Программа передач, ТВ программа на 16 января 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 16 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 16.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях». 1-я серия

22:35 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 5-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Трагедия в семье Маклакова: убита известная радиоведущая

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 9. 1-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 9. 2-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 2. «Мужские игры», 1-я часть

03:00 Каменская 2. «Мужские игры», 2-я часть

03:55 Личное дело. 32-я серия



ТВЦ



04:55 Москва резиновая

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Экипаж

08:45 Не в деньгах счастье. 1-я серия

09:51 Не в деньгах счастье. 2-я серия

10:40 Андрей Ростоцкий. Бег иноходца

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 17-я серия

12:42 Анна-детективъ-2. 18-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Долинский

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

15:20 Свои. Сезон 2. 17-я серия

16:12 Свои. Сезон 2. 14-я серия

17:00 Звёзды лёгкого поведения

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Синичка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Бай-Байден

23:10 Знак качества. Говядина

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:40 Хроники перелома. Горбачёв против Политбюро

01:25 Вдовьи cлёзы

02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 1-й - «Императорский поезд. Роковой маршрут»

02:40 Осторожно, мошенники! Сертификат без качества

03:10 Анна-детективъ-2. 17-я серия

03:53 Анна-детективъ-2. 18-я серия

04:40 Андрей Ростоцкий. Бег иноходца



НТВ



04:10 Медвежий угол. 32-я серия

05:05 Их нравы

05:24 Перерыв в вещании

05:25 Пять минут тишины. 1-я - 3-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Янтарная лихорадка», 1-я и 2-я серии. «Шантаж», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Янтарная лихорадка», 1-я и 2-я серии. «Шантаж», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Безсоновъ. «Не такой, как все», 1-я и 2-я серии

22:00 Чужая стая. 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чужая стая. 1-я и 2-я серии

00:25 Чума. «Залетный», 1-я и 2-я серии

01:30 Чума. «Бесплатный сыр», 1-я серия

02:40 Бомбила. 1-я - 4-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Криминальное наследство. 1-я серия

06:10 Криминальное наследство. 2-я серия

06:50 Убить дважды. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Убить дважды. 3-я серия

10:10 Убить дважды. 4-я серия

11:10 Наводчица. 1-я серия

12:05 Наводчица. 2-я серия

13:00 Известия

13:30 Наводчица. 3-я серия

14:25 Наводчица. 4-я серия

15:20 Отпуск за период службы. 1-я - 3-я серии

17:30 Известия

18:00 Отпуск за период службы. 3-я серия

18:55 Отпуск за период службы. 4-я серия

19:55 След. Подмосковный потрошитель

20:40 След. Мороз

21:25 След. Вино Славы

22:20 Великолепная пятёрка-5. Не царское дело

23:10 Великолепная пятёрка-2. Человек в окне

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ромео минус Джульетта

01:20 След. Звонок

02:05 След. Шаткое равновесие

02:50 След. Сестра немилосердия

03:25 Детективы. Фантом

04:00 Детективы. Овощ

04:30 Детективы. Дым



Домашний



05:00 Любовь и немножко пломбира

06:30 6 кадров

07:05 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Заменитель сахара». «Принцесса с лопатой»

13:30 Порча. Пустая память

14:00 Знахарка. Вторая мама

14:35 Верну любимого. Второй шанс

15:05 Её секрет. 1-я - 4-я серии

19:00 Первокурсница. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. Пустая память

23:30 Знахарка. Вторая мама

00:00 Верну любимого. Второй шанс

00:30 Понять. Простить. «Заменитель сахара». «Принцесса с лопатой»

01:30 Тест на отцовство

03:10 Давай разведёмся!

04:00 6 кадров

04:10 Напарницы. 1-я серия



ТНТ



05:00 Comedy Баттл. 41-я серия - «Спецдайджест»

05:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

07:35 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 38-я серия

09:30 Универ. Новая общага. 39-я серия - «Возвращение»

10:00 Универ. Новая общага. 40-я серия - «Беременная»

10:30 Универ. Новая общага. 41-я серия - «Детектив»

11:00 Универ. Новая общага. 42-я серия - «Шовинист»

11:30 Универ. Новая общага. 43-я серия - «Ограбление»

12:00 Универ. Новая общага. 44-я серия - «Сосед»

12:30 Универ. Новая общага. 45-я серия - «Выборы»

13:00 Универ. Новая общага. 46-я серия - «Майкл + Ксения»

13:30 СашаТаня. 47-я - 53-я серии

17:00 СашаТаня. Сезон 6. 240-я - 245-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 265-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 266-я серия

21:00 Стрим. 5-я серия

21:30 Стрим. 6-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. 1-я серия

23:00 Реальные пацаны против зомби

00:50 Импровизация. Сезон 5. 124-я серия

01:45 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 5. 141-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 126-я серия

03:20 Comedy Баттл. 1-я серия

04:05 Comedy Баттл. 2-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 7. 19-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия

05:20 Муха-Цокотуха

05:30 Гадкий утенок

05:50 Ералаш. Сезон 1. 262-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 263-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 47-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 49-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 50-я - 53-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

07:10 Лунтик и его друзья

07:15 Пламенное сердце

09:00 Голодные игры

11:45 Голодные игры: И вспыхнет пламя

14:35 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

16:55 Жена олигарха. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

20:00 Восстание планеты обезьян

22:00 Шестой день

00:25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 2-я серия

01:20 Завтрак у папы

02:45 6 кадров. Сезон 2. 6-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 2. 15-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 2. 16-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 3. 14-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 3. 15-я серия



Матч ТВ



01:00 Биатлон. Кубок России. Масс-старт

06:00 Профилактика на канале с 6.00 до 10.00

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Мужчины. Прямой эфир

11:20 Все на Матч!

11:50 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Женщины. Прямой эфир

12:40 Все на Матч!

13:10 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Мужчины. Финал. Прямой эфир

14:05 Все на Матч!

14:20 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Женщины. Финал. Прямой эфир

15:25 Новости

15:30 Громко

16:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Финал. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая миля»

02:00 Гандбол. Газпром лига. ЦСКА (Россия) - «Машека» (Белоруссия)

03:30 Новости

03:35 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Мужчины. Финал

04:20 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Женщины. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 По соображениям совести

22:35 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Мотылек

02:40 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



03:45 Марш-бросок. Особые обстоятельства

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Веселые ребята

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:00 Позывной «Стая». Остров смерти

15:00 Военные новости

15:05 Позывной «Стая». Остров смерти

16:05 Позывной «Стая». Попутный ветер

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Восточный фронт. Маньчжурская операция

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Побег «Мулата». Разведчик Литвин»

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Лиха беда начало

00:55 Бастионы России

03:10 Зафронтовые разведчики

03:50 Позывной «Стая«. Остров смерти



Культура



02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Особняки Морозовых

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Толстой

07:30 Новости культуры

07:35 Новые люди Переславля и окрестностей

08:20 Новости культуры

08:30 Рожденная революцией. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Театральные встречи. В гостях у Театра имени Моссовета». Ведущий Ростислав Плятт. 1980

12:20 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своих», 1-я серия

13:35 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло

14:05 Линия жизни. Дмитрий Лысенков

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Восточный экспресс. Поезд, изменивший историю

16:20 Цвет времени. Анри Матисс

16:35 Рожденная революцией. 5-я серия

18:10 Мастера мировой концертной сцены. Елена Башкирова, Менахем Пресслер, Эммануэль Паю

19:00 «Константин Станиславский. После «Моей жизни в искусстве». 1-я часть

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Оттаявший мир

21:35 Сати. Нескучная классика... С Александром Васильевым

22:15 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своих», 1-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Театральные встречи. В гостях у Театра имени Моссовета». Ведущий Ростислав Плятт. 1980

01:00 Цвет времени. Анри Матисс

01:15 Мастера мировой концертной сцены. Елена Башкирова, Менахем Пресслер, Эммануэль Паю

02:00 Храм

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 4-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»

07:50 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

08:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

09:50 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

11:20 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

12:10 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия

14:00 Битва шефов. Сезон 2. 2-я - 5-я серии

23:10 Мальчишник: Часть 3

01:00 Пятница News. 6-я серия

01:30 Древние. Сезон 4. 2-я - 4-я серии

03:20 Пятница News. 5-я серия

03:50 Зов крови. Сезон 1. 1-я серия - «Денис и Яна»



МИР



05:00 Экспроприатор. 12-я - 16-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Всемирные игры разума

10:55 Назад в будущее

11:40 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните!

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Кулинар. 11-я - 13-я серии

01:15 Первая перчатка

02:35 Развод



Время начала передач - московское.



















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