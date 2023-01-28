Программа 1 канала на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 28.01.2023



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Герой моего детства». К 60-летию Сергея Супонева

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Больше, чем поэт». Фильм 1-й. К 85-летию Владимира Высоцкого

13:25 Интервенция

15:25 Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй

16:15 Письмо Уоррену Битти

17:05 Живой Высоцкий

18:00 Вечерние новости

18:20 «Своя колея»

19:55 «Владимир Высоцкий. Больше, чем поэт». Фильм 2-й

21:00 Время

21:35 Высоцкий. Спасибо, что живой

00:00 «Гамлет» без Гамлета»

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол не хоккей

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



В программе возможны изменения.