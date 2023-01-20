Программа передач, ТВ программа на 20 января 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 20 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 20.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон
23:15 Zолушка
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Экипаж
00:15 Легенда №17
02:35 Красавец и чудовище
ТВЦ
04:40 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых
05:20 Мой герой. Мария Луговая
06:00 Настроение
08:15 И снова будет день. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 И снова будет день. 4-я серия
12:40 Хрустальная ловушка. 1-я серия
13:59 Хрустальная ловушка. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Хрустальная ловушка. 3-я серия
16:17 Хрустальная ловушка. 4-я серия
17:00 Дорогие товарищи. Экстрасенсы для Политбюро
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Синичка-5. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Мы странно встретились
00:40 Барышня-крестьянка
02:25 Парижские тайны
04:10 Петровка, 38
04:20 Закон и порядок
04:50 Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут
НТВ
04:30 Бомбила. 16-я серия
05:20 Пять минут тишины. Возвращение. 2-я - 4-я серии
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 Лесник. Своя земля. «Дед», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Безсоновъ. «Погоня за призраком», 1-я и 2-я серии
22:00 Чужая стая. 9-я серия
22:55 Чужая стая. 10-я серия
23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:35 Бомбила. Продолжение. 1-я - 4-я серии
04:50 Стажёры. 1-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Тихая охота. «Последняя гастроль», 1-я часть
06:10 Тихая охота. «Последняя гастроль», 2-я часть
06:55 Тихая охота. «Кавалеры ордена Крысолова», 1-я часть
07:45 Тихая охота. «Кавалеры ордена Крысолова», 2-я часть
08:40 Тихая охота. «Перевернутая жизнь», 1-я часть
09:00 Известия
09:30 Тихая охота. «Перевернутая жизнь», 1-я часть
10:10 Тихая охота. «Перевернутая жизнь», 2-я часть
11:10 Тихая охота. «Заказ на двоих», 1-я часть
12:05 Тихая охота. «Заказ на двоих», 2-я часть
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Игра
14:25 Глухарь. За отца
15:25 Глухарь. Одиночество
16:25 Глухарь. Гость рабочий
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Волчья стая
19:00 Глухарь. Выбор
19:55 След. Букет
20:45 След. Идеальное убийство
21:35 След. Хранитель тела
22:25 След. Кругом обман
23:10 Светская хроника
00:15 Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила женщины в ее слабости
01:00 Великолепная пятёрка-5. Не царское дело
01:45 Великолепная пятёрка-2. Человек в окне
02:25 Великолепная пятёрка-5. Доказательство от противного
03:00 Великолепная пятёрка-2. Звери
03:40 Великолепная пятёрка-5. Дружеская перестрелка
04:20 Великолепная пятёрка-2. Капитальный ремонт
04:55 Великолепная пятёрка-5. Иголочка
Домашний
05:00 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:50 Понять. Простить. «Ресторан за копейки». «Затенчивые люди»
13:05 Порча. Зверь
13:35 Знахарка. Соври себе
14:10 Верну любимого. Кубок Стэнли
14:40 Хрустальная мечта. 1-я - 4-я серии
19:00 Карта памяти. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. Зверь
23:45 Знахарка. Соври себе
00:15 Верну любимого. Кубок Стэнли
00:45 Понять. Простить. «Ресторан за копейки». «Затенчивые люди»
01:45 Тест на отцовство
03:25 Давай разведёмся!
04:15 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
09:00 ХБ. 19-я серия
09:30 ХБ. Сезон 2. 20-я - 28-я серии
14:00 Бородач. 1-я серия - «Страх и ненависть в Ryazan Plaza»
14:30 Бородач. 3-я серия - «День города»
15:00 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
15:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
16:00 Бородач. 6-я серия - «Ночь живых мертвецов»
16:30 Бородач. 7-я серия - «Музей»
17:00 Бородач. 8-я серия - «Свадебный переполох»
17:30 Бородач. 9-я серия - «Рок на Волге»
18:00 Бородач. 10-я серия - «Глюки»
18:30 Бородач. 11-я серия - «Секс-шоп»
19:00 Бородач. 13-я серия - «Достучаться до небес»
19:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 240-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 770-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 769-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 223-я серия
00:00 Яйцо Фаберже
01:40 Импровизация. Сезон 5. 136-я серия
02:25 Импровизация. Сезон 5. 137-я серия
03:10 Comedy Баттл. 9-я серия
03:55 Comedy Баттл. 10-я серия
04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 41-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 5. 29-я серия
05:10 Горный мастер
05:25 Две сказки
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 92-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 2-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 3-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 8-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 10-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 12-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 8-я серия
08:25 Жена олигарха. Сезон 2. 9-я серия
09:00 100 мест, где поесть. Владимир и Суздаль
10:00 Завтрак у папы
11:50 Уральские пельмени. #случайнеизжизни
12:35 Уральские пельмени. #взрослыеигры
13:25 Уральские пельмени
15:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей». «Щ»
16:30 Уральские пельмени. Гидом буду
17:55 Уральские пельмени
19:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Э»
21:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ь»
22:20 Очень опасная штучка
00:05 Умница Уилл Хантинг
02:15 6 кадров. Сезон 8. 72-я серия
02:35 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 37-я серии
Матч ТВ
04:35 Магия большого спорта
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:45 Новости
09:50 Специальный репортаж
10:10 Что по спорту? Махачкала
10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
12:05 Есть тема!
13:25 Новости
13:30 Специальный репортаж
13:50 Лица страны
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:25 Новости
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Матч! Парад
18:00 Ты в бане!
18:30 География спорта. Крым
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Бавария». Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:10 Специальный репортаж
01:30 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск)
03:30 Новости
03:35 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бладшот
22:00 Викинги против пришельцев
00:10 Эон Флакс
01:50 Звездный десант-2: Герой федерации
03:15 Звездный десант-3: Мародер
Звезда
03:55 «Позывной «Стая»-2». Переворот
05:30 «Позывной «Стая»-2». Обмен
07:40 Узник замка Иф
09:00 Новости дня
09:20 Узник замка Иф
13:00 Новости дня
13:20 «Позывной «Стая»-2». Охота на миллиард
15:00 Военные новости
15:05 «Позывной «Стая»-2». Охота на миллиард
15:25 Секретный фарватер. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Секретный фарватер. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:00 Львиная доля
01:55 Если враг не сдается...
03:15 Еж против свастики
04:00 Перелом. Хроника Победы
04:25 «Позывной «Стая»-2». Охота на миллиард
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва литературная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Леонид Оболенский
07:30 Новости культуры
07:35 Верея. Возвращение к себе
08:15 Новости культуры
08:20 Рожденная революцией. 8-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Любимая девушка
11:50 «Шаг в вечность». К 95-летию со дня рождения Левона Лазарева
12:20 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености», 2-я серия
13:35 Власть факта. Иезуиты: слово и дело
14:15 Илья Мечников
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Темрюкский район (Краснодарский край)
15:35 Энигма. Ильдар Абдразаков
16:15 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния
16:50 Царская ложа
17:30 Мастера мировой концертной сцены. Юджа Ванг, Лоренцо Виотти
19:00 «Константин Станиславский. После «Моей жизни в искусстве». 5-я часть
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. Анатолий Сагалевич
20:40 Искатели. Талисман Мессинга
21:25 2 Верник 2. Анна Ардова и Ильдар Гайнутдинов
22:15 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености», 2-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 Бумажная луна
01:30 Искатели. Талисман Мессинга
02:20 «Фильм, фильм, фильм». «Прежде мы были птицами»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 8-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 25-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
06:50 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
08:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
09:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
10:10 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»
11:20 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 1. 5-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
20:50 Мы - Миллеры
23:00 Напряги извилины
01:00 Пятница News. 10-я серия
01:30 Древние. Сезон 4. 11-я серия
02:10 Древние. Сезон 4. 12-я серия
02:50 Древние. Сезон 4. 13-я серия
03:30 Пятница News. 9-я серия
03:50 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:40 Кулинар
10:00 Новости
10:15 В гостях у цифры
10:25 Слабое звено
11:20 Назад в будущее
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Курьер
21:25 Интердевочка
00:05 Цветы зла
03:10 Близнецы
04:30 Салон красоты
Время начала передач - московское.