Программа передач, ТВ программа на 15 января 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 15 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 15.01.2023
1 канал
04:30 Дон Сезар де Базан
06:00 Новости
06:10 Дон Сезар де Базан
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Валерий Харламов. На высокой скорости«. К 75-летию Легенды №17
11:10 Повара на колесах. Ростов
12:00 Новости
12:15 «Наш Новый год». Большой праздничный концерт
14:20 «Главная роль его жизни». К 100-летию знаменитого актера Евгения Весника
15:20 Трембита
17:10 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
18:00 Вечерние новости
19:00 «Поем на кухне всей страной». Финал
21:00 Время
22:35 «Нефутбол»
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
04:05 Со дна вершины
05:58 Перерыв в вещании
06:20 Подари мне немного тепла
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Людмила Николаева
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Чужое счастье. 2-я часть
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Если бы я тебя любил...
03:20 Подари мне немного тепла
ТВЦ
04:44 Четыре кризиса любви. 2-я серия
05:50 Похищенный. 1-я серия
06:33 Похищенный. 2-я серия
07:20 Любовь на выживание. 1-я серия
08:11 Любовь на выживание. 2-я серия
09:00 Здоровый смысл
09:30 Забудь меня, мама!
11:30 События
11:45 Возвращение «Святого Луки»
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт
16:05 Баловень судьбы. 1-я - 4-я серии
18:10 Не в деньгах счастье. 1-я - 4-я серии
21:45 Не в деньгах счастье-2. 1-я - 3-я серии
00:05 События
00:20 Не в деньгах счастье-2. 4-я серия
01:10 Григорий Горин. Формула смеха
01:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:00 Половинки невозможного. 1-я - 4-я серии
04:55 Москва резиновая
НТВ
04:50 Я - Ангина!
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии
19:00 Сегодня
19:20 Новогодняя Маска + Аватар
00:55 Основано на реальных событиях
03:35 Медвежий угол. 31-я серия
04:10 Медвежий угол. 32-я серия
5 канал
05:00 Прокурорская проверка. Качели
05:35 Прокурорская проверка. Красота убьет мир
06:30 Кома. 1-я - 4-я серии
09:40 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии
13:25 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии
17:20 След. Омоложение
18:10 След. Разоблачитель
19:00 След. Зимний футбол
19:45 След. Рекламная акция
20:35 След. Папина дочка
21:25 След. Белая стрела
22:30 След. Волчья яма
23:20 След. Турнир
00:10 След. Привидение
00:45 След. Большой новогодний куш
01:25 След. Главная роль
02:00 Кома. 1-я - 4-я серии
Домашний
04:05 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии
05:45 Девичник. 1-я и 2-я серии
06:30 Девичник. 2-я - 4-я серии
09:15 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии
11:10 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии
15:10 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 120-я - 123-я серии
22:15 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
01:45 По праву любви. 5-я - 8-я серии
04:50 6 кадров
ТНТ
04:50 Comedy Баттл. 39-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия
06:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия
07:00 С Новым годом, мамы!
08:40 Мужчина с гарантией
10:25 СашаТаня. Сезон 7. 259-я - 265-я серии
13:55 Форсаж: Хоббс и Шоу
16:35 Чарли и шоколадная фабрика
18:50 Тарзан. Легенда
21:00 Концерты. 10-я серия
22:00 Концерты. 9-я серия
23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 743-я серия - «Концерт Павла Воли»
00:00 Безбрачная неделя
01:45 Импровизация. Сезон 5. 122-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 123-я серия
03:20 Comedy Баттл. 40-я серия - «Финал»
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия
05:20 Мой друг зонтик
05:30 Дядя Стёпа - милиционер
05:50 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 261-я серия
06:05 Фиксики. Цепная реакция
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Морское чудище
06:50 Три кота. Машина для Коржика
06:55 Три кота. Музыкальная вечеринка
07:00 Три кота. Границы
07:05 Три кота. Будь здоров
07:10 Три кота. Договор
07:15 Три кота. Хоккей
07:20 Три кота. Успешные гастроли
07:25 Три кота. Возвращение домой
07:30 Царевны. Наша Даша
07:35 Царевны. Могучая перчатка
07:45 Царевны. Тяп-ляп
07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Э»
08:40 Большое путешествие
10:20 Детектив Финник
11:30 Прыгучая братва
13:15 Ночь в музее
15:20 Ночь в музее 2
17:20 Ночь в музее: Секрет гробницы
19:10 Пламенное сердце
21:00 Спасатели Малибу
23:15 Его собачье дело
01:00 Джек Райан: Теория хаоса
02:35 6 кадров. Сезон 7. 13-я - 19-я серии
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - Н. Имавов. Прямой эфир
05:30 Матч! Парад
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Приключения Болека и Лёлека
10:40 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
12:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:50 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
14:55 Гандбол. Газпром лига. «Зенит» (Россия) - «Мешков Брест» (Белоруссия). Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. КПРФ (Москва) - «Новая генерация» (Сыктывкар). Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - Н. Имавов
21:00 Все на Матч!
21:50 Новости
21:55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Прямой эфир
00:15 Все на Матч!
01:00 Биатлон. Кубок России. Масс-старт
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Хищники
14:50 «Команда «А»
17:00 Три икса
19:10 Три икса: Мировое господство
21:00 Бладшот
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:15 «Псевдоним «Албанец»-2». 17-я и 18-я серии
05:50 «Псевдоним «Албанец»-2». 19-я и 20-я серии
07:35 Экипаж машины боевой
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №125
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Герасимов
13:10 Специальный репортаж
14:10 Марш-бросок. Особые обстоятельства
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Выкуп
01:30 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
03:45 Марш-бросок. Особые обстоятельства
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Ну, погоди!». «Щелкунчик». «Снежная королева»
08:15 Человек-амфибия
09:50 Запечатленное время. Встреча с Ихтиандром
10:15 Тайны старого чердака. Как художники всё изменили
10:45 «Актерские байки». 100 лет со дня рождения Евгения Весника
11:40 Вас вызывает Таймыр
13:10 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари
13:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Толстой
14:20 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Виктор Гюго. «Последний день приговоренного к смерти»
15:00 Константин Кузнецов. Возвращение
15:20 Похитители велосипедов
17:00 Пешком... Москва нескучная
17:30 Восточный экспресс. Поезд, изменивший историю
18:30 Романтика романса. «Эй, ухнем!». Вспоминая великих басов ХХ века
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Визит дамы
22:30 Саша Вальц. Портрет
23:30 Балет «Ромео и Джульетта»
01:20 «32 декабря». «Очень синяя борода»
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00
Пятница
05:00 Пятница News. 5-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина» для Вероны»
06:35 Простоквашино. Сезон 1. 37-я серия
06:40 Три мушкетера
08:20 Мой домашний динозавр
10:20 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
11:30 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»
12:40 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»
13:40 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
14:40 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
15:50 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»
16:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
17:50 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
18:50 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»
20:00 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»
21:00 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»
22:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
23:00 Мальчишник в Вегасе
01:00 Машина времени
02:30 Пятница News. 5-я серия
02:50 Древние. Сезон 4. 13-я серия
03:30 Древние. Сезон 4. 1-я серия
04:10 Пятница News. 5-я серия
04:40 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»
МИР
05:00 Ночь одинокого филина
06:25 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:45 Мультфильмы
08:05 Сказка о потерянном времени
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:15 Линия Марты. 1-я - 4-я серии
14:10 Ладога. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 Ладога. 2-я - 4-я серии
18:30 Вместе
19:30 Экспроприатор. 1-я - 5-я серии
00:00 Вместе
01:00 Экспроприатор. 5-я - 10-я серии
Время начала передач - московское.