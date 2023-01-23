Программа передач, ТВ программа на 23 января 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 23 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 23.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Большая премьера. «Нулевой пациент». Основано на реальных событиях». 5-я серия

22:40 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 9-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Звезда шансона встретится с дочерью после 17 лет разлуки

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 9. 9-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 9. 10-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 3. «Иллюзия греха», 1-я часть

03:00 Каменская 3. «Иллюзия греха», 2-я часть

03:50 Личное дело. 35-я серия



ТВЦ



04:44 Хрустальная ловушка. 4-я серия

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:00 Большое кино. Сказ про то, как царь Пётр арапа женил

08:35 Исправленному верить. 1-я серия

09:35 Исправленному верить. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 25-я серия

12:40 Анна-детективъ-2. 26-я серия

13:40 Мой герой. Камиль Ларин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:15 Свои. Сезон 2. 2-я серия

16:05 Свои. Сезон 2. 9-я серия

16:55 Прощание. Жанна Фриске

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:25 Женщина в беде. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. ДНК наци

23:05 Знак качества. Как экономить

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната Жаклин Кеннеди

01:25 Ласточки КГБ

02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 5-й - «От Февральской революции к Октябрьской контрреволюции»

02:45 Осторожно, мошенники! Мастера «руки-крюки»

03:10 Анна-детективъ-2. 25-я серия

03:50 Анна-детективъ-2. 26-я серия

04:40 Робер Оссейн. Жестокий романтик



НТВ



04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 5-я серия

05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 6-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз», 1-я и 2-я серии. «Мститель», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз», 1-я и 2-я серии. «Мститель», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. ДНК вместо паспорта

19:00 Сегодня

20:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Спасти «Ивана Грозного», 1-я и 2-я серии

22:10 Чужая стая. 11-я и 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чужая стая. 11-я и 12-я серии

00:45 Безсоновъ. «Взрыв», 1-я и 2-я серии

02:00 Безсоновъ. «Карамболь», 1-я серия

03:20 Бомбила. Продолжение. 12-я серия

04:10 Бомбила. Продолжение. 13-я серия

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 7-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Глухарь. За отца

05:50 Глухарь. Одиночество

06:40 Казнить нельзя помиловать. Прошлое и настоящее

07:30 Казнить нельзя помиловать. Бывшая

08:30 Казнить нельзя помиловать. Свои и чужие

09:00 Известия

09:30 Казнить нельзя помиловать. Свои и чужие

10:00 Казнить нельзя помиловать. Это невозможно

11:00 Казнить нельзя помиловать. Недрогнувшей рукой

12:05 Казнить нельзя помиловать. Рабочий инструмент

13:00 Известия

13:30 Казнить нельзя помиловать. Рабочий инструмент

13:40 Казнить нельзя помиловать. Я не боюсь

14:40 Казнить нельзя помиловать. Разведка боем

15:40 Казнить нельзя помиловать. Пока смерть не разлучит

16:45 Казнить нельзя помиловать. Псевдоним

17:30 Известия

18:00 Казнить нельзя помиловать. Псевдоним

18:20 Казнить нельзя помиловать. Эксцесс исполнителя

19:20 Казнить нельзя помиловать. Служить и умирать

20:25 След. Прочь маски

21:25 След. В одну воду

22:20 Великолепная пятёрка-5. Мундирное платье

23:10 Великолепная пятёрка-2. Ночь полна ужинов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Кротовая охота

01:15 След. Полтергейст разбушевался

02:00 След. Хранитель тела

02:35 След. Ас

03:15 Детективы. Два ноль

03:45 Детективы. Грузовичок с секретом

04:15 Детективы. Охотница



Домашний



02:05 Любовь Веры. 5-я - 8-я серии

05:10 Долгожданная любовь

06:30 6 кадров

06:40 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Нескупой рыцарь». «Чаша весов»

13:10 Порча. Статуэтка

13:40 Знахарка. Каменная плита

14:15 Верну любимого. Чужая дочь

14:50 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии

19:00 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. Статуэтка

23:25 Знахарка. Каменная плита

00:00 Верну любимого. Чужая дочь

00:30 Понять. Простить. «Нескупой рыцарь». «Чаша весов»

01:30 Тест на отцовство

03:15 Давай разведёмся!

04:05 6 кадров

04:10 Напарницы. 5-я серия



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 14-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 45-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 46-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

08:30 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

09:00 Война семей. 1-я - 8-я серии

13:00 СашаТаня. 68-я - 75-я серии

17:00 Универ. 10 лет спустя. 1-я - 3-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 269-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 270-я серия

21:00 Стрим. 12-я серия

21:30 Стрим. 13-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. 5-я серия

23:00 Великая стена

00:55 Импровизация. Сезон 5. 142-я - 144-я серии

03:25 Comedy Баттл. 15-я серия

04:10 Comedy Баттл. 16-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 2. 2-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:40 Волк и телёнок

05:50 Ералаш. Сезон 1. 20-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

09:40 Принцесса и дракон

11:00 Команда котиков

12:55 Очень опасная штучка

14:45 Жена олигарха. Сезон 2. 1-я - 10-я серии

20:00 Бросок кобры

22:20 Бросок кобры-2

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 3-я серия

01:35 6 кадров. Сезон 6. 36-я серия

01:55 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия

02:20 6 кадров. Сезон 6. 49-я серия

02:40 6 кадров. Сезон 6. 50-я серия

03:00 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 6. 6-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия



Матч ТВ



04:30 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины

05:30 Что по спорту? Махачкала

06:00 Профессиональный бокс. Ф. Папазов - А.С. Уулу

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Т. Теннант - Т. Бернардо

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. Рязань

13:50 Матч! Парад

14:20 Новости

14:25 Спортивный дайджест

15:50 Новости

15:55 Громко

16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Эмполи». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:35 Конный спорт. Скачки. Трансляция из ОАЭ

03:30 Новости

03:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Я, робот

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Бегущий по лезвию 2049

03:10 Самые шокирующие гипотезы

04:00 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Волга-Волга

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:40 Марш-бросок. Охота на «Охотника«

15:00 Военные новости

15:05 Марш-бросок. Охота на «Охотника«

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Витебск

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Калининград. Блокада

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Без особого риска

01:00 Вторжение

02:30 Блокада. День 901-й

03:20 Военные врачи. Военный врач Александр Сахаров. Вера длиною в жизнь

04:00 Анакоп. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва барочная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Корнелиус Крюйс

07:30 Новости культуры

07:35 Древние цивилизации. 1-я серия

08:25 Новости культуры

08:30 Рожденная революцией. 9-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Человек на взлетной полосе. Андрей Туполев». Документальный фильм. 1975

12:15 Цвет времени. Леон Бакст

12:30 Линия жизни. Анатолий Сагалевич

13:30 Замуж за монстра. История мадам Поннари

14:15 Насмешливое счастье Валентины Ковель

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:20 Забытое ремесло. Ловчий

16:35 Рожденная революцией. 9-я серия

18:05 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Владимир Спиваков

18:40 Древние цивилизации. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Больше, чем любовь. Григорий Александров и Любовь Орлова

21:35 Сати. Нескучная классика... С Мариной Раку и Ярославом Тимофеевым

22:20 Михайло Ломоносов. Фильм 2-й - «Врата учености«, 3-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Человек на взлетной полосе. Андрей Туполев». Документальный фильм. 1975

01:00 Цвет времени. Леон Бакст

01:15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет и Владимир Спиваков

01:50 Насмешливое счастье Валентины Ковель

02:30 Истории в фарфоре. Цена секрета

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 9-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»

06:20 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

07:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

09:10 Он - Дракон

11:20 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

12:40 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

14:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

16:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

20:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

23:00 Мы - Миллеры

01:00 Пятница News. 11-я серия

01:30 Древние. Сезон 5. 1-я - 4-я серии

04:20 Пятница News. 10-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 30-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 31-я серия



МИР



05:00 Улыбка пересмешника. 3-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:15 Белорусский стандарт

10:25 Слабое звено

11:20 Назад в будущее

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Кулинар-2. 1-я - 3-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:40 Дела судебные. Новые истории

02:20 Девушка спешит на свидание

03:25 Улыбка пересмешника. 9-я и 10-я серии



Время начала передач - московское.



















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