Программа передач, ТВ программа на 13 января 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 13 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 13.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон
23:20 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Аншлаг. Старый Новый год
00:00 Новогодний голубой огонёк-2023
ТВЦ
04:35 Михаил Булгаков. Роман с тайной
05:20 Мой герой. Владимир Стеклов
06:00 Настроение
08:05 Большое кино. Семнадцать мгновений весны
08:40 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Доктор Иванов. Мать и сын. 4-я серия
12:40 Доктор Иванов. Родная кровь. 1-я серия
13:35 Доктор Иванов. Родная кровь. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Доктор Иванов. Родная кровь. 3-я серия
16:06 Доктор Иванов. Родная кровь. 4-я серия
17:00 Назад в СССР. Советский Новый год
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический концерт
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Песни нашего двора
00:00 Спортлото-82
01:35 Возвращение «Святого Луки«
03:05 Петровка, 38
03:20 Любовь на выживание. 1-я серия
04:04 Любовь на выживание. 2-я серия
04:50 Георг Отс. Публика ждёт
НТВ
04:40 Горюнов-2. 5-я - 8-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:20 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Балабол-4. «Капкан», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Бим-2. 13-я - 15-я серии
22:50 Герой по вызову. 9-я серия
23:45 Герой по вызову. 10-я серия
00:45 Медвежий угол. 21-я - 25-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Няня с секретом
04:55 Новогодняя сказка для взрослых
5 канал
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 13-я - 16-я серии
09:00 Известия
09:25 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Глухарь. Авария
14:25 Глухарь. Герой
15:25 Глухарь. Сестра
16:25 Глухарь. Сутки
17:20 Глухарь. Корпоратив
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Корпоратив
18:45 Глухарь. Прах к праху
19:40 След. Кто-то в собственном соку
20:35 След. Маски
21:35 След. Сестра немилосердия
22:25 След. Любкин лес
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Никита Джигурда и Марина Анисина. Любовь вопреки
00:55 Великолепная пятёрка-5. Большой улов
01:30 Великолепная пятёрка-2. Лишние люди
02:15 Великолепная пятёрка-5. Студент
02:50 Великолепная пятёрка-2. Тонкая психология
03:30 Великолепная пятёрка-5. Золотая осень
04:10 Великолепная пятёрка-2. Квартирная хозяйка
04:50 Великолепная пятёрка-5. Молниеносная смерть
Домашний
04:00 Любимый Новый год
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Ненавижу его носки». «Тётя Таня»
13:40 Порча. Голодная смерть
14:10 Знахарка. Тяжесть
14:40 Верну любимого. Беспощадная любовь
15:15 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии
19:00 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. Голодная смерть
23:25 Знахарка. Тяжесть
23:55 Верну любимого. Беспощадная любовь
00:20 Понять. Простить. «Ненавижу его носки». «Тётя Таня»
01:15 Тест на отцовство
02:55 Давай разведёмся!
03:45 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 34-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 28-я - 37-я серии
13:30 СашаТаня. 39-я серия - «Повестка«
14:00 СашаТаня. 41-я - 46-я серии
17:00 Однажды в России. Сезон 9. 233-я серия
18:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 238-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 239-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 769-я серия
22:00 Самоирония судьбы
23:35 Женский клуб. Новогодний. 24-я серия
00:35 Мамы-3
02:10 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия
02:55 Comedy Баттл. 35-я - 37-я серии
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 3. 13-я серия
05:20 Петушок-Золотой гребешок
05:30 Лягушка-путешественница
05:50 Ералаш. Сезон 1. 266-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 267-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 220-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 230-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 252-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 270-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 271-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха
08:30 Жена олигарха
09:00 Уральские пельмени. #несельскийчас
09:10 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»
10:35 Уральские пельмени. Мандарины, вперёд!
12:00 Уральские пельмени. Елка, дети, два ствола
13:20 Уральские пельмени. Дело пахнет мандарином
14:45 Уральские пельмени. Заливной огонёк
16:15 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов
17:45 Уральские пельмени. Пир во время зимы
19:20 Уральские пельмени. Визги шампанского
21:25 Уральские пельмени
23:00 VK под шубой. Место встречи Нового года
00:05 Уральские пельмени. Мандарины, вперёд!
01:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «У»
02:15 6 кадров. Сезон 7. 37-я серия
02:40 6 кадров. Сезон 7. 3-я серия
03:00 6 кадров. Сезон 7. 4-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 7. 5-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 7. 39-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия
Матч ТВ
05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:45 Специальный репортаж
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Т. Кроуфорд - Д. Аванесян
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:45 Новости
09:50 Специальный репортаж
10:10 Что по спорту? Новосибирск
10:40 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
11:55 Здоровый образ. Баскетбол
12:25 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Андрей Чемеркин
13:20 Матч! Парад
13:40 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
14:50 Новости
14:55 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Новогодний волан». Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень». Прямой эфир
18:55 Все на Матч!
19:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:15 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Новогодний волан»
03:05 Новости
03:10 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Мужчины
04:00 Смешанные единоборства. One FC. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 «Команда «А»
22:00 Флешбэк
00:00 Охота на Санту
01:50 Пороховой коктейль
03:35 Невероятно интересные истории
Звезда
04:15 «Псевдоним «Албанец»-2». 8-я и 9-я серии
05:50 «Псевдоним «Албанец»-2». 10-я - 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Отряд специального назначения. 5-я серия
11:05 Сувенир для прокурора
13:00 Новости дня
13:20 «Псевдоним «Албанец»-2». 13-я - 20-я серии
15:00 Военные новости
15:05 «Псевдоним «Албанец»-2». 13-я - 20-я серии
18:00 Новости дня
18:40 «Псевдоним «Албанец»-2». 13-я - 20-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:00 Два билета на дневной сеанс
01:45 Круг
03:20 Внимание! Всем постам
04:40 «Псевдоним «Албанец»-2». 13-я и 14-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва боярская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Элизабет Тейлор
07:30 Новости культуры
07:35 Дамы и господа доисторических времен
08:30 Рожденная революцией. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Родные поля
11:50 Подземные дворцы для вождя и синицы
12:30 Ганна Главари
13:45 Власть факта. Реформация и козни «Нечистой силы«
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Верхний Уфалей (Челябинская область)
15:35 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера
16:15 Рожденная революцией. 4-я серия
17:50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
18:00 Шедевры Бетховена. Торжественная месса. Леонард Бернстайн и Королевский симфонический оркестр Концертгебау
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. Дмитрий Лысенков
20:40 Старый Новый год
22:55 2 Верник 2. Евгений Стеблов
23:45 Новости культуры
00:05 Бесплодная кукушка
01:50 Озеро Балатон - живое зеркало природы
02:40 «Банкет». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 3-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой» для Сергея Жукова»
06:40 Снежная королева
08:00 Мой домашний динозавр
10:10 Битва шефов. Новогодний выпуск. Сезон 1. 23-я серия
14:00 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия
16:10 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
18:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
21:00 Мальчишник в Вегасе
23:00 Мальчишник: Часть 3
00:50 Машина времени
02:30 Пятница News. 5-я серия
03:00 Древние. Сезон 4. 8-я серия
03:40 Древние. Сезон 4. 9-я серия
04:20 Пятница News. 4-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 25-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 26-я серия
МИР
05:00 Кулинар. 5-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Слабое звено
11:05 Всемирные игры разума
11:35 Назад в будущее
12:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Женитьба Бальзаминова
21:25 Путь сквозь снега
23:15 Ночь одинокого филина
00:50 Фестиваль Авторадио
03:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.