:30 Великолепная пятёрка-5. Золотая осень

04:10 Великолепная пятёрка-2. Квартирная хозяйка

04:50 Великолепная пятёрка-5. Молниеносная смерть



Домашний



04:00 Любимый Новый год

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Ненавижу его носки». «Тётя Таня»

13:40 Порча. Голодная смерть

14:10 Знахарка. Тяжесть

14:40 Верну любимого. Беспощадная любовь

15:15 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии

19:00 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. Голодная смерть

23:25 Знахарка. Тяжесть

23:55 Верну любимого. Беспощадная любовь

00:20 Понять. Простить. «Ненавижу его носки». «Тётя Таня»

01:15 Тест на отцовство

02:55 Давай разведёмся!

03:45 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 34-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 28-я - 37-я серии

13:30 СашаТаня. 39-я серия - «Повестка«

14:00 СашаТаня. 41-я - 46-я серии

17:00 Однажды в России. Сезон 9. 233-я серия

18:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 238-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 239-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 769-я серия

22:00 Самоирония судьбы

23:35 Женский клуб. Новогодний. 24-я серия

00:35 Мамы-3

02:10 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия

02:55 Comedy Баттл. 35-я - 37-я серии



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 3. 13-я серия

05:20 Петушок-Золотой гребешок

05:30 Лягушка-путешественница

05:50 Ералаш. Сезон 1. 266-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 267-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 220-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 230-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 252-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 270-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 271-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха

08:30 Жена олигарха

09:00 Уральские пельмени. #несельскийчас

09:10 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»

10:35 Уральские пельмени. Мандарины, вперёд!

12:00 Уральские пельмени. Елка, дети, два ствола

13:20 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином

14:45 Уральские пельмени. Заливной огонёк

16:15 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов

17:45 Уральские пельмени. Пир во время зимы

19:20 Уральские пельмени. Визги шампанского

21:25 Уральские пельмени

23:00 VK под шубой. Место встречи Нового года

00:05 Уральские пельмени. Мандарины, вперёд!

01:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»

02:15 6 кадров. Сезон 7. 37-я серия

02:40 6 кадров. Сезон 7. 3-я серия

03:00 6 кадров. Сезон 7. 4-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 7. 5-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 7. 39-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия



Матч ТВ



05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:45 Специальный репортаж

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Т. Кроуфорд - Д. Аванесян

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:45 Новости

09:50 Специальный репортаж

10:10 Что по спорту? Новосибирск

10:40 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

11:55 Здоровый образ. Баскетбол

12:25 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Андрей Чемеркин

13:20 Матч! Парад

13:40 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

14:50 Новости

14:55 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Новогодний волан». Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень». Прямой эфир

18:55 Все на Матч!

19:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:15 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Новогодний волан»

03:05 Новости

03:10 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Мужчины

04:00 Смешанные единоборства. One FC. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 «Команда «А»

22:00 Флешбэк

00:00 Охота на Санту

01:50 Пороховой коктейль

03:35 Невероятно интересные истории



Звезда



04:15 «Псевдоним «Албанец»-2». 8-я и 9-я серии

05:50 «Псевдоним «Албанец»-2». 10-я - 12-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Отряд специального назначения. 5-я серия

11:05 Сувенир для прокурора

13:00 Новости дня

13:20 «Псевдоним «Албанец»-2». 13-я - 20-я серии

15:00 Военные новости

15:05 «Псевдоним «Албанец»-2». 13-я - 20-я серии

18:00 Новости дня

18:40 «Псевдоним «Албанец»-2». 13-я - 20-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:00 Два билета на дневной сеанс

01:45 Круг

03:20 Внимание! Всем постам

04:40 «Псевдоним «Албанец»-2». 13-я и 14-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва боярская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Элизабет Тейлор

07:30 Новости культуры

07:35 Дамы и господа доисторических времен

08:30 Рожденная революцией. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Родные поля

11:50 Подземные дворцы для вождя и синицы

12:30 Ганна Главари

13:45 Власть факта. Реформация и козни «Нечистой силы«

14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Верхний Уфалей (Челябинская область)

15:35 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера

16:15 Рожденная революцией. 4-я серия

17:50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

18:00 Шедевры Бетховена. Торжественная месса. Леонард Бернстайн и Королевский симфонический оркестр Концертгебау

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. Дмитрий Лысенков

20:40 Старый Новый год

22:55 2 Верник 2. Евгений Стеблов

23:45 Новости культуры

00:05 Бесплодная кукушка

01:50 Озеро Балатон - живое зеркало природы

02:40 «Банкет». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 3-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой» для Сергея Жукова»

06:40 Снежная королева

08:00 Мой домашний динозавр

10:10 Битва шефов. Новогодний выпуск. Сезон 1. 23-я серия

14:00 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия

16:10 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

18:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

21:00 Мальчишник в Вегасе

23:00 Мальчишник: Часть 3

00:50 Машина времени

02:30 Пятница News. 5-я серия

03:00 Древние. Сезон 4. 8-я серия

03:40 Древние. Сезон 4. 9-я серия

04:20 Пятница News. 4-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 25-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 26-я серия



МИР



05:00 Кулинар. 5-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Слабое звено

11:05 Всемирные игры разума

11:35 Назад в будущее

12:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Женитьба Бальзаминова

21:25 Путь сквозь снега

23:15 Ночь одинокого филина

00:50 Фестиваль Авторадио

03:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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