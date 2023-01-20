Программа передач, ТВ программа на 20 января 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 20 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 20.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон

23:15 Zолушка

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Экипаж

00:15 Легенда №17

02:35 Красавец и чудовище



ТВЦ



04:40 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых

05:20 Мой герой. Мария Луговая

06:00 Настроение

08:15 И снова будет день. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 И снова будет день. 4-я серия

12:40 Хрустальная ловушка. 1-я серия

13:59 Хрустальная ловушка. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Хрустальная ловушка. 3-я серия

16:17 Хрустальная ловушка. 4-я серия

17:00 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Синичка-5. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Мы странно встретились

00:40 Барышня-крестьянка

02:25 Парижские тайны

04:10 Петровка, 38

04:20 Закон и порядок

04:50 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут



НТВ



04:30 Бомбила. 16-я серия

05:20 Пять минут тишины. Возвращение. 2-я - 4-я серии

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 Лесник. Своя земля. «Дед», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Безсоновъ. «Погоня за призраком», 1-я и 2-я серии

22:00 Чужая стая. 9-я серия

22:55 Чужая стая. 10-я серия

23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:35 Бомбила. Продолжение. 1-я - 4-я серии

04:50 Стажёры. 1-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Тихая охота. «Последняя гастроль», 1-я часть

06:10 Тихая охота. «Последняя гастроль», 2-я часть

06:55 Тихая охота. «Кавалеры ордена Крысолова», 1-я часть

07:45 Тихая охота. «Кавалеры ордена Крысолова», 2-я часть

08:40 Тихая охота. «Перевернутая жизнь», 1-я часть

09:00 Известия

09:30 Тихая охота. «Перевернутая жизнь», 1-я часть

10:10 Тихая охота. «Перевернутая жизнь», 2-я часть

11:10 Тихая охота. «Заказ на двоих», 1-я часть

12:05 Тихая охота. «Заказ на двоих», 2-я часть

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Игра

14:25 Глухарь. За отца

15:25 Глухарь. Одиночество

16:25 Глухарь. Гость рабочий

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Волчья стая

19:00 Глухарь. Выбор

19:55 След. Букет

20:45 След. Идеальное убийство

21:35 След. Хранитель тела

22:25 След. Кругом обман

23:10 Светская хроника

00:15 Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила женщины в ее слабости

01:00 Великолепная пятёрка-5. Не царское дело

01:45 Великолепная пятёрка-2. Человек в окне

02:25 Великолепная пятёрка-5. Доказательство от противного

03:00 Великолепная пятёрка-2. Звери

03:40 Великолепная пятёрка-5. Дружеская перестрелка

04:20 Великолепная пятёрка-2. Капитальный ремонт

04:55 Великолепная пятёрка-5. Иголочка



Домашний



05:00 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:50 Понять. Простить. «Ресторан за копейки». «Затенчивые люди»

13:05 Порча. Зверь

13:35 Знахарка. Соври себе

14:10 Верну любимого. Кубок Стэнли

14:40 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии

19:00 Карта памяти. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. Зверь

23:45 Знахарка. Соври себе

00:15 Верну любимого. Кубок Стэнли

00:45 Понять. Простить. «Ресторан за копейки». «Затенчивые люди»

01:45 Тест на отцовство

03:25 Давай разведёмся!

04:15 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

09:00 ХБ. 19-я серия

09:30 ХБ. Сезон 2. 20-я - 28-я серии

14:00 Бородач. 1-я серия - «Страх и ненависть в Ryazan Plaza»

14:30 Бородач. 3-я серия - «День города»

15:00 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

15:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

16:00 Бородач. 6-я серия - «Ночь живых мертвецов»

16:30 Бородач. 7-я серия - «Музей»

17:00 Бородач. 8-я серия - «Свадебный переполох»

17:30 Бородач. 9-я серия - «Рок на Волге»

18:00 Бородач. 10-я серия - «Глюки»

18:30 Бородач. 11-я серия - «Секс-шоп»

19:00 Бородач. 13-я серия - «Достучаться до небес»

19:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 240-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 770-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 769-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 223-я серия

00:00 Яйцо Фаберже

01:40 Импровизация. Сезон 5. 136-я серия

02:25 Импровизация. Сезон 5. 137-я серия

03:10 Comedy Баттл. 9-я серия

03:55 Comedy Баттл. 10-я серия

04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 41-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 5. 29-я серия

05:10 Горный мастер

05:25 Две сказки

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 92-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 3-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 8-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 10-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 12-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 8-я серия

08:25 Жена олигарха. Сезон 2. 9-я серия

09:00 100 мест, где поесть. Владимир и Суздаль

10:00 Завтрак у папы

11:50 Уральские пельмени. #случайнеизжизни

12:35 Уральские пельмени. #взрослыеигры

13:25 Уральские пельмени

15:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей». «Щ»

16:30 Уральские пельмени. Гидом буду

17:55 Уральские пельмени

19:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Э»

21:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ь»

22:20 Очень опасная штучка

00:05 Умница Уилл Хантинг

02:15 6 кадров. Сезон 8. 72-я серия

02:35 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 37-я серии



Матч ТВ



04:35 Магия большого спорта

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:45 Новости

09:50 Специальный репортаж

10:10 Что по спорту? Махачкала

10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

12:05 Есть тема!

13:25 Новости

13:30 Специальный репортаж

13:50 Лица страны

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:25 Новости

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Матч! Парад

18:00 Ты в бане!

18:30 География спорта. Крым

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Бавария». Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:10 Специальный репортаж

01:30 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск)

03:30 Новости

03:35 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бладшот

22:00 Викинги против пришельцев

00:10 Эон Флакс

01:50 Звездный десант-2: Герой федерации

03:15 Звездный десант-3: Мародер



Звезда



03:55 «Позывной «Стая»-2». Переворот

05:30 «Позывной «Стая»-2». Обмен

07:40 Узник замка Иф

09:00 Новости дня

09:20 Узник замка Иф

13:00 Новости дня

13:20 «Позывной «Стая»-2». Охота на миллиард

15:00 Военные новости

15:05 «Позывной «Стая»-2». Охота на миллиард

15:25 Секретный фарватер. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Секретный фарватер. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:00 Львиная доля

01:55 Если враг не сдается...

03:15 Еж против свастики

04:00 Перелом. Хроника Победы

04:25 «Позывной «Стая»-2». Охота на миллиард



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва литературная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Леонид Оболенский

07:30 Новости культуры

07:35 Верея. Возвращение к себе

08:15 Новости культуры

08:20 Рожденная революцией. 8-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Любимая девушка

11:50 «Шаг в вечность». К 95-летию со дня рождения Левона Лазарева

12:20 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености», 2-я серия

13:35 Власть факта. Иезуиты: слово и дело

14:15 Илья Мечников

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Темрюкский район (Краснодарский край)

15:35 Энигма. Ильдар Абдразаков

16:15 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния

16:50 Царская ложа

17:30 Мастера мировой концертной сцены. Юджа Ванг, Лоренцо Виотти

19:00 «Константин Станиславский. После «Моей жизни в искусстве». 5-я часть

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. Анатолий Сагалевич

20:40 Искатели. Талисман Мессинга

21:25 2 Верник 2. Анна Ардова и Ильдар Гайнутдинов

22:15 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености», 2-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 Бумажная луна

01:30 Искатели. Талисман Мессинга

02:20 «Фильм, фильм, фильм». «Прежде мы были птицами»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 8-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 25-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

06:50 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

08:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

09:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

10:10 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»

11:20 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 1. 5-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

20:50 Мы - Миллеры

23:00 Напряги извилины

01:00 Пятница News. 10-я серия

01:30 Древние. Сезон 4. 11-я серия

02:10 Древние. Сезон 4. 12-я серия

02:50 Древние. Сезон 4. 13-я серия

03:30 Пятница News. 9-я серия

03:50 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:40 Кулинар

10:00 Новости

10:15 В гостях у цифры

10:25 Слабое звено

11:20 Назад в будущее

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Курьер

21:25 Интердевочка

00:05 Цветы зла

03:10 Близнецы

04:30 Салон красоты



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 19 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 18 января 2023 Программа передач, ТВ программа на 17 января 2023 Программа Пятница на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа СТС на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день









КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 19 января



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 19 января



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Антхольце



С 19 по 22 января в Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ



С 19 по 22 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. Расписание матчей 21 тура чемпионата Англии по футболу 2022/2023



Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.









