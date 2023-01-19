Программа передач, ТВ программа на 19 января 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 19 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 19.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях». 4-я серия
22:40 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 8-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 9. 7-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 9. 8-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 2. «За все надо платить», 3-я часть
03:00 Каменская 2. «За все надо платить», 4-я часть
03:55 Личное дело. 34-я серия
ТВЦ
04:40 Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы
05:20 Мой герой. Дмитрий Харатьян
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Московская инсультная сеть
08:45 Не в деньгах счастье-2. 3-я серия
09:40 Не в деньгах счастье-2. 4-я серия
10:40 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 23-я серия
12:47 Анна-детективъ-2. 24-я серия
13:40 Мой герой. Мария Луговая
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38
15:20 Свои. Сезон 2. 23-я серия
16:07 Свои. Сезон 2. 6-я серия
17:00 Звёзды и аферисты
17:50 События
18:10 Синичка-4. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звезды меняют профессию
23:10 Актёрские драмы. Старость не радость
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 «Голубой огонёк». Битва за эфир»
01:25 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична
02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 4-й - «Внутренний враг. Спецслужбы и революция»
02:45 Осторожно, мошенники! Старушка на миллион
03:15 Анна-детективъ-2. 23-я серия
03:58 Анна-детективъ-2. 24-я серия
04:40 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых
НТВ
04:35 Бомбила. 12-я серия
05:25 Пять минут тишины. 10-я серия
06:15 Пять минут тишины. Возвращение. 1-я серия
07:05 Пять минут тишины. Возвращение. 2-я серия
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Выборы», 1-я и 2-я серии. «Афганский след», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Выборы», 1-я и 2-я серии. «Афганский след», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Безсоновъ. «Мистические силы», 1-я и 2-я серии
22:00 Чужая стая. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чужая стая. 7-я и 8-я серии
00:20 Поздняков
00:35 Чума. «Банзай», 2-я серия
01:40 Чума. «Во все тяжкие», 1-я и 2-я серии
02:45 Бомбила. 13-я - 16-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Тихая охота. «Синдром Дориана Грея», 1-я часть
05:40 Тихая охота. «Синдром Дориана Грея», 2-я часть
06:25 Тихая охота. «Полонез Огинского», 1-я часть
07:15 Тихая охота. «Полонез Огинского», 2-я часть
08:15 Тихая охота. «Служебная проверка», 1-я часть
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Тихая охота. «Служебная проверка», 1-я часть
10:05 Тихая охота. «Служебная проверка», 2-я часть
11:05 Тихая охота. «Дочки-матери», 1-я часть
12:05 Тихая охота. «Дочки-матери», 2-я часть
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Искупление
14:25 Глухарь. Этот город
15:25 Глухарь. Пиромания
16:25 Глухарь. Все кончено
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Находка
18:55 Глухарь. Вам на погоны
19:55 След. Каменная жатва
20:40 След. Все или ничего
21:25 След. Активный ил
22:20 Великолепная пятёрка-5. Иголочка
23:10 Великолепная пятёрка-2. Померещилось
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Кто-то в собственном соку
01:20 След. Стук сердца
02:05 След. Волчья яма
02:40 След. Спутанные карты
03:20 Детективы. Обстоятельства смерти
03:50 Детективы. Липа
04:20 Детективы. Восемнадцать плюс
Домашний
04:30 Напарницы. 3-я серия
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Все цвета радуги». «Накопилось»
13:25 Порча. Чудовище
13:55 Знахарка. Чужая
14:30 Верну любимого. Лучшая защита
15:05 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии
19:00 Игра в дочки-матери. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. Чудовище
23:45 Знахарка. Чужая
00:15 Верну любимого. Лучшая защита
00:45 Понять. Простить. «Все цвета радуги». «Накопилось»
01:45 Тест на отцовство
03:25 Давай разведёмся!
04:15 Напарницы. 4-я серия
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 2. 38-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
09:00 Однажды в России. 229-я серия
10:00 Два холма. 1-я - 13-я серии
17:00 СашаТаня. Сезон 7. 255-я - 260-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 268-я - 269-я серии
21:00 Стрим. 8-я серия
21:30 Стрим. 9-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. 4-я серия
23:00 Наша Russia. Яйца судьбы
00:40 Импровизация. Сезон 5. 133-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 5. 160-я серия
02:25 Импровизация. Сезон 5. 135-я серия
03:15 Comedy Баттл. 7-я серия
04:00 Comedy Баттл. 8-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия
05:10 Мультфильмы
05:20 Ореховый прутик
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 80-я - 81-я серии
06:00 Ералаш. Сезон 1. 83-я - 85-я серии
06:25 Ералаш. Сезон 1. 87-я - 91-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 7-я и 8-я серии
09:00 100 мест, где поесть. 3-я серия
09:50 Воронины. Сезон 15. 7-я - 10-я серии
11:55 Планета обезьян
14:10 Родком. Сезон 2. 10-я - 17-я серии
18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 7-я серия
19:30 Жена олигарха. Сезон 2. 9-я серия
20:00 Последний охотник на ведьм
22:00 Сонная лощина
00:05 Другой мир: Восстание ликанов
01:35 Джек Райан: Теория хаоса
03:10 6 кадров. Сезон 4. 8-я - 10-я серии
04:15 6 кадров. Сезон 5. 6-я - 7-я серии
Матч ТВ
05:00 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри«
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:45 Новости
09:50 Специальный репортаж
10:10 География спорта. Крым
10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир
12:00 Есть тема!
13:25 Новости
13:30 Специальный репортаж
13:50 Лица страны
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:55 Магия большого спорта
18:35 Новости
18:40 Все на Матч!
19:15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. «Сеута» - «Барселона». Прямой эфир
00:00 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. «Вильярреал» - «Реал» (Мадрид). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Пари НН» (Нижний Новгород)
03:30 Новости
03:35 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии
04:35 Магия большого спорта
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Три икса: Мировое господство
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Хищники
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:35 «Позывной «Стая»-2». Экспедиция
05:10 «Позывной «Стая»-2». Возвращение в прошлое
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Судьба. Фильм 2-й
10:50 Освобождение
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:50 «Позывной «Стая»-2». Переворот
15:00 Военные новости
15:05 «Позывной «Стая»-2». Переворот
15:55 «Позывной «Стая»-2». Обмен
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Восточный фронт. Предотвращенная война
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Забудьте слово «смерть»
01:00 Судьба
02:10 Ждите связного
03:25 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград
03:55 «Позывной «Стая»-2». Переворот
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Святое Богоявление
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Надежда Кошеверова
07:30 Новости культуры
07:35 Оттаявший мир
08:20 Новости культуры
08:25 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08:35 Рожденная революцией. 7-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встреча в Концертной студии «Останкино». Ваш собеседник писатель Александр Панченко». 1992
12:10 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
12:20 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености», 1-я серия
13:30 Абсолютный слух
14:15 Леонид Канторович
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Вкус осетинских пирогов
15:45 2 Верник 2. Евгений Стеблов
16:30 Рожденная революцией. 8-я серия
18:10 Мастера мировой концертной сцены. Рене Папе, Айвор Болтон
19:00 «Константин Станиславский. После «Моей жизни в искусстве». 4-я часть
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Дело Деточкина
21:30 Энигма. Ильдар Абдразаков
22:15 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености«, 1-я серия
23:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Встреча в Концертной студии «Останкино». Ваш собеседник писатель Александр Панченко». 1992
00:50 Леонид Канторович
01:30 Мастера мировой концертной сцены. Рене Папе, Айвор Болтон
02:15 Верея. Возвращение к себе
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 8-я серия - «Ришат»
05:20 Пятница News. 7-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»
06:50 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
08:00 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»
09:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 1-я серия
11:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 2-я серия - «Ира и Витя»
13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я серия
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 19-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 20-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 12-я серия
21:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 7-я серия
23:00 Четыре свадьбы. Сезон 2. 5-я серия
00:10 Ослепленный желаниями
01:50 Пятница News. 9-я серия
02:20 Древние. Сезон 4. 9-я - 11-я серии
04:20 Пятница News. 8-я серия
04:45 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 10-я серия
04:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я серия
МИР
05:00 Развод
06:20 Наше кино. История большой любви
06:45 Цветы зла
10:00 Новости
10:10 Слабое звено
11:00 Назад в будущее
11:45 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Кулинар. 18-я - 20-я серии
01:15 Веселые ребята
02:50 Развод
Время начала передач - московское.