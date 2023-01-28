Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа 1 канала на 28 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 1 канала на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 1 канал 28.01.2023

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Герой моего детства». К 60-летию Сергея Супонева
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Больше, чем поэт». Фильм 1-й. К 85-летию Владимира Высоцкого
13:25 Интервенция
15:25 Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй
16:15 Письмо Уоррену Битти
17:05 Живой Высоцкий
18:00 Вечерние новости
18:20 «Своя колея»
19:55 «Владимир Высоцкий. Больше, чем поэт». Фильм 2-й
21:00 Время
21:35 Высоцкий. Спасибо, что живой
00:00 «Гамлет» без Гамлета»
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол не хоккей
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

В программе возможны изменения.









  • Программа Россия 1 на 28 января 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа передач, ТВ программа на 28 января 2023
  • Программа Звезда на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа РЕН ТВ на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа 1 канала на 28 декабря 2022, телепрограмма на весь день
    •




    Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю

    НХЛ, победные голы

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 812. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 82 шайбы.

    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Как спортсмены создают свой имидж

    Как спортсмены создают свой имидж

    Чтобы стать успешным в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью.









    Мобилизация в России. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва
    Где находится на карте Запорожская АЭС в Энергодаре
    Где находится Новомихайловка на карте Донецкой области
    Курс евро ЦБ РФ на 27 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 27 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько серий и сезонов
    Где находится Киевская ГАЕС на карте Украины, карта Киевской ГАЭС
    Где находится Днепропетровская область на карте Украины, карта Днепропетровской области с городами
    Где находится Угледар на карте Донецкой области
    Танк Leopard 2 (Леопард 2): характеристики, фото


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru