Программа передач, ТВ программа на 14 января 2023



Программа передач телеканалов России на субботу 14 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 14.01.2023



1 канал



01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Армения: Ереван

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой». Ей было бы 60

13:00 Дон Сезар де Базан

15:35 Воры в законе

17:20 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». Финал

21:00 Время

21:35 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

04:30 Дон Сезар де Базан



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Алтайский край. Творог

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Чужое счастье. 1-я часть

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Золотые шлягеры СССР, 60-е

20:00 Вести

21:00 Дурочка Надя

00:35 Сила любви

04:05 Со дна вершины



ТВЦ



04:50 Георг Отс. Публика ждёт

05:45 Безумно влюбленный

07:25 Православная энциклопедия. Живут ли среди нас настоящие святые? Путешествие в Жабынь. Интеллигенция и Церковь на рубеже XIX-XX веков

07:50 Четыре кризиса любви. 1-я серия

08:38 Четыре кризиса любви. 2-я серия

09:35 Похищенный. 1-я серия

10:29 Похищенный. 2-я серия

11:30 События

11:45 Спортлото-82

13:30 Жена напрокат. 1-я серия

14:30 События

14:45 Жена напрокат. 2-я - 4-я серии

17:30 Половинки невозможного. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Хроники перелома. Горбачёв против Политбюро

00:10 90-е. С Новой Россией!

00:50 Специальный репортаж. По обе стороны зимы

01:15 Звёздный суд

01:55 Звёздные приживалы

02:35 Тиран, насильник, муж

03:15 Ребенок или роль?

04:00 Четыре кризиса любви. 1-я серия

04:44 Четыре кризиса любви. 2-я серия



НТВ



04:55 Новогодняя сказка для взрослых

05:45 Горюнов-2. 9-я серия

06:35 Горюнов-2. 10-я серия

07:25 Дальнобойщик

08:00 Сегодня

08:20 Дальнобойщик

09:35 Эволюция топлива

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Динозавр. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Динозавр. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

19:00 Сегодня

19:20 Пётр I: Последний царь и первый император

22:10 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний

01:15 Медвежий угол. 26-я - 30-я серии

04:50 Я - Ангина!



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-5. Молниеносная смерть

05:25 Великолепная пятёрка-2. Свадебный фотограф

06:10 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть

06:45 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть

07:25 Отцы

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой

10:50 Убить дважды. 1-я - 4-я серии

14:40 Наводчица. 1-я - 4-я серии

18:15 След. Трансплантация

19:05 След. Спутанные карты

19:50 След. Партнеры

20:40 След. Очищение

21:25 След. Стук сердца

22:10 След. Маски

23:15 След. Матриархат

00:00 Известия. Главное

01:00 Прокурорская проверка. Билет в один конец

01:55 Прокурорская проверка. Последняя надежда

02:50 Прокурорская проверка. Последнее дефиле

03:45 Прокурорская проверка. Берегись автомобилей

04:40 Прокурорская проверка. Качели



Домашний



03:45 По делам несовершеннолетних

05:25 6 кадров

05:30 Лабиринт иллюзий. 1-я и 2-я серии

06:30 Лабиринт иллюзий. 2-я - 4-я серии

09:00 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии

11:10 По праву любви. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 116-я - 119-я серии

22:15 Её секрет. 1-я - 4-я серии

01:25 По праву любви. 1-я - 4-я серии

04:05 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:25 Comedy Баттл. 37-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

07:00 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 5. 134-я серия

08:00 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 6. 159-я серия

08:55 Модные игры. Сезон 2. 20-я серия

09:30 Мужчина с гарантией

11:10 Бабушка лёгкого поведения

12:55 Бабушка лёгкого поведения-2

14:40 Прабабушка лёгкого поведения

16:30 Два холма. 1-я - 13-я серии

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 56-я серия

00:05 С Новым годом, мамы!

01:45 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 121-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия

04:05 Comedy Баттл. 38-я серия

04:50 Comedy Баттл. 39-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 7. 2-я серия

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 276-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 277-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Праздник моря

06:50 Три кота. Компот-исследователь

06:55 Три кота. Коллекция

07:00 Три кота. Брызгалки

07:10 Три кота. Папа разбойник

07:15 Три кота. Старые вещи по-новому

07:20 Три кота. Капризы погоды

07:25 Три кота. Урчащие животы

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек. Волшебные копытца

07:50 Отель у овечек. День и ночь вверх ногами

07:55 Отель у овечек. Лучший помощник

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 1-я часть

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 2-я часть

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 5-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 12. 7-я серия

10:00 Уральские пельмени. Визги шампанского

10:05 Ералаш в кино. Выпуск №1

11:10 Громобой

12:55 Валериан и город тысячи планет

15:30 Голодные игры

18:10 Голодные игры: И вспыхнет пламя

21:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

23:20 Неудержимые-2

01:05 Неудержимые-3

02:55 6 кадров. Сезон 5. 30-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 5. 31-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 5. 32-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 4. 23-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 5. 33-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия



Матч ТВ



04:00 Смешанные единоборства. One FC. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 С бору по сосенке

10:20 Кругосветное путешествие Болека и Лёлека

10:40 Валерий Харламов. На высокой скорости

11:45 Все на Матч!

12:20 Новости

12:25 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов«. Прямой эфир

13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень». Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нефтяник» (Оренбург). Прямой эфир

18:25 Новости

18:30 Валерий Харламов. На высокой скорости

19:35 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Милан». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Верона». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Астана» (Казахстан)

02:55 Новости

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - Н. Имавов. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Когда у Киева закончатся снаряды?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: 5 главных нацистов

18:00 По соображениям совести

20:30 Перл Харбор

23:50 Мидуэй

02:10 Оверлорд

03:45 Тайны Чапман



Звезда



04:40 «Псевдоним «Албанец»-2». 13-я и 16-я серии

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Победоносцы

09:45 Веселые ребята

11:45 Легенды музыки. Дмитрий Хворостовский

12:10 Легенды науки. Николай Пирогов

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Дорога победы

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт

15:35 Война миров

16:40 Экипаж машины боевой

18:00 Новости дня

18:30 Узник замка Иф

22:45 Сувенир для прокурора

00:10 Русская рулетка. Женский вариант

02:05 Контрабанда

03:30 Провал Канариса

04:15 «Псевдоним «Албанец»-2». 17-я и 18-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Петух и краски». «Три синих-синих озера малинового цвета...». «Ночь перед Рождеством»

07:50 Ганна Главари

09:05 Передвижники. Иван Крамской

09:35 Старый Новый год

11:50 Эффект бабочки. Викинги. Нападение на королевство франков

12:20 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло

14:20 Озеро Балатон - живое зеркало природы

15:15 Рассказы из русской истории

16:00 80 лет со дня рождения Мариса Янсонса. «Энигма«

16:45 Открытие I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

18:10 Человек-амфибия

19:45 Космическая одиссея 1991 год

20:25 Синдром Мюнхгаузена

21:05 Тот самый Мюнхгаузен

23:20 Семейка Аддамс

01:00 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари

01:40 Искатели. Мистификации супрематического короля

02:25 «История одного преступления». «Мартынко»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 4-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 15-я серия - «Торт «Мадагаскар» для Романа Каграманова и Евгения Ершова»

06:40 Снежная королева-3. Огонь и лёд

08:10 История Золушки

10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 16-я серия

11:50 Четыре свадьбы. Сезон 4. 7-я серия

13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

18:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 5-я серия

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 6-я серия

22:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия

00:00 Отчаянный

02:00 Пятница News. 4-я серия

02:20 Древние. Сезон 4. 10-я серия

03:00 Древние. Сезон 4. 11-я серия

03:40 Пятница News. 4-я серия

04:10 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»

04:30 Простоквашино. Сезон 1. 26-я - 29-я серии



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:40 Женитьба Бальзаминова

08:10 Рожденные в СССР

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Сказка о потерянном времени

11:35 Экспроприатор. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Экспроприатор. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Экспроприатор. 7-я - 16-я серии

03:20 Путь сквозь снега

04:50 Ночь одинокого филина



Время начала передач - московское.



















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