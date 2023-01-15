Программа передач, ТВ программа на 15 января 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 15 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 15.01.2023



1 канал



04:30 Дон Сезар де Базан

06:00 Новости

06:10 Дон Сезар де Базан

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Валерий Харламов. На высокой скорости«. К 75-летию Легенды №17

11:10 Повара на колесах. Ростов

12:00 Новости

12:15 «Наш Новый год». Большой праздничный концерт

14:20 «Главная роль его жизни». К 100-летию знаменитого актера Евгения Весника

15:20 Трембита

17:10 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

18:00 Вечерние новости

19:00 «Поем на кухне всей страной». Финал

21:00 Время

22:35 «Нефутбол»

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



04:05 Со дна вершины

05:58 Перерыв в вещании

06:20 Подари мне немного тепла

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Людмила Николаева

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Чужое счастье. 2-я часть

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Если бы я тебя любил...

03:20 Подари мне немного тепла



ТВЦ



04:44 Четыре кризиса любви. 2-я серия

05:50 Похищенный. 1-я серия

06:33 Похищенный. 2-я серия

07:20 Любовь на выживание. 1-я серия

08:11 Любовь на выживание. 2-я серия

09:00 Здоровый смысл

09:30 Забудь меня, мама!

11:30 События

11:45 Возвращение «Святого Луки»

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт

16:05 Баловень судьбы. 1-я - 4-я серии

18:10 Не в деньгах счастье. 1-я - 4-я серии

21:45 Не в деньгах счастье-2. 1-я - 3-я серии

00:05 События

00:20 Не в деньгах счастье-2. 4-я серия

01:10 Григорий Горин. Формула смеха

01:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:00 Половинки невозможного. 1-я - 4-я серии

04:55 Москва резиновая



НТВ



04:50 Я - Ангина!

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии

19:00 Сегодня

19:20 Новогодняя Маска + Аватар

00:55 Основано на реальных событиях

03:35 Медвежий угол. 31-я серия

04:10 Медвежий угол. 32-я серия



5 канал



05:00 Прокурорская проверка. Качели

05:35 Прокурорская проверка. Красота убьет мир

06:30 Кома. 1-я - 4-я серии

09:40 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии

13:25 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии

17:20 След. Омоложение

18:10 След. Разоблачитель

19:00 След. Зимний футбол

19:45 След. Рекламная акция

20:35 След. Папина дочка

21:25 След. Белая стрела

22:30 След. Волчья яма

23:20 След. Турнир

00:10 След. Привидение

00:45 След. Большой новогодний куш

01:25 След. Главная роль

02:00 Кома. 1-я - 4-я серии



Домашний



04:05 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии

05:45 Девичник. 1-я и 2-я серии

06:30 Девичник. 2-я - 4-я серии

09:15 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии

11:10 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии

15:10 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 120-я - 123-я серии

22:15 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

01:45 По праву любви. 5-я - 8-я серии

04:50 6 кадров



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 39-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия

06:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия

07:00 С Новым годом, мамы!

08:40 Мужчина с гарантией

10:25 СашаТаня. Сезон 7. 259-я - 265-я серии

13:55 Форсаж: Хоббс и Шоу

16:35 Чарли и шоколадная фабрика

18:50 Тарзан. Легенда

21:00 Концерты. 10-я серия

22:00 Концерты. 9-я серия

23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 743-я серия - «Концерт Павла Воли»

00:00 Безбрачная неделя

01:45 Импровизация. Сезон 5. 122-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 5. 123-я серия

03:20 Comedy Баттл. 40-я серия - «Финал»



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия

05:20 Мой друг зонтик

05:30 Дядя Стёпа - милиционер

05:50 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 261-я серия

06:05 Фиксики. Цепная реакция

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Морское чудище

06:50 Три кота. Машина для Коржика

06:55 Три кота. Музыкальная вечеринка

07:00 Три кота. Границы

07:05 Три кота. Будь здоров

07:10 Три кота. Договор

07:15 Три кота. Хоккей

07:20 Три кота. Успешные гастроли

07:25 Три кота. Возвращение домой

07:30 Царевны. Наша Даша

07:35 Царевны. Могучая перчатка

07:45 Царевны. Тяп-ляп

07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Э»

08:40 Большое путешествие

10:20 Детектив Финник

11:30 Прыгучая братва

13:15 Ночь в музее

15:20 Ночь в музее 2

17:20 Ночь в музее: Секрет гробницы

19:10 Пламенное сердце

21:00 Спасатели Малибу

23:15 Его собачье дело

01:00 Джек Райан: Теория хаоса

02:35 6 кадров. Сезон 7. 13-я - 19-я серии



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - Н. Имавов. Прямой эфир

05:30 Матч! Парад

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Приключения Болека и Лёлека

10:40 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

12:05 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:50 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

14:55 Гандбол. Газпром лига. «Зенит» (Россия) - «Мешков Брест» (Белоруссия). Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. КПРФ (Москва) - «Новая генерация» (Сыктывкар). Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - Н. Имавов

21:00 Все на Матч!

21:50 Новости

21:55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Прямой эфир

00:15 Все на Матч!

01:00 Биатлон. Кубок России. Масс-старт



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Хищники

14:50 «Команда «А»

17:00 Три икса

19:10 Три икса: Мировое господство

21:00 Бладшот

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:15 «Псевдоним «Албанец»-2». 17-я и 18-я серии

05:50 «Псевдоним «Албанец»-2». 19-я и 20-я серии

07:35 Экипаж машины боевой

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №125

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Герасимов

13:10 Специальный репортаж

14:10 Марш-бросок. Особые обстоятельства

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Выкуп

01:30 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии

03:45 Марш-бросок. Особые обстоятельства



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Ну, погоди!». «Щелкунчик». «Снежная королева»

08:15 Человек-амфибия

09:50 Запечатленное время. Встреча с Ихтиандром

10:15 Тайны старого чердака. Как художники всё изменили

10:45 «Актерские байки». 100 лет со дня рождения Евгения Весника

11:40 Вас вызывает Таймыр

13:10 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари

13:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Толстой

14:20 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Виктор Гюго. «Последний день приговоренного к смерти»

15:00 Константин Кузнецов. Возвращение

15:20 Похитители велосипедов

17:00 Пешком... Москва нескучная

17:30 Восточный экспресс. Поезд, изменивший историю

18:30 Романтика романса. «Эй, ухнем!». Вспоминая великих басов ХХ века

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Визит дамы

22:30 Саша Вальц. Портрет

23:30 Балет «Ромео и Джульетта»

01:20 «32 декабря». «Очень синяя борода»

02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00



Пятница



05:00 Пятница News. 5-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина» для Вероны»

06:35 Простоквашино. Сезон 1. 37-я серия

06:40 Три мушкетера

08:20 Мой домашний динозавр

10:20 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

11:30 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»

12:40 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»

13:40 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

14:40 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

15:50 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»

16:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

17:50 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

18:50 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

20:00 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»

21:00 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»

22:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

23:00 Мальчишник в Вегасе

01:00 Машина времени

02:30 Пятница News. 5-я серия

02:50 Древние. Сезон 4. 13-я серия

03:30 Древние. Сезон 4. 1-я серия

04:10 Пятница News. 5-я серия

04:40 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»



МИР



05:00 Ночь одинокого филина

06:25 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:45 Мультфильмы

08:05 Сказка о потерянном времени

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:15 Линия Марты. 1-я - 4-я серии

14:10 Ладога. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Ладога. 2-я - 4-я серии

18:30 Вместе

19:30 Экспроприатор. 1-я - 5-я серии

00:00 Вместе

01:00 Экспроприатор. 5-я - 10-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 14 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 13 января 2023 Программа Пятница на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа СТС на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа ТНТ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день



