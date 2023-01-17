Программа передач, ТВ программа на 17 января 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 17 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 17.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях». 2-я серия

22:40 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 6-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 9. 3-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 9. 4-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 2. «Мужские игры», 3-я часть

03:00 Каменская 2. «Мужские игры», 4-я часть

03:55 Личное дело. 33-я серия



ТВЦ



04:40 Андрей Ростоцкий. Бег иноходца

05:20 Мой герой. Владимир Долинский

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Еда в холода

08:40 Не в деньгах счастье. 3-я серия

09:39 Не в деньгах счастье. 4-я серия

10:40 Виктор Проскурин. Бей первым!

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 19-я серия

12:47 Анна-детективъ-2. 20-я серия

13:40 Мой герой. Теона Контридзе

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38

15:20 Свои. Сезон 2. 15-я серия

16:13 Свои. Сезон 2. 8-я серия

17:00 Дамские негодники

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Синичка 2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Ласточки КГБ

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. С Новой Россией!

01:25 Советские мафии. Оборотни в погонах

02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 2-й - «Николай II (Второй). Александра Федоровна и Григорий Распутин»

02:45 Осторожно, мошенники! Дачный лохотрон

03:15 Анна-детективъ-2. 19-я серия

03:58 Анна-детективъ-2. 20-я серия

04:40 Виктор Проскурин. Бей первым!



НТВ



04:40 Бомбила. 4-я серия

05:20 Пять минут тишины. 4-я - 6-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Верная жена», 1-я и 2-я серии. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Верная жена», 1-я и 2-я серии. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Безсоновъ. «На дне», 1-я и 2-я серии

22:00 Чужая стая. 3-я и 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чужая стая. 3-я и 4-я серии

00:20 Чума. «Бесплатный сыр», 2-я серия

01:25 Чума. «Мойша - брат Ленчика», 1-я и 2-я серии

02:35 Бомбила. 5-я - 8-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Криминальное наследство. 3-я серия

06:15 Криминальное наследство. 4-я серия

06:55 Тихая охота. «Файф-о-клок у Маргариты», 1-я часть

07:45 Тихая охота. «Файф-о-клок у Маргариты», 2-я часть

08:45 Тихая охота. «Реквием для Шакала», 1-я часть

09:00 Известия

09:30 Тихая охота. «Реквием для Шакала», 1-я часть

10:10 Тихая охота. «Реквием для Шакала», 2-я часть

11:10 Тихая охота. «Отчаянных единая надежда», 1-я часть

12:05 Тихая охота. «Отчаянных единая надежда», 2-я часть

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Падение

14:25 Глухарь. День оборотня

15:25 Глухарь. Кукушка

16:25 Глухарь. Закон суров, но это закон

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Грехи отцов

19:00 Глухарь. Кольт

19:55 След. Ас

20:45 След. Женские инстинкты

21:25 След. Полтергейст разбушевался

22:20 Великолепная пятёрка-5. Доказательство от противного

23:10 Великолепная пятёрка-2. Звери

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Привидение с мотором

01:20 След. Главная роль

02:05 След. Партнеры

02:40 След. Любкин лес

03:20 Детективы. Танцы на шпильках

03:50 Детективы. Охотница

04:20 Детективы. Потеряшка



Домашний



05:00 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:50 Понять. Простить. «Русалочка». «Стая»

13:05 Порча. Рай в шалаше

13:35 Знахарка. Голову в песок

14:10 Верну любимого. Роман с воспоминаниями

14:40 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

19:00 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. Рай в шалаше

23:30 Знахарка. Голову в песок

00:05 Верну любимого. Роман с воспоминаниями

00:35 Понять. Простить. «Русалочка». «Стая»

01:35 Тест на отцовство

03:15 Давай разведёмся!

04:05 6 кадров

04:40 Напарницы. 2-я серия



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 20-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 47-я серия - «Талоны»

09:30 Универ. Новая общага. 48-я серия - «Кузина женитьба»

10:00 Универ. Новая общага. 49-я серия - «Трансформер»

10:30 Универ. Новая общага. 50-я серия - «Друзья»

11:00 Универ. Новая общага. 51-я серия - «Учитель»

11:30 Универ. Новая общага. 52-я серия - «Каратист»

12:00 Универ. Новая общага. 53-я серия - «Привидение»

12:30 Универ. Новая общага. 54-я серия

13:00 Универ. Новая общага. 55-я серия

13:30 СашаТаня. 54-я - 60-я серии

17:00 СашаТаня. Сезон 7. 245-я - 250-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 266-я - 267-я серии

21:00 Стрим. 6-я серия

21:30 Стрим. 7-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. 2-я серия

23:00 Ботан и СуперБаба

00:40 Импровизация. Сезон 5. 127-я - 129-я серии

03:10 Comedy Баттл. 3-я серия

03:55 Comedy Баттл. 4-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 3. 16-я серия

05:10 Глаша и Кикимора

05:20 Чуня

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 55-я - 63-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 5-я серия

08:25 Жена олигарха. Сезон 2. 6-я серия

09:00 100 мест, где поесть. Калининград

10:00 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин

10:10 Воронины. Сезон 15. 1-я - 3-я серии

11:45 Шестой день

14:10 Родком. Сезон 2. 1-я - 8-я серии

18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 5-я - 7-я серии

20:00 Планета обезьян: Революция

22:30 Двадцать одно

00:55 Его собачье дело

02:25 6 кадров. Сезон 3. 17-я - 24-я серии



Матч ТВ



05:00 Громко

06:00 Валерий Харламов. На высокой скорости

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - Н. Имавов

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Что по спорту? Махачкала

13:50 Ты в бане!

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:55 Хоккей. МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Тюменский Легион» (Тюмень). Прямой эфир

18:15 Все на Матч!

19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. «Алавес» - «Севилья». Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Специальный репортаж

02:00 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Чеховские медведи» (Московская область) - «Пермские медведи» (Пермь)

03:30 Новости

03:35 Ты в бане!

04:05 Голевая неделя

04:35 Неизведанная хоккейная Россия



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Перл Харбор

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Оверлорд

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Позывной «Стая». Остров смерти

05:15 Позывной «Стая». Попутный ветер

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Любовь земная

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:00 Позывной «Стая». Кулон Атлантов

15:00 Военные новости

15:05 Позывной «Стая». Кулон Атлантов

16:05 Позывной «Стая». Восток - дело тонкое

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Восточный фронт. Боевые действия на Корейском полуострове

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Ждите связного

00:55 Любовь земная

02:30 Лиха беда начало

03:45 Позывной «Стая». Кулон Атлантов



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва державная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин

07:30 Новости культуры

07:35 Купола под водой

08:20 Новости культуры

08:25 Рожденная революцией. 6-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Ты шагай, Спартакиада!». Документальный фильм. 1968

11:50 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

12:20 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своих», 2-я серия

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Виктор Гюго. «Последний день приговоренного к смерти»

14:15 Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Вид из окна

15:50 Сати. Нескучная классика... С Александром Васильевым

16:35 Рожденная революцией. 6-я серия

18:10 Мастера мировой концертной сцены. Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути

19:00 «Константин Станиславский. После «Моей жизни в искусстве». 2-я часть

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своих», 2-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Ты шагай, Спартакиада!». Документальный фильм. 1968

00:30 Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения

01:10 Мастера мировой концертной сцены. Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути

02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59



Пятница



05:00 Пятница News. 5-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф« для Михаила Башкатова»

06:30 Кондитер. Сезон 6. 16-я серия - «Торт для Филиппа Киркорова»

08:00 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

09:00 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

10:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

11:40 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

13:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

14:30 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

19:00 Кондитер. Сезон 7. 2-я серия - «Египет. Торт для Басты»

20:30 Кондитер. Сезон 7. 1-я серия - «Индия. Торт для Люси Чеботиной»

22:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

00:20 Слезы солнца

02:20 Пятница News. 7-я серия

02:40 Древние. Сезон 4. 5-я серия

03:20 Древние. Сезон 4. 6-я серия

04:00 Пятница News. 6-я серия

04:30 Зов крови. Сезон 2. 8-я серия - «Ришат»



МИР



05:00 Сказка о потерянном времени

06:15 Линия Марты. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Слабое звено

11:05 Всемирные игры разума

11:35 Назад в будущее

12:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните!

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Кулинар. 14-я - 16-я серии

01:20 Антон Иванович сердится

03:40 Развод



Время начала передач - московское.



















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