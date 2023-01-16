Программа передач, ТВ программа на 16 января 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 16 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 16.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях». 1-я серия
22:35 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 5-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Трагедия в семье Маклакова: убита известная радиоведущая
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 9. 1-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 9. 2-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 2. «Мужские игры», 1-я часть
03:00 Каменская 2. «Мужские игры», 2-я часть
03:55 Личное дело. 32-я серия
ТВЦ
04:55 Москва резиновая
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Экипаж
08:45 Не в деньгах счастье. 1-я серия
09:51 Не в деньгах счастье. 2-я серия
10:40 Андрей Ростоцкий. Бег иноходца
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 17-я серия
12:42 Анна-детективъ-2. 18-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Долинский
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
15:20 Свои. Сезон 2. 17-я серия
16:12 Свои. Сезон 2. 14-я серия
17:00 Звёзды лёгкого поведения
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Синичка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Бай-Байден
23:10 Знак качества. Говядина
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:40 Хроники перелома. Горбачёв против Политбюро
01:25 Вдовьи cлёзы
02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 1-й - «Императорский поезд. Роковой маршрут»
02:40 Осторожно, мошенники! Сертификат без качества
03:10 Анна-детективъ-2. 17-я серия
03:53 Анна-детективъ-2. 18-я серия
04:40 Андрей Ростоцкий. Бег иноходца
НТВ
04:10 Медвежий угол. 32-я серия
05:05 Их нравы
05:24 Перерыв в вещании
05:25 Пять минут тишины. 1-я - 3-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Янтарная лихорадка», 1-я и 2-я серии. «Шантаж», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Янтарная лихорадка», 1-я и 2-я серии. «Шантаж», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Безсоновъ. «Не такой, как все», 1-я и 2-я серии
22:00 Чужая стая. 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чужая стая. 1-я и 2-я серии
00:25 Чума. «Залетный», 1-я и 2-я серии
01:30 Чума. «Бесплатный сыр», 1-я серия
02:40 Бомбила. 1-я - 4-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Криминальное наследство. 1-я серия
06:10 Криминальное наследство. 2-я серия
06:50 Убить дважды. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Убить дважды. 3-я серия
10:10 Убить дважды. 4-я серия
11:10 Наводчица. 1-я серия
12:05 Наводчица. 2-я серия
13:00 Известия
13:30 Наводчица. 3-я серия
14:25 Наводчица. 4-я серия
15:20 Отпуск за период службы. 1-я - 3-я серии
17:30 Известия
18:00 Отпуск за период службы. 3-я серия
18:55 Отпуск за период службы. 4-я серия
19:55 След. Подмосковный потрошитель
20:40 След. Мороз
21:25 След. Вино Славы
22:20 Великолепная пятёрка-5. Не царское дело
23:10 Великолепная пятёрка-2. Человек в окне
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ромео минус Джульетта
01:20 След. Звонок
02:05 След. Шаткое равновесие
02:50 След. Сестра немилосердия
03:25 Детективы. Фантом
04:00 Детективы. Овощ
04:30 Детективы. Дым
Домашний
05:00 Любовь и немножко пломбира
06:30 6 кадров
07:05 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Заменитель сахара». «Принцесса с лопатой»
13:30 Порча. Пустая память
14:00 Знахарка. Вторая мама
14:35 Верну любимого. Второй шанс
15:05 Её секрет. 1-я - 4-я серии
19:00 Первокурсница. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. Пустая память
23:30 Знахарка. Вторая мама
00:00 Верну любимого. Второй шанс
00:30 Понять. Простить. «Заменитель сахара». «Принцесса с лопатой»
01:30 Тест на отцовство
03:10 Давай разведёмся!
04:00 6 кадров
04:10 Напарницы. 1-я серия
ТНТ
05:00 Comedy Баттл. 41-я серия - «Спецдайджест»
05:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
07:35 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 38-я серия
09:30 Универ. Новая общага. 39-я серия - «Возвращение»
10:00 Универ. Новая общага. 40-я серия - «Беременная»
10:30 Универ. Новая общага. 41-я серия - «Детектив»
11:00 Универ. Новая общага. 42-я серия - «Шовинист»
11:30 Универ. Новая общага. 43-я серия - «Ограбление»
12:00 Универ. Новая общага. 44-я серия - «Сосед»
12:30 Универ. Новая общага. 45-я серия - «Выборы»
13:00 Универ. Новая общага. 46-я серия - «Майкл + Ксения»
13:30 СашаТаня. 47-я - 53-я серии
17:00 СашаТаня. Сезон 6. 240-я - 245-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 265-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 266-я серия
21:00 Стрим. 5-я серия
21:30 Стрим. 6-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. 1-я серия
23:00 Реальные пацаны против зомби
00:50 Импровизация. Сезон 5. 124-я серия
01:45 Импровизация. Новогодний выпуск. Сезон 5. 141-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 126-я серия
03:20 Comedy Баттл. 1-я серия
04:05 Comedy Баттл. 2-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 7. 19-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия
05:20 Муха-Цокотуха
05:30 Гадкий утенок
05:50 Ералаш. Сезон 1. 262-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 263-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 47-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 49-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 50-я - 53-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
07:10 Лунтик и его друзья
07:15 Пламенное сердце
09:00 Голодные игры
11:45 Голодные игры: И вспыхнет пламя
14:35 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
16:55 Жена олигарха. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
20:00 Восстание планеты обезьян
22:00 Шестой день
00:25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 2-я серия
01:20 Завтрак у папы
02:45 6 кадров. Сезон 2. 6-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 2. 15-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 2. 16-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 3. 14-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 3. 15-я серия
Матч ТВ
01:00 Биатлон. Кубок России. Масс-старт
06:00 Профилактика на канале с 6.00 до 10.00
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Мужчины. Прямой эфир
11:20 Все на Матч!
11:50 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Женщины. Прямой эфир
12:40 Все на Матч!
13:10 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Мужчины. Финал. Прямой эфир
14:05 Все на Матч!
14:20 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Женщины. Финал. Прямой эфир
15:25 Новости
15:30 Громко
16:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Финал. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая миля»
02:00 Гандбол. Газпром лига. ЦСКА (Россия) - «Машека» (Белоруссия)
03:30 Новости
03:35 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Мужчины. Финал
04:20 Биатлон. Чемпионат России. Суперспринт. Женщины. Финал
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 По соображениям совести
22:35 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Мотылек
02:40 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
03:45 Марш-бросок. Особые обстоятельства
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Веселые ребята
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:00 Позывной «Стая». Остров смерти
15:00 Военные новости
15:05 Позывной «Стая». Остров смерти
16:05 Позывной «Стая». Попутный ветер
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Восточный фронт. Маньчжурская операция
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Побег «Мулата». Разведчик Литвин»
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Лиха беда начало
00:55 Бастионы России
03:10 Зафронтовые разведчики
03:50 Позывной «Стая«. Остров смерти
Культура
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Особняки Морозовых
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Толстой
07:30 Новости культуры
07:35 Новые люди Переславля и окрестностей
08:20 Новости культуры
08:30 Рожденная революцией. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Театральные встречи. В гостях у Театра имени Моссовета». Ведущий Ростислав Плятт. 1980
12:20 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своих», 1-я серия
13:35 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло
14:05 Линия жизни. Дмитрий Лысенков
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Восточный экспресс. Поезд, изменивший историю
16:20 Цвет времени. Анри Матисс
16:35 Рожденная революцией. 5-я серия
18:10 Мастера мировой концертной сцены. Елена Башкирова, Менахем Пресслер, Эммануэль Паю
19:00 «Константин Станиславский. После «Моей жизни в искусстве». 1-я часть
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Оттаявший мир
21:35 Сати. Нескучная классика... С Александром Васильевым
22:15 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своих», 1-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Театральные встречи. В гостях у Театра имени Моссовета». Ведущий Ростислав Плятт. 1980
01:00 Цвет времени. Анри Матисс
01:15 Мастера мировой концертной сцены. Елена Башкирова, Менахем Пресслер, Эммануэль Паю
02:00 Храм
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 4-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»
07:50 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
08:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
09:50 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
11:20 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
12:10 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия
14:00 Битва шефов. Сезон 2. 2-я - 5-я серии
23:10 Мальчишник: Часть 3
01:00 Пятница News. 6-я серия
01:30 Древние. Сезон 4. 2-я - 4-я серии
03:20 Пятница News. 5-я серия
03:50 Зов крови. Сезон 1. 1-я серия - «Денис и Яна»
МИР
05:00 Экспроприатор. 12-я - 16-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Всемирные игры разума
10:55 Назад в будущее
11:40 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните!
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Кулинар. 11-я - 13-я серии
01:15 Первая перчатка
02:35 Развод
Время начала передач - московское.