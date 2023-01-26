Программа передач, ТВ программа на 26 января 2023



Программа передач телеканалов России на четверг 26 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 26.01.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 12-я серия

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол не хоккей

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 9. 15-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 9. 16-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 3. «Когда боги смеются», 3-я часть

03:00 Каменская 3. «Когда боги смеются», 4-я часть

03:50 Личное дело. 38-я серия



ТВЦ



04:40 Татьяна Конюхова. Я не простила предательства

05:20 Мой герой. Никита Высоцкий

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Здоровье микробиома

08:40 Исправленному верить. Паутина. 3-я серия

09:40 Исправленному верить. Паутина. 4-я серия

10:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 31-я серия

12:45 Анна-детективъ-2. 32-я серия

13:40 Мой герой. Александр Пашутин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:15 Свои. Сезон 2. 13-я серия

16:00 Свои. Сезон 2. 3-я серия

16:55 Прощание. Александр Абдулов

17:50 События

18:10 Женщина в беде 4. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звёздные ДТП

23:10 Дорогие товарищи. Сочинская мафия

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Иосиф Сталин. Как стать вождём

01:25 Иосиф Сталин. Убить вождя

02:05 Герой-одиночка

02:50 Осторожно, мошенники! Подлый папа

03:15 Анна-детективъ-2. 31-я серия

03:55 Анна-детективъ-2. 32-я серия

04:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава



НТВ



04:55 Пять минут тишины. Возвращение. 11-я серия

05:40 Пять минут тишины. Возвращение. 12-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Живой труп», 1-я и 2-я серии. «Защита Зубова», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Живой труп», 1-я и 2-я серии. «Защита Зубова», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Внебрачный сын покойного отца?

19:00 Сегодня

20:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Операция «Кассандра», 1-я и 2-я серии

22:10 Чужая стая. 17-я и 18-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Чужая стая. 17-я и 18-я серии

00:50 Поздняков

01:00 Безсоновъ. «Холодные сердца», 1-я и 2-я серии

02:40 Бомбила. Продолжение. 19-я - 21-я серии

04:50 Пять минут тишины. Возвращение. 13-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Поезд на север. 1-я - 4-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Пробуждение

10:25 Глухарь. Продолжение. Допрос

11:25 Глухарь. Продолжение. Стресс

12:30 Глухарь. Продолжение. Зазеркалье

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Зазеркалье

14:05 Глухарь. Продолжение. Ради тебя

15:10 Глухарь. Продолжение. Будь что будет

16:10 Глухарь. Продолжение. Мусора

17:15 Глухарь. Продолжение. Снова майские

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Снова майские

18:45 Глухарь. Продолжение. Страшно жить

19:45 След. Наполеон

20:35 След. Козырь против депрессии

21:25 След. Под юбкой

22:20 Великолепная пятёрка-5. Роковая игра

23:10 Великолепная пятёрка-3. Потанцуем

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. В одну воду

01:20 След. Идеальное убийство

02:05 След. Ночь в музее

02:40 След. Среди камней

03:20 Детективы. Новоселье

03:50 Детективы. Старая любовь

04:20 Детективы. Два ноль



Домашний



04:25 Напарницы. 7-я серия

05:15 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Клоун по вызову». «Подарок для папы»

13:20 Порча. Оковы

13:50 Знахарка. Отрезанный ломоть

14:25 Верну любимого. Сила и слабость

15:00 Тонкая работа. 1-я - 4-я серии

19:00 Двойная спираль. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Оковы

23:50 Знахарка. Отрезанный ломоть

00:20 Верну любимого. Сила и слабость

00:50 Понять. Простить. «Клоун по вызову». «Подарок для папы»

01:55 Тест на отцовство

03:35 Давай разведёмся!

04:25 Напарницы. 8-я серия



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

09:00 Война семей. 13-я - 20-я серии

13:00 СашаТаня. 92-я - 99-я серии

17:00 Универ. 10 лет спустя. 10-я - 12-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 272-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 273-я серия

21:00 Стрим. 18-я - 20-я серии

22:25 Полицейский с Рублевки. 8-я серия

23:30 Навстречу шторму

01:10 Импровизация. Сезон 5. 151-я серия

02:05 Импровизация. Сезон 6. 152-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 6. 153-я серия

03:40 Comedy Баттл. 21-я серия



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 7. 31-я серия

05:30 Межа

05:50 Ералаш. Сезон 1. 279-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 238-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 239-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 248-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Жена олигарха. Сезон 2. 11-я серия

08:25 Жена олигарха. Сезон 2. 12-я серия

09:00 Воздушный маршал

11:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 7-я - 20-я серии

18:30 Жена олигарха. Сезон 2. 11-я - 13-я серии

20:00 Два ствола

22:05 Бриллиантовый полицейский

00:05 Паркер

02:15 6 кадров. Сезон 7. 23-я - 26-я серии

03:40 6 кадров. Сезон 7. 38-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия



Матч ТВ



03:45 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Балтийская заря» (Санкт-Петербург)

05:05 Якушин. Первый среди первых

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:45 Новости

09:50 Специальный репортаж

10:10 География спорта. Рязань

10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

12:15 Есть тема!

13:25 Новости

13:30 Специальный репортаж

13:50 Матч! Парад

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:25 Магия большого спорта

16:55 Конный спорт. Скачки

17:55 Смешанные единоборства. UFC. Пётр Ян. Лучшее

19:00 Все на Матч!

19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) -«Торпедо» (Нижний Новгород). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико». Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины

03:10 Специальный репортаж

03:30 Новости

03:35 Вид сверху

04:05 Здоровый образ. Хоккей

04:35 Ты в бане!



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бой

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Подъем с глубины

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Главный калибр. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Добровольцы

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:05 Главный калибр. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Главный калибр. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Калинин

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Балтийское небо

02:30 Генерал

04:10 Блокада снится ночами



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва студийная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо

07:30 Новости культуры

07:35 Древние цивилизации. 4-я серия

08:20 Книги, заглянувшие в будущее. Жюль Верн

08:50 Нежность к ревущему зверю. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХХ век. «О балете. Михаил Лавровский«. 1978

12:25 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 2-я серия

13:50 Истории в фарфоре. Кто не с нами, тот против нас

14:15 Абсолютный слух

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Узоры Карелии

15:45 2 Верник 2. Анна Ардова и Ильдар Гайнутдинов

16:35 Нежность к ревущему зверю. 2-я серия

17:50 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет. «Век поиска - ХХ век»

18:40 Древние цивилизации. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Рассекреченная история. Игра миллионов: под контролем

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Блокадные свадьбы

21:35 Энигма. Дмитрий Черняков

22:20 Михайло Ломоносов. Фильм 3-й - «Во славу Отечества», 2-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХХ век. «О балете. Михаил Лавровский«. 1978

01:15 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет. «Век поиска - ХХ век»

02:00 Роман в камне. Лесной дворец Асташово

02:30 Истории в фарфоре. Фарфоровые судьбы

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»

05:20 Пятница News. 12-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»

08:30 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

09:30 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»

10:40 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»

11:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 23-я серия

13:20 Любовь на выживание. Сезон 1. 1-я серия - «Настя и Маис»

15:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 22-я серия

17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия

23:00 Свадебный переполох

01:00 Пятница News. 14-я серия

01:30 Исходный код

03:00 Патруль времени

04:30 Пятница News. 13-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:30 Свой среди чужих. Чужой среди своих

08:10 Кулинар-2

10:00 Новости

10:10 Слабое звено

11:00 Назад в будущее

11:45 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Кулинар-2. 8-я - 10-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:40 Дела судебные. Новые истории

02:20 Аринка

03:45 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 25 января



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 25 января



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ



С 26 по 29 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет пятый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю



Нападающий Сергей Мозякин лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. В ближайшие год-два все шансы опередить Мозякина есть у Вадима Шипачева. Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным



Каждый раз, когда Александр Овечкин обходит еще одну легенду в списке снайперов всех времен, на обсуждение поднимается один и тот же вопрос – сможет ли Ови превзойти самого Гретцки?









