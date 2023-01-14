Программа передач, ТВ программа на 14 января 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 14 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 14.01.2023
1 канал
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Армения: Ереван
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой». Ей было бы 60
13:00 Дон Сезар де Базан
15:35 Воры в законе
17:20 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». Финал
21:00 Время
21:35 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
04:30 Дон Сезар де Базан
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Алтайский край. Творог
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Чужое счастье. 1-я часть
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Золотые шлягеры СССР, 60-е
20:00 Вести
21:00 Дурочка Надя
00:35 Сила любви
04:05 Со дна вершины
ТВЦ
04:50 Георг Отс. Публика ждёт
05:45 Безумно влюбленный
07:25 Православная энциклопедия. Живут ли среди нас настоящие святые? Путешествие в Жабынь. Интеллигенция и Церковь на рубеже XIX-XX веков
07:50 Четыре кризиса любви. 1-я серия
08:38 Четыре кризиса любви. 2-я серия
09:35 Похищенный. 1-я серия
10:29 Похищенный. 2-я серия
11:30 События
11:45 Спортлото-82
13:30 Жена напрокат. 1-я серия
14:30 События
14:45 Жена напрокат. 2-я - 4-я серии
17:30 Половинки невозможного. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Хроники перелома. Горбачёв против Политбюро
00:10 90-е. С Новой Россией!
00:50 Специальный репортаж. По обе стороны зимы
01:15 Звёздный суд
01:55 Звёздные приживалы
02:35 Тиран, насильник, муж
03:15 Ребенок или роль?
04:00 Четыре кризиса любви. 1-я серия
04:44 Четыре кризиса любви. 2-я серия
НТВ
04:55 Новогодняя сказка для взрослых
05:45 Горюнов-2. 9-я серия
06:35 Горюнов-2. 10-я серия
07:25 Дальнобойщик
08:00 Сегодня
08:20 Дальнобойщик
09:35 Эволюция топлива
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Динозавр. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Динозавр. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
19:00 Сегодня
19:20 Пётр I: Последний царь и первый император
22:10 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний
01:15 Медвежий угол. 26-я - 30-я серии
04:50 Я - Ангина!
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Молниеносная смерть
05:25 Великолепная пятёрка-2. Свадебный фотограф
06:10 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть
06:45 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть
07:25 Отцы
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой
10:50 Убить дважды. 1-я - 4-я серии
14:40 Наводчица. 1-я - 4-я серии
18:15 След. Трансплантация
19:05 След. Спутанные карты
19:50 След. Партнеры
20:40 След. Очищение
21:25 След. Стук сердца
22:10 След. Маски
23:15 След. Матриархат
00:00 Известия. Главное
01:00 Прокурорская проверка. Билет в один конец
01:55 Прокурорская проверка. Последняя надежда
02:50 Прокурорская проверка. Последнее дефиле
03:45 Прокурорская проверка. Берегись автомобилей
04:40 Прокурорская проверка. Качели
Домашний
03:45 По делам несовершеннолетних
05:25 6 кадров
05:30 Лабиринт иллюзий. 1-я и 2-я серии
06:30 Лабиринт иллюзий. 2-я - 4-я серии
09:00 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии
11:10 По праву любви. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 116-я - 119-я серии
22:15 Её секрет. 1-я - 4-я серии
01:25 По праву любви. 1-я - 4-я серии
04:05 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:25 Comedy Баттл. 37-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
07:00 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 5. 134-я серия
08:00 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 6. 159-я серия
08:55 Модные игры. Сезон 2. 20-я серия
09:30 Мужчина с гарантией
11:10 Бабушка лёгкого поведения
12:55 Бабушка лёгкого поведения-2
14:40 Прабабушка лёгкого поведения
16:30 Два холма. 1-я - 13-я серии
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 56-я серия
00:05 С Новым годом, мамы!
01:45 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 121-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия
04:05 Comedy Баттл. 38-я серия
04:50 Comedy Баттл. 39-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 7. 2-я серия
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 276-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 277-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Праздник моря
06:50 Три кота. Компот-исследователь
06:55 Три кота. Коллекция
07:00 Три кота. Брызгалки
07:10 Три кота. Папа разбойник
07:15 Три кота. Старые вещи по-новому
07:20 Три кота. Капризы погоды
07:25 Три кота. Урчащие животы
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек. Волшебные копытца
07:50 Отель у овечек. День и ночь вверх ногами
07:55 Отель у овечек. Лучший помощник
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 1-я часть
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 2-я часть
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 5-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 12. 7-я серия
10:00 Уральские пельмени. Визги шампанского
10:05 Ералаш в кино. Выпуск №1
11:10 Громобой
12:55 Валериан и город тысячи планет
15:30 Голодные игры
18:10 Голодные игры: И вспыхнет пламя
21:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
23:20 Неудержимые-2
01:05 Неудержимые-3
02:55 6 кадров. Сезон 5. 30-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 5. 31-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 5. 32-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 4. 23-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 5. 33-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия
Матч ТВ
04:00 Смешанные единоборства. One FC. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 С бору по сосенке
10:20 Кругосветное путешествие Болека и Лёлека
10:40 Валерий Харламов. На высокой скорости
11:45 Все на Матч!
12:20 Новости
12:25 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов«. Прямой эфир
13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень». Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нефтяник» (Оренбург). Прямой эфир
18:25 Новости
18:30 Валерий Харламов. На высокой скорости
19:35 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Милан». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Верона». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Астана» (Казахстан)
02:55 Новости
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - Н. Имавов. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Когда у Киева закончатся снаряды?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: 5 главных нацистов
18:00 По соображениям совести
20:30 Перл Харбор
23:50 Мидуэй
02:10 Оверлорд
03:45 Тайны Чапман
Звезда
04:40 «Псевдоним «Албанец»-2». 13-я и 16-я серии
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Победоносцы
09:45 Веселые ребята
11:45 Легенды музыки. Дмитрий Хворостовский
12:10 Легенды науки. Николай Пирогов
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Дорога победы
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт
15:35 Война миров
16:40 Экипаж машины боевой
18:00 Новости дня
18:30 Узник замка Иф
22:45 Сувенир для прокурора
00:10 Русская рулетка. Женский вариант
02:05 Контрабанда
03:30 Провал Канариса
04:15 «Псевдоним «Албанец»-2». 17-я и 18-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Петух и краски». «Три синих-синих озера малинового цвета...». «Ночь перед Рождеством»
07:50 Ганна Главари
09:05 Передвижники. Иван Крамской
09:35 Старый Новый год
11:50 Эффект бабочки. Викинги. Нападение на королевство франков
12:20 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
14:20 Озеро Балатон - живое зеркало природы
15:15 Рассказы из русской истории
16:00 80 лет со дня рождения Мариса Янсонса. «Энигма«
16:45 Открытие I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
18:10 Человек-амфибия
19:45 Космическая одиссея 1991 год
20:25 Синдром Мюнхгаузена
21:05 Тот самый Мюнхгаузен
23:20 Семейка Аддамс
01:00 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари
01:40 Искатели. Мистификации супрематического короля
02:25 «История одного преступления». «Мартынко»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 4-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 15-я серия - «Торт «Мадагаскар» для Романа Каграманова и Евгения Ершова»
06:40 Снежная королева-3. Огонь и лёд
08:10 История Золушки
10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 16-я серия
11:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 7-я серия
13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
18:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 5-я серия
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 6-я серия
22:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия
00:00 Отчаянный
02:00 Пятница News. 4-я серия
02:20 Древние. Сезон 4. 10-я серия
03:00 Древние. Сезон 4. 11-я серия
03:40 Пятница News. 4-я серия
04:10 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»
04:30 Простоквашино. Сезон 1. 26-я - 29-я серии
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:40 Женитьба Бальзаминова
08:10 Рожденные в СССР
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Сказка о потерянном времени
11:35 Экспроприатор. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Экспроприатор. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Экспроприатор. 7-я - 16-я серии
03:20 Путь сквозь снега
04:50 Ночь одинокого филина
Время начала передач - московское.