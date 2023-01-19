Программа передач, ТВ программа на 19 января 2023



Программа передач телеканалов России на четверг 19 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 19.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях». 4-я серия

22:40 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 8-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 9. 7-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 9. 8-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 2. «За все надо платить», 3-я часть

03:00 Каменская 2. «За все надо платить», 4-я часть

03:55 Личное дело. 34-я серия



ТВЦ



04:40 Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы

05:20 Мой герой. Дмитрий Харатьян

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Московская инсультная сеть

08:45 Не в деньгах счастье-2. 3-я серия

09:40 Не в деньгах счастье-2. 4-я серия

10:40 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 23-я серия

12:47 Анна-детективъ-2. 24-я серия

13:40 Мой герой. Мария Луговая

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38

15:20 Свои. Сезон 2. 23-я серия

16:07 Свои. Сезон 2. 6-я серия

17:00 Звёзды и аферисты

17:50 События

18:10 Синичка-4. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звезды меняют профессию

23:10 Актёрские драмы. Старость не радость

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 «Голубой огонёк». Битва за эфир»

01:25 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична

02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 4-й - «Внутренний враг. Спецслужбы и революция»

02:45 Осторожно, мошенники! Старушка на миллион

03:15 Анна-детективъ-2. 23-я серия

03:58 Анна-детективъ-2. 24-я серия

04:40 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых



НТВ



04:35 Бомбила. 12-я серия

05:25 Пять минут тишины. 10-я серия

06:15 Пять минут тишины. Возвращение. 1-я серия

07:05 Пять минут тишины. Возвращение. 2-я серия

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Выборы», 1-я и 2-я серии. «Афганский след», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Выборы», 1-я и 2-я серии. «Афганский след», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Безсоновъ. «Мистические силы», 1-я и 2-я серии

22:00 Чужая стая. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чужая стая. 7-я и 8-я серии

00:20 Поздняков

00:35 Чума. «Банзай», 2-я серия

01:40 Чума. «Во все тяжкие», 1-я и 2-я серии

02:45 Бомбила. 13-я - 16-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Тихая охота. «Синдром Дориана Грея», 1-я часть

05:40 Тихая охота. «Синдром Дориана Грея», 2-я часть

06:25 Тихая охота. «Полонез Огинского», 1-я часть

07:15 Тихая охота. «Полонез Огинского», 2-я часть

08:15 Тихая охота. «Служебная проверка», 1-я часть

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Тихая охота. «Служебная проверка», 1-я часть

10:05 Тихая охота. «Служебная проверка», 2-я часть

11:05 Тихая охота. «Дочки-матери», 1-я часть

12:05 Тихая охота. «Дочки-матери», 2-я часть

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Искупление

14:25 Глухарь. Этот город

15:25 Глухарь. Пиромания

16:25 Глухарь. Все кончено

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Находка

18:55 Глухарь. Вам на погоны

19:55 След. Каменная жатва

20:40 След. Все или ничего

21:25 След. Активный ил

22:20 Великолепная пятёрка-5. Иголочка

23:10 Великолепная пятёрка-2. Померещилось

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Кто-то в собственном соку

01:20 След. Стук сердца

02:05 След. Волчья яма

02:40 След. Спутанные карты

03:20 Детективы. Обстоятельства смерти

03:50 Детективы. Липа

04:20 Детективы. Восемнадцать плюс



Домашний



04:30 Напарницы. 3-я серия

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Все цвета радуги». «Накопилось»

13:25 Порча. Чудовище

13:55 Знахарка. Чужая

14:30 Верну любимого. Лучшая защита

15:05 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии

19:00 Игра в дочки-матери. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. Чудовище

23:45 Знахарка. Чужая

00:15 Верну любимого. Лучшая защита

00:45 Понять. Простить. «Все цвета радуги». «Накопилось»

01:45 Тест на отцовство

03:25 Давай разведёмся!

04:15 Напарницы. 4-я серия



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 2. 38-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

09:00 Однажды в России. 229-я серия

10:00 Два холма. 1-я - 13-я серии

17:00 СашаТаня. Сезон 7. 255-я - 260-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 268-я - 269-я серии

21:00 Стрим. 8-я серия

21:30 Стрим. 9-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. 4-я серия

23:00 Наша Russia. Яйца судьбы

00:40 Импровизация. Сезон 5. 133-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 5. 160-я серия

02:25 Импровизация. Сезон 5. 135-я серия

03:15 Comedy Баттл. 7-я серия

04:00 Comedy Баттл. 8-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия

05:10 Мультфильмы

05:20 Ореховый прутик

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 80-я - 81-я серии

06:00 Ералаш. Сезон 1. 83-я - 85-я серии

06:25 Ералаш. Сезон 1. 87-я - 91-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 7-я и 8-я серии

09:00 100 мест, где поесть. 3-я серия

09:50 Воронины. Сезон 15. 7-я - 10-я серии

11:55 Планета обезьян

14:10 Родком. Сезон 2. 10-я - 17-я серии

18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 7-я серия

19:30 Жена олигарха. Сезон 2. 9-я серия

20:00 Последний охотник на ведьм

22:00 Сонная лощина

00:05 Другой мир: Восстание ликанов

01:35 Джек Райан: Теория хаоса

03:10 6 кадров. Сезон 4. 8-я - 10-я серии

04:15 6 кадров. Сезон 5. 6-я - 7-я серии



Матч ТВ



05:00 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри«

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:45 Новости

09:50 Специальный репортаж

10:10 География спорта. Крым

10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир

12:00 Есть тема!

13:25 Новости

13:30 Специальный репортаж

13:50 Лица страны

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:55 Магия большого спорта

18:35 Новости

18:40 Все на Матч!

19:15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. «Сеута» - «Барселона». Прямой эфир

00:00 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. «Вильярреал» - «Реал» (Мадрид). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Пари НН» (Нижний Новгород)

03:30 Новости

03:35 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии

04:35 Магия большого спорта



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Три икса: Мировое господство

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Хищники

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:35 «Позывной «Стая»-2». Экспедиция

05:10 «Позывной «Стая»-2». Возвращение в прошлое

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Судьба. Фильм 2-й

10:50 Освобождение

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:50 «Позывной «Стая»-2». Переворот

15:00 Военные новости

15:05 «Позывной «Стая»-2». Переворот

15:55 «Позывной «Стая»-2». Обмен

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Восточный фронт. Предотвращенная война

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Забудьте слово «смерть»

01:00 Судьба

02:10 Ждите связного

03:25 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград

03:55 «Позывной «Стая»-2». Переворот



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Лето Господне. Святое Богоявление

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Надежда Кошеверова

07:30 Новости культуры

07:35 Оттаявший мир

08:20 Новости культуры

08:25 Цвет времени. Уильям Тёрнер

08:35 Рожденная революцией. 7-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встреча в Концертной студии «Останкино». Ваш собеседник писатель Александр Панченко». 1992

12:10 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

12:20 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености», 1-я серия

13:30 Абсолютный слух

14:15 Леонид Канторович

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Вкус осетинских пирогов

15:45 2 Верник 2. Евгений Стеблов

16:30 Рожденная революцией. 8-я серия

18:10 Мастера мировой концертной сцены. Рене Папе, Айвор Болтон

19:00 «Константин Станиславский. После «Моей жизни в искусстве». 4-я часть

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Дело Деточкина

21:30 Энигма. Ильдар Абдразаков

22:15 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености«, 1-я серия

23:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Встреча в Концертной студии «Останкино». Ваш собеседник писатель Александр Панченко». 1992

00:50 Леонид Канторович

01:30 Мастера мировой концертной сцены. Рене Папе, Айвор Болтон

02:15 Верея. Возвращение к себе

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 8-я серия - «Ришат»

05:20 Пятница News. 7-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»

06:50 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

08:00 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»

09:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 1-я серия

11:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 2-я серия - «Ира и Витя»

13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я серия

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 19-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 20-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 12-я серия

21:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 7-я серия

23:00 Четыре свадьбы. Сезон 2. 5-я серия

00:10 Ослепленный желаниями

01:50 Пятница News. 9-я серия

02:20 Древние. Сезон 4. 9-я - 11-я серии

04:20 Пятница News. 8-я серия

04:45 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 10-я серия

04:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я серия



МИР



05:00 Развод

06:20 Наше кино. История большой любви

06:45 Цветы зла

10:00 Новости

10:10 Слабое звено

11:00 Назад в будущее

11:45 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Кулинар. 18-я - 20-я серии

01:15 Веселые ребята

02:50 Развод



Время начала передач - московское.



















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