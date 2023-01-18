Программа передач, ТВ программа на 18 января 2023

Программа передач телеканалов России на среду 18 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 18.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях«. 3-я серия
22:40 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 7-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 9. 5-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 9. 6-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Иван Зубков. Спаситель Ленинграда
02:55 Каменская 2. «За все надо платить», 1-я часть
04:00 Каменская 2. «За все надо платить», 2-я часть
04:45 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:40 Виктор Проскурин. Бей первым!
05:20 Мой герой. Теона Контридзе
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Диастаз
08:45 Не в деньгах счастье-2. 1-я серия
09:52 Не в деньгах счастье-2. 2-я серия
10:40 Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 21-я серия
12:44 Анна-детективъ-2. 22-я серия
13:40 Мой герой. Дмитрий Харатьян
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:20 Свои. Сезон 2. 10-я серия
16:09 Свои. Сезон 2. 1-я серия
17:00 Бес в ребро
17:50 События
18:10 Синичка-3. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 71-я серия
23:10 Прощание. Валентин Плучек
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Музыкальные приключения итальянцев в России
01:25 Знак качества. Рыбные консервы
02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 3-й - «ГКЧП 1917 года»
02:45 Осторожно, мошенники! Рецепт на тот свет
03:10 Анна-детективъ-2. 21-я серия
03:54 Анна-детективъ-2. 22-я серия
04:40 Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы
НТВ
04:35 Бомбила. 8-я серия
05:25 Пять минут тишины. 7-я - 9-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии. «Алиби», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии. «Алиби», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Безсоновъ. «Любовные муки», 1-я и 2-я серии
22:00 Чужая стая. 5-я и 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чужая стая. 5-я и 6-я серии
00:25 Чума. «След Орджоникидзе», 1-я и 2-я серии
01:30 Чума. «Банзай», 1-я серия
02:35 Бомбила. 9-я - 12-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Тихая охота. «Большой куш», 1-я часть
06:10 Тихая охота. «Большой куш», 2-я часть
06:50 Тихая охота. «Слепая ярость», 1-я часть
07:45 Тихая охота. «Слепая ярость», 2-я часть
08:40 Тихая охота. «Нить Ариадны», 1-я часть
09:00 Известия
09:30 Тихая охота. «Нить Ариадны», 1-я часть
10:10 Тихая охота. «Нить Ариадны», 2-я часть
11:05 Тихая охота. «Чужая малая земля», 1-я часть
12:05 Тихая охота. «Чужая малая земля», 2-я часть
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Доверие
14:25 Глухарь. Чугун
15:25 Глухарь. Судьба
16:25 Глухарь. Жалость
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Ошибка следователя Агапова
18:55 Глухарь. Братская любовь
19:55 След. Пустота
20:45 След. Темный ангел
21:25 След. Кротовая охота
22:20 Великолепная пятёрка-5. Дружеская перестрелка
23:10 Великолепная пятёрка-2. Капитальный ремонт
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Честный и мертвый
01:20 След. Очищение
02:00 След. Рекламная акция
02:40 След. Матриархат
03:15 Детективы. Бытовая дипломатия
03:40 Детективы. Сон на два миллиона
04:05 Детективы. Золотой мальчик
04:30 Тихая охота. «Синдром Дориана Грея», 1-я часть
Домашний
04:40 Напарницы. 2-я серия
05:30 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Слабости сильной женщины». «Каморка для Золушки»
13:30 Порча. Смертельное наследство
14:00 Знахарка. Муза
14:35 Верну любимого. Материнская любовь
15:05 Первокурсница. 1-я - 4-я серии
19:00 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
23:20 Порча. Смертельное наследство
23:55 Знахарка. Муза
00:30 Верну любимого. Материнская любовь
01:00 Понять. Простить. «Слабости сильной женщины». «Каморка для Золушки»
01:55 Тест на отцовство
03:35 Давай разведёмся!
04:25 6 кадров
04:30 Напарницы. 3-я серия
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 36-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 56-я - 64-я серии
13:30 СашаТаня. 61-я - 67-я серии
17:00 СашаТаня. Сезон 7. 250-я - 255-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 267-я - 268-ясерия
21:00 Стрим. 7-я серия
21:30 Стрим. 8-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. 3-я серия
23:00 Яйцо Фаберже
00:45 Импровизация. Сезон 5. 130-я - 132-я серии
03:15 Comedy Баттл. 5-я серия
04:00 Comedy Баттл. 6-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 3. 24-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Он попался!
05:40 Чучело-мяучело
05:50 Ералаш. Сезон 1. 69-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 71-я - 78-я серии
06:55 Ералаш. Сезон 1. 79-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 6-я и 7-я серии
09:00 100 мест, где поесть. 2-я серия
10:05 Уральские пельмени
10:10 Воронины. Сезон 15. 4-я - 6-я серии
11:45 Двадцать одно
14:10 Родком. Сезон 2. 6-я - 13-я серии
18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 6-я серия
19:30 Жена олигарха. Сезон 2. 8-я серия
20:00 Планета обезьян: Война
22:45 Планета обезьян
01:00 Другой мир: Восстание ликанов
02:20 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия
02:40 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия
03:05 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 7. 21-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 4. 1-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 3. 30-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия
Матч ТВ
05:00 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри«
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. One FC. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Вид сверху
13:50 География спорта. Крым
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:55 Что по спорту? Махачкала
16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир
18:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямой эфир
21:15 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. «Спортинг» - «Валенсия». Прямой эфир
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. «Леванте» - «Атлетико». Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва)
03:30 Новости
03:35 Вид сверху
04:05 Всё о главном
04:35 Неизведанная хоккейная Россия
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Три икса
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 S.W.A.T.: Спецназ города ангелов
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:45 Позывной «Стая». Кулон Атлантов
05:20 Позывной «Стая». Восток - дело тонкое
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Судьба. Фильм 1-й
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:50 «Позывной «Стая«-2». Экспедиция
15:00 Военные новости
15:05 «Позывной «Стая«-2». Экспедиция
15:55 «Позывной «Стая«-2». Возвращение в прошлое
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Восточный фронт. Освобождение Сахалина и Курильских островов
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Если враг не сдается...
01:00 Судьба
02:40 Бастионы России
03:35 «Позывной «Стая«-2». Экспедиция
Культура
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Все песни в гости... Поёт и рассказывает Людмила Зыкина». 1985
11:50 Роман в камне. Крым. Мыс Плака
12:20 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своихм, 3-я серия
13:35 Искусственный отбор
14:20 Борис Раушенбах. Логическое и непостижимое
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Павел Филонов. «Предательство Иуды»
15:50 Белая студия
16:35 Рожденная революцией. 7-я серия
18:00 Мастера мировой концертной сцены. Рено Капюсон, Андраш Шифф
19:00 «Константин Станиславский. После «Моей жизни в искусстве». 3-я часть
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Иезуиты: слово и дело
22:15 Михайло Ломоносов. Фильм 1-й - «От недр своих», 3-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Все песни в гости... Поёт и рассказывает Людмила Зыкина». 1985
00:30 Борис Раушенбах. Логическое и непостижимое
01:10 Мастера мировой концертной сцены. Рено Капюсон, Андраш Шифф
02:10 Новые люди Переславля и окрестностей
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 6-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
06:20 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
07:30 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»
08:30 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»
09:30 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
10:40 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»
11:50 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»
12:50 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
13:50 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
14:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
15:50 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
17:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
18:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
19:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
20:20 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
21:30 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
22:40 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
23:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
00:50 Сквозь снег
02:50 Пятница News. 8-я серия
03:20 Древние. Сезон 4. 7-я серия
04:00 Древние. Сезон 4. 8-я серия
04:40 Пятница News. 7-я серия
МИР
05:00 Развод
05:35 Мультфильмы
07:55 Дорога 101
08:50 Ладога. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Ладога. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните!
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Кулинар. 17-я и 18-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
01:10 Музыкальная история
02:30 Развод
Время начала передач - московское.