Программа 1 канала на 28 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 28 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 28.01.2023
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Герой моего детства». К 60-летию Сергея Супонева
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Больше, чем поэт». Фильм 1-й. К 85-летию Владимира Высоцкого
13:25 Интервенция
15:25 Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй
16:15 Письмо Уоррену Битти
17:05 Живой Высоцкий
18:00 Вечерние новости
18:20 «Своя колея»
19:55 «Владимир Высоцкий. Больше, чем поэт». Фильм 2-й
21:00 Время
21:35 Высоцкий. Спасибо, что живой
00:00 «Гамлет» без Гамлета»
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол не хоккей
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
В программе возможны изменения.