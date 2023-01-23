Программа передач, ТВ программа на 23 января 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 23 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 23.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях». 5-я серия
22:40 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 9-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Звезда шансона встретится с дочерью после 17 лет разлуки
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 9. 9-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 9. 10-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 3. «Иллюзия греха», 1-я часть
03:00 Каменская 3. «Иллюзия греха», 2-я часть
03:50 Личное дело. 35-я серия
ТВЦ
04:44 Хрустальная ловушка. 4-я серия
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:00 Большое кино. Сказ про то, как царь Пётр арапа женил
08:35 Исправленному верить. 1-я серия
09:35 Исправленному верить. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 25-я серия
12:40 Анна-детективъ-2. 26-я серия
13:40 Мой герой. Камиль Ларин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Свои. Сезон 2. 2-я серия
16:05 Свои. Сезон 2. 9-я серия
16:55 Прощание. Жанна Фриске
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:25 Женщина в беде. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. ДНК наци
23:05 Знак качества. Как экономить
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната Жаклин Кеннеди
01:25 Ласточки КГБ
02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 5-й - «От Февральской революции к Октябрьской контрреволюции»
02:45 Осторожно, мошенники! Мастера «руки-крюки»
03:10 Анна-детективъ-2. 25-я серия
03:50 Анна-детективъ-2. 26-я серия
04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик
НТВ
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 5-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 6-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз», 1-я и 2-я серии. «Мститель», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз», 1-я и 2-я серии. «Мститель», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. ДНК вместо паспорта
19:00 Сегодня
20:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Спасти «Ивана Грозного», 1-я и 2-я серии
22:10 Чужая стая. 11-я и 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чужая стая. 11-я и 12-я серии
00:45 Безсоновъ. «Взрыв», 1-я и 2-я серии
02:00 Безсоновъ. «Карамболь», 1-я серия
03:20 Бомбила. Продолжение. 12-я серия
04:10 Бомбила. Продолжение. 13-я серия
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 7-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Глухарь. За отца
05:50 Глухарь. Одиночество
06:40 Казнить нельзя помиловать. Прошлое и настоящее
07:30 Казнить нельзя помиловать. Бывшая
08:30 Казнить нельзя помиловать. Свои и чужие
09:00 Известия
09:30 Казнить нельзя помиловать. Свои и чужие
10:00 Казнить нельзя помиловать. Это невозможно
11:00 Казнить нельзя помиловать. Недрогнувшей рукой
12:05 Казнить нельзя помиловать. Рабочий инструмент
13:00 Известия
13:30 Казнить нельзя помиловать. Рабочий инструмент
13:40 Казнить нельзя помиловать. Я не боюсь
14:40 Казнить нельзя помиловать. Разведка боем
15:40 Казнить нельзя помиловать. Пока смерть не разлучит
16:45 Казнить нельзя помиловать. Псевдоним
17:30 Известия
18:00 Казнить нельзя помиловать. Псевдоним
18:20 Казнить нельзя помиловать. Эксцесс исполнителя
19:20 Казнить нельзя помиловать. Служить и умирать
20:25 След. Прочь маски
21:25 След. В одну воду
22:20 Великолепная пятёрка-5. Мундирное платье
23:10 Великолепная пятёрка-2. Ночь полна ужинов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Кротовая охота
01:15 След. Полтергейст разбушевался
02:00 След. Хранитель тела
02:35 След. Ас
03:15 Детективы. Два ноль
03:45 Детективы. Грузовичок с секретом
04:15 Детективы. Охотница
Домашний
02:05 Любовь Веры. 5-я - 8-я серии
05:10 Долгожданная любовь
06:30 6 кадров
06:40 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «Нескупой рыцарь». «Чаша весов»
13:10 Порча. Статуэтка
13:40 Знахарка. Каменная плита
14:15 Верну любимого. Чужая дочь
14:50 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии
19:00 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. Статуэтка
23:25 Знахарка. Каменная плита
00:00 Верну любимого. Чужая дочь
00:30 Понять. Простить. «Нескупой рыцарь». «Чаша весов»
01:30 Тест на отцовство
03:15 Давай разведёмся!
04:05 6 кадров
04:10 Напарницы. 5-я серия
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 14-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 45-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 46-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
09:00 Война семей. 1-я - 8-я серии
13:00 СашаТаня. 68-я - 75-я серии
17:00 Универ. 10 лет спустя. 1-я - 3-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 269-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 270-я серия
21:00 Стрим. 12-я серия
21:30 Стрим. 13-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. 5-я серия
23:00 Великая стена
00:55 Импровизация. Сезон 5. 142-я - 144-я серии
03:25 Comedy Баттл. 15-я серия
04:10 Comedy Баттл. 16-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 2. 2-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:40 Волк и телёнок
05:50 Ералаш. Сезон 1. 20-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
09:40 Принцесса и дракон
11:00 Команда котиков
12:55 Очень опасная штучка
14:45 Жена олигарха. Сезон 2. 1-я - 10-я серии
20:00 Бросок кобры
22:20 Бросок кобры-2
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 3-я серия
01:35 6 кадров. Сезон 6. 36-я серия
01:55 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия
02:20 6 кадров. Сезон 6. 49-я серия
02:40 6 кадров. Сезон 6. 50-я серия
03:00 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 6. 6-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия
Матч ТВ
04:30 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины
05:30 Что по спорту? Махачкала
06:00 Профессиональный бокс. Ф. Папазов - А.С. Уулу
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Т. Теннант - Т. Бернардо
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. Рязань
13:50 Матч! Парад
14:20 Новости
14:25 Спортивный дайджест
15:50 Новости
15:55 Громко
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань). Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Эмполи». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:35 Конный спорт. Скачки. Трансляция из ОАЭ
03:30 Новости
03:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Я, робот
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Бегущий по лезвию 2049
03:10 Самые шокирующие гипотезы
04:00 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Волга-Волга
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:40 Марш-бросок. Охота на «Охотника«
15:00 Военные новости
15:05 Марш-бросок. Охота на «Охотника«
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Витебск
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Калининград. Блокада
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Без особого риска
01:00 Вторжение
02:30 Блокада. День 901-й
03:20 Военные врачи. Военный врач Александр Сахаров. Вера длиною в жизнь
04:00 Анакоп. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва барочная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Корнелиус Крюйс
07:30 Новости культуры
07:35 Древние цивилизации. 1-я серия
08:25 Новости культуры
08:30 Рожденная революцией. 9-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Человек на взлетной полосе. Андрей Туполев». Документальный фильм. 1975
12:15 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 Линия жизни. Анатолий Сагалевич
13:30 Замуж за монстра. История мадам Поннари
14:15 Насмешливое счастье Валентины Ковель
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:20 Забытое ремесло. Ловчий
16:35 Рожденная революцией. 9-я серия
18:05 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Владимир Спиваков
18:40 Древние цивилизации. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Григорий Александров и Любовь Орлова
21:35 Сати. Нескучная классика... С Мариной Раку и Ярославом Тимофеевым
22:20 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености«, 3-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Человек на взлетной полосе. Андрей Туполев». Документальный фильм. 1975
01:00 Цвет времени. Леон Бакст
01:15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Владимир Спиваков
01:50 Насмешливое счастье Валентины Ковель
02:30 Истории в фарфоре. Цена секрета
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 9-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»
06:20 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
07:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
09:10 Он - Дракон
11:20 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
12:40 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
14:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
16:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
20:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
23:00 Мы - Миллеры
01:00 Пятница News. 11-я серия
01:30 Древние. Сезон 5. 1-я - 4-я серии
04:20 Пятница News. 10-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 30-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 31-я серия
МИР
05:00 Улыбка пересмешника. 3-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:15 Белорусский стандарт
10:25 Слабое звено
11:20 Назад в будущее
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Кулинар-2. 1-я - 3-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:40 Дела судебные. Новые истории
02:20 Девушка спешит на свидание
03:25 Улыбка пересмешника. 9-я и 10-я серии
Время начала передач - московское.