Программа передач, ТВ программа на 18 января 2023



Программа передач телеканалов России на среду 18 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 18.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях«. 3-я серия

22:40 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 7-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 9. 5-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 9. 6-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Иван Зубков. Спаситель Ленинграда

02:55 Каменская 2. «За все надо платить», 1-я часть

04:00 Каменская 2. «За все надо платить», 2-я часть

04:45 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:40 Виктор Проскурин. Бей первым!

05:20 Мой герой. Теона Контридзе

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Диастаз

08:45 Не в деньгах счастье-2. 1-я серия

09:52 Не в деньгах счастье-2. 2-я серия

10:40 Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 21-я серия

12:44 Анна-детективъ-2. 22-я серия

13:40 Мой герой. Дмитрий Харатьян

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:20 Свои. Сезон 2. 10-я серия

16:09 Свои. Сезон 2. 1-я серия

17:00 Бес в ребро

17:50 События

18:10 Синичка-3. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 71-я серия

23:10 Прощание. Валентин Плучек

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Музыкальные приключения итальянцев в России

01:25 Знак качества. Рыбные консервы

02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 3-й - «ГКЧП 1917 года»

02:45 Осторожно, мошенники! Рецепт на тот свет

03:10 Анна-детективъ-2. 21-я серия

03:54 Анна-детективъ-2. 22-я серия

04:40 Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы



НТВ



04:35 Бомбила. 8-я серия

05:25 Пять минут тишины. 7-я - 9-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии. «Алиби», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии. «Алиби», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Безсоновъ. «Любовные муки», 1-я и 2-я серии

22:00 Чужая стая. 5-я и 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чужая стая. 5-я и 6-я серии

00:25 Чума. «След Орджоникидзе», 1-я и 2-я серии

01:30 Чума. «Банзай», 1-я серия

02:35 Бомбила. 9-я - 12-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Тихая охота. «Большой куш», 1-я часть

06:10 Тихая охота. «Большой куш», 2-я часть

06:50 Тихая охота. «Слепая ярость», 1-я часть

07:45 Тихая охота. «Слепая ярость», 2-я часть

08:40 Тихая охота. «Нить Ариадны», 1-я часть

09:00 Известия

09:30 Тихая охота. «Нить Ариадны», 1-я часть

10:10 Тихая охота. «Нить Ариадны», 2-я часть

11:05 Тихая охота. «Чужая малая земля», 1-я часть

12:05 Тихая охота. «Чужая малая земля», 2-я часть

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Доверие

14:25 Глухарь. Чугун

15:25 Глухарь. Судьба

16:25 Глухарь. Жалость

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Ошибка следователя Агапова

18:55 Глухарь. Братская любовь

19:55 След. Пустота

20:45 След. Темный ангел

21:25 След. Кротовая охота

22:20 Великолепная пятёрка-5. Дружеская перестрелка

23:10 Великолепная пятёрка-2. Капитальный ремонт

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Честный и мертвый

01:20 След. Очищение

02:00 След. Рекламная акция

02:40 След. Матриархат

03:15 Детективы. Бытовая дипломатия

03:40 Детективы. Сон на два миллиона

04:05 Детективы. Золотой мальчик

04:30 Тихая охота. «Синдром Дориана Грея», 1-я часть



Домашний



04:40 Напарницы. 2-я серия

05:30 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Слабости сильной женщины». «Каморка для Золушки»

13:30 Порча. Смертельное наследство

14:00 Знахарка. Муза

14:35 Верну любимого. Материнская любовь

15:05 Первокурсница. 1-я - 4-я серии

19:00 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии

23:20 Порча. Смертельное наследство

23:55 Знахарка. Муза

00:30 Верну любимого. Материнская любовь

01:00 Понять. Простить. «Слабости сильной женщины». «Каморка для Золушки»

01:55 Тест на отцовство

03:35 Давай разведёмся!

04:25 6 кадров

04:30 Напарницы. 3-я серия



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 36-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 56-я - 64-я серии

13:30 СашаТаня. 61-я - 67-я серии

17:00 СашаТаня. Сезон 7. 250-я - 255-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 267-я - 268-ясерия

21:00 Стрим. 7-я серия

21:30 Стрим. 8-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. 3-я серия

23:00 Яйцо Фаберже

00:45 Импровизация. Сезон 5. 130-я - 132-я серии

03:15 Comedy Баттл. 5-я серия

04:00 Comedy Баттл. 6-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 3. 24-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Он попался!

05:40 Чучело-мяучело

05:50 Ералаш. Сезон 1. 69-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 71-я - 78-я серии

06:55 Ералаш. Сезон 1. 79-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 6-я и 7-я серии

09:00 100 мест, где поесть. 2-я серия

10:05 Уральские пельмени

10:10 Воронины. Сезон 15. 4-я - 6-я серии

11:45 Двадцать одно

14:10 Родком. Сезон 2. 6-я - 13-я серии

18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 6-я серия

19:30 Жена олигарха. Сезон 2. 8-я серия

20:00 Планета обезьян: Война

22:45 Планета обезьян

01:00 Другой мир: Восстание ликанов

02:20 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия

02:40 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия

03:05 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 7. 21-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 4. 1-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 3. 30-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия



Матч ТВ



05:00 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри«

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. One FC. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Вид сверху

13:50 География спорта. Крым

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:55 Что по спорту? Махачкала

16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир

18:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямой эфир

21:15 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. «Спортинг» - «Валенсия». Прямой эфир

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. «Леванте» - «Атлетико». Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва)

03:30 Новости

03:35 Вид сверху

04:05 Всё о главном

04:35 Неизведанная хоккейная Россия



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Три икса

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 S.W.A.T.: Спецназ города ангелов

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:45 Позывной «Стая». Кулон Атлантов

05:20 Позывной «Стая». Восток - дело тонкое

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Судьба. Фильм 1-й

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:50 «Позывной «Стая«-2». Экспедиция

15:00 Военные новости

15:05 «Позывной «Стая«-2». Экспедиция

15:55 «Позывной «Стая«-2». Возвращение в прошлое

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Восточный фронт. Освобождение Сахалина и Курильских островов

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Если враг не сдается...

01:00 Судьба

02:40 Бастионы России

03:35 «Позывной «Стая«-2». Экспедиция



Культура



02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Все песни в гости... Поёт и рассказывает Людмила Зыкина». 1985

11:50 Роман в камне. Крым. Мыс Плака

12:20 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своихм, 3-я серия

13:35 Искусственный отбор

14:20 Борис Раушенбах. Логическое и непостижимое

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Павел Филонов. «Предательство Иуды»

15:50 Белая студия

16:35 Рожденная революцией. 7-я серия

18:00 Мастера мировой концертной сцены. Рено Капюсон, Андраш Шифф

19:00 «Константин Станиславский. После «Моей жизни в искусстве». 3-я часть

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Иезуиты: слово и дело

22:15 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своих», 3-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Все песни в гости... Поёт и рассказывает Людмила Зыкина». 1985

00:30 Борис Раушенбах. Логическое и непостижимое

01:10 Мастера мировой концертной сцены. Рено Капюсон, Андраш Шифф

02:10 Новые люди Переславля и окрестностей

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 6-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

06:20 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

07:30 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»

08:30 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»

09:30 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»

10:40 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»

11:50 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»

12:50 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

13:50 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

14:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

15:50 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

17:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

18:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

19:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

20:20 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

21:30 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

22:40 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

23:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

00:50 Сквозь снег

02:50 Пятница News. 8-я серия

03:20 Древние. Сезон 4. 7-я серия

04:00 Древние. Сезон 4. 8-я серия

04:40 Пятница News. 7-я серия



МИР



05:00 Развод

05:35 Мультфильмы

07:55 Дорога 101

08:50 Ладога. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Ладога. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните!

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Кулинар. 17-я и 18-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

01:10 Музыкальная история

02:30 Развод



Время начала передач - московское.



















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