Программа передач, ТВ программа на 26 января 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 26 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 26.01.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 12-я серия
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол не хоккей
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 9. 15-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 9. 16-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 3. «Когда боги смеются», 3-я часть
03:00 Каменская 3. «Когда боги смеются», 4-я часть
03:50 Личное дело. 38-я серия
ТВЦ
04:40 Татьяна Конюхова. Я не простила предательства
05:20 Мой герой. Никита Высоцкий
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Здоровье микробиома
08:40 Исправленному верить. Паутина. 3-я серия
09:40 Исправленному верить. Паутина. 4-я серия
10:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 31-я серия
12:45 Анна-детективъ-2. 32-я серия
13:40 Мой герой. Александр Пашутин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Свои. Сезон 2. 13-я серия
16:00 Свои. Сезон 2. 3-я серия
16:55 Прощание. Александр Абдулов
17:50 События
18:10 Женщина в беде 4. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звёздные ДТП
23:10 Дорогие товарищи. Сочинская мафия
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Иосиф Сталин. Как стать вождём
01:25 Иосиф Сталин. Убить вождя
02:05 Герой-одиночка
02:50 Осторожно, мошенники! Подлый папа
03:15 Анна-детективъ-2. 31-я серия
03:55 Анна-детективъ-2. 32-я серия
04:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава
НТВ
04:55 Пять минут тишины. Возвращение. 11-я серия
05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 12-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Живой труп», 1-я и 2-я серии. «Защита Зубова», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Живой труп», 1-я и 2-я серии. «Защита Зубова», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Внебрачный сын покойного отца?
19:00 Сегодня
20:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Операция «Кассандра», 1-я и 2-я серии
22:10 Чужая стая. 17-я и 18-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Чужая стая. 17-я и 18-я серии
00:50 Поздняков
01:00 Безсоновъ. «Холодные сердца», 1-я и 2-я серии
02:40 Бомбила. Продолжение. 19-я - 21-я серии
04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 13-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Поезд на север. 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Пробуждение
10:25 Глухарь. Продолжение. Допрос
11:25 Глухарь. Продолжение. Стресс
12:30 Глухарь. Продолжение. Зазеркалье
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Зазеркалье
14:05 Глухарь. Продолжение. Ради тебя
15:10 Глухарь. Продолжение. Будь что будет
16:10 Глухарь. Продолжение. Мусора
17:15 Глухарь. Продолжение. Снова майские
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. Снова майские
18:45 Глухарь. Продолжение. Страшно жить
19:45 След. Наполеон
20:35 След. Козырь против депрессии
21:25 След. Под юбкой
22:20 Великолепная пятёрка-5. Роковая игра
23:10 Великолепная пятёрка-3. Потанцуем
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. В одну воду
01:20 След. Идеальное убийство
02:05 След. Ночь в музее
02:40 След. Среди камней
03:20 Детективы. Новоселье
03:50 Детективы. Старая любовь
04:20 Детективы. Два ноль
Домашний
04:25 Напарницы. 7-я серия
05:15 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Клоун по вызову». «Подарок для папы»
13:20 Порча. Оковы
13:50 Знахарка. Отрезанный ломоть
14:25 Верну любимого. Сила и слабость
15:00 Тонкая работа. 1-я - 4-я серии
19:00 Двойная спираль. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. Оковы
23:50 Знахарка. Отрезанный ломоть
00:20 Верну любимого. Сила и слабость
00:50 Понять. Простить. «Клоун по вызову». «Подарок для папы»
01:55 Тест на отцовство
03:35 Давай разведёмся!
04:25 Напарницы. 8-я серия
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
09:00 Война семей. 13-я - 20-я серии
13:00 СашаТаня. 92-я - 99-я серии
17:00 Универ. 10 лет спустя. 10-я - 12-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 272-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 273-я серия
21:00 Стрим. 18-я - 20-я серии
22:25 Полицейский с Рублевки. 8-я серия
23:30 Навстречу шторму
01:10 Импровизация. Сезон 5. 151-я серия
02:05 Импровизация. Сезон 6. 152-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 6. 153-я серия
03:40 Comedy Баттл. 21-я серия
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 7. 31-я серия
05:30 Межа
05:50 Ералаш. Сезон 1. 279-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 238-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 239-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 248-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 11-я серия
08:25 Жена олигарха. Сезон 2. 12-я серия
09:00 Воздушный маршал
11:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 7-я - 20-я серии
18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 11-я - 13-я серии
20:00 Два ствола
22:05 Бриллиантовый полицейский
00:05 Паркер
02:15 6 кадров. Сезон 7. 23-я - 26-я серии
03:40 6 кадров. Сезон 7. 38-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия
Матч ТВ
03:45 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Балтийская заря» (Санкт-Петербург)
05:05 Якушин. Первый среди первых
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:45 Новости
09:50 Специальный репортаж
10:10 География спорта. Рязань
10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
12:15 Есть тема!
13:25 Новости
13:30 Специальный репортаж
13:50 Матч! Парад
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:25 Магия большого спорта
16:55 Конный спорт. Скачки
17:55 Смешанные единоборства. UFC. Пётр Ян. Лучшее
19:00 Все на Матч!
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) -«Торпедо» (Нижний Новгород). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико». Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины
03:10 Специальный репортаж
03:30 Новости
03:35 Вид сверху
04:05 Здоровый образ. Хоккей
04:35 Ты в бане!
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бой
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Подъем с глубины
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Главный калибр. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Добровольцы
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:05 Главный калибр. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Главный калибр. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Калинин
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Балтийское небо
02:30 Генерал
04:10 Блокада снится ночами
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва студийная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
07:30 Новости культуры
07:35 Древние цивилизации. 4-я серия
08:20 Книги, заглянувшие в будущее. Жюль Верн
08:50 Нежность к ревущему зверю. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век. «О балете. Михаил Лавровский«. 1978
12:25 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 2-я серия
13:50 Истории в фарфоре. Кто не с нами, тот против нас
14:15 Абсолютный слух
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Узоры Карелии
15:45 2 Верник 2. Анна Ардова и Ильдар Гайнутдинов
16:35 Нежность к ревущему зверю. 2-я серия
17:50 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет. «Век поиска - ХХ век»
18:40 Древние цивилизации. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Рассекреченная история. Игра миллионов: под контролем
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Блокадные свадьбы
21:35 Энигма. Дмитрий Черняков
22:20 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 2-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. «О балете. Михаил Лавровский«. 1978
01:15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет. «Век поиска - ХХ век»
02:00 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
02:30 Истории в фарфоре. Фарфоровые судьбы
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»
05:20 Пятница News. 12-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»
08:30 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
09:30 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»
10:40 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»
11:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
13:20 Любовь на выживание. Сезон 1. 1-я серия - «Настя и Маис»
15:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 22-я серия
17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия
23:00 Свадебный переполох
01:00 Пятница News. 14-я серия
01:30 Исходный код
03:00 Патруль времени
04:30 Пятница News. 13-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:30 Свой среди чужих. Чужой среди своих
08:10 Кулинар-2
10:00 Новости
10:10 Слабое звено
11:00 Назад в будущее
11:45 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Кулинар-2. 8-я - 10-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:40 Дела судебные. Новые истории
02:20 Аринка
03:45 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.