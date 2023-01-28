Программа передач, ТВ программа на 28 января 2023



Программа передач телеканалов России на субботу 28 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 28.01.2023



1 канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Герой моего детства». К 60-летию Сергея Супонева

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Больше, чем поэт». Фильм 1-й. К 85-летию Владимира Высоцкого

13:25 Интервенция

15:25 Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй

16:15 Письмо Уоррену Битти

17:05 Живой Высоцкий

18:00 Вечерние новости

18:20 «Своя колея»

19:55 «Владимир Высоцкий. Больше, чем поэт». Фильм 2-й

21:00 Время

21:35 Высоцкий. Спасибо, что живой

00:00 «Гамлет» без Гамлета»

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол не хоккей

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Самарская область. Тушенка

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Взгляд из вечности

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни старых дворов

20:00 Вести

21:00 Кстати, о бабочках

00:35 Перекрёсток

03:55 Обет молчания



ТВЦ



04:40 Закон и порядок

05:05 10 самых... Звёздные ДТП

05:35 Муж в хорошие руки. 1-я - 4-я серии

07:15 Православная энциклопедия. Свободная тема. Разговор со священником Алексием Уминским. Путешествие в Белёв. Православная иконография Страшного суда. Продолжение беседы

07:45 «Смотри и смейся!« Юмористический концерт

09:00 Сердце женщины. 1-я серия

09:55 Сердце женщины. 2-я серия

10:55 За витриной универмага

11:30 События

11:45 За витриной универмага

13:00 Миллионерша. 1-я серия

13:40 Миллионерша. 2-я серия

14:30 События

14:45 Миллионерша. 3-я серия

15:55 Миллионерша. 4-я серия

17:20 Взгляд из прошлого. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Обжалованию не подлежит. Гад

00:10 Приговор. Шакро Молодой

00:50 Специальный репортаж. ДНК наци

01:15 Хватит слухов! 72-я серия

01:45 Прощание. Жанна Фриске

02:25 Прощание. Аркадий Райкин

03:10 Прощание. Владимир Высоцкий

03:50 Прощание. Александр Абдулов

04:30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль



НТВ



04:50 Стажёры. 6-я - 8-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 «Неизлечимого все меньше». Научное расследование Сергея Малозёмова»

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Валерия и Иосиф Пригожин

23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Александр Шпагин к 85-летию Владимира Высоцкого

01:30 Дачный ответ

02:25 Бомбила. Продолжение. 24-я серия

03:10 Крысолов. 1-я серия

04:00 Крысолов. 2-я серия

04:55 Не может быть!



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-5. Роковая игра

05:25 Великолепная пятёрка-3. Потанцуем

06:05 Акватория. Пропавшая невеста

06:40 Акватория. Концы в воду

07:25 Акватория. Призрак

08:15 Акватория. Ветер перемен

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила женщины в ее слабости

10:55 Дознаватель. Пикник

11:55 Дознаватель. Белые ночи

12:55 Дознаватель. Поединок

13:55 Дознаватель. Командировка

14:50 Дознаватель. Лекарство

15:50 Дознаватель. Судьба

16:45 Дознаватель. Награда

17:45 Дознаватель. Огонь

18:45 След. Дом без адреса

19:40 След. Футляр без человека

20:30 След. Заказчик

21:20 След. Студенты

22:15 След. Егерь и волки

23:10 След. Изгои

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Потеряшка

02:10 Прокурорская проверка. Осторожно-овощи

03:05 Прокурорская проверка. Урок смерти

04:00 Прокурорская проверка. Гномы



Домашний



04:25 По делам несовершеннолетних

06:05 6 кадров

06:20 Случайная невеста. 1-я серия

06:30 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии

09:50 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии

11:50 Пропавшая невеста. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 132-я - 135-я серии

22:30 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии

02:40 Пропавшая невеста. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 46-я серии

08:55 Модные игры. Сезон 2. 22-я серия

09:30 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я серия

11:00 Однажды в России. 231-я серия

12:00 Однажды в России. 232-я серия

13:00 Однажды в России. 237-я серия

14:00 Однажды в России. 239-я серия

15:00 Однажды в России. 240-я серия

15:50 Батя

17:15 Холоп

19:35 Самоирония судьбы

21:00 Конфетка. 1-я серия

22:30 Эдуард Суровый. Слезы Брайтона

23:50 Такое кино. 433-я серия

00:25 Шопо-коп-2: Толстяк против всех

02:00 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия

03:35 Comedy Баттл. 4-я серия

04:25 Comedy Баттл. 5-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия

05:30 Василиса Прекрасная

05:50 Ералаш. Сезон 1. 268-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 269-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 275-я серия

06:05 Фиксики. Калейдоскоп

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Волшебная палочка

06:55 Три кота. Папин брат

07:00 Три кота

07:05 Три кота. Пугало

07:10 Три кота. Музыкальные инструменты

07:15 Три кота. Инструкция

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Ненужные вещи

07:30 «Отель «У овечек«. Золотая поварёшка

07:40 «Отель «У овечек«. Селфи со звездой

07:45 «Отель «У овечек«. Мама в отпуске

07:50 «Отель «У овечек«

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант

08:25 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 12-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 12. 13-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»

11:05 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

12:45 Сила девяти богов

15:00 Конан-варвар

17:10 Angry Birds в кино

19:05 Angry Birds-2 в кино

21:00 Зов предков

23:00 Бросок кобры

01:15 Бросок кобры-2

02:55 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 58-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 59-я серия



Матч ТВ



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Й. Седено. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Приключения Рекса

10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

12:00 Корона спортивной империи. Лидия Иванова

13:05 Новости

13:10 Все на Матч!

13:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

14:55 Новости

15:00 Смешанные единоборства. АСА. Р. Абильтаров - А. Г. де Кастро

16:50 Новости

16:55 Все на Матч!

17:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Прямой эфир

19:25 Новости

19:30 Все на Матч!

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт). Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

22:40 Футбол. Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» - «Порту». Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:30 Новости

03:35 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина»



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: новое оружие НАТО

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Профессиональный лицемер: за что не любят Зеленского

18:00 День, когда Земля остановилась

20:00 Охотник на монстров

22:00 Война миров Z

00:10 Район №9

02:10 Подъем с глубины

03:40 Тайны Чапман



Звезда



03:10 Балтийское небо

06:00 Крест Иоанна Кронштадтского

06:35 Там, на неведомых дорожках...

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский

10:05 Подкидыш

11:45 Легенды музыки. Владимир Высоцкий

12:10 Легенды науки. Михаил Кошкин

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Братская ГЭС и Иван Наймушин

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Советские авиатехники против люфтваффе

16:25 Директор цирка

17:35 «Ноль-седьмой« меняет курс

18:00 Новости дня

18:30 «Ноль-седьмой» меняет курс

19:55 Блокада

02:10 Там, на неведомых дорожках...

03:20 Перелом. Хроника Победы

03:50 Сильные духом



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Эжен Ионеско «Потерянный рай»

07:05 «Медной горы Хозяйка». «Аленький цветочек»

08:10 Веселые ребята

09:40 Передвижники. Архип Куинджи

10:10 Мачеха Саманишвили

11:35 Человеческий фактор. Подкова доброты

12:05 Эффект бабочки. Шампольон. Загадка камня

12:35 «Любовь за колючей проволокой». Международный день памяти жертв Холокоста

13:15 Эйнштейны от природы. 3-я серия

14:10 Рассказы из русской истории

15:40 Каждый вечер в одиннадцать

17:00 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

17:30 Репортажи из будущего. Без леса

18:15 Линия жизни. 80 лет Александру Пашутину

19:10 Крестный отец

22:00 Агора

23:00 Любовные приключения Молл Флэндерс

01:05 Эйнштейны от природы. 3-я серия

01:55 Искатели. Поражение Ивана Грозного

02:40 «Белая бабочка». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 31-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 32-я серия

05:10 Пятница News. 14-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

06:40 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»

08:10 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

09:30 Тревел-баттл. Сезон 1. 2-я серия - «Чиангмай. Таиланд»

10:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 27-я серия

12:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия

16:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 28-я серия

18:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 29-я серия

19:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

21:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 26-я серия

23:00 Свадебный переполох

01:10 Пятница News. 14-я серия

01:40 Древние. Сезон 4. 4-я серия

02:20 Древние. Сезон 4. 5-я серия

03:00 Древние. Сезон 4. 6-я серия

03:40 Пятница News. 14-я серия

04:00 Зов крови. Сезон 1. 3-я серия - «Близнецы и Максим»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:00 Свой среди чужих. Чужой среди своих

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Опасно для жизни!

11:50 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии

15:20 Рыцарь нашего времени. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Рыцарь нашего времени. 4-я серия

19:25 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии

23:10 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии

02:25 Гаврош

03:40 Сельская учительница



Время начала передач - московское.



















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