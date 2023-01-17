Программа передач, ТВ программа на 17 января 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 17 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 17.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях». 2-я серия
22:40 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 6-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 9. 3-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 9. 4-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 2. «Мужские игры», 3-я часть
03:00 Каменская 2. «Мужские игры», 4-я часть
03:55 Личное дело. 33-я серия
ТВЦ
04:40 Андрей Ростоцкий. Бег иноходца
05:20 Мой герой. Владимир Долинский
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Еда в холода
08:40 Не в деньгах счастье. 3-я серия
09:39 Не в деньгах счастье. 4-я серия
10:40 Виктор Проскурин. Бей первым!
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 19-я серия
12:47 Анна-детективъ-2. 20-я серия
13:40 Мой герой. Теона Контридзе
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38
15:20 Свои. Сезон 2. 15-я серия
16:13 Свои. Сезон 2. 8-я серия
17:00 Дамские негодники
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Синичка 2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Ласточки КГБ
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. С Новой Россией!
01:25 Советские мафии. Оборотни в погонах
02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 2-й - «Николай II (Второй). Александра Федоровна и Григорий Распутин»
02:45 Осторожно, мошенники! Дачный лохотрон
03:15 Анна-детективъ-2. 19-я серия
03:58 Анна-детективъ-2. 20-я серия
04:40 Виктор Проскурин. Бей первым!
НТВ
04:40 Бомбила. 4-я серия
05:20 Пять минут тишины. 4-я - 6-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Верная жена», 1-я и 2-я серии. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Верная жена», 1-я и 2-я серии. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Безсоновъ. «На дне», 1-я и 2-я серии
22:00 Чужая стая. 3-я и 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чужая стая. 3-я и 4-я серии
00:20 Чума. «Бесплатный сыр», 2-я серия
01:25 Чума. «Мойша - брат Ленчика», 1-я и 2-я серии
02:35 Бомбила. 5-я - 8-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Криминальное наследство. 3-я серия
06:15 Криминальное наследство. 4-я серия
06:55 Тихая охота. «Файф-о-клок у Маргариты», 1-я часть
07:45 Тихая охота. «Файф-о-клок у Маргариты», 2-я часть
08:45 Тихая охота. «Реквием для Шакала», 1-я часть
09:00 Известия
09:30 Тихая охота. «Реквием для Шакала», 1-я часть
10:10 Тихая охота. «Реквием для Шакала», 2-я часть
11:10 Тихая охота. «Отчаянных единая надежда», 1-я часть
12:05 Тихая охота. «Отчаянных единая надежда», 2-я часть
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Падение
14:25 Глухарь. День оборотня
15:25 Глухарь. Кукушка
16:25 Глухарь. Закон суров, но это закон
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Грехи отцов
19:00 Глухарь. Кольт
19:55 След. Ас
20:45 След. Женские инстинкты
21:25 След. Полтергейст разбушевался
22:20 Великолепная пятёрка-5. Доказательство от противного
23:10 Великолепная пятёрка-2. Звери
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Привидение с мотором
01:20 След. Главная роль
02:05 След. Партнеры
02:40 След. Любкин лес
03:20 Детективы. Танцы на шпильках
03:50 Детективы. Охотница
04:20 Детективы. Потеряшка
Домашний
05:00 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:50 Понять. Простить. «Русалочка». «Стая»
13:05 Порча. Рай в шалаше
13:35 Знахарка. Голову в песок
14:10 Верну любимого. Роман с воспоминаниями
14:40 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
19:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. Рай в шалаше
23:30 Знахарка. Голову в песок
00:05 Верну любимого. Роман с воспоминаниями
00:35 Понять. Простить. «Русалочка». «Стая»
01:35 Тест на отцовство
03:15 Давай разведёмся!
04:05 6 кадров
04:40 Напарницы. 2-я серия
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 20-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 47-я серия - «Талоны»
09:30 Универ. Новая общага. 48-я серия - «Кузина женитьба»
10:00 Универ. Новая общага. 49-я серия - «Трансформер»
10:30 Универ. Новая общага. 50-я серия - «Друзья»
11:00 Универ. Новая общага. 51-я серия - «Учитель»
11:30 Универ. Новая общага. 52-я серия - «Каратист»
12:00 Универ. Новая общага. 53-я серия - «Привидение»
12:30 Универ. Новая общага. 54-я серия
13:00 Универ. Новая общага. 55-я серия
13:30 СашаТаня. 54-я - 60-я серии
17:00 СашаТаня. Сезон 7. 245-я - 250-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 266-я - 267-я серии
21:00 Стрим. 6-я серия
21:30 Стрим. 7-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. 2-я серия
23:00 Ботан и СуперБаба
00:40 Импровизация. Сезон 5. 127-я - 129-я серии
03:10 Comedy Баттл. 3-я серия
03:55 Comedy Баттл. 4-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 3. 16-я серия
05:10 Глаша и Кикимора
05:20 Чуня
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 55-я - 63-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 5-я серия
08:25 Жена олигарха. Сезон 2. 6-я серия
09:00 100 мест, где поесть. Калининград
10:00 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин
10:10 Воронины. Сезон 15. 1-я - 3-я серии
11:45 Шестой день
14:10 Родком. Сезон 2. 1-я - 8-я серии
18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 5-я - 7-я серии
20:00 Планета обезьян: Революция
22:30 Двадцать одно
00:55 Его собачье дело
02:25 6 кадров. Сезон 3. 17-я - 24-я серии
Матч ТВ
05:00 Громко
06:00 Валерий Харламов. На высокой скорости
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - Н. Имавов
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Что по спорту? Махачкала
13:50 Ты в бане!
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:55 Хоккей. МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Тюменский Легион» (Тюмень). Прямой эфир
18:15 Все на Матч!
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. «Алавес» - «Севилья». Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Специальный репортаж
02:00 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Чеховские медведи» (Московская область) - «Пермские медведи» (Пермь)
03:30 Новости
03:35 Ты в бане!
04:05 Голевая неделя
04:35 Неизведанная хоккейная Россия
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Перл Харбор
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Оверлорд
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Позывной «Стая». Остров смерти
05:15 Позывной «Стая». Попутный ветер
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Любовь земная
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:00 Позывной «Стая». Кулон Атлантов
15:00 Военные новости
15:05 Позывной «Стая». Кулон Атлантов
16:05 Позывной «Стая». Восток - дело тонкое
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Восточный фронт. Боевые действия на Корейском полуострове
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Ждите связного
00:55 Любовь земная
02:30 Лиха беда начало
03:45 Позывной «Стая». Кулон Атлантов
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва державная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин
07:30 Новости культуры
07:35 Купола под водой
08:20 Новости культуры
08:25 Рожденная революцией. 6-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Ты шагай, Спартакиада!». Документальный фильм. 1968
11:50 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
12:20 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своих», 2-я серия
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Виктор Гюго. «Последний день приговоренного к смерти»
14:15 Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Вид из окна
15:50 Сати. Нескучная классика... С Александром Васильевым
16:35 Рожденная революцией. 6-я серия
18:10 Мастера мировой концертной сцены. Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути
19:00 «Константин Станиславский. После «Моей жизни в искусстве». 2-я часть
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своих», 2-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Ты шагай, Спартакиада!». Документальный фильм. 1968
00:30 Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения
01:10 Мастера мировой концертной сцены. Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59
Пятница
05:00 Пятница News. 5-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф« для Михаила Башкатова»
06:30 Кондитер. Сезон 6. 16-я серия - «Торт для Филиппа Киркорова»
08:00 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
09:00 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»
10:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
11:40 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
13:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
14:30 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
19:00 Кондитер. Сезон 7. 2-я серия - «Египет. Торт для Басты»
20:30 Кондитер. Сезон 7. 1-я серия - «Индия. Торт для Люси Чеботиной»
22:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
00:20 Слезы солнца
02:20 Пятница News. 7-я серия
02:40 Древние. Сезон 4. 5-я серия
03:20 Древние. Сезон 4. 6-я серия
04:00 Пятница News. 6-я серия
04:30 Зов крови. Сезон 2. 8-я серия - «Ришат»
МИР
05:00 Сказка о потерянном времени
06:15 Линия Марты. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Слабое звено
11:05 Всемирные игры разума
11:35 Назад в будущее
12:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните!
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Кулинар. 14-я - 16-я серии
01:20 Антон Иванович сердится
03:40 Развод
Время начала передач - московское.