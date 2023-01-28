Программа передач, ТВ программа на 28 января 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 28 января 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 28.01.2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Герой моего детства». К 60-летию Сергея Супонева
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Больше, чем поэт». Фильм 1-й. К 85-летию Владимира Высоцкого
13:25 Интервенция
15:25 Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй
16:15 Письмо Уоррену Битти
17:05 Живой Высоцкий
18:00 Вечерние новости
18:20 «Своя колея»
19:55 «Владимир Высоцкий. Больше, чем поэт». Фильм 2-й
21:00 Время
21:35 Высоцкий. Спасибо, что живой
00:00 «Гамлет» без Гамлета»
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол не хоккей
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Самарская область. Тушенка
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Взгляд из вечности
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни старых дворов
20:00 Вести
21:00 Кстати, о бабочках
00:35 Перекрёсток
03:55 Обет молчания
ТВЦ
04:40 Закон и порядок
05:05 10 самых... Звёздные ДТП
05:35 Муж в хорошие руки. 1-я - 4-я серии
07:15 Православная энциклопедия. Свободная тема. Разговор со священником Алексием Уминским. Путешествие в Белёв. Православная иконография Страшного суда. Продолжение беседы
07:45 «Смотри и смейся!« Юмористический концерт
09:00 Сердце женщины. 1-я серия
09:55 Сердце женщины. 2-я серия
10:55 За витриной универмага
11:30 События
11:45 За витриной универмага
13:00 Миллионерша. 1-я серия
13:40 Миллионерша. 2-я серия
14:30 События
14:45 Миллионерша. 3-я серия
15:55 Миллионерша. 4-я серия
17:20 Взгляд из прошлого. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Обжалованию не подлежит. Гад
00:10 Приговор. Шакро Молодой
00:50 Специальный репортаж. ДНК наци
01:15 Хватит слухов! 72-я серия
01:45 Прощание. Жанна Фриске
02:25 Прощание. Аркадий Райкин
03:10 Прощание. Владимир Высоцкий
03:50 Прощание. Александр Абдулов
04:30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
НТВ
04:50 Стажёры. 6-я - 8-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «Неизлечимого все меньше». Научное расследование Сергея Малозёмова»
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Валерия и Иосиф Пригожин
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Александр Шпагин к 85-летию Владимира Высоцкого
01:30 Дачный ответ
02:25 Бомбила. Продолжение. 24-я серия
03:10 Крысолов. 1-я серия
04:00 Крысолов. 2-я серия
04:55 Не может быть!
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Роковая игра
05:25 Великолепная пятёрка-3. Потанцуем
06:05 Акватория. Пропавшая невеста
06:40 Акватория. Концы в воду
07:25 Акватория. Призрак
08:15 Акватория. Ветер перемен
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила женщины в ее слабости
10:55 Дознаватель. Пикник
11:55 Дознаватель. Белые ночи
12:55 Дознаватель. Поединок
13:55 Дознаватель. Командировка
14:50 Дознаватель. Лекарство
15:50 Дознаватель. Судьба
16:45 Дознаватель. Награда
17:45 Дознаватель. Огонь
18:45 След. Дом без адреса
19:40 След. Футляр без человека
20:30 След. Заказчик
21:20 След. Студенты
22:15 След. Егерь и волки
23:10 След. Изгои
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Потеряшка
02:10 Прокурорская проверка. Осторожно-овощи
03:05 Прокурорская проверка. Урок смерти
04:00 Прокурорская проверка. Гномы
Домашний
04:25 По делам несовершеннолетних
06:05 6 кадров
06:20 Случайная невеста. 1-я серия
06:30 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии
09:50 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии
11:50 Пропавшая невеста. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 132-я - 135-я серии
22:30 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
02:40 Пропавшая невеста. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 46-я серии
08:55 Модные игры. Сезон 2. 22-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я серия
11:00 Однажды в России. 231-я серия
12:00 Однажды в России. 232-я серия
13:00 Однажды в России. 237-я серия
14:00 Однажды в России. 239-я серия
15:00 Однажды в России. 240-я серия
15:50 Батя
17:15 Холоп
19:35 Самоирония судьбы
21:00 Конфетка. 1-я серия
22:30 Эдуард Суровый. Слезы Брайтона
23:50 Такое кино. 433-я серия
00:25 Шопо-коп-2: Толстяк против всех
02:00 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия
03:35 Comedy Баттл. 4-я серия
04:25 Comedy Баттл. 5-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия
05:30 Василиса Прекрасная
05:50 Ералаш. Сезон 1. 268-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 269-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 275-я серия
06:05 Фиксики. Калейдоскоп
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Волшебная палочка
06:55 Три кота. Папин брат
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Пугало
07:10 Три кота. Музыкальные инструменты
07:15 Три кота. Инструкция
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Ненужные вещи
07:30 «Отель «У овечек«. Золотая поварёшка
07:40 «Отель «У овечек«. Селфи со звездой
07:45 «Отель «У овечек«. Мама в отпуске
07:50 «Отель «У овечек«
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант
08:25 Уральские пельмени. Мех продлевает жизнь
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 12-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 12. 13-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»
11:05 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
12:45 Сила девяти богов
15:00 Конан-варвар
17:10 Angry Birds в кино
19:05 Angry Birds-2 в кино
21:00 Зов предков
23:00 Бросок кобры
01:15 Бросок кобры-2
02:55 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 58-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 59-я серия
Матч ТВ
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Й. Седено. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Приключения Рекса
10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
12:00 Корона спортивной империи. Лидия Иванова
13:05 Новости
13:10 Все на Матч!
13:40 Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
14:55 Новости
15:00 Смешанные единоборства. АСА. Р. Абильтаров - А. Г. де Кастро
16:50 Новости
16:55 Все на Матч!
17:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Прямой эфир
19:25 Новости
19:30 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт). Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
22:40 Футбол. Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» - «Порту». Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:30 Новости
03:35 Борьба. Международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина»
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: новое оружие НАТО
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Профессиональный лицемер: за что не любят Зеленского
18:00 День, когда Земля остановилась
20:00 Охотник на монстров
22:00 Война миров Z
00:10 Район №9
02:10 Подъем с глубины
03:40 Тайны Чапман
Звезда
03:10 Балтийское небо
06:00 Крест Иоанна Кронштадтского
06:35 Там, на неведомых дорожках...
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский
10:05 Подкидыш
11:45 Легенды музыки. Владимир Высоцкий
12:10 Легенды науки. Михаил Кошкин
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Братская ГЭС и Иван Наймушин
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Советские авиатехники против люфтваффе
16:25 Директор цирка
17:35 «Ноль-седьмой« меняет курс
18:00 Новости дня
18:30 «Ноль-седьмой» меняет курс
19:55 Блокада
02:10 Там, на неведомых дорожках...
03:20 Перелом. Хроника Победы
03:50 Сильные духом
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Эжен Ионеско «Потерянный рай»
07:05 «Медной горы Хозяйка». «Аленький цветочек»
08:10 Веселые ребята
09:40 Передвижники. Архип Куинджи
10:10 Мачеха Саманишвили
11:35 Человеческий фактор. Подкова доброты
12:05 Эффект бабочки. Шампольон. Загадка камня
12:35 «Любовь за колючей проволокой». Международный день памяти жертв Холокоста
13:15 Эйнштейны от природы. 3-я серия
14:10 Рассказы из русской истории
15:40 Каждый вечер в одиннадцать
17:00 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
17:30 Репортажи из будущего. Без леса
18:15 Линия жизни. 80 лет Александру Пашутину
19:10 Крестный отец
22:00 Агора
23:00 Любовные приключения Молл Флэндерс
01:05 Эйнштейны от природы. 3-я серия
01:55 Искатели. Поражение Ивана Грозного
02:40 «Белая бабочка». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 31-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 32-я серия
05:10 Пятница News. 14-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
06:40 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»
08:10 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
09:30 Тревел-баттл. Сезон 1. 2-я серия - «Чиангмай. Таиланд»
10:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 27-я серия
12:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия
16:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 28-я серия
18:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 29-я серия
19:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
21:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 26-я серия
23:00 Свадебный переполох
01:10 Пятница News. 14-я серия
01:40 Древние. Сезон 4. 4-я серия
02:20 Древние. Сезон 4. 5-я серия
03:00 Древние. Сезон 4. 6-я серия
03:40 Пятница News. 14-я серия
04:00 Зов крови. Сезон 1. 3-я серия - «Близнецы и Максим»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:00 Свой среди чужих. Чужой среди своих
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Опасно для жизни!
11:50 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии
15:20 Рыцарь нашего времени. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии
18:30 Новости
18:45 Рыцарь нашего времени. 4-я серия
19:25 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии
23:10 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии
02:25 Гаврош
03:40 Сельская учительница
Время начала передач - московское.